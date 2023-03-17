Нефть подорожала на 1%

Мировые цены на нефть выросли на 1%

Мировые цены на нефть начали расти, однако по итогам недели падение может составить 9%, отмечают эксперты.

Цена майских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.46 растет на 1,1%, достигая 75,52 доллара за баррель, а апрельских фьючерсов на WTI – на 1,14%, до 69,13 доллара, передает РИА «Новости».

В итоге недельное снижение для обеих марок может достичь соответственно 8,7% и 9,8%, и это будет сильнейшим снижением с декабря 2022 года.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести торговых партнеров США) сейчас снижается на 0,26%, до 104,15 пункта. Удешевление американской валюты поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть.

Отметим, что на прошедшей неделе наблюдалась заметная волатильность из-за опасений относительно банковского сектора. Уход трейдеров от риска сдержал цены на нефть. Опасения последовали за закрытием нескольких банков в США, что отразилось на американском банковском секторе, затем волатильность перекинулась на европейский рынок, где просели акции швейцарского Credit Suisse.

«Внешние факторы продолжили диктовать ценовую динамику. Масштаб распродажи нефти, скорее всего, будет беспокоить ОПЕК+, но они вряд ли будут действовать быстро, вероятно, будут ждать, когда все уляжется», – цитирует Bloomberg главу отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррена Паттерсона.