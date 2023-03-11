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В Германии усомнились в версии о причастности яхты к подрывам «Северных потоков»
Bild: Яхта, якобы причастная к взрывам на «Северных потоках», не могла провезти полторы тонны взрывчатки
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Парусная яхта Andromeda, якобы причастная к диверсиям на «Северных потоках», не располагает специальным механизмом для погружения крупной партии взрывчатки под воду, пишет немецкая газета Bild.
Издание отмечает, что для взрывов, по данным СМИ, потребовалось не менее 1,5 тыс. кг взрывчатки, а на яхте нет крана, чтобы опустить такие объемы под воду. Автор материала также усомнился в возможности провоза такого количества взрывчатки незаметно через Германию и Польшу. Кроме того, для водолазов необходимо специальное снаряжение. Эксперты сомневаются в том, что яхта Andromeda пригодна для его транспортировки, передает ТАСС.
Представитель Германского общества спасения (DLRG), эксперт по глубоководному плаванию Маттиас Хельцль заявил Bild, что для погружения под воду взрывчатки потребовалось бы 30 литров специальной газовой смеси, на борту пришлось бы держать десятки баллонов.
Военный ныряльщик, служивший в ВМФ Германии, Йенс Хенер заявил журналу Spiegel, что трубопроводы пролегали на глубине 80 метров, а обычные дайверы редко опускаются глубже 18 метров. По его словам, для более глубокого погружения требуются особые кислородные баллоны, а также специальные согревающие гидрокостюмы, хотя теоретически их мог купить любой человек.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» был осуществлен с помощью 15-метровой яхты Andromeda типа Bavaria Cruiser 50, арендованной на немецком острове Рюген группой неизвестных лиц.
До этого в западных СМИ появились сообщения о «вскрывшихся подробностях» теракта на «Северных потоках» в сентябре прошлого года. Согласно этим данным, подрыв газопроводов могла произвести «проукраинская группировка».
Газета ВЗГЛЯД писала, почему эту версию невозможно считать состоятельной, и чем вызваны такие попытки Запада свалить все на Киев.
Россия решила обнародовать письма Дании, Швеции и Германии о «Северных потоках»
Полянский сообщил о намерении России обнародовать переписку с Данией, Швецией и Германией о «Северных потоках»
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Вскоре Москва опубликует переписку с Данией, Швецией и Германией по вопросу расследования диверсии на «Северных потоках», сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский указал, что эти страны отказываются допускать Москву к расследованию, хотя Россия является затронутой стороной и должна в нем участвовать. России, по его словам, направляют «некие письма о том, что «мы делаем то, что мы делаем это, не лезьте не в свое дело». Москва, желая быть транспарентной, собирается обнародовать «всю эту переписку» и «распространить ее среди членов Совета Безопасности», передает РИА «Новости» со ссылкой на The Dive.
Кроме того, Полянский сообщил, что некоторые страны Запада не желают участвовать в работе по проекту российской резолюции, которая предлагает генсеку ООН организовать комиссию для расследования диверсии. Западные страны присылают экспертов, будучи «вынужденными» делать это, но эксперты заявляют: «Мы не видим какой-либо потребности в такого рода расследовании».
Также Полянский прокомментировал возможность поставок боевых самолетов Киеву другими странами. Полянский отметил, что не знает, «насколько это реально», но подобный шаг «подразумевает много вещей», создавая угрозу прямого вовлечения стран НАТО «в вопросе техобслуживания, аэродромов, потому что на Украине не так много аэродромов, пригодных для этого».
«Так что представьте, что эти самолеты взлетают в Польше, входят в украинское воздушное пространство, а затем возвращаются в Польшу на техобслуживание. Будет ли Польша вовлечена в таком случае? Думаю, да. Прямое участие», – сказал он.
Полянский считает, что Киев хотел бы втянуть НАТО в конфликт, потому что лишь так у «режима Зеленского» появится «шанс выжить». Комментируя призывы ряда западных политиков «послать армию», Полянский указал, что это означало бы начало третьей мировой войны. При этом он повторил тезис о том, что поставки танков Киеву ничего не изменят на поле боя.
Также Полянский указал на рост числа государств, которые сомневаются в подходе Запада к ситуации на Украине, видят, что Запад «раздувает конфликт». По словам дипломата, на Западе «заявляют, что Россия изолирована, но на самом деле они сами изолированы».
Напомним, западная пресса принялась продвигать версию о том, что за теракт на «Северных потоках» несет ответственность группа украинских заговорщиков, а не власти стран Запада.
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В Берлине женщинам разрешили плавать в бассейнах топлес
В Берлине женщинам официально разрешили купаться в бассейнах топлес, заявило ведомство сената города по вопросам юстиции, многообразия и борьбы с дискриминацией.
В заявлении властей указывается, что плавание с обнаженным торсом впредь должно быть возможным также для лиц женского пола и, соответственно, лиц с женской грудью, передает РИА «Новости» в Telegram-канале.
Напомним, Кембриджский словарь английского языка расширил определение слова «женщина», теперь, согласно словарю, женщиной считаются взрослые, которые определили себя как женщин, даже если при рождении они были другого пола.
Китайские СМИ рассказали, как США использовали Украину в деле «Северных потоков»
Global Times: США выдумали украинский след в деле «Северных потоков», чтобы избежать войны с Россией
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Вашингтон использовал Украину, распространив информацию о якобы подрыве «Северных потоков» проукраинской группой, чтобы избежать войны с Россией, заявил американский историк и политолог, ведущий подкаста American Exception Аарон Гуд изданию Global Times.
Он отметил, что не находит эту теорию убедительной, хотя она может оказаться полезной ложью, которая предотвратит перерастание конфликта в ядерную войну, передает РИА «Новости».
Гуд добавил, что какой бы нелепой ни была информация о причастности украинцев к диверсии, возможно, это является частью того, как США отстраняются от Украины.
Политолог отметил, статья американского журналиста Сеймура Херша угрожала разрушить альянс с Германией, который был опорой гегемонии США после Второй мировой войны.
При этом Гуд не верит, что проукраинская группа подорвала газопроводы, так как ему трудно представить, что у них были возможности провести подобную операцию, так как трубопроводы очень прочные и располагаются под водой.
«Также вспомните, что Джо Байден сказал: «Если Россия вторгнется [на Украину], «Северного потока –2» больше не будет. Мы положим ему конец… Я обещаю вам, мы сможем это сделать», – заключи Гуд.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки западных СМИ переложить вину за взрывы на «Северных потоках» на некоего украинского олигарха являются стыдными.
Медведев высмеял предлагаемых Западом «виновников» в теракте на «Северных потоках»
Медведев назвал поведение Запада унылой драмой из Голливуда в свете поиска «виноватых» в теракте на «Севпотоках»
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Третий день мир наблюдает выдаваемые западными СМИ версии о виновных в подрыве «Северных потоков», происходящее похоже на эпическую драму родом из Голливуда с унылым сценарием, выразил мнение замглавы Совбеза, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.
В своем Telegram-канале он написал, что голливудский фильм выходит «так себе» из-за посредственной игры актеров и режиссера не уровня Квентина Тарантино.
«Очень слабый кастинг и камера. Сценарий – просто унылое дерьмо. Тупая американская пропаганда. Не нравится никому. Не верят даже отравленные ею европейские обыватели. Их мутит, как будто они обожрались свиной рульки с пивом», – подчеркнул он.
Также Медведев добавил, что согласно тому, что пишут «американские светочи свободы слова», «загадочные водолазы (не иначе как в черных балаклавах поверх гидрокостюмов) были «гражданами Украины или России» – просто борцы с Московией, «одиночки-шизофреники».
Замглавы Совбеза отметил, что вдобавок западные СМИ предлагают зрителю дешевые спецэффекты. Так, шестеро «матерых диверсантов, среди которых даже одна роковая женщина», по его мнению, вышли на яхте в бурное Балтийское море.
«Взяли на борт полтонны взрывчатки, красиво нырнули. И затем как взорвут две огромные трубы на дне! И ушли в закат. Незамеченными. В море, где полно кораблей НАТО и международных систем слежения. Еще и яхту вернули владельцу, крутые, но законопослушные!» – иронизирует Медведев, назвав происходящее «откровенной низкорейтинговой ш*** (заведомо ложная информация, – прим. ВЗГЛЯД) категории В».
Политик отмечает, что даже западные зрители не верят и задают неудобные вопросы: почему прежняя версия про «российский след» стала разворачиваться на 180 градусов, зачем так активно защищают киевский режим.
Медведев заметил, что ответы становятся очевидными, если вспомнить настроения европейцев, которым меньше нравится «перспектива оплаты из собственного кармана все новых пакетов санкций, поставок оружия на Украину, энергетический кризис и падение уровня жизни в когда-то благополучных странах».
«Чтобы запудрить европейцам мозги, похоже, весь этот дешевый фильмец и создан», – отмечает замглавы Совбеза.
В заключение Медведев задается вопросом, будет ли у боевика продолжение с сюжетом, где герои во главе с «бежавшим из психбольницы польским каннибалом Дудой (экс-президент Польши Анджей Дуда) проникают в бункер нанюхавшегося белого порошка отважного президента Зе (главы Украины Владимира Зеленского)», которого «берут в заложники и случайно душат, ибо не жалко и надоел».
«А дальше начинается зомби-апокалипсис на манер The last of us». Ждем, запаслись попкорном», – подытожил он.
Ранее британская газета Times сообщила, что проукраинских диверсантов, якобы подорвавших «Северный поток» и «Северный поток – 2», спонсировало лицо, не связанное с украинским президентом Владимиром Зеленским. New York Times также указывала на эту версию. При этом испанская Confidencial предположила, что эти материалы могут быть лишь отвлечением внимания.
Немецкие железные дороги прекратили бесплатную перевозку гумпомощи Украине
Spiegel: Немецкие железные дороги отказались бесплатно перевозить гуманитарную помощь Украине
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DB Cargo – грузовое и логистическое подразделение железнодорожного перевозчика Германии Deutsche Bahn – неожиданно прекратило бесплатную перевозку гуманитарной помощи для Украины, пишет журнал Spiegel.
Источники немецкого журнала Spiegel сообщили, что эта поддержка недавно закончилась так же внезапно, как и началась. Перевозки на Украину перестали быть бесплатными с 1 января 2023 года, передает РИА «Новости».
Тариф на перевозку гуманитарной помощи Украине теперь такой же, как и для других грузов. Также компания прекратила соответствующую рекламу.
Сообщается, что с февраля 2022 года подразделение DB Cargo перевезло на Украину по железной дороге и автотранспортом 1,3 тыс. контейнеров с продовольствием, средствами гигиены, оборудованием для очистки воды, генераторами и инвалидными колясками.
Напомним также, в начале декабря гражданская гвардия в Испании взяла под арест 30 человек в связи с обвинением в торговле марихуаной, которую перемещали по стране под видом гуманитарной помощи Украине.
Зеленский заявил о непричастности украинцев к подрывам «Северных потоков»
Украинские граждане не имеют отношения к подрыву газопроводов «Северный поток», заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Украинцы не подрывали газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил Зеленский на брифинге с финским премьером Санной Марин, передает ТАСС.
По его словам, нужно подвергнуть анализу публикации на эту тему и установить, кому они нужны.
Ранее несколько западных СМИ опубликовали статьи о «вскрывшихся подробностях» теракта на «Северных потоках» в сентябре прошлого года. По их информации, подрыв газопроводов осуществила некая «проукраинская группировка». Газета ВЗГЛЯД писала, почему эту версию невозможно считать состоятельной.
Лавров пообещал ответ на возможную блокировку расследования по «Северному потоку»
Лавров: Россия будет думать над ответом, если расследование по «Северных потокам» будет заблокировано
Если расследование диверсии на газопроводах «Северный поток» заблокируют, то Россия будет думать об ответе на прямое покушение на свою собственность, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра».
Он пообещал, что эта «грубейшая террористическая атака не останется нерасследованной», передает РИА «Новости».
Лавров добавил, что в случае блокировки объективного, беспристрастного расследования, Москва будет думать, как отвечать Западу на это прямое покушение на нашу собственность.
Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия вскоре опубликует переписку с Данией, Швецией и Германией по вопросу расследования диверсии на «Северных потоках».
Лавров назвал стыдными попытки СМИ переложить вину за диверсию на «Северных потоках»
Глава МИД назвал стыдными попытки западных СМИ переложить вину за диверсию на «Северных потоках»
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Попытки западных СМИ переложить вину за взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» на некоего украинского олигарха являются стыдными, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.
Он отметил, что такую версию проталкивают через подконтрольные западные средства массовой информации, передает ТАСС.
Лавров подчеркнул, что виновники диверсии на газопроводах не должны уйти от ответственности. По его словам, любой добросовестный член международного сообщества должен настаивать на проведении беспристрастного, объективного расследования.
Генсек ООН Антониу Гутерриш и его сотрудники уходят от ответов относительно взрывов на газопроводах и проявляют полную «пассивность и отстраненность».
При этом Лавров отметил, что ООН проявляет активность в связи «с очень сомнительными обстоятельствами и с очень сомнительными идеями по демилитаризации ЗАЭС, которые абсолютно бесперспективны».
Министр пояснил, что речь идет о тех вопросах, которые журналисты задают Гутерришу и его официальным представителям о том, как они относятся к необходимости расследовать появившуюся кричащую информацию о том, как Запад описывает теракт против «Северных потоков».
Ранее британская газета Times сообщила, что проукраинских диверсантов, якобы подорвавших газопроводы, спонсировало лицо, не связанное с президентом Украины Владимиром Зеленским. New York Times также писала об этой версии. При этом испанская Confidencial предположила, что эта информация может быть лишь отвлечением внимания.
Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не верят в поданную Западом версию о виновности отдельных проукраинских личностей.
Кремль не поверил в виновность проукраинского «Доктора Зло» в подрыве «Северных потоков»
В Кремле не верят в поданную Западом версию о виновности отдельных проукраинских личностей, так как такой теракт под силу только небольшому числу спецслужб, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, такая сложная задача под силу только хорошо обученному специальной государственной службе человеку, проукраинский «Доктор Зло», не смог бы такое организовать, передает РИА «Новости».
Также Песков подчеркнул, что Кремль настаивает на допуске России к расследованию теракта, чтобы обеспечить его быстроту и прозрачность.
«Мы считаем, что спускать на тормозах нельзя, отвлекать внимание… на какие-то второстепенные версии и гипотезы – тоже нельзя», цитирует ТАСС представителя Кремля.
Резюмируя, пресс-секретарь отметил, что необходимо установить заказчиков и исполнителей, так как «это был слишком опасный прецедент против международной критически важной энергоинфраструктуры».
Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев сравнил выдаваемые западными СМИ версии о виновных в подрыве «Северных потоков» с эпической драмой родом из Голливуда с унылым сценарием.
Ранее британская газета Times сообщила, что проукраинских диверсантов, якобы подорвавших «Северный поток» и «Северный поток – 2», спонсировало лицо, не связанное с украинским президентом Владимиром Зеленским. New York Times также указывала на эту версию. При этом испанская Confidencial предположила, что эти материалы могут быть лишь отвлечением внимания.
В Германии неизвестный взял в заложники посетителей аптеки
В немецком городе Карлсруэ неизвестный в аптеке захватил заложников, полиция проводит спецоперацию, сообщило информационное агентство DPA.
В аптеке могут находиться несколько человек, передает ТАСС со ссылкой на DPA. Сообщается, что полиция блокировала подступы к зданию и готовится к проведению силовых действий.
Ранее в немецком Гамбурге в центре «Свидетелей Иеговы*» неизвестный начал стрельбу, погибли минимум восемь человек, 24 ранены. Полиция установила, что нападавший действовал один.
Немецкие СМИ показали яхту, с помощью которой якобы были взорваны «Северные потоки»
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Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» был осуществлен с помощью 15-метровой яхты Andromeda типа Bavaria Cruiser 50, арендованной на немецком острове Рюген группой неизвестных лиц, сообщают германские СМИ.
Описание и фотографии судна опубликовало издание Der Spiegel.
По данным издания, связь яхты с островом Рюген подтверждается тем, что немецкие правоохранители в январе опрашивали чартерные компании, в том числе и владельцев Andromeda. Комментировать эти сообщения в полиции ФРГ отказались, передает Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов).
Напомним, ранее на этой неделе в западных СМИ появились сообщения о «вскрывшихся подробностях» теракта на «Северных потоках» в сентябре прошлого года. Согласно этим данным, подрыв газопроводов могла произвести «проукраинская группировка». Газета ВЗГЛЯД писала, почему эту версию невозможно считать состоятельной и чем вызваны такие попытки Запада свалить все на Киев.
Между тем, как сообщает DW, комитет Бундестага по контролю за спецслужбами потребовал от властей Германии раскрыть актуальную информацию о расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».
Председатель комитета Константин фон Нотц заявил в интервью газете Tagesspiegel, что за этой диверсией может стоять государство или «псевдогосударственное образование», поскольку, по его словам, очень сложно доставить две тонны взрывчатки на требуемое место в Балтийском море, погрузить их на глубину и провести несколько контролируемых взрывов. По этой причине, считает он, могут возникнуть «ложные или вводящие в заблуждение улики».
Специальное заседание комитета, посвященное расследованию подрывов, намечено на 10 марта.
Стало известно о танкере под флагом Греции в районе взрывов «Северных потоков»
Business Insider рассказала о присутствии танкера в районе взрывов «Северных потоков» незадолго до теракта
За две недели до диверсии, которую устроили на «Северных потоках», в районе взрывов несколько дней находился танкер Minerva Julie под флагом Греции, сообщил аналитик Оливер Александер.
Сообщается, что танкер дрейфовал у «места взрывов» с 6 до 13 сентября, пересекая участок над трубопроводами. Представитель танкера подтвердил, что судно ожидало «новых инструкций относительно рейса», передает РИА «Новости» со ссылкой на Business Insider.
Как пишет издание, возникает вопрос, стал ли экипаж Minerva Julie свидетелем чего-либо важного. Представитель Minerva Julie не сообщил, общался ли он со следствием.
Напомним, журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о причастности СЩА к диверсии на «Северных потоков». После этого западная пресса принялась продвигать версию о том, что теракт якобы совершила группа украинских заговорщиков.
Песков счел абсурдом версию о «вине России» в теракте на «Северных потоках»
Представитель Кремля заявил, что версия о «вине России» в теракте на «Северных потоках» является абсурдом
Версия о виновности России в теракте на «Северных потоках» была и остается абсурдным вбросом, это сравнимо с тем, чтобы самому себе отрубить ногу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, идея обвинить Россию в теракте могла прийти только «в воспаленный мозг», это абсурдная гипотеза, это схоже с тем, чтобы самому себе рубить ногу, передает ТАСС.
Также Песков отметил, что подобный вброс «не выдерживает критики», однако то, что коллективный Запад все же отказывается от этой версии, свидетельствует, что там остались «хоть какие-то зачатки разума».
Песков подчеркнул, что Россия продолжает требовать прозрачного расследования инцидента.
«Теракт на газопроводах нельзя спускать на тормозах», – резюмировал он.
Ранее Кремль заявил, что не поверил в виновность проукраинского «Доктора Зло» в теракте на «Севпотоках», так как подрыв газопроводов под силу только небольшому числу спецслужб.
Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев сравнил выдаваемые западными СМИ версии о виновных в подрыве «Северных потоков» с эпической драмой родом из Голливуда с унылым сценарием.
Накануне британская газета Times сообщила, что проукраинских диверсантов, якобы подорвавших «Северный поток» и «Северный поток – 2», спонсировало лицо, не связанное с украинским президентом Владимиром Зеленским.
В ЕС захотели проводить учения для защиты морской системы из-за ЧП на «Северных потоках»
В Евросоюзе рассматривают возможность внедрения совместного патрулирования и учений для защиты морской инфраструктуры после теракта на «Северных потоках», сообщил газете Financial Times представляющий Литву еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс.
По его словам, теракт на газопроводах показал необходимость повышения бдительности касательно европейской морской деятельности в Европе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
Уточняется, что обновленная морская стратегия ЕС, которая должна быть в ближайшее время опубликована, включает перечень действий, предусматривающий ежегодные совместные военно-морские учения ЕС и увеличение патрулей со стороны военных и береговой охраны.
Как отметил Синкявичюс, обновленная стратегия способствует расширению спутникового мониторинга и обмену разведданными.
«После того, что случилось с «Северными потоками», (надо) усилить мониторинг и защиту критической морской инфраструктуры и судов от физических и кибератак», – заметил он.
Также еврокомиссар добавил, что вероятными целями для атак якобы со стороны России могут быть плавучие хранилища и регазификационные установки.
По информации газеты, Синкявичюс выступил за создание оперативной группы для очистки Черного моря от неразорвавшихся мин.
Ранее стало известно, что Россия решила обнародовать письма Дании, Швеции и Германии о «Северных потоках», в которых власти стран отмечают, что «мы делают то, делают это, не лезьте не в свое дело».
Напомним, западная пресса принялась продвигать версию о том, что за теракт на «Северных потоках» несет ответственность группа украинских заговорщиков, а не власти стран Запада.
МИД России объяснил ситуацию с оплатой в российских консульских учреждениях Германии
В МИД России объяснили, как проходит оплата в российских консульских учреждениях в Германии
МИД России назвал фейками сообщения, каким образом российские консульские учреждения в ФРГ взимают плату за предоставляемые россиянам услуги, и объяснил процедуру.
В МИД указали на распространяемые фейковые публикации о работе российских консульских учреждений (РКЗУ) в ФРГ, которые якобы отказываются принимать у россиян рубли в качестве платы за предоставляемые услуги. В министерстве подчеркнули, что согласно регламенту, оплата за совершение консульских действий в российских консучреждениях за рубежом осуществляется в местной валюте страны пребывания. При этом ставки сборов определены постановлением правительства РФ в долларах США, которые конвертируются в местную валюту. В МИД пояснили, что возможности приема платежей в рублях у консульств за рубежом нет, потому что там нет рублевых счетов, передает ТАСС.
«Консульские учреждения России в Германии с удовольствием принимали бы к оплате карту МИР, вот только после введения санкций российским консульствам было отказано германской стороной даже в обслуживании в платежных системах Visa и Mastercard, не говоря уже о картах МИР», – заявили в МИД России.
В министерстве пояснили, что консулам разрешили использование только так называемые EC-карты, так называемые дебетовые карты, выдаваемые германскими банками с привязкой к другой мастер-карте. ЕС картой можно расплатиться по всей Европе почти во всех магазинах.
В министерстве пояснили, если такой карты нет или если заявитель приехал из сопредельного государства, РКЗУ разрешают либо оплатить предоставляемую услугу банковским переводом, либо наличными.
В этой связи в министерстве призвали россиян не поддаваться на информационные провокации и вбросы анонимных Telegram-каналов.
Напомним, США заявили, что намерены применять санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы «Мир» за пределами России.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, кто заменит сбежавшие из России американские платежные системы.