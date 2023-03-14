Петербург собрался отказаться от продукции недружественных стран

Беглов: Петербург со временем сможет отказаться от продукции недружественных стран

Экономика Санкт-Петербурга обладает необходимым потенциалом, чтобы в перспективе полностью заместить собственным производством товары и материалы из недружественных стран, заявил губернатор Александр Беглов.

Беглов в интервью ТАСС отметил, что изменения в экономике, которые прежде считались «желательными», теперь стали обязательными, превратились в жизненную необходимость. Он заявил о важности поддержки предприятий и лабораторий, научных коллективов, которые обладают необходимыми компетенциями.

По словам губернатора, механизмы поддержки промышленности, внедренные городом, дают свои результаты, позволяют нарастить объемы производства, а также освоить выпуск новых изделий. Беглов признал, что «за один год полностью заместить недружественный импорт отечественными товарами невозможно». На первом этапе, сказал он, нужно поддержать функционирование технических систем, созданных иностранными производителями, и найти в дружественных странах альтернативных поставщиков. Эта работа ведется, сказал губернатор.

Вторым шагом – и сложным, и долгим – должны стать технические системы на собственной индустриальной базе, сказал Беглов. По его словам, на отечественные рельсы нужно перевести широкий круг производств, и Петербург только приступает к формированию стопроцентно отечественных технических систем. Так, в прошлом месяца в Кронштадте был открыт центр инжиниринга для нефтегазовой промышленности, где будут вести собственные разработки, проектировать, конструировать и изготавливать продукцию, импорт которой в Россию запрещен.

Беглов отметил также, что в большинстве отраслей промышленности динамика остается положительной. В частности, производство одежды в Санкт-Петербурге по итогам прошлого года увеличилось в 2,4 раза, пищевых продуктов – на 23,1%, лекарственных средств и медицинских материалов – на 17,3%.

Губернатор сообщил, что после ухода с петербургского рынка под давлением санкций ряда иностранных брендов освободились ниши, которые смогли спокойно занять производители из дружественных стран. Например, в значимом для потребительского рынка производстве текстиля, текстильных изделий и обуви импорт в Петербург из Китая вырос на 42,4% за три квартала 2022 года.

Он также отметил общее увеличение импорта в Петербург товаров из стран СНГ почти на 50% за тот же период. В том числе это связано с началом работы параллельного импорта, сказал Беглов.

По его словам, уход из Санкт-Петербурга ряда известных компаний в 2022 году не повлек непоправимых последствий для экономики города.

Он отметил, что демарш части компаний стал заметным по именам, поскольку об уходе объявили Carlsberg (производство пива), Bosch (электротехника), Tikkurila и Teknos (лакокрасочная продукция), IKEA (мебель и товары для дома). Однако никаких непоправимых последствий это не повлечет, выразил уверенность губернатор, поскольку их продукция спокойно замещается отечественными производителями либо товарами оставшихся в России компаний.

По его словам, безвозвратно ушедших из Петербурга компаний «не так много, как казалось». «Большинство после смены собственника или названий торговых марок возобновили работу, исправно платят налоги», – пояснил Беглов.

Напомним, накануне министерство промышленности и торговли расширило список товаров для параллельного импорта в Россию, в него вошли бренды моторных масел, бытовой техники, IKEA и т. д.