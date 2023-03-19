Малазийские авиакомпании задумались над прямыми полетами в Россию

Tourism Malaysia: Три крупные авиакомпании Малайзии обсуждают прямые рейсы в Россию

Три крупные малайзийские авиакомпании находятся в процессе обсуждения прямых рейсов в Москву, Малайзия ждет российских туристов, заявил замдиректора российского отделения агентства Tourism Malaysia Зулкифли Бин Мохамед.

По его словам, MasWings, Malaysia Airlines и Air Asia обсуждают прямые рейсы в Россию, но им пока не хватает самолетов. Бин Мохамед добавил, что русским бы понравилось в Малайзии и страна готова принять их как можно скорее, передает РИА «Новости».

Замдиректора российского офиса Tourism Malaysia добавил, что карта «Мир» пока в стране не принимается, но переговоры тоже продолжаются, в туры в Малайзию можно купить в России в рублях.

Ранее статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов заявил, что Россия готовит межправительственные соглашения о безвизовых поездках с 11 странами, включая Саудовскую Аравию, Кувейт, Багамы, Малайзию и Мексику.