Российский военный: На юге Артемовска штурмился практически каждый дом

В южных кварталах Артемовска (украинское название – Бахмут) в Донецкой народной республике российским силам приходилось штурмовать практически каждый дом – в них было по несколько групп противника, рассказал российский военный.

Боец группы «Вагнер» рассказал РИА «Новости», что «штурмился» практически каждый дом.

Отмечается, что каждый дом на юге Артемовска был укреплен и фактически превращен в долговременную огневую точку.

Штурмовик также продемонстрировал образцы оружия НАТО, захваченное на позициях противника.

В разрушенных домах остались тела украинских военнослужащих, которые их сослуживцы бросили, отступая.

Ранее в субботу военкоры сообщили, что российским штурмовым формированиям удалось форсировать реку Бахмутка, теперь они пробиваются к центру Артемовска.