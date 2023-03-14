Путин указал на заинтересованность США в подрыве «Северных потоков»

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В экономике США лопнули надутые после кризиса 2008 года «пузыри»

МВФ допустил влияние краха SVB на глобальную финансовую стабильность Keystone Press Agency/Global Look Press
Финансовый сектор США переживает масштабный кризис: прекращена деятельность сразу двух крупных банков Кремниевой долины. В чем причины их краха, почему эксперты сравнивают текущий кризис с обвалом глобальной финансовой системы в конце нулевых и как эта ситуация отразится на планах Джо Байдена баллотироваться на второй срок? Подробности...
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Махинации соратника Навального потрясли даже оппозицию

Внутри самой оппозиции Леонида Волкова уже не раз обвиняли в лоббизме в обмен «на донат» AP/TASS
Взаимные разоблачения, которыми обменялись сторонники Алексея Навального и Алексея Венедиктова, привели к тому, что достоянием общественности стали махинации одного из руководителей радикальных оппозиционных структур Леонида Волкова, ранее бежавшего за границу. Кто достал компромат на сторонника Навального и как это восприняли в рядах несистемной российской оппозиции? Подробности...
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Как России потеснить НАТО на рынке вооружений

Российская оборонка нуждается во внешней кооперации Евгений Кузьмин/РИА Новости
Страны НАТО сохраняют доминирующее положение на мировом рынке вооружений. И хотя Россия закрепила за собой второе место, расположившись между США и Францией, доля Москвы на рынке неуклонно снижается. В чем заключается причина подобного сокращения, как России потеснить конкурентов из стран НАТО и почему Москве пора задуматься не только об экспорте вооружений, но и об импорте?  Подробности...
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Запад нашел слабое звено среди российских сторонников

Растут не только поставки западного оружия на Украину, но и давление Запада на нейтральные страны Reuters
Страны, которые до последнего времени занимали строго нейтральную позицию в противостоянии между Россией и Западом, стали объектом яростной атаки Брюсселя и Вашингтона. Турция, Венгрия, Индия – и особенно Сербия – подвергаются давлению исключительной силы. Поддадутся ли они на эти угрозы, и если да, какими будут последствия, в том числе и для России? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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«Оскар» чуть-чуть испоганил хороший фильм

Дмитрий Дабб
Дмитрий Дабб, кинокритик
Не надо ставить на парнях крест только потому, что они получили «Оскар» в начале второй холодной войны. Как и жизнь в зачуханной прачечной, это еще не приговор. Жизнь – это великий дар, которым каждому хочется распорядиться правильно, что объединяет людей и в России, и в Америке, и в Китае. Подробности...

Нам стоит заниматься собой и работать для победы

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Судя по активизации информационных операций такого рода, а именно по увеличению количества публикаций в западных СМИ о якобы неготовности Киева к наступлению, в действительности подготовка к нему идет полным ходом. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Женщинское лицо современной политики не вдохновляет

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Одна из священных скрижалей феминизма: male pig chauvinism в политике приносит одни беды. Но сколь гуманно и приятно женское правление в отличие от мужского? Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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У Эрдогана проблемы. Устоит?

Крах банков в США. Новый мировой кризис?

Сенсация на Ближнем Востоке: примирение шиитов и суннитов

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В Лос-Анджелесе объявили лауреатов «Оскара»

В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
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В Тбилиси произошли столкновения спецназа и митингующих

Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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Российские военные поздравили жительниц Луганской области с 8 Марта

Российские военные поздравили жительниц новых регионов с Международным женским днем. В рамках акции «СВОим с любовью» сотрудники Росгвардии привезли женщинам цветы и подарки, а в ответ слышали теплые слова и лучшие пожелания
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
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    Путин указал на заинтересованность США в подрыве «Северных потоков»

    Путин: США был выгоден теракт на «Северных потоках»

    14 марта 2023, 20:57

    Текст: Вера Басилая

    Вашингтону был выгоден теракт на «Северных потоках», потому что теперь он может поставлять в Европу свой куда более дорогой сжиженный природный газ, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

    «Надо всегда искать тех, кто заинтересован. А кто заинтересован? Теоретически Штаты, конечно, заинтересованы – для того, чтобы прекратить подачу российских энергоносителей на европейский рынок и поставлять объемы своего, в том числе сжиженного природного газа, даже если он намного – на 25-30% – дороже, чем российский», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин назвал чушью причастность украинских активистов к взрывам на «Северных потоках». По его словам, взрывы такой мощности на такой глубине могут осуществить только специалисты, подержанные всей мощью государства.

    Россия представила в СБ ООН переписку по расследованиям диверсии на «Северных потоках»
    Полянский: Россия распространила в СБ ООН переписку с Германией, Данией и Швецией по «Северным потокам»
    		   
    14 марта 2023, 08:34
    Фото: Xinhua/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Россия в качестве официального документа распространила в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН копию переписки с Германией, Данией и Швецией по их национальным расследованиям диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский сообщил в своем Telegram-канале, что это было сделано с целью продвижения проекта резолюции Совбеза ООН по созданию под эгидой Организации Объединенных Наций международной комиссии по расследованию диверсий.

    По его словам, документы подтверждают, что заявления этих стран об информировании российской стороны о ходе их расследований не соответствуют действительности.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о разговоре с послом Дании о взрывах на «Северных потоках».

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    Путин: Россия пыталась наладить отношения с Украиной
    		   
    14 марта 2023, 16:45
    Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Россия терпеливо на протяжении десятилетий пыталась наладить отношения с Украиной, но ситуация изменилась после госпереворота 2014 года, заявил президент РФ Владимир Путин во время визита в Улан-Удэ.

    Он отметил, что Москва в отношениях с Киевом опиралась на тех, кто считал себя частью большого русского мира, передает ТАСС.

    «Принципиально ситуация изменилась в 2014 году, когда с подачи Запада произошел государственный переворот», – сказал Путин.

    «Мы же опирались не просто на русскоязычное население [на Украине]. Там вся страна русскоязычная по сути дела. Опирались на тех, кто считал себя частью большого русского мира, считал себя частью нашей культуры, языковой среды, считал себя частью наших общих традиций и так далее. Мы на этих людей опирались», – добавил президент.

    После этого Россия восемь лет пыталась мирно решить проблему Донбасса, однако ее «водили за нос», отметил президент.

    «Мы же восемь лет пытались уговорить наших так называемых партнеров мирным способом решить проблему Донбасса. Сейчас выясняется, что они просто водили нас за нос, обманывали, прямо публично об этом не стесняясь говорят», – сказал Путин.

    Он подчеркнул, что Россия – многонациональная страна, но все-таки на Украине борется за русский мир, не может бросить этих людей.

    Коментарии (36)
    Путин пообещал, что Россия решит проблему дефицита кадров в ОПК
    Путин пообещал, что Россия решит проблему дефицита кадров сотрудников ОПК

    14 марта 2023, 17:59

    Текст: Ольга Иванова

    Дефицит сотрудников оборонно-промышленного комплекса мешает выполнять гособоронзаказ, но Россия будет преодолевать эти проблемы, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос одного из сотрудников Улан-Удэнского авиационного завода во время посещения предприятия.

    «Но если ничего не мешает, то тогда нужно спать ложиться: все хорошо, можно хрюкнуть сразу. А когда что-то мешает, надо что-то преодолевать, надо работать над собой, надо решать эти проблемы. Так и будем», – цитирует Путина ТАСС.

    Путин согласился с тем, что дефицит кадров в отрасли, в том числе и на авиационном заводе в Улан-Удэ, есть.

    «С одной стороны, это проблема, с другой стороны – хорошо, потому что люди хорошо подготовленные, либо готовые работать над собой, будут приезжать и будут работать, и в том числе из европейской части страны», – заключил он.

    Ранее Путин заявил, что проблемы в экономике России 2022 года пошли ей только на пользу.

    Коментарии (13)
    Путин: Минпромторг составил список востребованных профессий по отсрочке для сферы ОПК

    14 марта 2023, 18:14

    Текст: Ольга Иванова

    Минпромторг России составил список востребованных профессий по теме отсрочки для сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), он передан в Минобороны РФ, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос одного из сотрудников Улан-Удэнского авиационного завода во время посещения предприятия.

    «Конечно, нужно определиться, что является наиболее критичным, наиболее важным с точки зрения сохранения и развития кадрового потенциала. И здесь Минпромторг, я хочу вас проинформировать, подготовил соответствующий список направлений, профессий, которые нужны. И он передан в Министерство обороны. Они сейчас в диалоге между собой должны будут определиться, какое решение принять», – цитирует его ТАСС.

    Он подчеркнул, что оборонно-промышленный комплекс работает в интересах Министерства обороны.

    Напомним, вопрос об отсрочке от службы для работников в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будет решен в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с рабочими «Обуховского завода».

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    Путин: Россия на Украине борется за Русский мир
    		   
    14 марта 2023, 18:06
    Фото: Владимир Гердо/POOL/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Русскоязычное население в Донбассе ничем не отличается от нас, Россия борется за Русский мир на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками Улан-Удэнского авиационного завода.

    «Для нас это борьба за наших людей, которые проживают на этих территориях. Мы – многонациональная страна. Но все-таки это Русский мир. Если вы пообщаетесь с людьми, которые приезжают оттуда – я с ними встречался – они ничем не отличаются от нас с вами, ну ничем! Они такие же, как мы. Они – это часть нас, как же их можно бросить?» – подчеркнул Путин, передает ТАСС.

    При этом президент сделал особый акцент на том, что Россия восемь лет пыталась мирно решить проблему Донбасса, но ее обманывали, «водили за нос».

    «Если для наших западных партнеров так называемых, противника сегодняшнего, можно теперь прямо об этом сказать, дело состоит в улучшении геополитического положения, то для нас, имея в виду предысторию последних восьми–десяти лет, все, что происходит, – это не просто улучшение какого-то геополитического положения. <…> Для нас это борьба за существование самой российской государственности», – заявил Путин.

    «У противника одна задача – раскачать Россию, растащить по кускам. Так что для нас это не геополитическая задача, а задача выживания российской государственности, создания условий для будущего развития нашей страны и наших детей», – заключил глава государства.

    Ранее Путин заявил, что Россия должна проявить консолидацию и собранность, чтобы достичь успеха и победы.

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    Путин заявил о кратном росте экономического суверенитета России в 2022 году
    		  
    14 марта 2023, 16:59
    Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в беседе с работниками Улан-Удэнского авиационного завода назвал важнейшим результатом 2022 года кратное усиление экономического суверенитета страны.

    «Россия прошла очень важный этап своего развития за этот год. Знаете, важнейший результат 2022 года в чем заключается? Мы кратно повысили наш экономический суверенитет», – цитирует его ТАСС.

    По словам Путина, Запад рассчитывал, что Россия рухнет через две-три недели или месяц после введения санкций.

    «На что рассчитывал наш противник? Что мы рухнем через две-три недели или через месяц. Вот на что был расчет. На то, что остановятся предприятия в связи с отказом наших партнеров работать в экономической сфере вместе с нами. Рухнет финансовая система. Тысячи людей, десятки тысяч останутся без работы, выйдут на улицы, будут протестовать. Россия будет раскачана изнутри и рухнет. Вот на что был расчет», – сказал президент.

    Он также отметил, что фундаментальные основы стабильности России оказались гораздо прочнее, чем кто-либо думал раньше. Путин рассказал, что его волновало состояние российской экономики на фоне внешних санкций.

    Ранее Путин заявил, что существующие международные проблемы начались после развала Советского Союза.

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    Путин поручил Минпромторгу рассмотреть перенос авиаремонтного завода из Читы

    14 марта 2023, 20:12

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию дальневосточных городов, обратившись к главе Минпромторга России Денису Мантурову, поручил рассмотреть проект переноса 810-го авиаремонтного завода из Читы на новое место.

    «Вы подняли вопрос очень важный, но дорогу осилит идущий, как в таких случаях говорят. Нужно просто вместе с коллегами все это посчитать, посмотреть внимательно, и если целесообразность есть, а с точки зрения развития города, она, конечно, существует, надо посмотреть, сколько это стоит, какой инвестпроект, ну и, может быть, начать какое-то движение в этом направлении. Имею в виду, что, создавая такие объекты заново, можно делать все на совершенно новой технологической базе. Короче, надо внимательно посмотреть, я попрошу вас это как раз сделать, договорились? Спасибо большое», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что Минпромторг России составил список востребованных профессий по теме отсрочки для сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), он передан в Минобороны РФ.

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    Путин: Нынешние международные проблемы начались после развала СССР
    		   
    14 марта 2023, 16:38
    Фото: кадр из видео
    Текст: Ольга Иванова

    Существующие международные проблемы начались после развала Советского Союза, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос одного из сотрудников Улан-Удэнского авиационного завода во время посещения предприятия.

    «Конечно, все проблемы начались после развала Советского Союза. Почему? Потому что мир был создан и мироустройство – до сих пор оно еще имеет место быть – оно было создано после Второй мировой войны странами–победительницами во Второй мировой войне. Прежде всего Соединенными Штатами и Советским Союзом», – цитирует его ТАСС.

    Он также отметил, что геополитические интересы Запада оказались для них гораздо важнее, чем даже были идеологические противоречия с СССР. По словам Путина, Запад после распада СССР пытался раскачивать Россию, создавал пятую колонну, насылал орды международных террористов.

    Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Улан-Удэ, где посетит авиационный завод и проведет совещание о развитии дальневосточных городов.

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    Путин прибыл в Улан-Удэ
    Президент России Владимир Путин прибыл в Улан-Удэ

    14 марта 2023, 15:21

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин прибыл в Улан-Удэ, где посетит авиационный завод и проведет совещание о развитии дальневосточных городов.

    Совещание пройдет в смешанном формате. Глава государства, а также члены правительства, губернаторы Забайкальского края, Сахалинской и Амурской областей и руководители российских компаний будут участвовать в нем по видеоконференцсвязи, передает ТАСС.

    Вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов будут присутствовать на мероприятии очно.

    Кроме того, ожидается, что во время поездки Путин пообщается с Цыденовым.

    Ранее Путин заявил, что новый самолет «Байкал», который сможет заменить в небе «кукурузник» Ан-2, должен пойти в серийное производство в 2024 году.

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    Путин назвал чушью причастность украинских активистов к взрывам на «Северных потоках»
    Путин назвал полной чушью версии о причастности украинских активистов к взрывам на «Северных потоках»
    		   
    14 марта 2023, 20:32
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Версии о том, что теракт на «Северных потоках» был устроен некими украинскими активистами, являются полной чушью, взрывы такой мощности на такой глубине могут осуществить только специалисты, поддержанные всей мощью государства, заявил президент России Владимир Путин.

    «Я уверен, что это полная чушь», – сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в ответ на просьбу прокомментировать публикации, где излагался такой вариант, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что взрывы такой мощности на такой глубине могут осуществить только специалисты, поддержанные всей мощью государства.

    «Теракт на «Северных потоках» был совершен на государственном уровне, никакие любители это сделать не могли. В 30 км от места теракта на «Северном потоке» обнаружен столбик-антенна, возможно, для активации еще одного взрывного устройства. США теоретически заинтересованы в таких инцидентах, как взрывы на «Северных потоках», чтобы поставлять свой СПГ», – заявил российский лидер.

    «Нам очень сложно заниматься своим собственным расследованием, если нас не допускают на место этого теракта», – заявил глава государства.

    Напомним, журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о причастности США к диверсии на «Северных потоках». После этого западная пресса решила продвигать версию о том, что теракт якобы совершила группа украинских заговорщиков.

    Россия в качестве официального документа распространила в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН копию переписки с Германией, Данией и Швецией по их национальным расследованиям диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

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    Путин: Сложности прошлого года пошли российской экономике только на пользу
    		   
    14 марта 2023, 17:24
    Фото: кадр из видео
    Текст: Елизавета Шишкова

    Проблемы в экономике России 2022 года пошли ей только на пользу, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы рабочих Улан-Удэнского авиационного завода.

    «Несмотря на определенные издержки, я думаю, что прошлый год пошел только на пользу с учетом того, что мы стали гораздо более суверенными и самостоятельными в сфере экономики и финансов», – сказал он, передает ТАСС.

    Президент согласился со словами немецкого философа Фридриха Ницше – «то, что нас не убивает, делает нас сильнее». «Ну примерно так», – подтвердил Путин.

    Ранее Путин заявил о кратном росте экономического суверенитета России в 2022 году.

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    Путин: На «Северных потоках» могло быть еще одно взрывное устройство
    Путин сообщил о наличии данных об еще одной бомбе на трубе «Северного потока»
    		   
    14 марта 2023, 20:44
    Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Судно Газпрома обнаружило еще одно взрывное устройство в 30 км от места теракта на газопроводе «Северный поток», сообщил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».

    «И на удалении примерно 30 км от места взрыва был обнаружен столбик, который стоял в таком же месте, где произошел подрыв», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Устройства могли находиться на самых уязвимых местах газопровода – на стыках труб, добавил глава страны. «Специалисты считают, что это может быть антенна для приема сигнала для приведения в действие взрывного устройства, которое может быть – я не утверждаю, но может быть – заложено под трубопроводную систему», – подчеркнул президент. 

    Ранее западные СМИ сообщали, что якобы к взрыву газопровода причастна украинская группировка. Путин назвал это утверждение чушью.

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    Путин: Россия должна проявить консолидацию и собранность, чтобы достичь успеха и победы
    		   
    14 марта 2023, 16:52
    Фото: кадр из видео
    Текст: Вера Басилая

    Россия борется за существование своей государственности, это задача выживания, необходимо проявить консолидацию и собранность для достижения мира и победы, заявил президент России Владимир Путин во время посещения авиационного завода в Улан-Удэ.

    «Если для Запада в ситуации с Украиной речь идет об улучшении геополитического состояния, то для России это борьба за выживание государственности. Для того, чтобы приблизить мир, приблизить стабильность, нам, конечно, нужно проявить консолидацию нашего общества. Собранность должна быть », – приводит ТАСС слова Путина.

    Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Улан-Удэ, где посетит авиационный завод и проведет совещание о развитии дальневосточных городов.

    Коментарии (2)
    В Кремле рассказали об обеспечении эпидемиологической безопасности Путина
    Песков: Эпидемиологическая безопасность Путина обеспечивается всегда

    14 марта 2023, 12:59

    Текст: Елизавета Шишкова

    Эпидемиологическая безопасность президента Владимира Путина обеспечивается всегда на должном уровне, вне зависимости от пандемии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Его спросили о возможности смягчения мер безопасности в случае объявления о завершении пандемии коронавируса.

    Песков пояснил, что те, кто отвечает за безопасность главы государства, исходят прежде всего из наших реалий, передает ТАСС.

    Завершение пандемии не исключает опасности распространения разных инфекционных заболеваний, вирусных заболеваний, поэтому для обеспечения безопасности Путина будет делаться все необходимое, заключил Песков.

    Ранее Песков заявлял, что пока не стоит надеяться на возобновление формата общения журналистов с президентом в том виде, который был до пандемии.

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    Путин поставил задачу обеспечить магистральным газом Бурятию и Забайкалье
    Путин поставил задачу обеспечить магистральным газом Бурятию и Забайкалье за 10 лет

    14 марта 2023, 18:44

    Текст: Вера Басилая

    Необходимо в ближайшие 10 лет обеспечить магистральным газом Бурятию и Забайкалье, заявил президент России Владимир Путин на совещании о реализации программ развития дальневосточных городов.

    «Необходимо принять давно назревшее стратегическое решение, а именно: в ближайшие десять лет обеспечить магистральным газом и Бурятию, и Забайкальский край», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее в беседе с работниками Улан-Удэнского авиазавода президент отметил, что строительство газопровода в направлении Китая позволит шире развивать газификацию прилегающих российских регионов.

    «Видите, как складывалось: газовая трубопроводная система еще с Советского Союза – восток страны не развивался в этом плане, здесь не было газотранспортных сетей, все развивалось в европейской части. У Газпрома есть идея соединить европейскую систему газопровода и дальневосточную систему», – заявил Путин.

    «Как только окончательно сложатся договоренности с нашими китайскими друзьями, мы поймем, где будут проходить окончательные маршруты, тогда будет ставиться вопрос о том, чтобы пошире развивать газификацию этих регионов, это подтолкнет развитие машиностроения, развитие экономики в целом, металлургической промышленности, рабочие места», – подчеркнул глава государства.

    Напомним, Путин прибыл в Улан-Удэ, где посетил авиационный завод. Глава государства проводит совещание о развитии дальневосточных городов.

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