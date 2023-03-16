РПЦ разорвала отношения с новым главой православной церкви Кипра

В США назвали сроки начала «масштабного наступления» ВСУ

Politico: В США ждут «масштабного наступления» ВСУ в мае

Американские чиновники готовят Украину к масштабному весеннему наступлению, которое, как они ожидают, начнется к маю, пишет газета Politico.

Издание со ссылкой на американского чиновника пишет, что вся военная помощь США, оказанная Украине несколько месяцев назад, нацелена на контрнаступление Киева, предположительно, в мае.

Politico отмечает, что у Киева есть два варианта: продвинуться на юг через Херсон в Крым или двигаться на восток с севера, а затем на юг, отрезая российский сухопутный мост, передает РИА «Новости».

При этом наступление через Херсон в США считают нереалистичным, так как Россия укрепила оборону на восточном берегу Днепра, поэтому второй вариант – более вероятный.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что боевики ВСУ активизировались на Запорожском участке линии фронта.

До этого председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что ВСУ «заваливают» передний край своей обороны неподготовленными новобранцами, чтобы выиграть время для подготовки сил контрнаступления.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с премьером Великобритании Риши Сунаком заявил, что Европа должна помочь Украине начать контрнаступление. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление состоится примерно через два месяца.

Газета ВЗГЛЯД писала, что ВСУ готовятся к отступлению до Красного Лимана.