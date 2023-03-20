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Путин назвал одним из приоритетов МВД борьбу с киберпреступностью
Путин: Количество киберпреступлений в 2022 году превысило полмиллиона
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Количество киберпреступлений в 2022 году превысило полмиллиона и составило четверть от всех преступлений, заявил президент Владимир Путин.
«Один из безусловных приоритетов вашей работы – борьба с преступностью с использованием информационных технологий. По итогам 2022 года число таких преступлений превысило полмиллиона и составило четверть всех уголовно наказуемых правонарушений. Это впечатляет», – передает РИА «Новости» слова Путина на расширенной коллегии МВД.
Президент отметил, что важно постоянно информировать граждан о новых разновидностях подобных преступлений, учить, как обезопасить себя от этих преступлений, и повышать цифровую грамотность людей.
Ранее президент Владимир Путин заявил о необходимости предупреждать новые риски, связанные с развитием кибертехнологий, а также действовать на опережение, чтобы преступники не паразитировали на технологическом прогрессе.
Медведев припугнул судей МУС ударом гиперзвукового «Оникса»
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Теперь никто ни в какие международные органы не пойдет, все будут договариваться между собой. Наступает мрачный закат всей системы международных отношений, выразил мнение заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя выдачу МУС «ордера на арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.
В своем Telegram-канале он написал, что произошло окончательное обрушение системы международного права, добавив, что она и раньше не была эффективна.
«Лига Наций развалилась, СССР раздумывал над выходом из ООН, конвенции и иные международные акты принимаются сегодня с трудом, налицо полная ангажированность и диктат группы англосаксонских стран», – отметил Медведев.
При этом зампред обозначил причины недоверия к таким организациям – несправедливость, основанная на недопустимости принуждения группой стран-суверенов таких же суверенных государств. Так, «никому не нужный МУС», в который не вступили крупнейшие государства, привлек к ответственности три десятка никому не известных лиц.
«Президент Судана плевал на эти обвинения и, несмотря на военный переворот у себя, недоступен для «правосудия». Судить страну и ее лидеров можно в случаях, когда страна дико ослабела и решилась признать суд над собой и когда страна проиграла войну и капитулировала», – пояснил он.
По словам Медведева, самый дискредитирующий эпизод, который убил и так почти нулевой авторитет суда, связан с преступлениями США в Афганистане и Ираке. Более того, решение «судить» президента России Владимира Путина тоже пришло из-за «максимально жесткой вводной из США».
Зампред заверил, что последствия такого шага организации международного права будут чудовищными. В частности, это будет означать полную потерю доверия, так как это – крах основ, принципов права, включая постулаты о неотвратимости ответственности.
«Теперь никто ни в какие международные органы не пойдет, все будут договариваться между собой. Все дурацкие решения ООН и других структур будут трещать по швам. Наступает мрачный закат всей системы международных отношений. Доверие исчерпано», – заверил он.
В заключение Медведев посоветовал судьям МУС «внимательно смотреть в небо», чтобы не попасть под ответ в виде точечного применения гиперзвукового «Оникса» из Северного моря с российского корабля.
«Суд – лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО», – резюмировал Медведев.
Газета ВЗГЛЯД писала, что выдача МУС «ордера на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине поставила крест на идее международного правосудия.
Песков рассказал об отношении Кремля к решению МУС выдать ордер на арест Путина
Песков: Кремль спокойно отнесся к решению МУС в отношении Путина
Решение Международного уголовного суда (МУС) об ордере на арест президента Владимира Путина не отразилось на его работе и администрации российского лидера, к решению в Кремле отнеслись спокойно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Относимся к этому спокойно, все фиксируем и продолжаем работать», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.
По словам Пескова, главное, что продолжает работать президент.
МУС ранее выдал «ордер на арест» Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как этот шаг поставил крест на идее международного правосудия.
Шеслер: Путин поездкой в Мариуполь, несмотря на риски, показал, что Донбасс – это Россия
Политолог Шеслер: Путин поездкой в Мариуполь, несмотря на риски, показал, что Донбасс – это Россия
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Мариуполь является одним из самых успешных примеров восстановления города после тяжелейших боев. И визит президента внушает населению надежду на скорое возвращение полноценной мирной жизни, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее президент РФ Владимир Путин посетил Мариуполь, где встретился с местными жителями и оценил восстановительные работы.
«Визит Владимира Путина окончательно расставил все точки над «i» в вопросе новых регионов России. Эта поездка еще раз показала, что возвращение территорий является закономерным действием. Теперь даже Западу очевидно, что никакого отката назад не будет», – сказала политолог Лариса Шеслер.
«Также важно понимать, что все процессы, которые сейчас происходят в Мариуполе, в полной мере отражают отношение Москвы и лично Владимира Путина к людям. В целом можно сказать, что это один из самых успешных примеров восстановления городов после тяжелейшего периода разрушений и массовых жертв», – рассуждает собеседница.
«Мы видим, как буквально на глазах возрождается вся инфраструктура города – жилые дома, медицинские учреждения, дороги и промышленные объекты. Все это порождает у местного населения определенный оптимизм. И визит президента этому серьезно способствует», – полагает эксперт.
Политолог также отметила риски, с которыми был сопряжен визит Владимира Путина в Мариуполь. «Практически вся территория ДНР на сегодняшний день все еще находится под угрозой обстрелов со стороны ВСУ. И поездка вопреки опасности подчеркнула, что Донбасс – это Россия», – пояснила она.
«Примечательно, что президент приехал в Мариуполь после Крыма. Запад, несмотря на звучащие оттуда заявления, уже понял, что Россия ни при каких обстоятельствах не отдаст полуостров. И поездка в Донбасс как бы показывает, что между этими регионами можно ставить знак равенства», – заключила Шеслер.
В воскресенье президент России Владимир Путин посетил Мариуполь. В город глава государства прибыл на вертолете. За рулем автомобиля он проехал по городу, посетив несколько районов. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал Путину о строительстве и восстановительных работах в Мариуполе и окрестностях. Как сообщили в Кремле, в частности обсуждалось строительство новых жилых микрорайонов, а также социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений.
Владимир Путин также пообщался с жителями Мариуполя в микрорайоне «Невский» и заглянул домой к одной из семей по их приглашению. Одна из горожанок призналась, что теперь это место – «маленький кусочек рая». На что глава государства пообещал, что в Мариуполе будут и дальше появляться современные и комфортные жилые кварталы.
Отдельного внимания была удостоена филармония, восстановленная, по словам Хуснуллина, «буквально за три месяца». Вице-премьер также сообщил, что принято решение при восстановлении центра города сохранить его облик, уже подготовлена сметная документация.
Президент также проехал по улицам Мариуполя за рулем автомобиля. Примечательно, что движение в этот момент не перекрывалось – глава государства ехал на машине в общем потоке. Среди прочего, Путину показали, что освещение на дорогах полностью восстановлено, само полотно практически отремонтировано, установлены новые светофоры и благоустроены скверы.
Днем ранее, в годовщину воссоединения Крыма с Россией, Путин посетил Севастополь.
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В Китае опубликована статья Путина перед его встречей с Си Цзиньпином
Президент РФ Путин опубликовал в издании «Жэньминь жибао» статью перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином
Президент РФ Владимир Путин перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином опубликовал в китайском издании «Жэньминь жибао» статью «Россия и Китай – партнерство, устремленное в будущее».
Статья, опубликованная на сайте Кремля на русском языке, приурочена к началу визита председателя КНР Си Цзиньпина в РФ, который начнется 20 марта и завершится 22 марта.
В своей статье российский лидер отметил, что рад возможности со страниц одного из крупнейших и наиболее авторитетных мировых изданий обратиться к дружественному китайскому народу в преддверии государственного визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина.
Путин подчеркнул, что это значимое событие вновь подтверждает особый характер российско-китайского партнерства, которое всегда строилось на взаимном доверии, уважении суверенитета и интересов друг друга.
Президент РФ обратил внимание, что с предстоящими переговорами в России связывают большие ожидания. «Не сомневаемся, что они придадут новый мощный импульс всему комплексу двустороннего сотрудничества», – заявил российский лидер.
«Российско-китайские отношения вышли на наивысший за всю их историю уровень и продолжают крепнуть, по своему качеству они превосходят военно-политические союзы времен холодной войны, в них нет ведущего и ведомого, нет каких-либо ограничителей или запретных тем. Наш политический диалог стал предельно доверительным, стратегическое взаимодействие – всеобъемлющим и вступающим в новую эпоху. Мы с Председателем Си Цзиньпином встречались около 40 раз и всегда находили время и возможность для общения и в самых разных официальных форматах, и в обстановке «без галстуков», – отметил Путин в своей статье.
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Путин приветствовал готовность Китая помочь в урегулировании кризиса на Украине
Путин: Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса
Президент РФ Владимир Путин в своей статье, опубликованной в китайском издании «Жэньминь жибао», заявил об открытости России к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса.
В своей статье, опубликованной на сайте Кремля на русском языке, российский лидер отметил, что в России признательны КНР за взвешенную линию в связи с происходящими на Украине событиями, за понимание их предыстории и подлинных причин, приветствуют готовность Китая сыграть конструктивную роль в деле урегулирования кризиса.
«Как и китайские друзья, мы выступаем за неукоснительное соблюдение Устава ООН, уважение норм международного права, в том числе гуманитарного. Привержены принципу неделимости безопасности, который грубо нарушается блоком НАТО. Глубоко обеспокоены безответственными и просто опасными действиями, способными подорвать глобальную ядерную безопасность. Не приемлем нелегитимные односторонние санкции, которые должны быть отменены», – заявил российский лидер в своей статье.
Путин заявил, что Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. При этом он напомнил, что еще в апреле 2022 года мирные переговоры были прекращены отнюдь не Россией.
Президент РФ подчеркнул, что будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьезному разговору с учетом сложившихся геополитических реалий. «К сожалению, ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации», – подчеркнул Путин.
Минченко: Россия и Китай едины в намерении противостоять гегемонии США
Политолог Минченко: Путин и Си Цзиньпин показали схожее видение будущего мироустройства
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Москва и Пекин не намерены признавать гегемонию США. Более того, несмотря на разницу культур, Россия и Китай планируют укреплять партнерство, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. В преддверии встречи президента Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина в прессе вышли статьи глав государств.
«Взаимная публикация статей перед значимыми государственными визитами – распространенная практика. Но в нынешних геополитических реалиях тексты Путина и Си являются своего рода иллюстрацией базовой тональности отношений двух стран», – сказал Евгений Минченко, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
«Из статей можно сделать вывод, что даже при наличии некоторых нюансов в оценке мировых процессов, стороны имеют много общего. В частности, государства взаимно уважают суверенитет друг друга, считают недопустимым внешний диктат, а также рассчитывают на взаимовыгодное партнерство», – рассуждает собеседник.
«Вместе с тем стоит отметить, что Владимир Путин в своей статье с большим скепсисом относится к работе международных структур. В то же время Си Цзиньпин, судя по всему, еще надеется на то, что отношения с другими государствами в перспективе возможно восстановить», – полагает эксперт.
«Очевидно также, что ни Пекин, ни Москва не намерены признавать гегемонию США. Среди прочего лидеры продемонстрировали, что даже с учетом того, что каждое из государств исходит из интересов своего народа, они в целом одинаково видят будущее мироустройство. Это еще раз подчеркивает крепкие партнерские отношения России и Китая», – заключил Минченко.
Ранее президент России Владимир Путин в своей статье для китайского издания «Жэньминь жибао» заявил, что российско-китайские отношения являются образцом гармоничного созидательного сотрудничества и краеугольным камнем глобальной стабильности.
В своей статье, опубликованной на сайте Кремля на русском языке, российский лидер выразил уверенность в том, что дружба и партнерство, основывающиеся на стратегическом выборе народов двух стран, продолжат расти и крепнуть во имя благополучия и процветания России и Китая, чему, несомненно, будет способствовать нынешний визит в Россию председателя КНР.
Как отметил президент, в отличие от некоторых претендующих на гегемонию и вносящих разлад в мировую гармонию стран, Россия и Китай в буквальном и переносном смысле строят мосты. Так, Путин напомнил, что в прошлом году через Амур, «давно ставший «рекой дружбы», были соединены мостовые переходы между приграничными регионами двух стран (российским городом Благовещенском и китайским городом Хэйхэ).
«Среди «волн и ветров» на планете мы тесно взаимодействуем в международных делах и, стоя плечом к плечу, «как скала посреди бурного потока», эффективно координируем внешнеполитические позиции, боремся с общими угрозами, реагируем на современные вызовы», – подчеркнул российский лидер.
Путин также отметил, что Россия и Китай активно продвигают такие демократичные многосторонние структуры, как ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) и БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР), которые становятся все более авторитетными и влиятельными, обретают новых партнеров и друзей. Этой же цели, продолжил президент РФ, служит и работа по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и инициативы «Один пояс – один путь».
Вскоре после этого в «Российской газете» появилась ответная статья председателя КНР Си Цзиньпина. Китайский лидер отметил, что Пекин и Москва отстаивают ооноцентричную международную систему и миропорядок, основанный на международном праве, а также основополагающие нормы и принципы международных отношений, базирующиеся на целях и принципах Устава ООН, осуществляют тесную координацию и взаимодействие в рамках ООН, ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), Группы двадцати и других международных площадок, прилагают совместные усилия к продвижению многополярности и демократизации международных отношений.
Китайский лидер подчеркнул, что стороны действенными шагами претворяют в жизнь подлинную многополярность, развивают общечеловеческие ценности и выступают за формирование международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества.
Примечательно, что статьи были опубликованы в преддверии визита Си Цзиньпина в Москву, который продлится с 20 по 23 марта. Как ожидается, стороны обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия. Кроме того, планируется подписание ряда двусторонних документов.
На Западе встреча российского и китайского лидера уже вызвала негодование. Так, обозреватель газеты Hill Эллен Митчелл пишет, что визит Си Цзиньпина в Москву, а также сопутствующая поддержка со стороны Пекина означают вызов Вашингтону и союзникам США. По ее словам, сообщения о визите встревожили политиков на Западе. Митчелл заявила, что встреча Си Цзиньпина и главы российского государства Владимира Путина укрепит связи между двумя лидерами.
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Путин потребовал жестко пресекать любые попытки раскачать общество
Президент Владимир Путин на коллегии МВД потребовал жестко пресекать любые провокации, незаконные акции и попытки раскачать общество.
Путин, выступая на коллегии МВД, призвал жестко пресекать любые провокации, незаконные акции, которые направлены на попытки раскачать общество, передает ТАСС.
Президент отметил, что единство и сплоченность многонационального общества России были и остаются силой страны, помогают преодолевать любые испытания.
Рогов: Путин оставил «пасхалки» Западу визитом в Мариуполь
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Путин своим визитом в Мариуполь оставил Западу «пасхалки»
Президент Владимир Путин, посещая Мариуполь в ДНР, оставил Западу ряд скрытых посланий, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он отметил, что президент, в частности, посетил главный зал местной филармонии, где планируется проведение открытого трибунала над украинскими военными преступниками и нацистами, передает РИА «Новости».
Рогов убежден: главный зал филармонии был выбран для посещения Путиным неспроста. Глава российского государства показал своим визитом, что идея проведения трибунала не снята с повестки.
После посещения Крыма Путин посетил Мариуполь. Визит не анонсировался. Президент пообщался с населением, проинспектировал строительство и осмотрел город. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что поездкой в Мариуполь показал Западу решимость добиться победы.
Путин назвал Си Цзиньпина «добрым старым другом»
Президент РФ Путин в своей статье в китайском издании «Жэньминь жибао» назвал председателя КНР Си «добрым старым другом»
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Президент РФ Владимир Путин в своей статье, опубликованной в китайском издании «Жэньминь жибао», назвал председателя КНР Си Цзиньпина «добрым старым другом».
В своей статье, опубликованной на сайте Кремля на русском языке, российский лидер отметил, что предстоящие переговоры для него – это также прекрасная возможность увидеться с добрым старым другом, с которым у него сложились самые теплые отношения.
В статье Путин рассказал, что познакомился с товарищем Си Цзиньпином в марте 2010 года, когда тот приезжал в Москву во главе представительной китайской делегации. «Наша первая встреча прошла очень по-деловому и в то же время искренне и доброжелательно. Такой стиль общения мне лично глубоко импонирует», – отметил российский лидер.
«Знаю, что в Китае уделяют большое значение дружбе и человеческим взаимоотношениям. Неслучайно мудрец Конфуций сказал: «Разве это не радость, когда издалека приезжает друг!» Мы в России также высоко ценим эти качества, для нас настоящий друг – как родной брат. В этом наши народы очень схожи», – заявил президент РФ.
Напомним, президент РФ Владимир Путин перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином опубликовал в китайском издании «Жэньминь жибао» статью «Россия и Китай – партнерство, устремленное в будущее».
Путин отметил глобальное значение отношений России и Китая
Путин в своей статье для «Жэньминь жибао» назвал отношения России и Китая краеугольным камнем глобальной стабильности
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Российско-китайские отношения являются образцом гармоничного созидательного сотрудничества и краеугольным камнем глобальной стабильности, заявил президент РФ Владимир Путин в своей статье для китайского издания «Жэньминь жибао».
В своей статье, опубликованной на сайте Кремля на русском языке, российский лидер отметил, что именно российско-китайские отношения сегодня фактически выступают краеугольным камнем как региональной, так и глобальной стабильности, стимулируют экономический рост, служат гарантом позитивной повестки в международных делах. Путин назвал отношения России и Китая образцом гармоничного созидательного сотрудничества между крупными державами.
Глава государства выразил уверенность, что дружба и партнерство, основывающиеся на стратегическом выборе народов двух стран, продолжат расти и крепнуть во имя благополучия и процветания России и Китая, чему, несомненно, будет способствовать нынешний визит в Россию председателя КНР.
Как отметил российский лидер, в отличие от некоторых претендующих на гегемонию и вносящих разлад в мировую гармонию стран, Россия и Китай в буквальном и переносном смысле строят мосты. Путин напомнил, что в прошлом году через Амур, «давно ставший «рекой дружбы», были соединены мостовые переходы между приграничными регионами двух стран (российским городом Благовещенском и китайским городом Хэйхэ).
«Среди «волн и ветров» на планете мы тесно взаимодействуем в международных делах и, стоя плечом к плечу, «как скала посреди бурного потока», эффективно координируем внешнеполитические позиции, боремся с общими угрозами, реагируем на современные вызовы», – подчеркнул российский лидер.
Путин также отметил, что Россия и Китай активно продвигают такие демократичные многосторонние структуры, как ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) и БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР), которые становятся все более авторитетными и влиятельными, обретают новых партнеров и друзей. Этой же цели, продолжил президент РФ, служит и работа по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и инициативы «Один пояс – один путь».
Накануне Путин перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином опубликовал в китайском издании «Жэньминь жибао» статью о российско-китайские отношениях.
Премьер Камбоджи испугался ядерной войны в связи с ордером МУС на Путина
Премьер Камбоджи Хун Сен заявил, что ордер МУС на «арест» Путина может спровоцировать ядерную войну
Выдача «ордера на арест» российского лидера Владимира Путина Международным уголовным судом может спровоцировать ядерную войну, выразил опасения премьер-министр Камбоджи Хун Сен.
По его словам, решение МУС может создать дополнительную напряженность в конфликте на Украине, более того, возрастает риск ядерной конфронтации, передает РИА «Новости».
Кроме того, Сен указал, что «ордер МУС на арест Путина» усложнит усилия по поиску мирного решения касательно ситуации на Украине, в особенности перед визитом председателя Китая Си Цзиньпина, который, как предполагают в мире, выступит в качестве посредника в продвижении мира.
Премьер также отметил, что в данный момент 123 страны признают решения МУС, в то время как некоторые крупные страны, такие как США, Россия, Индия и Китай, этого не делают. Таким образом, МУС не имеет права арестовывать подозреваемых без сотрудничества с правительствами соответствующих стран.
Сен добавил, что ордер МУС на «арест Путина» вызвал большие разногласия в мире, однако сейчас нужно решать глобальные проблемы, такие как изменение климата и болезни.
«Разве Путин согласится быть арестованным «по-хорошему»? Если МУС попытается арестовать его, российские власти этого просто не позволят», – заключил он.
Газета ВЗГЛЯД писала, что выдача МУС «ордера на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине поставила крест на идее международного правосудия.
Политолог: Россия и Китай демонстрируют нацеленность на взаимное развитие
Политолог Баширов: Отношения России и Китая показывают, что неразрешимых вопросов в политике не существует
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Крайне важно, что статьи Владимира Путина и Си Цзиньпина были опубликованы в один день. Это говорит о скоординированности действий между двумя государствами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. В преддверии встречи президента Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина в прессе вышли статьи глав государств.
«Синхронность публикации статей крайне важна. Это значит, что материалы, скорее всего, согласовывались сторонами. Вполне возможно, что главы государств хотели сделать так, чтобы материалы не дублировали друг друга, но в то же время в полной мере отражали настроения в Китае и России», – сказал профессор ВШЭ Марат Баширов.
«Также стоит обратить внимание на то, что статьи вышли в свет в преддверии государственного визита китайского лидера в Москву. Формируется своего рода платформа для ожиданий. В связи с этим я полагаю, что и сама встреча Си и Путина, и итоговая пресс-конференция будут крайне интересными и многогранными», – рассуждает эксперт.
«Примечательно, что Путин фактически начинает свою статью с упоминания о том, что они знакомы с председателем Си очень давно. Их первая встреча состоялась в 2010 году. У лидеров было порядка 40 личных встреч. Это, конечно, беспрецедентное явление, которое дает все основания рассчитывать на укрепление дальнейшего равноправного сотрудничества», – обращает внимание политолог.
«Конечно, Москва и Пекин в некотором смысле имеют разные взгляды на те или иные мировые процессы. Но в то же время оба государства придерживаются единого понимания будущего устройства мира. И тот факт, что Путин и Си дружат на протяжении стольких лет, говорит о том, что неразрешимых ситуаций между государствами просто нет», – уверен собеседник.
«В каждой из статей прослеживается история с колонизаторской моделью, которую продолжают гнуть США – когда Штаты практически силой понуждают правительства независимых государств подчиняться им. Россия и Китай выступают против такого подхода, но немаловажно то, что делается это почти без прямых выпадов с сторону оппонентов», – резюмирует Баширов.
В свою очередь политолог Евгений Минченко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил, что Москва и Пекин продемонстрировали готовность объединиться в противостоянии гегемонии США.
Ранее президент России Владимир Путин в своей статье для китайского издания «Жэньминь жибао» заявил, что российско-китайские отношения являются образцом гармоничного созидательного сотрудничества и краеугольным камнем глобальной стабильности.
В своей статье, опубликованной на сайте Кремля на русском языке, российский лидер выразил уверенность в том, что дружба и партнерство, основывающиеся на стратегическом выборе народов двух стран, продолжат расти и крепнуть во имя благополучия и процветания России и Китая, чему, несомненно, будет способствовать нынешний визит в Россию председателя КНР.
Как отметил президент, в отличие от некоторых претендующих на гегемонию и вносящих разлад в мировую гармонию стран, Россия и Китай в буквальном и переносном смысле строят мосты. Так, Путин напомнил, что в прошлом году через Амур, «давно ставший «рекой дружбы», были соединены мостовые переходы между приграничными регионами двух стран (российским городом Благовещенском и китайским городом Хэйхэ).
«Среди «волн и ветров» на планете мы тесно взаимодействуем в международных делах и, стоя плечом к плечу, «как скала посреди бурного потока», эффективно координируем внешнеполитические позиции, боремся с общими угрозами, реагируем на современные вызовы», – подчеркнул российский лидер.
Вскоре после этого в «Российской газете» появилась ответная статья председателя КНР Си Цзиньпина. Китайский лидер отметил, что Пекин и Москва действенными шагами претворяют в жизнь подлинную многополярность, развивают общечеловеческие ценности и выступают за формирование международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества.
Примечательно, что статьи были опубликованы в преддверии визита Си Цзиньпина в Москву, который продлится с 20 по 23 марта. Как ожидается стороны обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия. Кроме того, планируется подписание ряда двусторонних документов.
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Путин поручил оперативно комплектовать территориальные структуры МВД в новых регионах
В новых регионах должны быть оперативно сформированы территориальные структуры МВД, для этого нужно задействовать местные кадры, поручил президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД.
«Прежде всего важно оперативно комплектовать в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях территориальные структуры МВД. Как говорил на недавней коллегии прокуратуры, обязательно нужно задействовать и местные кадры, людей, которые на деле доказали свою порядочность, надежность и профессионализм», – сказал он.
Путин также заявил о необходимости обеспечить новые подразделения современной спецтехникой, средствами связи и информационными системами, передает ТАСС.
Президент подчеркнул, что каждый гражданин, проживающий на новых территориях, должен чувствовать себя под защитой закона. Все вопросы Путин поручил решать в кратчайшие сроки.
Путин отметил мужество сотрудников МВД в ходе СВО
Путин: Сотрудники МВД мужественно действовали в ходе СВО
Сотрудники МВД смело действовали в ходе проведения спецоперации и помогали эвакуировать людей из зон боевых действий в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, заявил президент Владимир Путин на коллегии МВД.
«Мужественно и смело действовали сотрудники МВД в ходе проведения специальной военной операции, в том числе помогали эвакуировать мирное население из зоны боевых действий в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Президент в целом положительно оценил работу МВД, отметив, что непростая ситуация требует от всех собранности и эффективности работы. Глава государства поблагодарил руководство и всех сотрудников МВД за добросовестную службу, передает ТАСС.
Ранее Путин поручил оперативно комплектовать территориальные структуры МВД в новых регионах.
Путин назвал борьбу с коррупцией и развитие экономики приоритетами России в условиях санкций
В условиях санкций приоритетами являются борьба с коррупцией и обеспечение развития экономики, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД.
«В условиях санкционного давления, а главное – с учетом тех масштабных задач развития страны, регионов, всех отраслей промышленности, которые мы сейчас решаем, – принципиальное значение имеют такие направления работы, как обеспечение экономической безопасности и борьба с коррупцией», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее Путин на коллегии МВД потребовал жестко пресекать любые провокации, незаконные акции и попытки раскачать общество.