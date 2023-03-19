Путин объяснил рекордный урожай зерновых в России в 2022 году

В ДНР назвали визит Путина в Мариуполь доказательством приверженности целям спецоперации

Депутат ДНР Бердичевский: Визит Путина в Мариуполь – поддержка людей и четкий сигнал Западу

Несмотря на близость к линии боевого соприкосновения и колоссальные риски, президент Путин приехал в Мариуполь. Это серьезный знак для Зеленского и всего Запада, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее президент Владимир Путин посетил Мариуполь, где пообщался с местными жителями и оценил работы по восстановлению города.

«Мариуполь фактически находится в 150 км от линии боевого соприкосновения. То есть опасность обстрелов со стороны ВСУ все еще сохраняется. И если бы визит Владимира Путина был анонсирован заранее, противник попытался бы его саботировать», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

«Но даже с учетом того, что поездка российского президента была неожиданной, риски сохранялись. И несмотря на это Путин проехался по городу на автомобиле, встретился и пообщался с местными жителями. Что, безусловно, вызвало настоящий вой в украинском сегменте соцсетей. Доходит до абсурда – уже пишут, что это якобы вовсе не Мариуполь, а совсем другой город», – иронично замечает собеседник.

«Сам визит крайне важен для населения, его значимость сложно переоценить. Глава государства продемонстрировал, что ему не безразлично, как там живут простые граждане, как налаживается мирная жизнь, в каких условиях сейчас они живут. Ну и, конечно, это станет четким сигналом как для Зеленского, так и для всего Запада», – полагает депутат.

«Еще в 2014 году Владимир Путин на одной из церковных служб сказал, что ставит свечи за защитников Новороссии. То есть уже тогда, судя по всему, было решено, что Россия намерена отстаивать интересы территорий. И вчерашняя поездка в Крым, а также сегодняшний визит в Мариуполь лишний раз подтверждают, что Россия не станет отступать от поставленных целей», – заключил Бердичевский.

В воскресенье президент России Владимир Путин посетил Мариуполь. В город глава государства прибыл на вертолете. За рулем автомобиля он проехал по городу, посетив несколько районов. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал Путину о строительстве и восстановительных работах в Мариуполе и окрестностях. Как сообщили в Кремле, в частности обсуждалось строительство новых жилых микрорайонов, а также социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений.

Владимир Путин также пообщался с жителями Мариуполя в микрорайоне «Невский» и заглянул домой к одной из семей по их приглашению. Одна из горожанок призналась, что теперь это место – «маленький кусочек рая». На что глава государства пообещал, что в Мариуполе будут и дальше появляться современные и комфортные жилые кварталы.

Отдельного внимания была удостоена филармония, восстановленная, по словам Хуснуллина, «буквально за три месяца». Вице-премьер также сообщил, что принято решение при восстановлении центра города сохранить его облик, уже подготовлена сметная документация.

Президент также проехал по улицам Мариуполя за рулем автомобиля. Примечательно, что движение в этот момент не перекрывалось – глава государства ехал на машине в общем потоке. Среди прочего, Путину показали, что освещение на дорогах полностью восстановлено, само полотно практически отремонтировано, установлены новые светофоры и благоустроены скверы.

Днем ранее, в годовщину воссоединения Крыма с Россией, Путин посетил Севастополь, также за рулем. Поездка заранее не анонсировалась, визит Путина в регион стал неожиданностью.

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