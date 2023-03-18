Уход МакSим со сцены в Сочи объяснили проблемами со здоровьем

Пресс-секретарь МакSим Богушевская объяснила срыв концерта в Сочи проблемами певицы со здоровьем

В соцсетях сообщили, что во время концерта в Сочи певица МакSим (Марина Абросимова) захрипела, бросила микрофон и ушла со сцены. Ее пресс-секретарь Яна Богушевская пояснила, что исполнительнице стало плохо во время концерта.

Как пишет «Комсомольская правда», МакSим «пищала, потом начала хрипеть, не вытягивала ноты, слов песен было не разобрать». В результате «по залу пошел недовольный гул», а певица «бросила микрофон и сбежала со сцены».

По сообщению РЕН ТВ, «многие решили, что МакSим вышла на сцену в нетрезвом состоянии».

Однако Богушевская пояснила, что «Марине стало плохо», ею «занимаются врачи». Директор артистки Павел Назаров подтвердил, что концерт подготовили, но у исполнительницы возникли проблемы с самочувствием и «это сказалось на качестве мероприятия», передает РИА «Новости».

По данным НТВ, за кулисами ей понадобилась помощь врачей. Богушевская предположила, что «организм не справился», поскольку «было сложное расписание, много съемок, несколько десятков концертов подряд». По ее словам, еще днем у МакSим «поднялось давление, кружилась голова, появилась сильная слабость».

Команда певицы подчеркнула, что все билеты действительны к возврату по месту приобретения. Дальнейшие концерты в рамках тура «Я буду жить» состоятся.

Напомним, летом 2021 года МакSим обратилась в больницу. За несколько дней до этого она почувствовала себя плохо, тест на коронавирус был отрицательным. Позднее врачи поставили ей диагноз «пневмония с поражением 40% легких». Состояние певицы ухудшилось, потребовалось подключение к аппарату ИВЛ, ее ввели в искусственную кому. В конце июля певица стала чувствовать себя лучше.

