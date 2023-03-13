В США раскрыли причину отправки оружия НАТО на Украину

The American Thinker: Поставки устаревших вооружений Украине дешевле утилизации

Штаты и другие страны НАТО выделяют для Украины списанное оружие, так как эта процедура дешевле, чем его утилизация, рассказал обозреватель североамериканского ежедневного электронного журнала The American Thinker под псевдонимом Роджер Смит.

По его словам, процедура обезвреживания оружия в Штатах довольно дорогостоящая, в то время как поставка оружия с истекающим сроком годности на Украину позволила США и НАТО убить двух зайцев – избежать затрат на утилизацию и продемонстрировать готовность помочь Киеву, передает Ura.ru.

Смит раскрыл, что общая помощь США Украине с начала 2022 года по 15 января 2023 года составила 76,8 млрд долларов, из которых 46,6 млрд долларов выделялись на военные цели.

Кроме того, обозреватель раскрыл, что на Украину отправлялось оружие, закупленное несколько десятилетий назад.

Ранее глава комитета Палаты представителей Конгресса США по международным делам Майкл Маккол рассказал, что есть расхождения во мнении по вопросу передачи оружия на Украину в Белом доме и Совете национальной безопасности США.

Напомним, Запад изменил тактику поставок оружия и военной техники на Украину, теперь поставки происходят быстрее.

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