Подростки избили сверстников молотками в Ульяновске

Командир штурмовой группы «Кубань» Мальцев героически погиб в зоне СВО

Командир штурмовой группы ЗВО Александр Мальцев с позывным «Кубань» героически погиб, прикрывая отход своей группы, один из бойцов которой был ранен, рассказал сослуживец Мальцева.

Штурмовик с позывным «Карлсон» рассказал РИА «Новости», что это произошло после трех непрерывных дней ведения штурмовых действий по захвату и удержанию укрепленных опорных пунктов противника.

По его словам, российские военные подошли к очередному опорнику. «Группа из пяти человек. «Лоу» (позывной военнослужащего) первый получил ранение, мы с ним ушли влево. «Кубань» начал обходить справа и прикрывал нас, отвлек на себя внимание. Дал команду прекратить перестрелку, чтобы перегруппироваться и оказать помощь раненому «Лоу». Потом опять была стрелкотня, перекидка гранатами и в конце концов перестал выходить на связь», – рассказал «Карлсон».

Он добавил, что в сторону Мальцева работал пулемет. «Карлсон» подчеркнул, что командир полностью обеспечил отход группы. «В районе эвакуации узнали, что «Кубани» с нами нет», – сообщил военнослужащий.

«Карлсон» рассказал, что именно «Кубань» дал ему боевое крещение, запустил в первый бой и успокоил.

«Он – Мужик! Три дня в окопах на всех опорниках, три дня без перерыва [участвовал в штурме]. По радиостанции только и слышно: «Кубань» туда, «Кубань» сюда, везде был. Я не знаю, как он успевал», – отметил сослуживец.

Другой сослуживец Мальцева, с позывным «Конь», рассказал, что после героического подвига Мальцева, когда он в одиночку уничтожил троих украинских боевиков и трех взял в плен, его группа на захваченном опорнике была атакована противником, военным пришлось вызвать огонь на себя.

«Находился он в 250 метров от нас после того, как отработала наша арта (артиллерийское подразделение – прим. ВЗГЛЯД), начали движение. Шли под обстрелом противника, минометы работали… ну то есть бой уже завязался», – пояснил военнослужащий штурмового отряда.

«Как только была возможность, «Кубань» заскочил каким-то образом, врасплох взял всех, они не поняли, что случилось, сразу положил. Двое сдались в плен, один уже раненый был тоже пленный. Зашли мы, закрепились, заняли окоп, ждали пехоту на укрепление», – добавил «Конь».

По его словам, после того, как окопались на занятой позиции, начался минометный обстрел с украинской стороны. Бойцы ВСУ, как рассказал он, пытались выбить российских военных из блиндажа, потребовали сдаться в плен, но они отказались. «Стреляли из пулемета и кидали по нам гранаты. Нам выходить был не вариант, мы вызвали минометный огонь наших войск на себя. После этого бойцы ВСУ начали отходить. Пока они отходили, мы одного ранили... Атаку мы отразили», – отметил штурмовик.

По его словам, погибший в бою через несколько дней после этой операции «Кубань» внушал доверие и уверенность в себе всем, поэтому за ним и шли сослуживцы.

