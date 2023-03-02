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Страны Запада проигнорировали выступление Рябкова в Женеве
Ряд делегаций западных стран отсутствовали в зале во время выступления Рябкова в Женеве
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Ряд делегаций западных стран, включенных в России в список недружественных, отсутствовали в зале во время выступления замглавы МИД Сергея Рябкова на ежегодной сессии Конференции по разоружению в Женеве, передает источник с места событий.
В частности, пустовали кресла США, Франции, Испании, Канады, Румынии, Германии и Польши. Вместе с тем в зале присутствовали представители Японии, Республики Корея, Венгрии и Швейцарии, передает ТАСС.
Ранее Рябков сообщил, что Москва и Вашингтон по закрытым каналам обсудили в последние дни тематику Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), не исключено продолжение контактов по этому вопросу.
В ЕС возмутились преимуществом летающих над Россией китайских авиакомпаний
Европейские авиаперевозчики пожаловались на китайских коллег из-за разрешения летать над Россией
Авиаперевозчики из Европы возмутились тем, что компании из Китая имеют право летать над Россией, что сокращает длительность полета.
О жалобах и недовольствах европейских компаний действиями китайских коллег стало известно изданию Financial Times.
Автор статьи выяснил, что европейские авиаперевозчики называют происходящее дискриминацией, так как им приходится тратить больше времени и топлива на перелеты из-за невозможности летать над Россией.
Так, при перелете из Парижа в Сеул нужно прибавлять три часа времени, а китайские компании летают над Россией, получая преимущество, заявил генеральный директор холдинга Air France-KLM Бен Смит.
Ранее сообщалось, что из-за закрытого неба над Россией европейские компании столкнулись с еще одной проблемой – подорожавшие билеты.
Российский боец сумел обезвредить летевший в него дрон ВСУ со взрывчаткой
Солдат ВС России сумел обезвредить летевший в него самодельный дрон ВСУ со взрывчаткой
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Украинские военные все чаще начали применять кустарные дроны, которые удобны для атаки на хорошо прикрытые позиции, один из таких дронов сумел обезвредить российский солдат, рассказал военнослужащий с позывным Моздок.
Подобные дроны-камикадзе собираются кустарно, для их изготовления не требуется многого, нужен только пульт. Их стали активно использовать против боевой техники, пояснил собеседник RT.
У таких устройств в качестве детонатора используется так называемый концевик, чаще всего его изготавливают из различных прутьев.
Моздок рассказал об одном случае, когда солдат смог избежать взрыва такого дрона. Военнослужащий заметил летящий к нему аппарат, он поймал его и оторвал «концевики», чтобы тот не взорвался на нем.
Такие аппараты не слишком надежны, им может помешать даже сильный ветер, сам взрыв от таких устройств не силен, но «по человеку – это ощутимо», указал Моздок.
Подобные дроны можно точечно использовать, если какое-то место труднодоступно для проникновения, можно туда направить аппарат и подорвать его. В качестве возможных целей Моздок назвал пулеметное гнездо.
В начале ноября в СМИ появился ролик с российским военным, на котором тот отбивался от атак украинского дрона. На видео военнослужащий отбросил сброшенные на него гранаты и остался жив.
Позже удалось установить его личность, им оказался боец 127-го батальона Народной милиции ДНР Рустам Худайнуров. Он в подробностях рассказал, как ему удалось пережить атаку дрона.
Шендерович назвал «ересью» одобрение Лариной атаки дронами ВСУ российской территории
Шендерович попросил Ларину, пожелавшую москвичам войну под окнами, «перестать говорить ересь»
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Журналист Виктор Шендерович (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) раскритиковал журналистку Ксению Ларину (внесена в реестр СМИ-иноагентов) за пожелание москвичам увидеть войну под окнами, а также призвал ее «перестать говорить ересь».
В своем Facebook* (принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской) Ларина написала, что «война близко – дроны ВСУ уже под Москвой, и это очень хорошая новость».
«Поскольку те «дорогие россияне», которые по-прежнему считают, что войны в их частной жизни никакой нет, что все это далеко и вообще надо жить, работать, а не читать сводки с фронтов, без нас разберутся, – вот эти люди увидят эту войну у себя под окнами», – написала журналистка.
После этого Ларина получила личное сообщение от подписчицы, которым сама журналистка поделилась у себя на странице.
«Хотела тихо отписаться – почему-то не получилось, кнопку не нашла. Извините, что беспокою напоследок. Но вы сейчас и мне, живущей в Москве, пожелали смерти – поэтому прощайте. Удачи напоследок не пожелаю – вы сеете ненависть, которой и так довольно. Конечно, в комментах все будут в восторге – ненависть в такие эпохи всегда востребована. Но я хочу, чтобы вы это прочли, уж простите – вы сеете зло под флагом добра и справедливости», – говорится в сообщении, адресованном Лариной.
Под этим постом свой комментарий оставил Шендерович.
«Она права», – написал он про письмо подписчицы Лариной.
В комментариях у Шендеровича поинтересовались, «что же теперь делать с ее правотой», на что журналист ответил: «Осознать ее наконец – и перестать нести ересь».
Ранее в Telegram-канале СК России сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства предпринятых Киевом попыток применения беспилотников для атаки объектов в Подмосковье, Адыгее и на Кубани.
Врач назвал безопасные ежедневные дозы алкоголя
Доктор Мясников рассказал о безопасных для здоровья дозах алкоголя каждый день
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При употреблении алкоголя в малых объемах можно улучшить свое здоровье, но это действует не для всех, поскольку алкоголь – это яд, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
Исследования ученых показали, что алкоголь может стать как причиной смерти человека, так и уменьшить риски его смерти, заявил Мясников в своем Telegram-канале.
При этом важна именно безопасная доза алкоголя, она составляет примерно 14 граммов чистого спирта в день, что примерно 45 мл крепкого алкоголя, либо бокал вина в 150 мл, или же кружка пива в 360 мл.
При этом для ряда категорий людей не может быть безопасной доза алкоголя, предупредил врач. К таким относятся беременные, больные гепатитом, с заболеваниями поджелудочной железы, а также люди с алкоголизмом.
Есть и ряд людей с ферментом альдегиддегидрогеназа-2 в крови, у них после потребления малых доз алкоголя начинает краснеть и «гореть» лицо, им также противопоказано употребление алкогольных напитков в принципе.
Бойцы Росгвардии вступили в боестолкновение с украинскими диверсантами в Брянской области
Группы украинских диверсантов проникли в два села в Брянской области, сообщили в силовых структурах.
«Бойцы Росгвардии вступили в боестолкновение с боевиками», – передает слова представителя силовиков ТАСС.
Диверсанты атаковали два села – Любечане и Сушаны, расположенные рядом в Климовском районе.
По предварительным данным сообщалось, что в заложниках могут находиться до шести человек.
Однако позже власти Брянской области опровергли данные о взятии заложников украинскими диверсантами в селе Сушаны, сообщает RT.
При этом представитель экстренных служб сообщил РИА «Новости», что заложники захвачены, по предварительным данным, в магазине в селе Любечане.
Между тем девочка, которая пострадала при обстреле Брянской области диверсантами, жива, это подтвердили в правительстве региона.
В ДНР назвали процент потерь в боеспособных подразделениях ВСУ под Артемовском
Советник Пушилина: Подготовленные подразделения ВСУ под Артемовском потеряли до 70% бойцов
Наиболее подготовленные подразделения ВСУ в районе Артемовска (Бахмут) потеряли до 70% личного состава, сейчас их доукомплектовывают, заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.
По его словам, ВСУ уже потеряли до 70% личного состава, и их вывели на доукомплектование, и если Киев будет перебрасывать в Артемовск какие-то войска, то это опять будет тероборона, которую отправляют на убой, передает ТАСС.
Советник врио главы ДНР также отметил грамотную работу российских сил на Артемовском направлении и выразил уверенность, что Артемовск в ближайшее время падет.
Ранее в США допустили сдачу украинскими войсками Артемовска.
Напомним, украинские военные назвали ситуацию в самом Артемовске «адом».
Экс-президент Франции Саркози едва не довел экс-канцлера Германии Меркель до слез
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В 2008 году во время мирового финансового кризиса экс-президент Франции Николя Саркози чуть не довел экс-канцлера Германии Ангелу Меркель до слез.
Об этом рассказал журналист Politico Пол Тейлор. Политики решали, какие меры поддержки помогут европейским банкам, передает РИА «Новости».
Об инциденте стало известно благодаря воспоминаниям министра экономики Франции Бруно Ле Мэра. Меркель едва не расплакалась из-за жесткого давления президента Франции Николя Саркози. Немецкий политик пыталась как можно быстрее создать совместный фонд для поддержки банков.
«Николя, я не такая могущественная, как ты», – привел слова Меркель Тейлор.
Отмечается, что сейчас правительство Германии ведет себя так же и все по той же причине. Автор статьи указал, что прежде чем критиковать Шольца за медленное согласование вопроса с танками для Киева, необходимо понять, какую Германию немецкие стратеги хотят на самом деле.
Ранее сообщалось, что Берлин отдал Киеву две современные системы ПВО, оставив немецкую столицу без защиты.
ВСУ устроили перестрелку между своими подразделениями в Артемовске
Подразделения украинских военных в Артемовске в ДНР приняли друг друга за ВС России и устроили перестрелку, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, в западной части города Артемовска неподалеку от детской больницы был зафиксирован непродолжительный бой с применением стрелкового оружия и гранатометов. При этом в данный момент российских военных в той части города нет, передает ТАСС.
Ранее украинский боец, находящийся в Артемовске, рассказал, что украинская сторона теряет в городе по одной-две роты за день. Также украинские военные назвали ситуацию в самом Артемовске «адом».
В США тем временем допустили сдачу украинскими войсками Артемовска.
Белорусское ТВ показало исправный российский самолет дальней разведки А-50
По белорусскому телевидению продемонстрировали видео с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 ВКС России.
В эфире «Беларусь-1» продемонстрировали исправный А-50 российских Воздушно-космических сил, передает ТАСС.
«Вот вам А-50! Прямо в Мачулищах! Живой и здоровый!» – говорится в анонсе телепрограммы на канале «Беларусь-1».
До этого в нескольких белорусских оппозиционных Telegram-каналах заявляли, что А-50 якобы был поврежден после атаки беспилотников на аэродроме Мачулищи под Минском. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что Кремль не комментирует сообщения СМИ об «атаке» на аэродром под Минском.
Российских гонщиков на Западе обязали подписывать декларации с осуждением СВО
Российских гонщиков с двойным гражданством обязали подписывать декларации с осуждением СВО
Международная автомобильная федерация (FIA) потребовала от российских и белорусских спортсменов подписывать декларацию с осуждением и дистанцированием от спецоперации на Украине.
Речь идет о выступлении спортсменов с двойным гражданством и под чужими флагами, передает РИА «Новости».
Отказавшихся подписывать не будут допускать к участию в международных соревнованиях, сообщили в FIA.
Напомним, федерация ранее смягчила правила для участия в международных соревнованиях для спортсменов из России и Белоруссии и не требовала подписывать заявления с осуждением.
Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков раскритиковал это требование.
Эстонские города стали отказываться от демонстрации подбитого российского танка
Эстонские города стали отказываться от демонстрации подбитого российского танка, который был выставлен на площади Свободы в центре Таллина, сообщил портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.
Министерство обороны Эстонии и Эстонский военный музей в сотрудничестве с украинскими коллегами привезли в Эстонию подбитый танк Т-72. Он был установлен на площади Свободы в центре Таллина до 2 марта, после чего его планировали показать в других городах страны. Жители Таллина приносят к танку цветы, но сотрудник охранной фирмы их убирает, сообщает РИА «Новости».
По данным портала, в городах Раквере, Нарва и Йыхви посчитали, что сейчас неправильное время для подобных экспозиций. При этом министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что демонстрация танка в других городах все еще обсуждается с местными властями.
Ранее жители Берлина принесли цветы к стоящему перед российским посольством танку Т-52, из-за чего начались беспорядки с проукраински настроенными радикалами.
Эксперт объяснил появление излишков электроэнергии у Украины
Экономист Лизан: Украина может экспортировать энергию в ЕС только ночью
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Желание Украины экспортировать электроэнергию вызвано образовавшимся профицитом в сложившихся условиях, а не тем, что они обеспечили уже всех граждан энергоресурсами и починили все объекты. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог и экономист Иван Лизан. Ранее стало известно, что Украина рассматривает возможность возобновить экспорт электроэнергии в Евросоюз.
«Последние несколько недель у Украины действительно отмечается профицит электроэнергии. В основном это вызвано снижением потребления населением. Кроме того, Киев на всю использует мощности гидроэлектростанций Днепровского каскада», – рассказал политолог и экономист Иван Лизан.
«За счет половодья поступает достаточно много воды, которую они сбрасывают через ГЭС по Днепру, и, кстати, нам приходится тоже ее сбрасывать через дамбу Каховской ГЭС. Из-за этого Киев часто заявляет о виновности России в уничтожении экосистемы Днепра и попытках их затопить. Хотя все выглядит ровно наоборот», – отметил он.
«Вместе с тем, когда закончится половодье или если вдруг вернутся сильные морозы, у них может вновь наблюдаться дефицит. Кстати, в последнее время у Украины еще на всю раскочегарено производство атомной электроэнергии», – добавил экономист.
«Если перестанет работать хотя бы один блок на Южно-Украинской или на Хмельницкой АЭС – это тоже может стать проблемой и вызвать дефицит ресурсов. Другими словами: возникший профицит появился не из-за того, что Украина отремонтировала все объекты энергетической инфраструктуры и обеспечила всех граждан энергией. Просто в текущих условиях и при существующей ограниченной нагрузке на энергосети есть излишки ресурса. Именно его они и планируют экспортировать», – отметил он.
«Еще весной-летом Киев планировал, что электроэнергия станет вторым экспортным товаром после зерна. С начала лета по октябрь Украина экспортировала в Евросоюз порядка 300 мегаватт в сутки», – напомнил экономист.
«Сейчас, скорее всего, речь может идти об экспорте в ночное время, когда пик потребления спадает, и у Украины высвобождается какая-то часть электричества. Поскольку атомные реакторы вырабатывают свой продукт стабильно и маневрировать выработкой нельзя, у них появляются избытки, которые можно ночью отправлять в ЕС, а днем примерно столько же получать обратно», – полагает Лизан.
«Вместе с тем, как мне кажется, заявление об экспорте электроэнергии может носить еще и политический характер. Мол, «вот как у нас все хорошо». Однако парочка «Гераней» или десяток крылатых ракет могут вновь сократить возможности для экспорта», – отметил собеседник.
«При этом сравнивать объемы экспорта электроэнергии с Украины до начала СВО и сейчас невозможно, поскольку эти данные были засекречены под предлогом военной тайны. До осени они еще публиковались на сайте Европейской энергосистемы, с которой синхронизирована компания «Укрэнерго». Однако с ноября и они не публикуют сведения. Поэтому сегодня мы не знаем, сколько энергии Украина производит и потребляет», – заключил он.
Ранее стало известно, что Украина рассматривает возможность возобновить экспорт электроэнергии, об этом сообщил член наблюдательного совета компании «Укрэнерго» Юрий Бойко. По его словам, данное решение активно обсуждается в последние дни, однако правительство сохраняет принципиальную позицию о необходимости первоначального обеспечения бесперебойной подачи энергии для внутреннего потребителя.
Он подчеркнул, что устранить имеющиеся проблемы в работе системы можно будет в течение одной недели, передает РБК. Тем не менее еще в середине февраля глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий называл ситуацию «шаткой» в связи с повреждением практически всех электростанций в стране.
Напомним, удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины начались в середине октября в качестве ответа на подрыв Крымского моста. Так, 10 февраля Министерство обороны России отчиталось о поражении критических объектов энергетики страны. Позже была совершена атака на предприятия, обеспечивающие ВСУ топливом и боеприпасами.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что энергосистема Украины по-прежнему испытывает сильный дефицит. По его мнению, восстановить объекты инфраструктуры будет невероятно трудно.
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ФСБ сообщила об операции против украинских диверсантов в Брянской области
Силовики проводят мероприятия по уничтожению украинских диверсантов, проникших на территорию Брянской области, сообщили в ЦОС ФСБ.
Операция проводится в приграничном Климовском районе региона силами ФСБ и приданными силами Минобороны. Сообщается, что проникшие в регион украинские диверсанты вооружены, передает РИА «Новости».
Напомним, в силовых структурах сообщили, что украинские диверсанты атаковали два села в Брянской области – Любечане и Сушаны.
Россия начала разработку нового вида военных операций для защиты от США
Генерал РВСН Фазлетдинов заявил, что Москва разрабатывает новый вид операций для защиты от США
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В России ведется разработка нового вида военных операций с возможностью использования ядерного оружия для защиты от возможной агрессии со стороны США, сообщается в издаваемом Минобороны российском журнале для военачальников «Военная мысль».
Авторы статьи замкомандующий РВСН Игорь Фазлетдинов и полковник в отставке В. Лумпов заявляют, что США планируют уничтожить Россию посредством «стратегической многосферной операции», а именно – ядерным оружием, передает РИА «Новости».
В публикации уточняется, что Пентагон предусматривает «поражение с помощью обычного мгновенного глобального удара не менее 65–70% российских стратегических ядерных сил, нейтрализацию оставшихся и стартовавших российских носителей ядерного оружия с помощью глобальной системы ПРО и затем нанесение минимального достаточного ядерного удара по России с целью ее уничтожения».
В связи с этим в России активно разрабатывается перспективная форма стратегического применения воздушных сил: операция стратегических сил сдерживания.
В статье поясняется, что операция «предполагает применение современных стратегических наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений с учетом новейших военных технологий».
По мнению авторов публикации, целями такой операции станут отражение мгновенного глобального удара США и НАТО, а также подавление американской глобальной системы ПРО для исключения возможности уничтожения в воздухе российских баллистических ракет. Финальным этапом операции предполагается нанесение неприемлемого ущерба агрессору с помощью сохранившегося ядерного потенциала.
При этом военные авторы подчеркивают, что предотвращение начала агрессии со стороны США может быть возможным при убедительной демонстрации, что Москва способна обеспечить сдерживание хотя бы на одном из этапов воздушно-космического периода стратегической многосферной операции НАТО.
Из статьи следует, что Москве необходимо разработать инструментарий, который убедительно продемонстрирует военно-политическому руководству США невозможность нанесения РВСН в ходе глобального удара чересчур критичного ущерба и неотвратимость получения для Штатов неприемлемого для себя ущерба.
Буркина-Фасо денонсировала военный договор с Францией
Руководство Буркина-Фасо сообщило о денонсации договора о военной помощи с Францией, заключенного в 1961 году, сообщило издание Faso.
Правительство страны денонсирует договор о военной помощи, заключенный в Париже более 60 лет назад между Францией и Республикой Верхняя Вольта (бывшее название Буркина-Фасо), передает РИА «Новости».
Соответствующее письмо направил МИД Буркина-Фасо французской стороне. Денонсация вступит в силу через месяц после получения письма.
В середине февраля французские военные официально завершили операции в рамках миссии Sabre в Буркина-Фасо.