СБУ заявила о раскрытии на Украине подпольной «КПСС»

СБУ утверждает, что раскрыла на Украине сеть так называемых подпольных ячеек «КПСС»

Служба безопасности Украины (СБУ) утверждает, что нейтрализовала подпольные ячейки «Коммунистической партии Советского Союза» (КПСС), которая, по версии следствия, участвовала в «подрывной деятельности против Украины».

По сообщению СБУ, в результате спецоперации в Киеве и еще шести регионах Украины нейтрализованы подпольные ячейки так называемой Коммунистической партии Советского Союза, одному из организаторов объединения предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса, передает ТАСС.

В ведомстве добавили, что это «российская организация, которая принимает активное участие в проведении подрывной деятельности против Украины», а после начала спецоперации организаторы объединения «пытались создать разветвленную сеть собственных «обкомов», агитируя местных жителей присоединяться.

СБУ считает, что организация во главе с Юрием Щепковым, находящимся в Москве, создала подпольные «филиалы» объединения в Киеве, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой, Львовской и Черниговской областях, объединив более 45 человек, «которые использовали собственные дома для конспиративных встреч».

Во время обысков по местам жительства фигурантов сотрудники правоохранительных органов обнаружили незарегистрированное оружие, мобильные телефоны с доказательствами переписки с российским «куратором», якобы российские паспорта, а также «прокремлевские агитационные материалы».

Ранее СБУ обвинила жену украинского политика Виктора Медведчука Оксану Марченко в «подпольном финансировании» Росгвардии и МВД России.