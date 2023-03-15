|
|
Российские артиллеристы уничтожили замаскированные позиции ВСУ
Опубликована видеозапись ударов российских самоходных гаубиц «Мста-С» по замаскированным позициям ВСУ
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» уничтожили замаскированные позиции вооруженных сил Украины в ходе специальной военной операции, сообщило Минобороны России.
Точность огня обеспечивали артиллерийские корректировщики и операторы БПЛА. В состав расчетов входят мобилизованные военнослужащие, сообщает Минобороны в Telegram.
Напомним, Минобороны показало уничтожение «Ланцетом» натовского комплекса ПВО, а также уничтожение «кочующей» реактивной системой залпового огня «Торнадо-Г» наблюдательного пункта ВСУ.
Российский военный рассказал, как сыпется оборона ВСУ под Артемовском
Российский военный: Оборона ВСУ в направлении Часова Яра под Артемовском рухнет через день-два
|
|
Оборона вооруженных сил Украины в направлении Часова Яра под Артемовском вскоре рухнет, сообщил боец российских штурмовых формирований.
Российский военный сообщил РИА «Новости», что ВСУ там «достаточно неплохо держат оборону», однако она «сыпется все равно» и рухнет через день-два. По его словам, российские силы, несмотря на активное сопротивление противника, «проламывают» ряды ВСУ за несколько дней.
Боец группы «Вагнера» сообщил, что против российских сил ВСУ задействовали авиацию. «Вертушки» (вертолеты), по его словам, совершают вылеты по семь-восемь раз за светлое время суток. Причем украинская авиация, как рассказал он, не работает по бронетехнике, ее цель – живая сила, то есть российские военные, бьют по окопам и лесопосадкам.
Также военный рассказал о тактике под названием «танковая карусель», которую ВСУ применили во время штурма населенного пункта Берховка бойцами «Вагнера». «Грубо говоря, там становился танковый батальон. Каждый танк по «тридцатке» (30 выстрелов – прим. ВЗГЛЯД) «откидал», батальон уехал, другой заехал. … И это происходило весь день», – рассказал боец, отметив, что украинские военные заранее оборудовали позиции у жилых домов.
Ранее западные СМИ писали, что из-за потерь опытных бойцов качество вооруженных сил Украины снизилось, украинские чиновники сомневаются в способности ВСУ начать так называемое весеннее контрнаступление.
Минобороны: Американский беспилотник упал в море из-за резкого маневрирования
Минобороны РФ объяснило причину крушения американского беспилотника MQ-9 над Черным морем
|
|
ВКС России зафиксировали полет американского беспилотника в направлении границы России, после чего в воздух были подняты истребители, он летел с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения спецоперации, заявили в Минобороны.
Согласно данным Минобороны, утром 14 марта над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова средствами контроля воздушного пространства ВКС России зафиксирован полет американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 в направлении государственной границы Российской Федерации, говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что беспилотник летел с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. Истребители из состава дежурных по ПВО сил были подняты в воздух для идентификации нарушителя, заявили в Минобороны.
«В результате резкого маневрирования в районе 9.30 (мск) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования», – подчеркнули в ведомстве.
Ранее США заявили о падении беспилотника MQ-9 в Черное море после инцидента с российским Су-27. Европейское командование ВС США заявило, что российский истребитель якобы сбросил топливо на дрон, отчего тот упал в море.
Российские военные заняли завод в Артемовске, где Зеленский награждал боевиков ВСУ
Российские военные заняли завод «Востокмаш» в Артемовске, где Зеленский награждал боевиков ВСУ
|
|
Российские военные взяли под контроль завод «Востокмаш» на севере промзоны Завода цветных металлов в Артемовске, где в конце декабря президент Украины Владимир Зеленский награждал отличившихся украинских боевиков.
В Telegram-канале «Оркестр Вагнера | Wagner» сообщается, что российские военные подошли к заводу «Востокмаш» на севере промзоны Завода цветных металлов в Артемовске.
Одно из помещений предприятия внутри Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ) полностью перешло под их контроль, украинские боевики вынуждены были покинуть территорию, передает РИА «Новости».
АЗОМ был построен в 1954 году, он занимает обширную территорию в центре Артемовска. Сконструирован с огромной сетью подземных коммуникаций, которая уходит под землю на десятки этажей. АЗОМ спроектирован с учетом возможного ядерного конфликта.
Ранее сообщалось, что оборона ВСУ в направлении Часова Яра под Артемовском вскоре рухнет.
Западные СМИ писали, что из-за потерь опытных бойцов качество вооруженных сил Украины снизилось, украинские чиновники сомневаются в способности ВСУ начать так называемое весеннее контрнаступление.
Зеленский решил удерживать Артемовск
Офис президента Украины: Зеленский провел заседание ставки, решено продолжать удерживать Артемовск
Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего Украины, было принято решение продолжать удерживать Артемовск (украинское название – Бахмут), заявили в офисе Зеленского.
Как говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского, рассматривая ход оборонительной операции на Бахмутском направлении, все члены ставки выразили общую позицию по дальнейшему удержанию и защите города Бахмут, передает РИА «Новости».
Ранее российские военные взяли под контроль завод «Востокмаш» на севере промзоны завода цветных металлов в Артемовске, где в конце декабря Зеленский награждал отличившихся украинских боевиков.
Рогов: Киев начал переброску боевой авиации на Запорожское направление
Украинские власти начали переброску на Запорожское направление боевой авиации, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, киевский режим начал переброску советских самолетов и вертолетов, неофициально переданных Украине странами бывшего Варшавского договора, а также вывезенных в свое время американцами из Афганистана, на Запорожское направление, передает РИА «Новости».
Ранее Рогов заявил, что наступление в Запорожской области может стать фатальным для украинской армии.
The Washington Post: ВСУ страдают от пессимизма и непрофессионализма
|
|
Надежды на контрнаступление ВСУ разбиваются о «снарядный голод» и нехватку профессиональных кадров, пишет газета The Washington Post. Колоссальные потери вынуждают Киев бросать в пекло сражений неподготовленных новобранцев. Заявления руководства Украины об успехах в конфликте с Россией все больше расходятся с пессимистическими настроениями солдат на фронте.
Качество личного состава вооруженных сил Украины заметно снизилось в результате годичных потерь, пишет издание The Washington Post. Отмечается, что офис Зеленского пытается держать в тайне точные данные об убитых или раненых солдатах ВСУ. Однако работы по привлечению новых военнослужащих активно ведутся по всей территории страны.
«Самое ценное на войне – это боевой опыт. Солдат, познавший полгода сражений и только приехавший с полигона – совершенно разные люди. К сожалению, опытных бойцов становится все меньше и меньше», – цитирует газета командира батальона 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ с позывным «Купол».
Он отмечает, что его батальон изменился до неузнаваемости. Из 500 солдат около 100 были убиты в бою, а 400 – ранены. «Текучка» в подразделении фактически достигла 100%. «Купол» рассказывает, что руководство ВСУ не дает ему времени на подготовку прибывших новобранцев, из-за чего их приходится направлять в сражения без тренировок.
«Они ни разу не бросали гранату, боятся звука выстрелов, бегут с поля боя», – акцентирует полковник. Он также отметил, что войска ощущают острую нехватку боеприпасов. В частности, практически полностью отсутствуют снаряды для американского гранатомета Мk19. Наблюдается истощение артиллерийских запасов и, несмотря на многие заявления политиков, США не в состоянии решить сложившуюся проблему дефицита.
Схожие проблемы описывает и украинский рядовой Дмитрий. По его словам, большинство сослуживцев являются «несчастными новобранцами», которые боятся «выходить из окопов». Он рассказывает, что
панические атаки во время обстрелов превращаются в «эпидемию», охватывающую целые батальоны ВСУ.
Дмитрий подчеркивает, что побеги с позиций – достаточно частое явление в рядах ВСУ. Многие умирают в первые дни после приезда на фронт. По подсчетам Берлина, ВСУ уже потеряли около 120 тыс. человек. Таким образом, уже в ближайшее время численное и техническое превосходство России может стать фатальным для ВСУ.
Пессимизм все больше распространяется как на фронте, так и в правительственных кабинетах. Падение морального духа, а также нехватка личного состава приводят к тому, что офис Зеленского не может реализовать обещанное Западу контрнаступление. Меняется и восприятие помощи со стороны Вашингтона. Так, анонимный украинский чиновник признался, что поставки танков со стороны НАТО являются «чисто символическими».
Другой политик, также отказавшийся называть свое имя, признался, что все меньше людей из руководства верят в успех возможного наступления. Отмечается критическая нехватка техники и людей, а также общая трудность в защите удерживаемых позиций ВСУ. Издание пишет, что существенные прорывы неминуемо приведут к многотысячным жертвам, чего Украина на второй год боевых действий уже не может себе позволить.
При этом официальный Киев не перестает подогревать Запад оптимистическим взглядом на ситуацию. Так, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов громко заявлял о том, что украинцы скоро смогут вернуться на пляжи Крыма, а чиновники неоднократно говорили про «победный 2023 год».
Однако реальность не собирается подстраиваться под слова украинского руководства. Сообщается, что многие младшие офицеры, проходившие подготовку в США и странах НАТО последние девять лет, были убиты в ходе военных действий. Обучение новых кадров идет крайне медленно.
Так, Штаты лишь в январе текущего года начали готовить командиров ВСУ по программам общевойсковых боевых действий. Лишь один батальон численностью 650 человек прошел квалификационные курсы в Германии. Конечно, Великобритания и ЕС заявляют о готовности принять 20 тыс. и 30 тыс. новобранцев соответственно. Однако даже с учетом этих цифр, войскам Украины не сравниться в показателях с наступающими войсками ВС России, делает вывод The Washington Post.
Ранее стало известно, что Украина расходует поставляемые Западом артиллерийские снаряды примерно в два раза быстрее, чем США и союзники их производят. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. По версии газеты, это может привести к критическому истощению запасов уже к лету или осени этого года.
В связи с этим вооруженным силам Украины рекомендуют использовать снаряды экономнее. С соответствующим заявлением выступал министр обороны Британии Бен Уоллес.
«Русский или советский способ ведения боя состоит в применении очень тяжелых боеприпасов с массированными артиллерийскими обстрелами. Мы на Западе и в НАТО никогда не ведем бой таким образом... Мы обучаем их ведению боя по западному образцу», – тогда заявил он.
Вашингтон также сообщал о намерении обучать ВСУ использовать артиллерийские боеприпасы с меньшей интенсивностью, отмечала газета Politico. Американский министр обороны Ллойд Остин говорил, что для этого украинским военным надо лучше освоить маневрирование.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как конфликт на Украине заставил страны НАТО почувствовать последствия «снарядного голода» на себе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно о подготовке ВСУ к совершению терактов натовскими инструкторами
Источник: Инструкторы НАТО проводили для ВСУ минно-взрывную подготовку еще в 2018 году
|
|
Натовские инструкторы еще в 2018 году проводили для военных с Украины специальную минно-взрывную подготовку, полученные навыки могут применяться для совершения терактов против мирных жителей, аналогичным образом действовали террористы на Северном Кавказе, сообщил сотрудник российских силовых структур.
Источник РИА «Новости» прокомментировал фото и видео со смартфонов ликвидированных в ДНР украинских военнослужащих.
Так, один из телефонов нашли при штурме одного из опорных пунктов украинских войск в Марьинке у бойца с паспортом на имя Владимира Варги, 1990 года рождения. Фото и видео в смартфоне датировались осенью 2018 года. На них видно, что украинцам преподают специальные навыки инструкторы на польском и английском языках. В частности, их обучали проводить досмотр авто, поведению при штурме домов, сборке самодельных взрывных устройств из подручных материалов. Занятия, судя по фото, проводились на Яворовском военном полигоне в Львовской области.
Российский силовик отметил, что подготовка, которую проводили инструкторы на польском языке и англоязычные инструкторы, – это не обычная общевойсковая подготовка, а подготовка специальных подразделений.
По словам источника, сама подготовка была аналогична той, что была у террористов на Северном Кавказе. Речь идет об изготовлении различных мин, растяжек, радиолиний, причем не из штатных приспособлений в инженерных подразделениях, а из подручных средств: бытовых радиостанций, автосигнализаций, телефонных аппаратов.
Силовик добавил, что такие бытовые предметы легко обнаружить в различном мусоре гражданского типа, «и, как правило, это применяется для террористических актов уже в районах, где очень много мирного населения».
Ранее американский инструктор, обучающий украинских пограничников, заявил, что западным политикам не следует недооценивать российские силы, действующие на Украине.
Экс-посол ЛНР Мирошник: ВСУ готовятся к отступлению до Красного Лимана
|
|
Минирование берега Северского Донца необходимо ВСУ для того, чтобы осложнить продвижение российских войск на этом направлении. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее ВСУ приступили к минированию берега реки Северный Донец.
«Тот факт, что ВСУ вновь начали активно минировать берег Северского Донца, говорит, что они готовятся к отступлению в сторону Северска и Красного Лимана. Противник делает все возможное, чтобы усложнить логистику и дальнейшее продвижение наших войск. Но нам не впервой сталкиваться с заградительными сооружениями противника», – рассказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«В ЛНР в настоящий момент имеются две «горячие точки». Это Кременское и Сватовское направления. Сейчас повестку военных действий диктует именно Россия. Мы медленно и скрупулезно продвигаемся по местным лесам. Противник оставил множество преград – где-то возвел фортификационные сооружения, где-то располагаются засады», – акцентирует эксперт.
«Фактически мы имеем дело с полупартизанскими столкновениями. Быстро пройти не получится. Однако «артемовская воронка» приводит к тому, что ВСУ перебрасывают часть сил со стороны Северска и Красного Лимана. Это ослабляет противника и дает нам преимущество. Идет выравнивание второй линии обороны. Задача России – создать форпост на территории Артемовска, а затем выйти к другим городам», – резюмирует Мирошник.
Ранее стало известно, что украинские военные формирования приступили к минированию берега вдоль реки Северский Донец. Об этом сообщает подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, ВСУ используют как штатные противопехотные и противотанковые модели, так и самодельные взрывные устройства. Уточняется, что минирование идет на ширину до десяти метров с шагом минирования около трех метров.
Напомним, украинское командование отправило под Кременную около сотни неподготовленных, недавно мобилизованных военных. При этом новобранцев заверяли, что они отправляются для обучения на полигоне.
Ранее в город Константиновка (ДНР), подконтрольный ВСУ, прибыл крупный груз с амуницией для солдат ВСУ. По словам Марочко, десять еврофур объемом 96 кубометров носили польские знаки. Машины разгружали частично на склад, частично – в военные автомобили, которые отправились в направлении города Часов Яр.
В состав груза вошли средства обнаружения, буссоли, лазерные дальномеры, дроны, обмундирование, средства бронезащиты, средства связи (в том числе Starlink), аккумуляторные системы автономного энергоснабжения, противодронные ружья, уточнил он, отметив, что состав груза известен лишь частично.
Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что ВСУ «заваливают» передний край своей обороны неподготовленными новобранцами, чтобы выиграть время для подготовки сил контрнаступления.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кадыров призвал российских военных на фронте не жаловаться в соцсетях
Кадыров призвал российских военных на передовой не жаловаться: Воин не кричит – воин решает
|
|
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал российских военнослужащих не жаловаться публично на имеющиеся на передовой проблемы, а ставить в известность вышестоящих офицеров и помогать искать решение задачи.
Кадыров написал в своем Telegram-канале, обращаясь к военнослужащим, напомнил, что во время боевых действий всегда бывают «проблемы, вопросы, нехватки, неудачи», причем «по закону подлости» это происходит в самый неподходящий момент. Он отметил, что «рвется там, где тонко», и в боевой обстановке это неизбежно.
Обращаясь к «отдельным бойцам на передовой», глава Чечни подчеркнул, что «наличие связи не означает, что нужно озвучивать и раскидывать по соцсетям внутренние вопросы». Кадыров признался, что когда видит видео с жалобами со стороны нерадивого солдата, ему хочется спросить: «А ты думаешь, на войне всегда бывает всего достаточно и вдосталь?»
«Воин не кричит – воин решает», – подчеркнул Кадыров, призвав искать решение задачи, а не собираться в кучку, чтобы делать публичные обращения.
«Закончились патроны? А почему заранее не предупредил вышестоящего офицера, что они на исходе?» – спросил Кадыров, отметив, что «у хорошего бойца патроны ни с того ни с сего вдруг не заканчиваются». Глава Чечни посоветовал «терпеть хотя бы сутки» и найти себе другую задачу.
«Дали карту боевого задания? Действуй, боец! От тебя зависит выполнение. Думай, распределяй силы и возможности, а не стой с открытым ртом», – заявил Кадыров, подчеркнув, что никто не будет бегать за военными с цинком патронов и сухпайком.
Он напомнил, что «это война, а не курорт». Звезду Героя получить нелегко, и ее дают тем, кто не плачет на камеру и борется со всеми преградами, заявил Кадыров.
Итоги спецоперации нужны не только одному президенту России, отметил Кадыров, указав, что глава государства и так делает «все возможное и невозможное».
По его словам, в целом в стране и в рядах боевых подразделений в частности ситуация сейчас «в разы лучше, чем была год назад». Россия двигается вперед во всех смыслах, подчеркнул Кадыров. Назвав себя сторонником быстрых форсированных действий на Украине, Кадыров заявил, что считает тактику Генштаба обдуманной, щадящей и мудрой.
Также он заявил, что гордится добровольцами, которые каждый день приезжают в Российский университет спецназа. «Вот это и есть настоящие мужчины, которые не жалуются, а заставляют жаловаться натовских наемников», – подчеркнул Кадыров, призвав не бояться мобилизации.
Также Кадыров посоветовал не слушать «всякие прозападные СМИ». «Все хорошо, граждане, не переживайте. Ошибки учтены, тактика работает, страна развивается. Верховный главнокомандующий держит руку на пульсе и в обиду Отчизну не даст», – заявил он.
«Благодаря Владимиру Владимировичу мы очистили Чеченскую Республику от террористов и бандитов, а теперь всей страной от сатанистов Украину тем более сможем!» – заключил Кадыров.
Накануне президент Владимир Путин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и попросил передать слова благодарности чеченским военным, находящимся в зоне спецоперации.
Украинские военные начали минировать берег реки Северский Донец
Военный эксперт Марочко: Украинские силы проводят активные инженерные работы южнее Кременной в ЛНР
Украинские военные формирования приступили к активным инженерным работам южнее Кременной в Луганской народной республике, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Эксперт со ссылкой на собственные источники сообщил РИА «Новости», что украинские боевики занимаются минированием берега вдоль реки Северский Донец. По его словам, они используют как штатные противопехотные и противотанковые мины, так и самодельные взрывные устройства.
Минирование, как сообщил Марочко, идет на ширину до десяти метров с шагом минирования около трех метров.
Ранее Марочко сообщал, что украинское командование отправило под Кременную около сотни неподготовленных, недавно мобилизованных военных.
Пушилин: Завод «Востокмаш» в Артемовске в ближайшее время перейдет под контроль ВС России
Пушилин заявил, что завод «Востокмаш» в Артемовске в ближайшее время перейдет под контроль ВС России
Завод «Востокмаш» в северной части Артемовска в ближайшее время полностью перейдет под контроль российских сил, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, сейчас ситуация остается сложной, но появились предпосылки, что завод полностью окажется под контролем российских штурмовых отрядов, передает ТАСС.
Пушилин добавил, что ситуация в самом городе сложная, бои идут за каждый метр, и он не видит вариантов для отступления ВСУ, так как все дороги простреливаются российскими силами.
Ранее сообщалось, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Артемовск, несмотря на сложную ситуацию, украинские силы продолжат удерживать.
«Укроборонпром» заявил о начале производства танковых снарядов калибром 125 мм
Украинский концерн «Укроборонпром» заявил о начале производства танковых снарядов калибром в 125 миллиметров в партнерстве с одной из стран НАТО, первая партия боеприпасов поставлена украинским войскам, сообщили в компании.
Как говорится в сообщении концерна, «Укроборонпром» начал производить 125-миллиметровые снаряды для танковой пушки в тесном партнерстве со страной НАТО, первая партия уже поставлена в ВСУ, передает РИА «Новости».
В концерне отметили, что впервые за время независимости государство развернуло производство минометных мин, артиллерийских, а теперь и танковых снарядов.
В «Укроборонпроме» рассказали, что производство вынесено за пределы Украины, однако в создании боеприпасов участвуют украинские специалисты.
Ранее гендиректор госконцерна «Укроборонпром» Юрий Гусев сообщил о разработке программы по переходу предприятий оборонного комплекса на стандарты НАТО.
Зерновую сделку продлили на 60 дней
Замглавы МИД Грушко: Зерновая сделка продлена на 60 дней
|
|
Зерновая сделка, срок действия которой истекал 18 марта, продлена еще на 60 дней, сообщил замминистра иностранных дел Александр Грушко.
«Действительно, сделка продлена», – приводит его слова ТАСС.
Грушко уточнил, что в ходе переговоров был вновь подтвержден ее пакетный характер.
По его словам, Москва будет настойчиво добиваться выполнения обязательств перед Россией в рамках этого соглашения. В особенности для России важен второй трек – отмена всех ограничений, прямых и косвенных, для поставки российской сельскохозяйственной продукции на международные глобальные рынки.
Причем речь, как отметил Грушко, идет не только о самой возможности перевозки и доступе российских кораблей в порты иностранных государств, но и о страховке и «необходимости решать вопросы, связанные непосредственно с производством, выращиванием зерна в нашей стране». Это поставки соответствующих технологий, запасных частей, различной сельхозтехники, уточнил он.
Зерновая сделка будет продлеваться на тех условиях, которые были определены ранее, также сообщил Грушко. Россия, по его словам, намерена упорно работать и «заставлять партнеров» выполнить взятые на себя обязательства.
Дипломат добавил, что процесс по снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции из РФ идет, но медленно. Создаются искусственные препятствия, проволочки, констатировал он.
Накануне заместитель главы МИД России Сергей Вершинин по завершении консультаций с представителями ООН в Женеве заявил, что Москва не возражает против продления черноморской зерновой инициативы, но только на 60 дней.
ВС России начали укреплять позиции на Запорожском направлении
Балицкий: ВС России начали укреплять позиции на Запорожском направлении
Вооруженные силы России начали укреплять боевые позиции на Запорожском направлении на случай, если Вооруженные силы Украины приготовятся к наступлению, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
По его словам, все полки и дивизии укомплектованы. Сейчас ВС России ждут противника, так как ударная группа ВСУ расположена в районе Запорожья, добавил Балицкий, напомнив, что боевые действия идут в районе Угледара и Артемовска.
К провокациям со стороны противника ВС России готовы, подчеркнул глава региона, передает ТАСС.
Ранее Балицкий заявил, что весной на Украине ожидается кризис, который приведет к мирному переходу к России Николаевской, Одесской областей и Запорожья.
Словакия собралась передать Украине истребители МиГ-29
И.о. премьера Словакии Хегер заявил о намерении Братиславы передать Украине истребители МиГ-29
|
|
И.о. премьера Словакии Эдуард Хегер полагает, что правительство страны примет решение передать Украине истребители МиГ-29. Министр обороны Словакии Ярослав Надь также заявил об этом.
Как полагает Хегер, кабмин наделен «необходимыми компетенциями», чтобы «послать эту неиспользуемую технику». «Правительство примет решение, и мы пошлем МиГи на Украину. Не будем ждать», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на SME.
Он также заявил, что не видит проблемы в желании оппозиции изучить ситуацию на авиабазе Слиач, где находятся МиГ-29, и убедиться, что истребители еще в Словакии, но находятся в нерабочем состоянии. Хегер заявил, что оппозиция «спокойно может так сделать, если успеет».
В свою очередь, Надь заявил, что правительство «имеет право принять решение» о передаче истребителей без согласия парламента. Когда будет принято соответствующее решение, Надь не знает, но он не исключил, что уже на заседании в среду, передает ТАСС со ссылкой на TASR.
Напомним, еще весной 2022 года предложение Польши передать самолеты Украине через базу США в Европе спровоцировала международный скандал. Вероятно, Польша намеревалась обновить военно-воздушный парк, получив от США F-16. США заявили, что не считают такую схему приемлемой.