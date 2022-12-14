Омбудсмен ДНР обратилась в ООН из-за нарастающей гуманитарной катастрофы

Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике (ДНР) Дарья Морозова сообщила обратилась в ООН из-за гуманитарной катастрофы, нарастающей в Донбассе в связи с обстрелами ВСУ, рассказала она на пресс-конференции.

В письме омбудсмена говорится, что целью Киева является террор мирного населения Донбасса и его планомерное уничтожение. «Также причинение максимального урона гражданской инфраструктуре и объектам, находящимся под защитой Женевских конвенций 1949 года», – приводит документ ТАСС.

Морозова также указала, что кроме жилого фонда под обстрел попадают предприятия с «вредным производством». Так, 7 декабря ВСУ нанесли удар по действующему химическому концерну «Стирол» в Горловке. «Как известно, сама по себе горящая сера опасности не представляет, однако при соединении с водой образуется серная кислота, что в случае определенных погодных условий приведет к выпадению кислотных дождей», – добавила омбудсмен.

В письме приведена статистика жертв, а также пострадавших от обстрелов мирных жителей ДНР. Указывается, что с 27 ноября 2022 по 7 декабря в результате обстрелов погибли 22 человека, ранены 83 жителя республики. Морозова призвала ООН привлечь Украину к ответственности и незамедлительно принять меры по пресечению поставок западного вооружения, которое используется для террора и уничтожения гражданского населения Донбасса.

Напомним, нанесенный Киевом ущерб Донецкой народной республике превышает 1,3 трлн рублей, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.