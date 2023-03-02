Депутат Бундестага обвинил ОБСЕ в утаивании военных преступлений Украины

Депутат Бундестага и член делегации парламента ФРГ на зимней сессии ОБСЕ Штефан Койтер опубликовал в социальных сетях обращение, в котором обвиняет западных политиков в предвзятости по отношению к России и откровенной проукраинской пропаганде. По его мнению, такая организация, как ОБСЕ, не смогла избежать популизма и игнорирует военные и антидемократические преступления Украины в угоду мировой повестке.

Койтер в своем видеообращении, опубликованном на сайте Deutschland Kurier, напомнил, что ОБСЕ в первую очередь является организацией, призванной объединить государства для достижения безопасности путем сотрудничества. Однако на предыдущие сессии в Польше и Великобритании Россия не была допущена.

«ОБСЕ вроде бы хотела допустить Россию, но национальные правительства не выдали визу российским делегатам. Это, конечно, убогая отговорка, потому что, если ОБСЕ настояла бы на присутствии России, они должны были потребовать выдачи виз и сделать все возможное, чтобы делегация России присутствовала, – заявил Койтер. – Австрия как нейтральное государство была обязана обеспечить визами делегацию России. Но было опасение, что Россия своими выступлениями и заявлениями взорвет этот формат».

Койтер отметил, что в Вене, несмотря на нейтральный статус Австрии, отчетливо прослеживается антироссийская пропаганда, в том числе по всему городу развешены флаги Украины.

«Мое ощущение таково, что здесь практикуется очень сильная проукраинская пропаганда. Это не имеет ничего общего с нейтральностью или желанием найти решения, – считает депутат. – Я встречался с немецким послом в ОБСЕ и получил представление о том, как попробуют игнорировать русских, выходя из зала, когда они будут выступать. И я считаю это абсолютной грязью в политической работе. Если действительно есть заинтересованность в политическом диалоге, в политическом урегулировании конфликта, то ограничивать друг друга в общении не допустимо».

Койтер заявил, что сейчас западные политики в своей антироссийской риторике предпочитают не упоминать и не вспоминать тот факт, что Украина является одной из самых коррупционных стран в мире с антидемократическим режимом.

«Зеленского превозносят, а русских демонизируют. Я приведу пару фактов. С 2014 года на Украине запретили действовать таким партиям, как «Оппозиционный блок, «Русский блок», «Российское объединение», с 2015 года запретили три коммунистические партии. В марте 2022-го запрещен целый ряд политических партий, тех партий, которые на выборах в 2019 году получили почти 20% голосов избирателей», – сказал он.

«Это как если бы в Германии запретили бы мою партию АдГ и «левых», а еще «Свободных демократов», если бы они играли роль в оппозиции. Это просто чудовищная катастрофа, и эти злодеяния должны быть названы своими именами. И это есть подтверждение отсутствия свобод и демократии», – пояснил парламентарий.

Койтер напомнил и о распространенной на Украине практике преследования граждан из-за их политических убеждений. Депутат располагает целым списком фамилий граждан Украины, которые были подвергнуты притеснениям и гонениям из-за их несогласия с действиями киевского режима.

Кроме того, по мнению Койтера, на Украине не осталась места свободе слова и СМИ. Депутат Бундестага отметил, что во время сессии ОБСЕ в Вене ни разу не прозвучала информация или отчет о пытках и военных преступлениях со стороны Украины.

«Если о Буче говорили с утра до ночи, то о расстреле русских пленных ни слова, как и о пытках во время допросов – ни слова. Это односторонне прописанная и предписанная позиция», – считает депутат.

Также он призвал мировую общественность обратить внимание на преследования на религиозной почве, которые сейчас массово испытывают прихожане Русской православной церкви на Украине: «Особо тяжелая ситуация с малыми церковными общинами. Известны случаи нападения на церкви, священников, репрессий в отношении верующих. Мы обязаны учесть эти случаи, обсудить и работать над ними».