Новый премьер Госсовета Китая призвал США к сотрудничеству

Премьер Госсовета КНР Ли Цян: Китай и США могут и должны сотрудничать, сдерживание не выгодно ни одной из сторон

Китай и США могут и должны сотрудничать, а сдерживание и давление не выгодно ни одной из сторон, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян по итогам первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва.

Ли Цян заявил, что Китай и США могут и должны сотрудничать, имеют большой потенциал для сотрудничества, а сдерживание и подавление никому не принесут пользы. Он отметил, что экономики двух стран взаимодополняемы, поэтому развитие каждой из них выгодно обеим сторонам, передает РИА «Новости».

В начале марта сенатор Алексей Пушков заявил о неизбежности глубокого конфликта между Соединенными Штатами и Китаем.