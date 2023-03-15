СВО показала эффективность дешевых дронов

|
15 марта, среда | Последнее обновление — 09:32 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Антонов дал оценку разговору в Госдепе об инциденте с БПЛА
Разделы
Можно не разделять веры в творение – но нельзя не заметить, что там, где высшей инстанцией, определяющей ваши права, становится та или иная группа людей, это ведет к тирании.
Подробности...
Не надо ставить на парнях крест только потому, что они получили «Оскар» в начале второй холодной войны. Как и жизнь в зачуханной прачечной, это еще не приговор. Жизнь – это великий дар, которым каждому хочется распорядиться правильно, что объединяет людей и в России, и в Америке, и в Китае.
Подробности...
Судя по активизации информационных операций такого рода, а именно по увеличению количества публикаций в западных СМИ о якобы неготовности Киева к наступлению, в действительности подготовка к нему идет полным ходом.
Подробности...
В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
Подробности...
Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
Подробности...
Российские военные поздравили жительниц новых регионов с Международным женским днем. В рамках акции «СВОим с любовью» сотрудники Росгвардии привезли женщинам цветы и подарки, а в ответ слышали теплые слова и лучшие пожелания
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
СВО показала эффективность дешевых дронов
Испытания показали, что дешевые гоночные дроны-камикадзе способны поражать технику врага
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Испытания на полигоне показали, что дешевые гоночные дроны-камикадзе способны поражать технику противника кумулятивными снарядами, рассказали в одном из подразделений российской армии в зоне специальной военной операции.
Как сообщил источник РИА «Новости», смысл подобной практики в том, что гоночный дрон-камикадзе способен оперативно доставить взрывчатку к дорогостоящей технике противника на линии фронта, не задействуя более дорогое вооружение.
Ранее инструктор с позывным «Туран» рассказал, что Республиканский центр БПЛА имени Владимира Жоги в Донецке готовит пилотов дронов-камикадзе и разведывательных беспилотников.
США заявили о падении беспилотника MQ-9 в Черное море после инцидента с российским Су-27
|
|
Российский истребитель Су-27 в Черном море якобы задел винт дрона MQ-9, заявило европейское командование ВС США.
Утверждается, что незадолго до столкновения Су-27 якобы совершал «небезопасные» маневры, передает РИА «Новости».
EUCOM заявляет, что американский дрон выполнял «рутинные операции» в международном воздушном пространстве в районе Черного моря, а инцидент привел к «аварии и полной потере» американского беспилотника.
Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер утверждает, что «несколько раз перед столкновением Су-27 сбрасывал топливо и пролетал перед MQ-9 безрассудным и непрофессиональным образом». Он добавил, что из-за этого у американского беспилотника отказал пропеллер, и он упал в международные воды, сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram-канале.
В Белом доме сообщили, что президента США Джо Байдена проинформировали о перехвате российским истребителем американского беспилотника, передает ТАСС.
MQ-9 Reaper – модульный разведывательно-ударный БПЛА, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems. В зависимости от боевого задания БПЛА может нести разнообразные комбинации вооружений и электронного оборудования. Скорость дрона превышает 400 км/ч, он может подняться на высоту до 13 000 м. В воздухе дрон способен находиться 24 часа.
Ранее над акваторией Балтийского моря был обнаружен и перехвачен P-3 Orion немецких воздушных сил, его сопроводил истребитель Су-27 Балтфлота России.
Стало известно о постоянных атаках на российские спутники
«Космическая связь»: На спутники России идут постоянные атаки с целью заглушить или подменить сигнал
|
|
Постоянные попытки заглушить или подменить спутниковый сигнал наблюдается в России с сопредельной территории в последнее время, сообщил генеральный директор ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин.
По его словам, в настоящий момент в России создается программно-аппаратный комплекс, позволяющий определить наличие целенаправленной помехи, направленной на спутник, передает ТАСС.
Волин на форуме цифровой трансформации «Современный ИТ-ландшафт российской экономики. Движение к цифровому суверенитету» в рамках Недели российского бизнеса отметил, что с сопредельной территории идут постоянные атаки на российскую спутниковую группировку, есть попытки подмены сигнала, есть попытки его заглушить.
Ранее начальник Военно-космической академии им. Можайского генерал-майор Николай Нестечук сообщил, что США создают малые боевые космические средства, способные выводить из строя российские спутники, их запуск можно спрятать в ходе выведения в космос аппаратов OneWeb или Starlink.
Дерипаска призвал очень быстро продавать доллары
Дерипаска допустил необходимость очень быстро продавать доллары
На фоне новостей о закрытии американского банка Silicon Valley Bank российский бизнесмен Олег Дерипаска предположил, что пришло время очень быстро продавать доллары и покупать немного евро и много юаней и золота.
Финансовый обозреватель и автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки, предсказавший в 2008 году крах Lehman Brothers, порекомендовал покупать больше золота, серебра и биткоинов. Он спрогнозировал «жесткую посадку» экономики США.
Дерипаска отметил, что если Кийосаки окажется прав даже на 10%, то «пришло время очень-очень быстро продавать доллары и покупать немного евро и гораздо больше юаней и золота», передает РИА «Новости».
Кийосаки ранее заявил, что следующим банком, который потерпит крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse.
Врач рассказал, как вовремя распознать тромб
Врач Ашихмин дал рекомендации по своевременному распознаванию тромбов
|
|
Есть три вида тромбозов, которые проявляются по-разному. Но ни в одном из случаев самостоятельно лечиться нельзя, при появлении симптомов следует немедленно обратиться к врачу, заявил газете ВЗГЛЯД кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин, комментируя успешное удаление тромба у певца Александра Розенбаума.
Народного артиста России, певца Александра Розенбаума госпитализировали и экстренно прооперировали в Красноярске, сейчас его жизни ничего не угрожает. Ранее он обратился к врачу с болями в ноге. В ходе обследования был обнаружен тромб крупного сосуда.
«Существует три основных типа тромбозов: артериальные, тромбозы легочной артерии и венозные. Если говорить про артериальные тромбозы, то они выливаются в инфаркт миокарда – если это в сосудах сердца происходит, либо в инсульт – если в сосудах головного мозга», – говорит Ашихмин.
К симптомам инфаркта, продолжает врач, относятся резко возникшая боль в грудной клетке, которая длится больше 10 минут, одышка, слабость. При инсульте наблюдается асимметрия лица, слабость в конечностях, нарушение речи.
«Тромбоз легочной артерии проявляется резко возникшей одышкой, общим плохим самочувствием, в ряде случаев наблюдаются боли в грудной клетке. И, наконец, тромбоз венозный проявляется резким опуханием конечности, ее покраснением, повышением температуры», – делится специалист.
При этом кардиолог обращает внимание на то, что во всех случаях тромбозов самостоятельно лечиться ни в коем случае нельзя. При появлении симптомов тромбозов нужно сразу же обращаться за медицинской помощью, как можно быстрее вызывать скорую.
Ранее Розенбаум в своих социальных сетях написал, что «все в порядке», и поблагодарил своих подписчиков за поддержку. Также он сообщил, что выступление в Братске пришлось перенести, однако «в остальном гастрольный график остается в силе», как и его здоровье.
Саудовская Аравия пригрозила ответить на лимит цен отказом продавать нефть
Саудовский министр Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд пригрозил не продавать нефть сторонникам лимита цен для Эр-Рияда
|
|
Если в отношении Саудовской Аравии введут потолок цен на нефть, Эр-Рияд не будет продавать нефть государствам, которые поддержат лимит, заявил министр энергетики страны Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.
Министр прокомментировал законопроект NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), в соответствии с которым США смогут предъявлять антимонопольные иски к членам ОПЕК, передает ТАСС со ссылкой на Energy Intelligence.
Он заявил, что при ограничениях на экспорт саудовской нефти Эр-Рияд «не будет продавать нефть ни одной стране, которая введет потолок цен» на саудовские поставки. Кроме того, Саудовская Аравия пригрозила сократить производство нефти. Министр не исключил, что другие страны «сделают то же самое».
Напомним, глава Российского государства Владимир Путин ввел ответные меры на лимит цен на российскую нефть. Указ касается контрактов, в которых есть ссылки на соответствующие ограничения.
Посол Антонов заявил, что самолетам США нечего делать у границ России
Посол в США Антонов посетил Госдеп и заявил, что американским самолетам и кораблям нечего делать у границ России
|
|
Американским самолетам и кораблям нечего делать вблизи границ России, заявил российский посол в США Анатолий Антонов, которого вызвали в Госдеп из-за инцидента с американским БПЛА.
Российский дипломат прибыл в Госдеп около 16.05 по местному времени (23.05 мск). Его вызов анонсировало само американское ведомство, также объявив о посещении МИД России послом США Линн Трейси, передает РИА «Новости».
После консультаций в Госдепе Антонов сообщил, что США выразили обеспокоенность и протест в связи с «непрофессиональными действиями российской стороны». Он заявил, что в последнее время его взаимодействие с американским ведомством «связано только с протестами» и «негативными сигналами» в адрес Москвы. При этом, подчеркнул посол, Россия заинтересована в прагматичных отношениях с США, а не в конфронтации, передает ТАСС.
По словам дипломата, его контакты с американской стороной в развитие данного инцидента можно считать «конструктивными», Россия и США озвучили позиции по ситуации с БПЛА MQ-9. Антонов призвал «быть очень осторожными в своих действиях с учетом событий, которые происходят в Восточной Европе».
Как заявил Антонов, MQ-9 находился в зоне специальной военной операции с выключенными транспондерами, так что его присутствие там – «настоящая провокация» с целью обвинить Москву «в каком-либо непрофессионализме». Он отметил, что российские истребители не применяли оружие.
Антонов сказал, что «американским самолетам и кораблям нечего делать вблизи границ» России. Он заявил: «Вы можете себе представить, что такой самолет, беспилотник, вдруг появится недалеко от Нью-Йорка или Сан-Франциско? Вы можете себе представить, какая будет реакция американских СМИ, Пентагона в отношении такого дрона?». Антонов указал, что MQ-9 может «нести несколько бомб», «1,7 тыс. кг взрывчатки».
Напомним, Вашингтон утверждает, что беспилотник упал в Черное море, так как российский самолет Су-27 якобы задел его. Минобороны России опровергло эту информацию, подчеркнув, что контакта не было, а БПЛА перешел в неуправляемый полет из-за собственного резкого маневрирования.
Минобороны: Американский беспилотник упал в море из-за резкого маневрирования
Минобороны РФ объяснило причину крушения американского беспилотника MQ-9 над Черным морем
|
|
ВКС России зафиксировали полет американского беспилотника в направлении границы России, после чего в воздух были подняты истребители, он летел с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения спецоперации, заявили в Минобороны.
Согласно данным Минобороны, утром 14 марта над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова средствами контроля воздушного пространства ВКС России зафиксирован полет американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 в направлении государственной границы Российской Федерации, говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что беспилотник летел с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. Истребители из состава дежурных по ПВО сил были подняты в воздух для идентификации нарушителя, заявили в Минобороны.
«В результате резкого маневрирования в районе 9.30 (мск) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования», – подчеркнули в ведомстве.
Ранее США заявили о падении беспилотника MQ-9 в Черное море после инцидента с российским Су-27. Европейское командование ВС США заявило, что российский истребитель якобы сбросил топливо на дрон, отчего тот упал в море.
Пентагон заявил, что Россия не получила обломки американского БПЛА
Пресс-секретарь Пентагона Райдер заявил, что Россия не поднимала из воды обломки перехваченного над Черным морем БПЛА
|
|
Россия не поднимала из воды обломки упавшего в Черное море американского беспилотника MQ-9, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Райдер заявил, что, по его сведениям, «на данный момент россияне не подняли этот летательный аппарат». Он заявил, что «Россия не получила беспилотник». Оценивая вероятность того, что Россия захочет поднять обломки, Райдер сказал: «Я не буду вдаваться в это». Он утверждает, что БПЛА был в «международном воздушном пространстве».
Пресс-секретарь Пентагона заявил, что не располагает информацией и о планах США относительно обломков, он предложил узнать у ВМС, «какими средствами они располагают в этом регионе», передает ТАСС.
Также он отказался отвечать, нес ли MQ-9 оружие, заявив, что не будет «вдаваться в специфику этого конкретного летательного аппарата».
Однако Райдер подтвердил, что беспилотник «занимался разведкой, наблюдением и рекогносцировкой». Пресс-секретарь Пентагона сообщил, что военное ведомство США не обсуждало инцидент «непосредственно с российскими властями», хотя Госдеп и выразил беспокойство «непосредственно российскому правительству».
Напомним, США утверждают, что MQ-9 упал в Черное море после инцидента с российским Су-27, в ходе которого российский самолет якобы задел винт дрона. Российская сторона заявила, что БПЛА, который летел с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, «в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью». Российские истребители с ним в контакт не вступали.
Инцидент с беспилотником США над Черным морем попал на видео
Пресс-секретарь Пентагона Райдер сообщил о видеозаписи инцидента с беспилотником США MQ-9 над Черным морем
Инцидент, в результате которого американский беспилотник MQ-9 упал в Черное море, попал на видео, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Военное ведомство США работает над рассекречиванием этих кадров, передает РБК со ссылкой на CNN.
Напомним, по версии США, российский самолет Су-27 якобы зацепил винт дрона. Минобороны России сообщило, что контакта не было, а MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты после резкого маневрирования.
Зеленский решил удерживать Артемовск
Офис президента Украины: Зеленский провел заседание ставки, решено продолжать удерживать Артемовск
Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего Украины, было принято решение продолжать удерживать Артемовск (украинское название – Бахмут), заявили в офисе Зеленского.
Как говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского, рассматривая ход оборонительной операции на Бахмутском направлении, все члены ставки выразили общую позицию по дальнейшему удержанию и защите города Бахмут, передает РИА «Новости».
Ранее российские военные взяли под контроль завод «Востокмаш» на севере промзоны завода цветных металлов в Артемовске, где в конце декабря Зеленский награждал отличившихся украинских боевиков.
Российские военные заняли завод в Артемовске, где Зеленский награждал боевиков ВСУ
Российские военные заняли завод «Востокмаш» в Артемовске, где Зеленский награждал боевиков ВСУ
|
|
Российские военные взяли под контроль завод «Востокмаш» на севере промзоны Завода цветных металлов в Артемовске, где в конце декабря президент Украины Владимир Зеленский награждал отличившихся украинских боевиков.
В Telegram-канале «Оркестр Вагнера | Wagner» сообщается, что российские военные подошли к заводу «Востокмаш» на севере промзоны Завода цветных металлов в Артемовске.
Одно из помещений предприятия внутри Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ) полностью перешло под их контроль, украинские боевики вынуждены были покинуть территорию, передает РИА «Новости».
АЗОМ был построен в 1954 году, он занимает обширную территорию в центре Артемовска. Сконструирован с огромной сетью подземных коммуникаций, которая уходит под землю на десятки этажей. АЗОМ спроектирован с учетом возможного ядерного конфликта.
Ранее сообщалось, что оборона ВСУ в направлении Часова Яра под Артемовском вскоре рухнет.
Западные СМИ писали, что из-за потерь опытных бойцов качество вооруженных сил Украины снизилось, украинские чиновники сомневаются в способности ВСУ начать так называемое весеннее контрнаступление.
Командующий Объединенной группировкой войск Армении и России отправлен в отставку
Командующий Объединенной группировкой войск Армении и России Тигран Парванян отправлен в отставку, это предложил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Указ президента республики Ваагна Хачатуряна об отставке опубликован на сайте главы государства, сообщает ТАСС.
Ранее Пашинян сообщил президенту России Владимиру Путину о возможном росте напряженности в Нагорном Карабахе.
Рар объяснил причину возможной отставки главы генштаба ФРГ
Немецкий политолог Рар: Власти ФРГ намерены увольнять симпатизирующих России чиновников
|
|
В правящих элитах ФРГ придерживаются идеи победы «борющейся за свободу» Украины. А тех, кто не согласен с таким подходом, просто будут убирать с политической арены, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что главу вооруженных сил Германии могут отправить в отставку за позицию по России.
«В Германии фактически продолжается чистка так называемых старых силовиков. Это те люди, которые не хотят принимать политику, «ориентированную на ценности» либерально-зеленого правительства ФРГ», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Взгляды правящих политиков в том числе подразумевают победу «борющейся за свободу против российского агрессора» Украины. И когда около года назад глава военно-морского флота заявил о преимуществах Российской армии, это серьезно разозлило власти. Аналогичная ситуация сейчас складывается и с начальником Генштаба», – продолжил собеседник.
«Сегодня в Германии преобладает культура запретов, к альтернативным мнениям в правящих кругах прислушиваться не собираются. И тех, кто не согласен с общепринятой позицией, будут и впредь гнать в шею», – заключил Рар.
Во вторник источники нескольких иностранных изданий сообщили о решении главы Минобороны Германии Бориса Писториуса отправить в отставку критиковавшего ВСУ генерального инспектора бундесвера Эберхарда Цорна. Предполагается, что его заменит Карстен Бройер, который прежде руководил штабом по борьбе с COVID-19 в ведомстве канцлера, пишет Bild.
Генеральный инспектор – одна из самых высоких должностей в германских в вооруженных силах. Чиновник фактически является главным военным советником канцлера, поясняет издание.
О Цорне широкой публике стало известно в сентябре прошлого года, когда он в интервью в журнале Focus заявил, что не видит в действиях ВСУ реального контрнаступления, а также выразил опасения по поводу того, что Россия может открыть второй фронт, так как обладает соответствующими мощностями.
В августе он также выступил с заявлением о том, что нельзя недооценивать потенциал армии России, в которой есть еще «огромные запасы» вооружений. Тогда же он сообщил, что потенциал российских военно-воздушных сил может представлять угрозу НАТО, процитировал Цорна Reuters.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Экономист объяснил решение России продлить зерновую сделку
Названы мотивы России в продлении зерновой сделки
|
|
Решение продлить зерновую сделку связано с интересами президента Турции и интересами Москвы в сохранении турецкого транзита для торговли с Евросоюзом. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее зерновая сделка была продлена еще на 60 дней.
«Изначально Украина требовала продлить зерновую сделку на год и добавить к трем портам Одесской области экспорт зерна из порта в Николаеве. Это упростило бы ей отправку зерна из центральной части страны. Заодно ВСУ могли бы бросить десант на Кинбурнскую косу и попытаться отбить ее у России», – пояснил политолог и экономист Иван Лизан.
«Сделку продлевали уже дважды, но за 240 дней ни Анкаре, ни ООН ни удалось заставить Евросоюз снять ограничения с российского экспорта зерновых и удобрений. Формально зерно не под санкциями, экспортировать его можно. Но банки не выдают кредиты, а страховые компании не предоставляют гарантии», – напомнил он.
«К тому же сейчас в портах Прибалтики зависло около 300 тыс. тонн российских удобрений. Причем ограничений на вывоз нет – ни производители удобрений, ни их учредители не находятся под санкциями. Но европейские компании не хотят их вывозить, а судам под российским флагом вход в порты ЕС запрещен. Оплатить вывоз тоже невозможно из-за отключения российских банков от MasterCard, Visa и SWIFT», – добавил собеседник.
«На фоне создавшейся ситуации для России нет смысла продлевать сделку на 120 дней. Если за 60 дней Запад не решит всех этих проблем, то сделка может оказаться вообще под угрозой», – подчеркнул аналитик.
«Я думаю, что экономический фактор вторичен в этой сделке – Москва продлила ее в интересах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. У него скоро выборы, и эта история сыграет ему в плюс. В Турции мощная мукомольная промышленность, она производит несколько миллионов тонн муки в год. Страна беспошлинно получает зерно, перерабатывает его, экспортирует, а дельту оставляет себе», – объяснил Лизан.
«В этой связи России нужно воссоздать собственный морской торговый флот, чтобы перестать нести убытки. Нам нужно не возить товары под чужими флагами и переплачивать за фрахт, а доставлять всю необходимую продукцию под своими флагами и со своими экипажами. Также нужно проводить сделки в рублях на российской бирже и страховать их в российских компаниях», – сказал экономист.
«Вместе с тем сохраняется взаимная зависимость Москвы и Анкары. Через Турцию мы торгуем с Евросоюзом. Примечательно и то, что продление зерновой сделки совпало с возобновлением транзита через Турцию, о частичной приостановке которого сообщалось на прошлой неделе», – резюмировал Лизан.
Во вторник зерновая сделка, срок действия которой истекал 18 марта, была продлена еще на 60 дней. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. Он уточнил, что в ходе переговоров был вновь подтвержден ее пакетный характер.
По его словам, Москва будет настойчиво добиваться выполнения обязательств перед Россией в рамках этого соглашения. В особенности для Москвы важен второй трек – отмена всех ограничений, прямых и косвенных, для поставки российской сельскохозяйственной продукции на международные глобальные рынки.
При этом ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявлял, что соглашение о черноморской зерновой инициативе предусматривает продление зерновой сделки как минимум на 120 дней, а не на 60.
По словам министра, российское предложение о продлении соглашения только на 60 дней не соответствует документу, подписанному Турцией и ООН.
В ООН указывали, что сделка обеспечила поставки 24 млн тонн зерна, а также «1,6 тыс. безопасных проходов судов по Черному морю». При этом, как заверили в Организации, 55% продовольствия направлено в развивающиеся страны.
В заявлении ООН сказано, что сохранить соглашение важно для глобальной продовольственной безопасности. Указывается, что цены на зерно и удобрения и доступ к ним так и не вернулись на прежний уровень.
Суд в Германии отклонил иск «Роснефти» против немецкого правительства
Суд в Германии отклонил иск «Роснефти» против немецкого правительства, подтвердив передачу под внешнее управление ее «дочек» Rosneft Deutschland и Rosneft Refining and Marketing GmbH, сообщает Der Spiegel.
Передача активов в документе была названа «уместной» и «необходимой для предотвращения риска нарушения поставок нефти из России», сообщает RT.
Ранее правительство Германии передало под управление Федерального сетевого агентства Германии, являющегося регулятором, импортеров нефти – компаний RN Refining & Marketing GmbH и Rosneft Deutschland.
|
|