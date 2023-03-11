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11 марта, суббота | Последнее обновление — 11:51 | vz.ru
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12:42
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21:02
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Российский военный рассказал, как в Артемовске «штурмился» почти каждый дом
Российский военный: На юге Артемовска штурмился практически каждый дом
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В южных кварталах Артемовска (украинское название – Бахмут) в Донецкой народной республике российским силам приходилось штурмовать практически каждый дом – в них было по несколько групп противника, рассказал российский военный.
Боец группы «Вагнер» рассказал РИА «Новости», что «штурмился» практически каждый дом.
Отмечается, что каждый дом на юге Артемовска был укреплен и фактически превращен в долговременную огневую точку.
Штурмовик также продемонстрировал образцы оружия НАТО, захваченное на позициях противника.
В разрушенных домах остались тела украинских военнослужащих, которые их сослуживцы бросили, отступая.
Ранее в субботу военкоры сообщили, что российским штурмовым формированиям удалось форсировать реку Бахмутка, теперь они пробиваются к центру Артемовска.
CNN: РФ отправила захваченное на Украине американское оружие в Иран для реинжиниринга
CNN: Россия передала захваченное на Украине американское оружие в Иран для изучения
Россия отправила в Иран для исследования и создания аналогичных вооружений часть захваченного на Украине американского оружия, сообщили СМИ.
CNN со ссылкой на свои источники пишет, что речь идет о противотанковых комплексах Javelin и зенитных комплексах Stinger, передает Газета.Ru.
По словам источников, Россия доставляла вооружение в Иран для демонтажа и анализа, вероятно, чтобы иранские военные инженеры попытались создать свою собственную версию этого оружия.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия предложила Ирану беспрецедентное военное сотрудничество якобы в ответ на «поддержку по Украине».
Мирошник: Наступление ВСУ под Кременной провалилось
Экс-посол ЛНР Мирошник заявил о неудачном наступлении ВСУ под Кременной
Украинские военные попытались атаковать в районе города Кременная в ЛНР, но атаки отбили, российские военные движутся вперед в районе поселка Серебрянка в ДНР, заявил экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Утром в пятницу ВСУ попытались атаковать в направлении Чернопоповки, но им не хватило сил, и пришлось подтянуть резервы, сказал Мирошник, передает ТАСС.
По его словам, резервы начала обстреливать российская артиллерия, после чего они вернулись на исходные позиции.
Под Серебрянкой российские штурмовые отряды предприняли ряд успешных действий. Под контроль российских сил перешли три украинских военных опорных пункта.
Российская артиллерия и авиация весь день в пятницу активно работали по позициям ВСУ.
Ранее Евгений Пригожин заявил, что ВСУ планируют организовать наступление в районе города Артемовска.
Военкоры сообщили о тяжелых боях в южных кварталах Артемовска
После взятия Дубово-Васильевки российскими силами ситуация на Артемовском направлении остается очень сложной, в городе идут тяжелейшие бои, сообщают военные корреспонденты.
Украинская сторона, по информации «Российской газеты», предпринимает попытки контратаковать вдоль всей линии соприкосновения, но безуспешно. В южных кварталах Артемовска сейчас самые тяжелые бои.
Как сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры «Русской весны», российская артиллерия взламывает крупный укрепрайон ВСУ на пересечении улиц Корсунского и Чайковского, также задействована российская авиация.
Напомним, село Дубово-Васильевка на северо-западе Артемовска перешло под контроль российских сил накануне.
9 марта сообщалось, что в боях на Артемовском направлении российские бойцы захватывают множество трофейного вооружения натовского образца – не только стрелковое, но и гранатометы.
Орбан: Запад близок к обсуждению отправки войск на Украину
Премьер Венгрии Орбан: Запад близок к обсуждению отправки войск на Украину
Западные страны близки к тому, чтобы обсуждать возможность отправки союзных войск на украинскую территорию, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
Запад близок к тому, чтобы «на полном серьезе» предложить отправку на Украину солдат стран-союзников киевского режима, заявил Орбан в эфире радио Kossuth, передает РИА «Новости».
По его словам, мир никогда не был так близок к тому, чтобы из локального военного конфликта началась мировая война. И вероятность этого возрастает с каждым днем.
Предводители стран Запада заболели «военной лихорадкой», посылая все более опасное оружие киевским властям, на повестке дня уже стоит отправка Киеву истребителей, что раньше «считалось табу».
Венгерская сторона выступала против продолжения конфликта на Украине и высказывалась за немедленные переговоры Москвы и Киева.
В Киеве назвали срок начала контрнаступления ВСУ
Подоляк: Контрнаступление ВСУ состоится примерно через два месяца
Вооруженные силы Украины сосредоточены на контрнаступлении, оно состоится примерно через два месяца, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Подоляк в интервью газете La Stampa заявил, что ВСУ нуждаются в увеличении поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 мм. По его словам, ВСУ «не торопятся», силы будут реорганизованы в течение следующих двух месяцев, передает ТАСС.
В четверг газета Financial Times сообщила, что весомые потери в Артемовске могут снизить потенциал ВСУ по проведению весеннего контрнаступления.
Кроме того, глава Минобороны Украины Алексей Резников заявлял, что число снарядов для Украины на 1 млрд евро является «недостаточным». По его словам, Киев рассчитывает получить от ЕС миллион артиллерийских снарядов на 4 млрд евро.
Западные СМИ рассказали о телохранителе-«двойнике» Зеленского
Newsweek: Похожий на Зеленского телохранитель раньше работал у Коломойского
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Телохранитель Владимира Зеленского Максим Донец, которого приняли за его двойника, раньше работал у украинского бизнесмена Игоря Коломойского, пишет американское издание Newsweek.
Издание пишет, что Максим Донец, которого СМИ приняли за двойника Зеленского, работает главой службы безопасности Зеленского. По данным СМИ, он родился в Кривом Роге, женат и воспитывает сына, работал раньше телохранителем украинского олигарха Игоря Коломойского, передает РИА «Новости».
Газета напоминает, что именно Коломойский помог Зеленскому стать президентом, но при этом назначение Донца главой службы безопасности вызвало опасения на Украине из-за очевидной близости украинского лидера к олигарху.
Newsweek также сообщает, что Максим Донец участвует в обеспечении безопасности визитов иностранных лидеров, например, во время визита Джонсона в Киев последний решил погулять по городу. Глава службы безопасности разрешил: «Пусть господин Джонсон гуляет».
Ранее блогеры приняли Максима Донца за двойника Владимира Зеленского на фото во время визита президента США Джо Байдена в Киев, он попал в кадр объективов телекамер.
Стало известно о планах ВСУ провести контрнаступление у Артемовска
Пригожин: ВСУ готовят контрнаступление у Артемовска
Украинская сторона намеревается организовать наступление в районе города Артемовска (Бахмут), заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Вооруженные силы Украины действительно готовят контрнаступление, и российские войска делают все, чтобы этого не произошло, заявил Пригожин, передает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ сосредотачивают силы для контрнаступления.
Между тем военкоры сообщили, что ВСУ предпринимают безуспешные попытки контрнаступления по линии соприкосновения, в южных кварталах Артемовска идут тяжелые бои.
Монахам УПЦ предписали покинуть Киево-Печерскую лавру
Монахам УПЦ установили срок, до которого они должны покинуть Киево-Печерскую лавру
Священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) обязали покинуть Киево-Печерскую лавру. Соответствующее предупреждение поступило от и. о. гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» (подчиняется Минкультуры Украины).
Монахам надо покинуть монастырь до 29 марта в связи с расторжением договора аренды, в ходе приема-передачи зданий монастыря, им нужно освободить здания и сооружения, являющиеся госсобственностью, говорится в документе, передает ТАСС.
Рабочая группа, установившая нарушение условий договора аренды, создана по указу президента Украины Владимира Зеленского, отмечается в предупреждении.
В январе в Верховной раде предложили лишить УПЦ доступа во все храмы Киево-Печерской лавры.
Российские бойцы форсировали Бахмутку
«Российская газета»: Российские бойцы форсировали Бахмутку и прорываются к центру Артемовска
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Российским штурмовым формированиям удалось форсировать реку Бахмутка, теперь они пробиваются к центру Артемовска (украинское название города – Бахмут), сообщают российские военные корреспонденты.
Кроме того, в северной части города бойцы смогли зайти на территорию Артемовского завода обработки металлов (АЗОМ). Здесь российские силы продвигаются вглубь промзоны, пишет «Российская газета».
На юге российские подразделения наступают со стороны лесопосадок и района Квадраты, пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Также, по их данным, восточнее Ивановского российские силы продвигаются вперед, намереваясь обойти поселок и выйти на трассу Т0504 (Покровск-Константиновка).
Ранее командир спецназа «Ахмат», замкомандующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что вооруженные силы Украины и руководство НАТО готовят операцию, собираясь предпринять попытку разблокировать Артемовск (Бахмут).
Премьер Британии рассказал сценарий завершения конфликта на Украине
Премьер Британии Сунак заявил, что украинский конфликт завершится переговорами
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Украинский конфликт завершится за столом переговоров, а поставки Западом оружия Киеву призваны укрепить их позиции перед началом диалога с Россией, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Сунак перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже выразил уверенность, что это закончится, как и все конфликты, за переговорным столом, но решение должна принимать Украина, передает ТАСС со ссылкой на The Guardian.
«Мы должны поставить их [украинцев] в наилучшую позицию для [начала] таких переговоров в подходящий и разумный для них момент», – указал он. По его словам, в настоящее время приоритетом должна быть передача Украине ресурсов, обучение военнослужащих и иная поддержка, которая нужна ей для того, «чтобы пойти вперед и создать преимущество на поле боя».
Сунак, выступая на совместной пресс-конференции с Макроном, объявил, что Британия и Франция станут совместно разрабатывать дальнобойные виды вооружений и системы противовоздушной обороны, а также обучать украинских морских пехотинцев.
Трансляция ведется на телеканале Sky News.
По его словам, Украина «должна одержать победу», а Запад с помощью поставок вооружения Украине и обучения ВСУ намерен помочь украинским властям провести контрнаступление, чтобы укрепить переговорные позиции Киева.
Ранее Politico сообщило, что Британия и Франция хотят «зарыть топор вражды», чтобы послать России сигнал о единстве Запада.
Европейская пресса все чаще регулярно пишет о том, что украинский конфликт должен быть завершен за столом переговоров. Как отмечала немецкая газета Bild, западные страны намерены помочь ВСУ перейти в контрнаступление и дать шанс «возвратить территории до осени», но в случае провала потребуют от Киева перейти к мирным переговорам с Москвой.
Американский военный инструктор на Украине предупредил о «сюрпризах от русских»
Американский военный инструктор на Украине Эрик: Нельзя списывать русских со счетов
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Западным политикам не следует недооценивать российские силы, действующие на Украине, заявил американский инструктор, обучающий украинских пограничников.
В интервью журналу Newsweek инструктор, представившийся только по имени – Эрик, рассказал, что работает на Украине уже около 12 месяцев и занимается подготовкой военных к боевым действиям. У него 26-летний опыт службы в вооруженных силах США, сейчас он находится в отставке.
В настоящее время Эрик координирует группу из 20 инструкторов (не уточняется, все ли являются иностранными гражданами), которые обучают украинских пограничников, передает ТАСС.
«Никогда нельзя списывать русских со счетов. Я имею с ними дело с 1989 года», – заявил американский инструктор. По его словам, русские, если списать их со счетов, способны удивить. Эрик выразил уверенность, что у русских «есть еще много сюрпризов».
Ветеран ВС США отметил, что российские военные «думают и учатся», что отражается и в операциях российских Вооруженных сил. «Они постоянно ищут и ищут слабые места в обороне», – сказал он, призвав не игнорировать опыт, который приобрели российские военные за время спецоперации.
Ранее пленный боевик националистического полка «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) Ринат Алиев рассказал об участии инструкторов НАТО в военной подготовке вооруженных сил Украины (ВСУ) задолго до обострения конфликта в Донбассе.
Макрон призвал Сунака помочь Украине начать контрнаступление
Европейские страны должны на ближайшую перспективу помочь Украине начать контрнаступление, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с премьером Великобритании Риши Сунаком в Париже в ходе 36-го франко-британского саммита.
По его словам, у стран есть «желание помочь Украине выстоять и начать контрнаступление, которое она желает вести», передает РИА «Новости».
Напомним, Сунак перед встречей с Макроном заявил, что конфликт на Украине закончится, как и все конфликты, за переговорным столом, но решение должен принимать Киев. Он добавил, что сейчас приоритетом должна быть передача Украине военных ресурсов и обучение военнослужащих.
Зеленский поручил «проработать» возможность переименования России в «Московию»
Зеленский поручил Шмыгалю «тщательно проработать» возможность переименования России в «Московию»
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Главе правительства Украины Денису Шмыгалю поручено с привлечением научных учреждений проработать возможность переименования России в «Московию», сообщил офис украинского президента Владимира Зеленского.
Зеленский в ответ на соответствующую петицию, которая набрала на сайте офиса президента Украины необходимое для официального рассмотрения число голосов, заявил, что данный вопрос нуждается в «тщательной проработке». Зеленский сообщил, что поручил Шмыгалю провести «комплексную проработку» данной инициативы, передает РИА «Новости».
Напомним, петицию с инициативой дать России название «Московия» опубликовали осенью. В феврале она набрала 25 тыс. подписей, которые необходимы для официального рассмотрения Зеленским.
Следует подчеркнуть, что в отношении России не использовали название «Московское царство»: в XV–XVI веках страна называлась «Русское государство». «Московией» ее называли только в некоторых западных источниках наряду с обозначением «Россия». На Украине утверждают, что Россия якобы «украла» свое государственное и географическое название.
Зеленский ввел санкции против «Спортлото»
Зеленский ввел санкции в отношении букмекерских контор и «Спортлото»
Украина вводит санкции против «связанных» с Россией букмекерских контор, ряда физлиц из России и российской гослотереи «Спортлото», сообщают СМИ со ссылкой на указ украинского президента Владимира Зеленского.
В частности, санкции введены против контор «Спортбет», «Бетсити», «Матчбет» и других. Всего санкции введены против 287 юридических лиц и 120 физических лиц, включая граждан Кипра, Великобритании, Польши, Турции и Нидерландов, передает РИА «Новости».
Напомним, в конце февраля Зеленский ввел санкции против Российского Красного Креста, гуманитарных и благотворительных организаций, причастных к спорту россиян, а также против российских госслужащих, включая уполномоченных по правам детей, и сотрудников СМИ.
Названы имена работающих в американской биологической программе украинцев
Минобороны назвало имена украинцев, работающих в американской биологической программе
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Минобороны опубликовало имена представителей компаний Украины и госинститутов, которые задействованы в реализации военно-биологических программ США.
Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов, передает ТАСС.
По его словам, глава санитарно-эпидемиологического управления ВСУ Сергей Моргун занимался организацией взаимодействия Минобороны Украины с организацией США по сокращению угрозы оружия массового поражения. А глава Центра общественного здоровья украинского Минздрава Владимир Курпита занимался отбором биологических проб украинцев и передачей их за границу.
Посредником в ходе взаимодействия с подрядчиками Пентагона выступала заведующая референс-лабораторией Центра общественного здоровья Ирина Демчишина.
Кириллов уточнил, что всего Минобороны России располагает сведениями о более 100 участниках биологических программ США.
Напомним, сообщалось, что США активно выводят свои биолаборатории в третьи страны, такой страной стала Украина, об этом стало известно весной 2022 года.
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