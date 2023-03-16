Cтрайкбольная граната взорвалась в подъезде дома на востоке Москвы

Запорожские власти назвали главное направление атаки ВСУ в регионе

Владимир Рогов: ВСУ готовят контрнаступление в Запорожской области на Токмак в обход Мелитополя

Противник серьезно активизировался на Запорожском направлении. Вероятно, ВСУ готовятся к контрнаступлению через Токмак, сказал газете ВЗГЛЯД председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя военную обстановку в регионе.

«Противник активно продолжает перебрасывать авиацию на Запорожское направление. Первые самолеты и вертолеты были замечены еще в первые дни этого года. Но сейчас проблема стала постоянной», – рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Также Украина пополняет ряды ВСУ. Сюда привозят мобилизованных, недавно вернувшихся после ранений в строй солдат, а также тех, кто прошел боевое слаживание в странах Запада. И эта группа боевиков наиболее опасна», – отмечает собеседник.

«Мы опасаемся, что в ближайшие пару недель численность противника возрастет на 15 тыс. человек. Уже сейчас ВСУ готовятся к атаке, прощупывая нашу оборону. Ярким тому подтверждением является вылазка в Пологовском районе региона», – добавил эксперт.

«Судя по всему, ВСУ планируют организовать контрнаступление на Запорожском направлении. В противном случае они бы не стали так активно укрепляться. Не исключаю, что движение начнется со стороны Токмака в обход Мелитополя и Васильевки», – заключил Рогов.

Накануне стало известно об атаке украинских войск в Пологовском районе Запорожской области. Сообщалось, что отряд ВСУ при поддержке бронетехники проводил разведку боем, но действия противника были отражены бойцами 219-го мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщали, что в регионе был сбит украинский вертолет Ми-8. Кроме того, в общей сложности за минувшие сутки средствами ПВО было перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха», а также уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов.

Также в районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Потери ВСУ составили до 75 человек, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и самоходная артиллерийская установка «Акация».

Во вторник врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВС России начали укреплять боевые позиции на Запорожском направлении на случай, если ВСУ приготовятся к наступлению. По его словам, все полки и дивизии уже укомплектованы, Россия готова встретить противника.

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