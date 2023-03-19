Певица МакSим извинилась за срыв концерта

Певица МакSим извинилась перед фанатами за срыв концерта в Сочи

Певица МакSим (Марина Абросимова) извинилась перед фанатами за срыв концерта в Сочи, она призналась, что во время выступления у нее закружилась голова и пропал голос.

В своем Telegram-канале она попросила прощения у тех, кто готовил концерт, у своей команды и у фанатов.

Артистка отметила, что всегда старается полностью выкладываться на сцене, но никто не застрахован от неожиданностей.

«Поднялось давление, закружилась голова, пропал голос. Обстоятельства оказались сильнее меня, была вынуждена отдать микрофон звукорежиссеру и покинуть сцену», – рассказала певица.

Она добавила, что деньги за билеты будут возмещены.

Накануне в соцсетях сообщили, что во время концерта в Сочи певица МакSим (Марина Абросимова) захрипела, бросила микрофон и ушла со сцены. Ее пресс-секретарь Яна Богушевская пояснила, что исполнительнице стало плохо во время концерта.