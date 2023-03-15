«Круг добра» изменил сферу благотворительности

Председатель правления «Круг добра» Ткаченко рассказал о новой этике фонда в сфере благотворительности

Благотворительный ландшафт в России существенно изменился, в том числе, благодаря появлению фонда «Круг добра», важно грамотно оценить эти изменения, сообщил председатель правления фонда, председатель Комиссии ОП РФ по вопросам благотворительности и социальной работе протоиерей Александр Ткаченко.

Во время круглого стола он предложил обратить внимание на проблему этики, в частности, при проведении благотворительных сборов. Так, в данный момент фонд работает как дополнительный механизм организации и финансирования помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями, говорится в пресс-релизе на сайте фонда.

Отмечается, что источником финансирования Фонда стала разница между плоской и повышенной ставкой подоходного налога. По повышенной ставке облагаются налогом доходы выше 5 млн рублей, а с середины 2021 года через фонд в дополнение к госпрограммам на эти цели направлено более 100 млрд рублей.

«Количество объявлений в СМИ о сборах на благотворительную помощь гражданам страны в сложной ситуации за 2022 год сократилось почти на 90%. Я вижу в этом прямое следствие того, что «Круг добра» обеспечил уже более 5 тыс. детей с тяжелыми и редкими заболеваниями дорогостоящими лекарствами и медицинскими изделиями. На эти лекарства благотворительные фонды раньше собирали пожертвования», – сказал отец Александр, предложив обсудить реалии и вызовы, с которыми сталкивается благотворительное сообщество.

Ткаченко рассказал о примере позитивной работы и использования новых возможностей – фонд «Дети-бабочки», помогающий детям с генными дерматозами, в том числе буллезным эпидермолизом.

«Вместе мы сильнее, потому что мы усиливаем друг друга, создавая систему помощи для пациентов с генными дерматозами на государственном уровне», – отметила представитель фонда «Дети-бабочки» Анастасия Зонина.

Она добавила, что после того, как «Круг добра» начал закупать дорогостоящие повязки для детей с буллезным эпидермолизом, «Дети-бабочки» смогли помогать взрослым пациентам, участвовать в программах реабилитации, психологической помощи, социальных программ для подопечных, образовательных проектах.

Как в свою очередь подчеркнул председатель правления Межрегиональной общественной организации «Национальный комитет Общественного контроля» Мансур Юсупов, как и некоторые другие спикеры, сохраняется проблема необоснованных и непрозрачных сборов пожертвований, действий мошенников под видом благотворительных организаций.

«Количество таких организаций сократилось, но жалобы продолжают поступать», – отметил он.

На это координатор проекта «Все вместе за разумную помощь» Ассоциации cоциально-ориентированных некоммерческих организаций «Благотворительное собрание «Все вместе» Анжелика Иванова заметила, что все благотворительные сборы необходимо проверять, а также регулировать схему сборов на частные карты, так как некорректные сборы уже сейчас могут попадать под статью УК РФ о мошенничестве.

«Эту статью не нужно дополнительно расширять, нужно сделать так, чтобы она работала. У нас уже все прописано в законе», – заявила она.

Как рассказал президент Национальной Ассоциации Комплаенс Владимир Балакин, в случае, если в благотворительной организации нарушаются этические нормы, информация об этом почти всегда выходит в публичное пространство. Следствием этого может стать недоверие, поэтому необходимо действовать на опережение, вовремя проводить проверки и предотвращать нарушения.

По итогам встречи было решено подготовить резолюцию с конкретными предложениями, прозвучавшими от участников, в том числе с предложениями внесения правок в нормативно-правовые акты, регулирующие работу некоммерческих организаций.

Так, исследователь темы благотворительных сборов Светлана Машистова предложила вернуть в реестр юрлиц данные об учредителях НКО. А, например, предправления «Национального комитета общественного контроля» Мансур Юсупов рассказал о необходимости сделать обязательным для прокуратуры учет правонарушений в сфере благотворительности.