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США и их союзники не дали омбудсмену ДНР выступить в Совбезе ООН
Большинство членов СБ ООН проголосовало против выступления омбудсмена ДНР Морозовой на заседании по Украине
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Большинство членов Совбеза ООН в ходе процедурного голосования, которое устроили по инициативе США, высказались против выступления омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой на заседании СБ по гуманитарной ситуации на Украине.
Заседание СБ ООН проводится по инициативе США и Албании. Все члены СБ ООН собрались в зале заседаний, когда постпред Мозамбика при ООН Педро Комиссарио Афонсо, который занимает сейчас пост председателя Совбеза, сообщил о необходимости провести дополнительные консультации, после чего члены СБ вновь покинули зал.
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что США запросили процедурное голосование по выступлению в формате видеосвязи омбудсмена ДНР, передает ТАСС.
В поддержку выступления Морозовой высказались Россия, Бразилия, Гана и Китай, против – Албания, Великобритания, Мальта, США, Франция, Швейцария, Эквадор и Япония. Габон, Мозамбик и ОАЭ воздержались.
Постпред России Василий Небензя выразил сожаление в связи с результатами голосования. Он заявил: «Это только подтверждает, что вы не считаете жителей Донбасса за людей и вам наплевать на их страдания».
Небензя заявил, что противники выступления Морозовой продемонстрировали «вопиющее лицемерие и двойные стандарты», под «надуманными предлогами» отказав представителям Донбасса выступить перед СБ, передает РИА «Новости».
Как подчеркнул Небензя, Россия «никогда до такого не опускалась», не препятствовала западным странам вызывать докладчиков. Ситуация с Морозовой, заявил Небензя, станет «поводом задуматься о том», как Россия в дальнейшем станет «рассматривать запросы от коллег» по докладчикам.
Небензя отметил, что, по мнению Томас-Гринфилд, «выслушивать докладчиков от непризнанных территорий – это недопустимо и является нарушением резолюции». «А, например, приглашение в Совет Безопасности представителей Косова – это явное нарушение резолюции СБ ООН 1244. Будем учитывать принципиальную позицию США по этому поводу», – сказал он.
В декабре Морозова обратилась в ООН из-за гуманитарной катастрофы, нарастающей в Донбассе в связи с украинскими обстрелами.
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CNN: Россия подняла часть обломков беспилотника США со дна Черного моря
CNN: Россия смогла поднять со дна Черного моря некоторые обломки американского беспилотника
США считают, что Россия обнаружила в Черном море некоторые обломки американского беспилотника и смогла поднять их, сообщил CNN осведомленный американский чиновник.
По словам неназванного американского чиновника, Москва ясно дала понять, что попытается извлечь обломки беспилотника, и США считают, что Россия извлекла некоторые обломки. Он описал найденные Россией в Черном море обломки БПЛА как куски стекловолокна или небольшие фрагменты, сообщил CNN.
Накануне российские СМИ сообщили, что американский БПЛА MQ-9 Reaper найден в 60 км от Севастополя на глубине около 900 м, в районе падения военно-разведывательного аппарата дежурят силы ВМФ России.
Во Франции раскрыли планы США и НАТО по «контрнаступлению» на Украине
Французский политик Филиппо заявил о плане США и НАТО этой весной начать на Украине большое контрнаступление
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Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что у США и НАТО есть план этой весной начать на Украине большое контрнаступление, которое рискует превратиться в мировую войну, так как Польша и страны Прибалтики хотят, чтобы этот конфликт стал глобальным, и готовы на все.
Филиппо заявил в интервью РИА «Новости», что, по словам осведомленных источников, на Украине грядет большое контрнаступление, организуемое американцами и НАТО. При этом он выразил мнение, что у американцев есть план о начале контрнаступления этой весной.
Лидер французской партии выразил мнение, что это чрезвычайно опасно, ведь такие страны, как Польша, а также страны Прибалтики, которые хотят, чтобы этот конфликт стал глобальным, готовы на все. Филиппо призвал правительство Франции отстраниться от этого «контрнаступления», так как это рискует превратиться в мировую войну.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что может противопоставить Россия замыслам контрнаступления ВСУ в Запорожской области, которого от офиса Зеленского уже несколько месяцев требуют на Западе.
США изменили маршруты полета беспилотников у Крыма после инцидента с MQ-9 Reaper
США изменили маршруты полета беспилотников у Крыма после инцидента с упавшим в Черное море дроном Reaper
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США изменили маршруты полета своих стратегических беспилотных летательных аппаратов Global Hawk после инцидента с беспилотником Reaper, который упал в Черное море, следует из данных с портала Flightradar24.
Согласно данным на портале, сегодня в воздушное пространство над Черным морем в очередной раз прибыл один из стратегических беспилотников США, которые регулярно выполняют разведывательные вылеты с базы на Сицилии в район российского Крыма. Это первый полет Global Hawk над Черным морем после инцидента с Reaper, и в этот раз маршрут беспилотника существенно изменен, передает РИА «Новости».
Из треков полета следует, что сегодня перед заходом в воздушное пространство над Черным морем Global Hawk предварительно выполнил барражирование над восточной частью Румынии. Ранее подобных маневров Global Hawk не совершали. Затем беспилотник отправился в воздушное пространство над Черным морем, где обычно эти летательные аппараты дежурят в воздухе на траверзе южной оконечности Крыма, иногда до 24 часов. Однако в этот раз удаление маршрута беспилотника от самой южной точки Крыма существенно увеличилось – если ранее в среднем эти аппараты пролетали мимо полуострова на минимальной дистанции 80–100 км, то сейчас беспилотник прошел мимо южного побережья Крыма на минимальном расстоянии 150 км.
Также был изменен основной район барражирования над Черным морем – в текущем полете американского беспилотника он был расположен не на траверзе южного побережья Крыма, а значительно восточнее – ближе к Новороссийску и Сочи.
В настоящее время Global Hawk продолжает полет над Черным морем в сторону Румынии.
Напомним, европейское командование ВС США заявило о якобы столкновении американского БПЛА с российским истребителем Су-27 над Черным морем. Минобороны России опровергло эту информацию, заявив, что контакта между беспилотником и самолетом не было. Как сообщили в четверг севастопольские СМИ, MQ-9 Reaper уже якобы найден в 60 км от города на глубине около 900 м, в районе падения аппарата дежурят силы ВМФ России.
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Медведев отреагировал на ситуацию с американским беспилотником в Черном море
Медведев призвал не церемониться с американцами после ситуации с беспилотником в Черном море
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Американцы «вконец оборзели» и церемониться с ними не надо, хотя контакты военных нужны, заявил замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев в своем Telegram-канале отметил, что международных документов, которые бы регулировали ситуации, подобные с американским беспилотником в Черном море, нет. Он подчеркнул, что Воздушный кодекс оперирует терминами «запретные зоны» и «зоны с ограничениями», которые может устанавливать правительство.
Эти правила, по словам Медведева, должны соблюдать беспилотники, особенно в период боевых действий, о чем известно всем пользователям воздушного пространства.
«Говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними неправильно. Хотя и контакты военных нужны, конечно. Особенно на фоне заявлений американских ублюдков типа сенатора грэма о том, что надо сбивать российские самолеты. Кстати, и с такими людьми иногда случаются авиационные происшествия», – заключил Медведев (авторская орфография сохранена – прим. ВЗГЛЯД).
Напомним, европейское командование ВС США заявило о якобы столкновении американского БПЛА с российским истребителем Су-27 над Черным морем.
Минобороны России опровергло эту информацию, заявив, что контакта между беспилотником и самолетом не было.
Как сообщили в четверг севастопольские СМИ, MQ-9 Reaper уже якобы найден в 60 км от города на глубине около 900 м, в районе падения аппарата дежурят силы ВМФ России.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, разрешит ли Турция отправить США боевые корабли к берегам Крыма для якобы поиска беспилотника.
Турция запретила заправку российских самолетов производства США
AirportHaber: Власти Турции запретили заправку и техобслуживание самолетов американского производства из РФ и Белоруссии
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Власти Турции приняли решение запретить заправку и техническое обслуживание самолетов американского производства из России и Белоруссии, сообщило турецкое профильное издание AirportHaber.
По данным турецкого издания, запрет коснулся работы семи российских, одного белорусского и одного иранского авиаперевозчика, самолеты которого выполняли рейсы в РФ, сообщил «Коммерсант».
Отказ в заправке бортов в Стамбуле подтвердили источники российского издания в двух авиакомпаниях.
Как говорится в материале AirportHaber, заправка и иные услуги запрещены для частных, грузовых, коммерческих и чартерных самолетов, которые содержат более 25% американских комплектующих и следуют в Россию или Белоруссию.
На соответствующих мерах, по данным турецкого издания, в специальном письме настояло Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США.
Вопреки этому в «Аэрофлоте» сообщили, что авиакомпания выполняет полеты в города Турции в штатном режиме, по расписанию, в рамках заявленной программы полетов.
Напомним, в конце января стало известно, что США потребовали от Турции прекратить обслуживать российские и белорусские самолеты американского производства.
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Шойгу представил к госнаградам предотвративших нарушение границы американским беспилотником MQ-9 летчиков Су-27
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Министр обороны Сергей Шойгу представил к награждению летчиков самолетов Су-27, предотвративших нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, сообщили в Минобороны.
Шойгу представил к госнаградам летчиков самолетов Су-27, предотвративших нарушение американским беспилотником MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения СВО, говорится в Telegram-канале Минобороны.
Границы района, установленного в целях проведения специальной военной операции, были доведены до всех пользователей международного воздушного пространства.
Ранее CNN сообщил, что Россия подняла часть обломков беспилотника США со дна Черного моря.
Напомним, Европейское командование ВС США заявило о якобы столкновении американского БПЛА с российским истребителем Су-27 над Черным морем.
Минобороны России опровергло эту информацию, заявив, что контакта между беспилотником и самолетом не было. ВКС России зафиксировали полет американского беспилотника в направлении границы России, после чего в воздух были подняты истребители, он летел с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, отметили в Минобороны.
Пушилин: Силы России продвигаются вглубь промзоны Артемовска
Глава ДНР Пушилин: Силы России продвигаются вглубь промзоны Артемовска
Российские силы закрепились в зданиях завода «Востокмаш» и сейчас продвигаются вглубь промзоны в Артемовске (украинское название – Бахмут), заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Первого канала».
Также он добавил, что пресечены попытки вывода нескольких взводов вооруженных сил Украины (ВСУ) из города, ситуация планомерно продвигается к полному освобождению Артемовска, передает ТАСС.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщал, что разрозненные украинские части пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам и полям пешком, бросая застрявшую технику.
Французский политик обвинил США в подрыве «Северных потоков»
Французский политик Филиппо: За подрывом «Северных потоков» стоят Соединенные Штаты
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Очевидно, что за подрывом «Северных потоков» стоят Соединенные Штаты, которые годами боролись с этими газопроводами, заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Филиппо заявил в интервью РИА «Новости», что еще до теории, выдвинутой Хершем, который является очень авторитетным журналистом, было очевидно, что за подрывом стоят США, которые еще до войны на Украине годами боролись с газопроводом «Северный поток», это стало постоянный элементом их политики.
Лидер французской партии также напомнил, что в начале февраля 2022 года Байден публично заявил, что американцы способны сделать так, чтобы газопровода не стало, что и произошло. Французский политик подчеркнул, что это было в интересах американцев. По словам Филиппо, вопрос заключается только в том, сделали ли американцы это в одиночку или же вместе с Норвегией, которая является конкурентом России по поставкам газа и обогатилась в связи с заменой российского газа норвежским.
Накануне президент РФ Владимир Путин указал на заинтересованность Соединенных Штатов в подрыве «Северных потоков».
МИД опроверг заявления США о недействительности приостановки Россией действия ДСНВ
В МИД заявили, что заявления США о недействительности приостановки Россией действия ДСНВ несостоятельны
В Москве сочли несостоятельными заявления Штатов о том, что приостановка Россией действия Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) юридически недействительна, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
По его словам, такие «инсинуации» со стороны госдепартамента США несостоятельны с международно-правовой точки зрения, передает РИА «Новости».
Рябков отметил, что такие вбросы в качестве элемента политико-пропагандистской кампании Вашингтона использует для того, чтобы вынудить Россию к восстановлению режима ДСНВ и сохранению для США возможности по беспрепятственному «просвечиванию» российского стратегического арсенала, передает «Коммерсант».
По словам политика, в Москве готовы повторно подтвердить, что в условиях ведения Западом во главе с США тотальной гибридной войны против России такой вариант полностью исключен.
По мнению Рябкова, все необходимые юридические обоснования были неоднократно представлены Россией во всех подробностях.
Он добавил, что российская сторона приняла решение ввиду получения доказательств о существенном нарушении Вашингтоном Договора.
Резюмируя, Рябков подчеркнул, что в случае, если Штаты действительно заинтересованы в возобновлении действия ДСНВ, им стоит хотя бы отказаться от пустых фантазий на тему нанесения России «стратегического поражения» и признать безальтернативность учета российских интересов в области безопасности».
Ранее Госдеп США заявил, что объявленная президентом Владимиром Путиным приостановка участия России в ДСНВ является юридически недействительной, РФ обязана выполнять положения соглашения.
В Совфеде осудили заявление Вашингтона против прекращения огня на Украине
Сенатор Климов назвал циничным ответ Вашингтона о невозможности прекращения огня на Украине
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США выступили против прекращения огня на Украине, цинично прикрывшись Уставом ООН, который они извратили. Вашингтону нужен кровавый конфликт для продления их глобального доминирования, заявил сенатор Алексей Климов.
Климов отметил в своем Telegram-канале, что по решению Вашингтона именно Зеленский издал в 2022 году указ, запрещающий украинской стороне переговоры с Москвой. Сенатор назвал циничным ответ от США о невозможности прекращения огня, по их мнению, это повлечет за собой еще одно нарушение Устава ООН.
Климов напомнил первые слова «извращаемого США основополагающего документа международного права»: «Мы, народы Объединенных Наций, преисполненные решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны… объединить наши силы для поддержания международного мира и безопасности…»
«Впрочем, заокеанской империи лжи факты не нужны, а чужая кровь (в данном случае европейская) необходима лишь для продления глобального доминирования», – отметил сенатор.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США выступают против прекращения огня на Украине, отвергая предложения по мирному урегулированию кризиса, выдвинутые Китаем. По его словам, прекращение огня сейчас представляет собой еще одно нарушение Устава ООН.
Американский полковник рассказал о подготовке ВСУ для удара по России
Экс-советник Пентагона Макгрегор: США восемь лет готовили ВСУ для ударов по России
Вашингтон восемь лет готовил украинскую армию к нанесению ударов по России, которую ошибочно считал «хорошо вооруженной бензоколонкой» и не задумывался о последствиях, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Американский военный признался, что было принято решение построить ВСУ для нанесения удара по России, для чего было потрачено восемь лет. При этом в США не задумывались о последствиях, передает Ura.ru.
Макгрегор отметил, что США ошибочно считали Россию «хорошо вооруженной бензоколонкой», но оказалось с точностью до наоборот. Москва оказалась сильным противником с передовыми системами противовоздушной обороны, и времена безнаказанных полетов американских ВВС закончились.
Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что у США остается все меньше возможностей поддерживать умирающий киевский режим.
В ДНР сообщили о контроле российскими силами до 70% территории Артемовска
Советник врио главы ДНР Гагин: Российские силы контролируют до 70% территории Артемовска
Российские силы держат под контролем до 70% территории города Артемовска (Бахмут), заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия-24».
Он уточнил, что российские силы сейчас контролируют порядка 60%, может быть даже более – до 70% самого города, передает ТАСС.
По словам Гагина, ВСУ сосредоточили в расположенном в 11 км к западу от Артемовска городе Часовом Яре «достаточно серьезную группировку», подразделения которой пытались прорваться в Артемовск, но эта попытка была отбита.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы закрепились в зданиях завода «Востокмаш» и сейчас продвигаются вглубь промзоны в Артемовске.
Володин предложил способ защититься от финансового кризиса
Спикер Госдумы Володин предложил дедолларизацию экономик государств в качестве инструмента для защиты от кризиса
США подходят к великой депрессии, печатая необеспеченные доллары, единственным способом защититься от мирового финансового кризиса станет дедолларизация экономик государств, выразил мнение спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В своем Telegram-канале он отметил, что политика действующего президента Штатов Джо Байдена привела страну к порогу великой депрессии, когда нарушена глобальная система обеспечения безопасности, в том числе финансовой.
При этом Володин подчеркнул, что нынешние действия Белого дома – печать необеспеченных долларов – спровоцировали рекордную за последние 40 лет инфляцию. После этого несколько банков были вынуждены поднимать ключевую ставку, и, в конце концов, не выдержав, обанкротились.
При этом спикер Госдумы подчеркнул, что кризис финансовой системы США прежде всего затронет тех, кто ориентируется исключительно на нее. Так, жертвами банковских банкротств оказались граждане Швеции, Норвегии, Южной Кореи.
«Им деньги никто не вернет. Штаты продолжат жить за счет других. Единственный способ защититься от кризиса – дедолларизация экономик государств», – резюмировал Володин.
Ранее рейтинговое агентство Moodys на фоне банкротства американских банков Silicon Valley Bank и Signature Bank понизило прогноз по банковской системе США.
Захарова предложила США назвать стоимость упавшего в Черное море беспилотника
Захарова предложила США озвучить стоимость MQ-9 на фоне подозрений в продаже беспилотников Тайваню по завышенной цене
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне противоречивой информации в СМИ о стоимости беспилотников MQ-9 предложила США назвать цену БПЛА.
Захарова прокомментировала сообщения о том, что западные СМИ пишут о 30 млн долларов за MQ-9, хотя Тайвань приобрел такие беспилотники у США в четыре-пять раз дороже. Захарова в Telegram предложила Вашингтону ответить «хотя бы» на «несложный вопрос» о том, сколько стоил беспилотник, упавший в Черное море.
Напомним, США заявили, что MQ-9 упал в Черное море в результате «непрофессиональных действий» российского истребителя Су-27. Российская сторона заявила, что истребители, поднятые в воздух из-за приближения MQ-9, не использовали вооружение и в контакт с БПЛА не вступали.
Названы сроки приема верительных грамот от нового посла США
Помощник президента Ушаков назвал срок приема Путиным верительных грамот от нового посла США
Президент России Владимир Путин в апреле примет верительные грамоты у послов нескольких стран, в том числе США, сообщил в пятницу помощник главы Российского государства Юрий Ушаков.
Вручать верительные грамоты будут примерно 17–18 послов, США входят в это число, передает ТАСС слова Ушакова.
Напомним, Сенат Конгресса США 21 декабря 2022 года утвердил Линн Трейси на пост американского посла в России, она прибыла в Москве в конце января.
Вручение верительных грамот символизирует начало дипломатической карьеры нового посла в России. Ранее, помимо России, Пакистана и Армении, Трейси также работала в Афганистане и Грузии.