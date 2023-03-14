Путин озвучил программу развития дальневосточных городов Эксперты: Развитие городов Дальнего Востока стало долгосрочным стратегическим трендом Политологи назвали приоритетом национальной политики озвученный президентом план развития городов Дальнего Востока

Фото: kremlin.ru

Текст: Олег Исайченко

«В истории развитии Дальнего Востока начинается новая глава. Сегодня на совещании с главой государства предложены новые проекты по городам, городским территориям. И это только начало», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян. Ранее во вторник Владимир Путин провел совещание по реализации программ развития дальневосточных городов. «Также анонсированы различные инфраструктурные проекты для Дальневосточного региона. Я уверен, что дополнительно будут решаться вопросы транспортной связности регионов и всей России. Это придаст экономический импульс для развития страны, и создаст новые рабочие места», – сказал руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «В 90-е годы и начале 2000-х Дальний Восток был территорией, которая функционировала сама по себе. Потом все стало меняться в лучшую сторону. С этой точки зрения для жителей региона важно создать образ будущего, который имеет обозримую перспективу», – добавил эксперт. «Мы также видим, как в регионе меняется экономическая ситуация. На Дальнем Востоке созданы крупные кластеры, в том числе промышленные. Есть широкая портовая зона, которая призвана увеличить наши торговые контакты со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Также развивается авиация и множество других отраслей», – полагает он. «Теперь развитие этих процессов будет выстроено в единую линию. Новые проекты будут вписываться в концепцию развития региона и федеральных целевых программ», – акцентировал Кирьян. «Программа развития Дальнего Востока и нынешний ее этап – это приоритет нашей национальной политики и долгосрочный стратегический тренд. Лучшие практики из дальневосточных регионов тиражируются по всей стране», – пояснила Дарья Кислицына, директор Департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований. «В последние годы акцент сделан именно на развитие дальневосточных городов через призму мастер-планов, выработанных при участии местных жителей. Примечательно, что на совещании были рассмотрены мастер-планы не самых крупных, но важных городов региона – Тынды и Северобайкальска», – пояснила собеседница. «Что касается инфраструктурной связанности России – то это лейтмотив нашей государственности. Обход Хабаровска, мост через Лену и другие проекты в текущих геополитических реалиях на фоне «разворота на Восток» приобретают дополнительную важность», – добавила аналитик. При этом пространственная связанность и инфраструктурное развитие регионов является залогом повышения качества жизни граждан. «Когда ты летишь девять часов в другой конец страны, а потом едешь еще три часа на машине, то невольно задумываешься над транспортной связанностью. Уже сделано много, но и предстоит сделать еще больше. В текущих условиях у людей растет запрос на образ будущего. И здесь встает вопрос регионального развития, повышения качества жизни в отдельных городах», – считает Кислицына. Во вторник в ходе совещания по реализации программ развития дальневосточных городов президент России Владимир Путин сообщил о планах построить жилье и социальные объекты на месте объектов ФСИН и Минобороны в центрах городов Дальнего Востока. Путин отметил важность кардинального улучшения ситуации с расселением в современное жилье жителей Дальнего Востока. По его словам, там «сложилась непростая ситуация». «Сегодня в нашей повестке дня еще пять мастер-планов. Речь идет о проектах развития Читы, Южно-Сахалинской и Улан-Удэнской агломераций, Тынды и Северобайкальска», – сказал президент. По его словам, в Чите и Улан-Удэ стоит острая проблема загрязнения воздуха. Кроме того, требуется большая работа в модернизации электро- и теплоснабжения. На развитие Петропавловска-Камчатского до 2030 года будет направлено почти 150 млрд рублей. По 11 объектам уже определены земельные участки и инвесторы. Президент поручил утвердить планы комплексного социально-экономического развития пяти городов до 1 сентября 2023 года. Мастер-планы должны включать не только градостроительные решения, но и базироваться на запросах бизнеса и жителей. В ходе совещания президент заявил о том, что качество жизни людей в дальневосточных регионах нужно кардинально повысить, «создать комфортную и безопасную городскую среду, решить инфраструктурные, экологические проблемы». По его словам, на Дальнем Востоке нужно «придать дополнительный импульс деловым инициативам, открыть новые возможности и перспективы для образования, трудоустройства и самореализации граждан». «Ключевая, базовая задача здесь – сделать этот регион по-настоящему современным, притягательным для учебы, работы и ведения бизнеса», – сказал глава государства. Путин: Россия пыталась наладить отношения с Украиной

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Россия терпеливо на протяжении десятилетий пыталась наладить отношения с Украиной, но ситуация изменилась после госпереворота 2014 года, заявил президент РФ Владимир Путин во время визита в Улан-Удэ. Он отметил, что Москва в отношениях с Киевом опиралась на тех, кто считал себя частью большого русского мира, передает ТАСС. «Принципиально ситуация изменилась в 2014 году, когда с подачи Запада произошел государственный переворот», – сказал Путин. «Мы же опирались не просто на русскоязычное население [на Украине]. Там вся страна русскоязычная по сути дела. Опирались на тех, кто считал себя частью большого русского мира, считал себя частью нашей культуры, языковой среды, считал себя частью наших общих традиций и так далее. Мы на этих людей опирались», – добавил президент. После этого Россия восемь лет пыталась мирно решить проблему Донбасса, однако ее «водили за нос», отметил президент. «Мы же восемь лет пытались уговорить наших так называемых партнеров мирным способом решить проблему Донбасса. Сейчас выясняется, что они просто водили нас за нос, обманывали, прямо публично об этом не стесняясь говорят», – сказал Путин. Он подчеркнул, что Россия – многонациональная страна, но все-таки на Украине борется за русский мир, не может бросить этих людей. Путин пообещал, что Россия решит проблему дефицита кадров в ОПК Путин пообещал, что Россия решит проблему дефицита кадров сотрудников ОПК 14 марта 2023, 17:59 Текст: Ольга Иванова

Дефицит сотрудников оборонно-промышленного комплекса мешает выполнять гособоронзаказ, но Россия будет преодолевать эти проблемы, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос одного из сотрудников Улан-Удэнского авиационного завода во время посещения предприятия. «Но если ничего не мешает, то тогда нужно спать ложиться: все хорошо, можно хрюкнуть сразу. А когда что-то мешает, надо что-то преодолевать, надо работать над собой, надо решать эти проблемы. Так и будем», – цитирует Путина ТАСС. Путин согласился с тем, что дефицит кадров в отрасли, в том числе и на авиационном заводе в Улан-Удэ, есть. «С одной стороны, это проблема, с другой стороны – хорошо, потому что люди хорошо подготовленные, либо готовые работать над собой, будут приезжать и будут работать, и в том числе из европейской части страны», – заключил он. Ранее Путин заявил, что проблемы в экономике России 2022 года пошли ей только на пользу. Новости СМИ2 Путин: Минпромторг составил список востребованных профессий по отсрочке для сферы ОПК 14 марта 2023, 18:14 Текст: Ольга Иванова

Минпромторг России составил список востребованных профессий по теме отсрочки для сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), он передан в Минобороны РФ, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос одного из сотрудников Улан-Удэнского авиационного завода во время посещения предприятия. «Конечно, нужно определиться, что является наиболее критичным, наиболее важным с точки зрения сохранения и развития кадрового потенциала. И здесь Минпромторг, я хочу вас проинформировать, подготовил соответствующий список направлений, профессий, которые нужны. И он передан в Министерство обороны. Они сейчас в диалоге между собой должны будут определиться, какое решение принять», – цитирует его ТАСС. Он подчеркнул, что оборонно-промышленный комплекс работает в интересах Министерства обороны. Напомним, вопрос об отсрочке от службы для работников в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будет решен в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с рабочими «Обуховского завода». Путин: Россия на Украине борется за Русский мир

Фото: Владимир Гердо/POOL/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Русскоязычное население в Донбассе ничем не отличается от нас, Россия борется за Русский мир на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками Улан-Удэнского авиационного завода. «Для нас это борьба за наших людей, которые проживают на этих территориях. Мы – многонациональная страна. Но все-таки это Русский мир. Если вы пообщаетесь с людьми, которые приезжают оттуда – я с ними встречался – они ничем не отличаются от нас с вами, ну ничем! Они такие же, как мы. Они – это часть нас, как же их можно бросить?» – подчеркнул Путин, передает ТАСС. При этом президент сделал особый акцент на том, что Россия восемь лет пыталась мирно решить проблему Донбасса, но ее обманывали, «водили за нос». «Если для наших западных партнеров так называемых, противника сегодняшнего, можно теперь прямо об этом сказать, дело состоит в улучшении геополитического положения, то для нас, имея в виду предысторию последних восьми–десяти лет, все, что происходит, – это не просто улучшение какого-то геополитического положения. <…> Для нас это борьба за существование самой российской государственности», – заявил Путин. «У противника одна задача – раскачать Россию, растащить по кускам. Так что для нас это не геополитическая задача, а задача выживания российской государственности, создания условий для будущего развития нашей страны и наших детей», – заключил глава государства. Ранее Путин заявил, что Россия должна проявить консолидацию и собранность, чтобы достичь успеха и победы. Новости СМИ2 Путин поручил Минпромторгу рассмотреть перенос авиаремонтного завода из Читы 14 марта 2023, 20:12 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию дальневосточных городов, обратившись к главе Минпромторга России Денису Мантурову, поручил рассмотреть проект переноса 810-го авиаремонтного завода из Читы на новое место. «Вы подняли вопрос очень важный, но дорогу осилит идущий, как в таких случаях говорят. Нужно просто вместе с коллегами все это посчитать, посмотреть внимательно, и если целесообразность есть, а с точки зрения развития города, она, конечно, существует, надо посмотреть, сколько это стоит, какой инвестпроект, ну и, может быть, начать какое-то движение в этом направлении. Имею в виду, что, создавая такие объекты заново, можно делать все на совершенно новой технологической базе. Короче, надо внимательно посмотреть, я попрошу вас это как раз сделать, договорились? Спасибо большое», – приводит его слова ТАСС. Ранее Путин заявил, что Минпромторг России составил список востребованных профессий по теме отсрочки для сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), он передан в Минобороны РФ. Путин назвал чушью причастность украинских активистов к взрывам на «Северных потоках» Путин назвал полной чушью версии о причастности украинских активистов к взрывам на «Северных потоках»

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Версии о том, что теракт на «Северных потоках» был устроен некими украинскими активистами, являются полной чушью, взрывы такой мощности на такой глубине могут осуществить только специалисты, поддержанные всей мощью государства, заявил президент России Владимир Путин. «Я уверен, что это полная чушь», – сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в ответ на просьбу прокомментировать публикации, где излагался такой вариант, передает ТАСС. Путин подчеркнул, что взрывы такой мощности на такой глубине могут осуществить только специалисты, поддержанные всей мощью государства. «Теракт на «Северных потоках» был совершен на государственном уровне, никакие любители это сделать не могли. В 30 км от места теракта на «Северном потоке» обнаружен столбик-антенна, возможно, для активации еще одного взрывного устройства. США теоретически заинтересованы в таких инцидентах, как взрывы на «Северных потоках», чтобы поставлять свой СПГ», – заявил российский лидер. «Нам очень сложно заниматься своим собственным расследованием, если нас не допускают на место этого теракта», – заявил глава государства. Напомним, журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о причастности США к диверсии на «Северных потоках». После этого западная пресса решила продвигать версию о том, что теракт якобы совершила группа украинских заговорщиков. Россия в качестве официального документа распространила в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН копию переписки с Германией, Данией и Швецией по их национальным расследованиям диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Новости СМИ2 Путин заявил о кратном росте экономического суверенитета России в 2022 году

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин в беседе с работниками Улан-Удэнского авиационного завода назвал важнейшим результатом 2022 года кратное усиление экономического суверенитета страны. «Россия прошла очень важный этап своего развития за этот год. Знаете, важнейший результат 2022 года в чем заключается? Мы кратно повысили наш экономический суверенитет», – цитирует его ТАСС. По словам Путина, Запад рассчитывал, что Россия рухнет через две-три недели или месяц после введения санкций. «На что рассчитывал наш противник? Что мы рухнем через две-три недели или через месяц. Вот на что был расчет. На то, что остановятся предприятия в связи с отказом наших партнеров работать в экономической сфере вместе с нами. Рухнет финансовая система. Тысячи людей, десятки тысяч останутся без работы, выйдут на улицы, будут протестовать. Россия будет раскачана изнутри и рухнет. Вот на что был расчет», – сказал президент. Он также отметил, что фундаментальные основы стабильности России оказались гораздо прочнее, чем кто-либо думал раньше. Путин рассказал, что его волновало состояние российской экономики на фоне внешних санкций. Ранее Путин заявил, что существующие международные проблемы начались после развала Советского Союза. Путин заявил о возможности ремонта «Северных потоков» 14 марта 2023, 20:50 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину о возможности ремонта «Северных потоков» после подрыва, но подчеркнул, что на это понадобятся время, средства и технологии. По его словам, в мировой практике нет примеров ремонта систем подобных «Северным потокам» после ЧП таких масштабов, передает ТАСС. «Это вопрос непростой, в мировой практике нет даже примеров ремонта подобных систем после таких происшествий», – подчеркнул глава государства. При этом, по его словам, «теоретически, конечно, технологически все возможно». «Это потребует время, денег определенных, каких-то новых технологий. Но все возможно, конечно, это все можно сделать», – добавил он. Путин отметил, что у газопроводов есть будущее, если у европейских партнеров России «возродится инстинкт национального интереса». «Конечно, я думаю, что есть. Если есть заинтересованность у наших европейских партнеров, если у них еще возродится вот этот инстинкт национального интереса, то, конечно, [будущее] есть», – сказал он. При этом президент отметил: «Но знаете, иногда мне кажется, что чего им ни скажут из-за океана, они все делают». Также он добавил, что у европейцев утрачен ген независимости. «Вообще-то европейцы, на мой взгляд, у них утрачен ген независимости, суверенитета и национального интереса. Их чем больше лупят по носу или по темечку, тем больше они сгибаются и шире улыбаются», – пояснил Путин. Ранее Путин заявил, что версии о том, что теракт на «Северных потоках» был устроен некими украинскими активистами, являются полной чушью, взрывы такой мощности на такой глубине могут осуществить только специалисты, поддержанные всей мощью государства. Напомним, журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о причастности США к диверсии на «Северных потоках». После этого западная пресса решила продвигать версию о том, что теракт якобы совершила группа украинских заговорщиков. Россия в качестве официального документа распространила в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН копию переписки с Германией, Данией и Швецией по их национальным расследованиям диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Новости СМИ2 Путин: Нынешние международные проблемы начались после развала СССР

Фото: кадр из видео

Текст: Ольга Иванова

Существующие международные проблемы начались после развала Советского Союза, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос одного из сотрудников Улан-Удэнского авиационного завода во время посещения предприятия. «Конечно, все проблемы начались после развала Советского Союза. Почему? Потому что мир был создан и мироустройство – до сих пор оно еще имеет место быть – оно было создано после Второй мировой войны странами–победительницами во Второй мировой войне. Прежде всего Соединенными Штатами и Советским Союзом», – цитирует его ТАСС. Он также отметил, что геополитические интересы Запада оказались для них гораздо важнее, чем даже были идеологические противоречия с СССР. По словам Путина, Запад после распада СССР пытался раскачивать Россию, создавал пятую колонну, насылал орды международных террористов. Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Улан-Удэ, где посетит авиационный завод и проведет совещание о развитии дальневосточных городов. Путин прибыл в Улан-Удэ Президент России Владимир Путин прибыл в Улан-Удэ 14 марта 2023, 15:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин прибыл в Улан-Удэ, где посетит авиационный завод и проведет совещание о развитии дальневосточных городов. Совещание пройдет в смешанном формате. Глава государства, а также члены правительства, губернаторы Забайкальского края, Сахалинской и Амурской областей и руководители российских компаний будут участвовать в нем по видеоконференцсвязи, передает ТАСС. Вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов будут присутствовать на мероприятии очно. Кроме того, ожидается, что во время поездки Путин пообщается с Цыденовым. Ранее Путин заявил, что новый самолет «Байкал», который сможет заменить в небе «кукурузник» Ан-2, должен пойти в серийное производство в 2024 году. Новости СМИ2 Путин: Россия должна проявить консолидацию и собранность, чтобы достичь успеха и победы

Фото: кадр из видео

Текст: Вера Басилая

Россия борется за существование своей государственности, это задача выживания, необходимо проявить консолидацию и собранность для достижения мира и победы, заявил президент России Владимир Путин во время посещения авиационного завода в Улан-Удэ. «Если для Запада в ситуации с Украиной речь идет об улучшении геополитического состояния, то для России это борьба за выживание государственности. Для того, чтобы приблизить мир, приблизить стабильность, нам, конечно, нужно проявить консолидацию нашего общества. Собранность должна быть », – приводит ТАСС слова Путина. Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Улан-Удэ, где посетит авиационный завод и проведет совещание о развитии дальневосточных городов. Путин: Сложности прошлого года пошли российской экономике только на пользу

Фото: кадр из видео

Текст: Елизавета Шишкова

Проблемы в экономике России 2022 года пошли ей только на пользу, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы рабочих Улан-Удэнского авиационного завода. «Несмотря на определенные издержки, я думаю, что прошлый год пошел только на пользу с учетом того, что мы стали гораздо более суверенными и самостоятельными в сфере экономики и финансов», – сказал он, передает ТАСС. Президент согласился со словами немецкого философа Фридриха Ницше – «то, что нас не убивает, делает нас сильнее». «Ну примерно так», – подтвердил Путин. Ранее Путин заявил о кратном росте экономического суверенитета России в 2022 году. Новости СМИ2 В Кремле подтвердили переговоры Путина и Асада в Москве Анонсированы переговоры Путина и Асада в Москве

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад проведут переговоры в Москве, сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что переговоры состоятся в среду. Ожидается, что президенты рассмотрят двустороннее сотрудничество в различных областях, а также перспективы урегулирования ситуации в Сирии, передает ТАСС. Кроме того, сообщается, что Асад уже прибыл в Москву с официальным визитом. Ранее Асад и Путин обменялись поздравительными посланиями по случаю Нового года, сирийский лидер отметил вклад России в борьбу с терроризмом. Политологи: Приоритетной задачей властей остается качественное развитие всей территории страны Российские политологи обозначили ключевые моменты в выступлении Владимира Путина в Улан-Удэ

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Текст: Олег Исайченко

Россия может ответить на все нынешние внешние вызовы только сплочением общества, сказали опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. Во вторник Владимир Путин посетил Улан-Удэнский авиационный завод, где в беседе с его сотрудниками назвал консолидацию и собранность страны залогом успеха и победы. «Как правило, Владимир Путин пользуется такими мероприятиями, чтобы озвучить тезисы текущей повестки, причем – не только для жителей России, но и на внешний контур. Потому за границей тоже отслеживают эти выступления российского лидера», – отметил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Важными были слова Путина о причинах начала СВО, о провокациях украинских властей и Запада, которые начались не вчера, а как минимум восемь лет назад. Таким образом, к февралю прошлого года было очевидно, что Запад эскалировал усилия по ослаблению или даже развалу России. Для этого он использует ВСУ как прокси-силу. В этой ситуации Москва не могла отсиживаться без ответа, а также бросить на волю случая жителей наших исторических территорий», – напомнил собеседник. «Сейчас же идет борьба за будущее существование – ни больше ни меньше – нашего тысячелетнего государства. И в этой ситуации общество сплотилось. Только так Россия сможет ответить на все нынешние внешние вызовы», – подчеркнул он. «Визит президента в Бурятию имел важный политический и символический характер. Он стал еще и подтверждением того, что приоритетная государственная задача заключается в качественном развитии всей территории страны, даже в нынешних непростых условиях», – считает Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов. «Кроме того, это сигнал и всем другим регионам, которые вносят огромный вклад в достижение нашей победы на фронте. Президент расставил важные акценты, самый главный из них заключается в том, что для России важнее всего люди, а не территории», – отметил собеседник. «Мы не играем в геополитические игры, а действуем из гуманистических соображений, закладывая в это определение смыслы подлинного человеколюбия. Россия защищает людей, поэтому в таком ключе очевиден призыв президента к консолидации. У нас очень разнообразная, многонациональная страна, но Родина у всех одна», – подчеркнул он. «В целом выступление президента носило комплексный характер. Он призывает к системному решению проблем, которые есть не только в Бурятии, но и в каждом российском регионе. Он также обозначил, что федеральный центр станет помощником в такой сложной, но значимой для каждого человека работе», – полагает собеседник. Россия должна проявить консолидацию и собранность, чтобы приблизить мир, достичь успеха и победы, заявил во вторник президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос одного из сотрудников Улан-Удэнского авиационного завода. В ходе рабочей поездки в Бурятию глава государства ознакомился с деятельностью завода, посетил цеха агрегатной и окончательной сборки, осмотрел готовую продукцию и пообщался с трудовым коллективом предприятия. «Когда противник увидит, что наше общество сильное, внутренне собранное, консолидированное, тогда, без всякого сомнения, произойдет то, к чему мы стремимся – и успех, и победа», – считает президент. Путин заявил также, что Россия не может бросить русскоязычное население и борется за Русский мир на Украине. «Для нас это борьба за наших людей, которые проживают на этих территориях, – подчеркнул президент. – Мы – многонациональная страна. Но все-таки это Русский мир. Если вы пообщаетесь с людьми, которые приезжают оттуда – я с ними встречался – они ничем не отличаются от нас с вами, ну ничем! Они такие же, как мы. Они – это часть нас, как же их можно бросить?» Глава государства подчеркнул, что Россия, в отличие от Запада, борется не за геополитическое положение, а за существование своей государственности. «Если для наших западных партнеров так называемых, противника сегодняшнего, можно теперь прямо об этом сказать, дело состоит в улучшении геополитического положения, то для нас, имея в виду предысторию последних восьми–десяти лет, всё, что происходит – это не просто улучшение какого-то геополитического положения. Для нас это борьба за существование самой российской государственности», – сказал глава государства. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новости СМИ2 Путин поставил задачу обеспечить магистральным газом Бурятию и Забайкалье Путин поставил задачу обеспечить магистральным газом Бурятию и Забайкалье за 10 лет 14 марта 2023, 18:44 Текст: Вера Басилая

Необходимо в ближайшие 10 лет обеспечить магистральным газом Бурятию и Забайкалье, заявил президент России Владимир Путин на совещании о реализации программ развития дальневосточных городов. «Необходимо принять давно назревшее стратегическое решение, а именно: в ближайшие десять лет обеспечить магистральным газом и Бурятию, и Забайкальский край», – цитирует ТАСС Путина. Ранее в беседе с работниками Улан-Удэнского авиазавода президент отметил, что строительство газопровода в направлении Китая позволит шире развивать газификацию прилегающих российских регионов. «Видите, как складывалось: газовая трубопроводная система еще с Советского Союза – восток страны не развивался в этом плане, здесь не было газотранспортных сетей, все развивалось в европейской части. У Газпрома есть идея соединить европейскую систему газопровода и дальневосточную систему», – заявил Путин. «Как только окончательно сложатся договоренности с нашими китайскими друзьями, мы поймем, где будут проходить окончательные маршруты, тогда будет ставиться вопрос о том, чтобы пошире развивать газификацию этих регионов, это подтолкнет развитие машиностроения, развитие экономики в целом, металлургической промышленности, рабочие места», – подчеркнул глава государства. Напомним, Путин прибыл в Улан-Удэ, где посетил авиационный завод. Глава государства проводит совещание о развитии дальневосточных городов.