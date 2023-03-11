Российский специальный таможенный орган собрались открыть в Азербайджане

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11 марта, суббота  |  Последнее обновление — 11:30  |  vz.ru
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Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
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Махинации соратника Навального потрясли даже оппозицию

Внутри самой оппозиции Леонида Волкова уже не раз обвиняли в лоббизме в обмен «на донат» AP/TASS
Взаимные разоблачения, которыми обменялись сторонники Алексея Навального и Алексея Венедиктова, привели к тому, что достоянием общественности стали махинации одного из руководителей радикальных оппозиционных структур Леонида Волкова, ранее бежавшего за границу. Кто достал компромат на сторонника Навального и как это восприняли в рядах несистемной российской оппозиции? Подробности...
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Как российский полковник победил Литву

Юрий Мель прошел через мясорубку литовского судилища кадр из видео
В Россию вернулся Юрий Мель, который девять лет отсидел в литовской тюрьме по надуманным обвинениям за участие в событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе. Он должен был освободиться в 2021 году, но получил дополнительный срок по тому же сфабрикованному делу. Как отмечают наблюдатели, дело Меля показало всю абсурдность литовского законодательства, благодаря которому за решетку попадают неугодные власти люди.  Подробности...
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Легионеры из Артемовска выступили на разогреве у грузинской революции

Так называемый «Грузинский легион» ВСУ печально прославился казнями российских пленных FRANCE 24 English/YouTube
Прямо с украинского фронта в Тбилиси прибыли бойцы печально известного «грузинского легиона». В «легионе», видимо, решили, что на родине бойцы сейчас нужнее, чем в Артемовске. Власти Грузии уже выразили опасения, что «легионеры» постараются подогреть революционные настроения. Удастся ли грузинской «улице», окрыленной первыми успехами, освободить Саакашвили и снести «пророссийскую» власть? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Зеленский понимает только страх

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Произошедшее в Брянской области четко показывает, что Украина – это государство-террорист. Но превратилась она в такое не в одну минуту, украинское государство и общество прошли к этому долгий путь. Подробности...
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«Леопарды» для Украины прошли принудительный даунгрейд

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Трендом сезона станет «половинчатость танков» для ВСУ – в лучшем случае их будет вполовину меньше, половина оборудования с них будет снята, укомплектованы полуподготовленными танкистами и заправлены они тоже будут наполовину. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Эрдоган наощупь ведет Турцию в неопределенное будущее

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
За несколько десятилетий близких отношений с Европой и США турецкая элита накопила изрядное количество злости в отношении своих западных союзников. А со стороны России Турция даже вызывает некоторое уважение, поскольку оказалась для нас непосильным орешком. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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Покушение СБУ на Приднестровье

Что происходит в Грузии

Миссия Урсулы фон дер Ляйен

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В Тбилиси произошли столкновения спецназа и митингующих

Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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Российские военные поздравили жительниц Луганской области с 8 Марта

Российские военные поздравили жительниц новых регионов с Международным женским днем. В рамках акции «СВОим с любовью» сотрудники Росгвардии привезли женщинам цветы и подарки, а в ответ слышали теплые слова и лучшие пожелания
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МЧС и ГИБДД поздравили женщин с 8 Марта

В преддверии Международного женского дня сотрудники МЧС в московском метро провели поздравительную акцию для прекрасных дам
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какой оптимальный возраст для депутата?
  • До 35 лет

  • От 35 до 55 лет

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  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Среди ваших знакомых есть те, кто стал участником СВО?
  • Да

  • Нет
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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    Взаимные разоблачения


    Махинации соратника Навального потрясли даже оппозицию

    военный альянс AUKUS


    В противостоянии с Китаем Запад сделал большой просчет

    бойкий характер


    Тимофей Бордачев: Эрдоган наощупь ведет Турцию в неопределенное будущее

    тренд сезона


    Виталий Трофимов-Трофимов: «Леопарды» для Украины прошли принудительный даунгрейд

    государство-террорист


    Сергей Миркин: Зеленский понимает только страх

    на ваш взгляд


    Какой оптимальный возраст для депутата?

    Российский специальный таможенный орган собрались открыть в Азербайджане

    В Азербайджане в рамках проекта поставок с/х продукции в Россию появится российский специальный таможенный орган

    11 марта 2023, 11:30

    Текст: Антон Никитин

    В Азербайджане активно развивается проект создания крупного продуктового хаба, который будет обеспечивать поставки в Россию сельхозпродукции, рассказали в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

    В ведомстве сообщили ТАСС, что в рамках этого проекта в республике собираются открыть российский специальный таможенный орган.

    Действовать он будет непосредственно на этом терминале, чтобы основная часть таможенных операций осуществлялась еще до прибытия в РФ, добавили в ФТС.

    Чулпан Хаматова переехала в Грузию
    Актриса Чулпан Хаматова переехала из Латвии в Грузию после провала спектакля в Риге
    		   
    10 марта 2023, 17:43
    Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Актриса Чулпан Хаматова приехала в Грузию, где провела переговоры с руководителем театра имени Грибоедова в Тбилиси Николаем Свентицким.

    После неудачи в Латвии Чулпан Хаматова приехала в Тбилиси, пишет «Комсомольская правда».

    Актрису заметили в Тбилиси в компании с руководителем Русского театра драмы имени Александра Грибоедова Николаем Свентицким, предполагается, что она провела переговоры по поводу участия в постановках театра.

    Напомним, после начала СВО Хаматова покинула московский «Современник», после чего уехала в Латвию, где устроилась в Новый рижский театр. Но спектакль с ней в главной роли по пьесе Гоголя  «Старосветские помещики» был отменен. 

    Ранее сообщалось, что военная драма «Праведник» режиссера Сергея Урсуляка, главную роль в которой сыграла уехавшая Чулпан Хаматова, стартует в российских кинотеатрах.

    Коментарии (80)
    CNN: РФ отправила захваченное на Украине американское оружие в Иран для реинжиниринга
    CNN: Россия передала захваченное на Украине американское оружие в Иран для изучения
    		   
    10 марта 2023, 17:35
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    Россия отправила в Иран для исследования и создания аналогичных вооружений часть захваченного на Украине американского оружия, сообщили СМИ.

    CNN со ссылкой на свои источники пишет, что речь идет о противотанковых комплексах Javelin и зенитных комплексах Stinger, передает Газета.Ru.

    По словам источников, Россия доставляла вооружение в Иран для демонтажа и анализа, вероятно, чтобы иранские военные инженеры попытались создать свою собственную версию этого оружия.

    Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия предложила Ирану беспрецедентное военное сотрудничество якобы в ответ на «поддержку по Украине».

    Коментарии (55)
    Bloomberg: Турция заблокировала транзит санкционных товаров в Россию
    Bloomberg: Турция заблокировала транзит в Россию попавших под санкции ЕС и США товаров
    		   
    10 марта 2023, 19:02
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Турция резко прекратила транзит товаров в Россию, на которые наложены санкции США и Евросоюза, так как Запад оказывает давление на союзников, чтобы те поддержали меры против РФ.

    По данным Bloomberg, турецкое правительство распорядилось прекратить транзит таких товаров через Турцию с 1 марта в соответствии с санкциями, сообщил агентству на условиях анонимности высокопоставленный турецкий чиновник.

    «Система оформления грузов в Турции просто перестала работать», – сказала совладелица московской компании по доставке грузов Vendor Cargo. Она пояснила, что таможенная система теперь блокирует товары, предназначенные для России. Главный исполнительный директор базирующейся в Стамбуле таможенной брокерской компании Subasi Мустафа Бояджиоглу пояснил, что решение Турции связано с расширением санкций ЕС в отношении России.

    При этом не было ни официального объявления, ни переходного периода, что вызвало замешательство среди компаний. «Мы слышали, что решением могла бы стать поставка продукции сначала в страны, не связанные с санкциями, например, в Среднюю Азию», – сказал Бояджиоглу.

    Он пояснил, что проблем с товарами, которые сначала были ввезены в Турцию для отправки в Россию не должно было возникнуть, однако сейчас стало ясно, что ограничения связаны с происхождением груза.

    Ранее сообщалось, что российское посольство и торгпредство России в Турции выясняют причины проблем с оформлением торговых операций ряда российских компаний.

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    Коментарии (45)
    Мирошник: Наступление ВСУ под Кременной провалилось
    Экс-посол ЛНР Мирошник заявил о неудачном наступлении ВСУ под Кременной
    		   
    10 марта 2023, 21:19
    Фото: REUTERS/Gleb Garanich
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военные попытались атаковать в районе города Кременная в ЛНР, но атаки отбили, российские военные движутся вперед в районе поселка Серебрянка в ДНР, заявил экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

    Утром в пятницу ВСУ попытались атаковать в направлении Чернопоповки, но им не хватило сил, и пришлось подтянуть резервы, сказал Мирошник, передает ТАСС.

    По его словам, резервы начала обстреливать российская артиллерия, после чего они вернулись на исходные позиции.

    Под Серебрянкой российские штурмовые отряды предприняли ряд успешных действий. Под контроль российских сил перешли три украинских военных опорных пункта.

    Российская артиллерия и авиация весь день в пятницу активно работали по позициям ВСУ.

    Ранее Евгений Пригожин заявил, что ВСУ планируют организовать наступление в районе города Артемовска.

    Коментарии (4)
    Военкоры сообщили о тяжелых боях в южных кварталах Артемовска
    		   
    10 марта 2023, 12:29
    Фото: РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    После взятия Дубово-Васильевки российскими силами ситуация на Артемовском направлении остается очень сложной, в городе идут тяжелейшие бои, сообщают военные корреспонденты.

    Украинская сторона, по информации «Российской газеты», предпринимает попытки контратаковать вдоль всей линии соприкосновения, но безуспешно. В южных кварталах Артемовска сейчас самые тяжелые бои.

    Как сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры «Русской весны», российская артиллерия взламывает крупный укрепрайон ВСУ на пересечении улиц Корсунского и Чайковского, также задействована российская авиация.

    Напомним, село Дубово-Васильевка на северо-западе Артемовска перешло под контроль российских сил накануне.

    9 марта сообщалось, что в боях на Артемовском направлении российские бойцы захватывают множество трофейного вооружения натовского образца – не только стрелковое, но и гранатометы.

    Коментарии (52)
    На Украине сообщили о первом применении американской «умной бомбы» в зоне СВО
    «Страна.ua»: ВСУ впервые применили в зоне СВО американскую «умную бомбу»

    10 марта 2023, 12:03

    Текст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины впервые применили в зоне конфликта американскую «умную бомбу» JDAM, сообщают украинские СМИ.

    По данным украинского издания «Страна», это произошло под Артемовском (украинское название – Бахмут). Сообщается, что на опубликованных кадрах нанесения удара запечатлена местность в районе Курдюмовки, передает РИА «Новости».

    В декабре, когда только появились сообщения о готовности США передать Украине средства для модернизации советских авиабомб, эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, что JDAM – это комплект, устанавливаемый на неуправляемые бомбы и превращающий их в корректируемые. По его словам, процесс апгрейда происходит крайне просто: поверх заряда просто надевается JDAM.

    Коментарии (33)
    Орбан: Запад близок к обсуждению отправки войск на Украину
    Премьер Венгрии Орбан: Запад близок к обсуждению отправки войск на Украину
    		   
    10 марта 2023, 20:54
    Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Западные страны близки к тому, чтобы обсуждать возможность отправки союзных войск на украинскую территорию, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

    Запад близок к тому, чтобы «на полном серьезе» предложить отправку на Украину солдат стран-союзников киевского режима, заявил Орбан в эфире радио Kossuth, передает РИА «Новости».

    По его словам, мир никогда не был так близок к тому, чтобы из локального военного конфликта началась мировая война. И вероятность этого возрастает с каждым днем.

    Предводители стран Запада заболели «военной лихорадкой», посылая все более опасное оружие киевским властям, на повестке дня уже стоит отправка Киеву истребителей, что раньше «считалось табу».

    Венгерская сторона выступала против продолжения конфликта на Украине и высказывалась за немедленные переговоры Москвы и Киева.

    Коментарии (39)
    Лавров: Запад решил вести гибридную войну против России насмерть
    Лавров заявил о решении Запада вести гибридную войну против России насмерть
    		  
    10 марта 2023, 15:07
    Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Запад намерен вести гибридную войну против России не на жизнь, а насмерть, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в передаче «Большая игра» на Первом канале.

    По его словам, в отношении России применяют агрессивные риторику, выражения и действия, которые проявляются в незаконных санкциях, передает ТАСС.

    Лавров добавил, что Запад ожидал предлога, чтобы «вцепиться» в Россию из-за того, что Москва стала самостоятельным игроком на международной арене. Отношение стало негативным из-за того, что Москва имеет серьезные морально-политические позиции, а также выступает с позиции справедливости. 

    Ранее в ходе интервью Лавров пообещал, что Россия даст ответ на блокировку расследования взрыва на «Северных потоках».

    Коментарии (36)
    В Киеве назвали срок начала контрнаступления ВСУ
    Подоляк: Контрнаступление ВСУ состоится примерно через два месяца
    		   
    10 марта 2023, 14:02
    Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины сосредоточены на контрнаступлении, оно состоится примерно через два месяца, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    Подоляк в интервью газете La Stampa заявил, что ВСУ нуждаются в увеличении поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 мм. По его словам, ВСУ «не торопятся», силы будут реорганизованы в течение следующих двух месяцев, передает ТАСС.

    В четверг газета Financial Times сообщила, что весомые потери в Артемовске могут снизить потенциал ВСУ по проведению весеннего контрнаступления.

    Кроме того, глава Минобороны Украины Алексей Резников заявлял, что число снарядов для Украины на 1 млрд евро является «недостаточным». По его словам, Киев рассчитывает получить от ЕС миллион артиллерийских снарядов на 4 млрд евро.

    Коментарии (19)
    В Грузию прибыли воевавшие на Украине сторонники Саакашвили
    		   
    10 марта 2023, 15:37
    Фото: EPA/ZURAB KURTSIKIDZE/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Воевавшие на Украине сторонники экс-президента Михаила Саакашвили прибыли в Грузию для того, чтобы подталкивать молодежь к революционному сценарию, заявил вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский.

    По его словам, группа молодежи из команды Левана Хабеишвили и приехавших с Украины сторонников Михаила Саакашвили готовится к тому, чтобы помешать развитию политических процессов и не снимать с повестки дня революционный сценарий, передает ТАСС.

    Ранее в Тбилиси протестующие возобновили акции протеста. При этом их требования к правительству существенно расширились. Демонстранты настаивают на уходе действующей власти в отставку и проведении досрочных выборов.

    Коментарии (38)
    Западные СМИ рассказали о телохранителе-«двойнике» Зеленского
    Newsweek: Похожий на Зеленского телохранитель раньше работал у Коломойского
    		   
    10 марта 2023, 14:15
    Фото: кадр из видео
    Текст: Вера Басилая

    Телохранитель Владимира Зеленского Максим Донец, которого приняли за его двойника, раньше работал у украинского бизнесмена Игоря Коломойского, пишет американское издание Newsweek.

    Издание пишет, что Максим Донец, которого СМИ приняли за двойника Зеленского, работает главой службы безопасности Зеленского. По данным СМИ, он родился в Кривом Роге, женат и воспитывает сына, работал раньше телохранителем украинского олигарха Игоря Коломойского, передает РИА «Новости».

    Газета напоминает, что именно Коломойский помог Зеленскому стать президентом, но при этом назначение Донца главой службы безопасности вызвало опасения на Украине из-за очевидной близости украинского лидера к олигарху.

    Newsweek также сообщает, что Максим Донец участвует в обеспечении безопасности визитов иностранных лидеров, например, во время визита Джонсона в Киев последний решил погулять по городу. Глава службы безопасности разрешил: «Пусть господин Джонсон гуляет».

    Ранее блогеры приняли Максима Донца за двойника Владимира Зеленского на фото во время визита президента США Джо Байдена в Киев, он попал в кадр объективов телекамер.

    Коментарии (6)
    В США захотели полностью лишить Россию доступа к мировым рынкам энергоносителей
    Американский сенатор Манчин заявил о желании полностью лишить Россию доступа к мировым рынкам энергоносителей
    		   
    10 марта 2023, 23:25
    Фото: Daniel Radicevic/imageBROKER.com/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Если российскую нефть «убрать с рынка», это окажется «благословением для демократии и свобод людей», заявил глава комитета по энергетике и природным ресурсам американского Сената Джо Манчин.

    На международной энергетической конференции CERA Week в Хьюстоне Манчин заявил, что США, по его мнению, в состоянии полностью заместить российские нефть и газ в Европе. Сенатор обвинил Россию в том, что она якобы использует нефть «как оружие».

    Манчин признался, что хотел бы полностью лишить Россию возможности продавать энергоносители на мировых рынках. Однако, как заявил сенатор, государства сами должны принимать решения в данном вопросе, передает РИА «Новости».

    Накануне стало известно, что американские власти в частном порядке призывают крупнейших нефтетрейдеров продолжать перевозить российскую нефть и не бояться сделок с нею, чтобы сохранить стабильность на рынке нефти.

    Коментарии (30)
    Стало известно о планах ВСУ провести контрнаступление у Артемовска
    Пригожин: ВСУ готовят контрнаступление у Артемовска
    		   
    10 марта 2023, 19:25
    Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Украинская сторона намеревается организовать наступление в районе города Артемовска (Бахмут), заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

    Вооруженные силы Украины действительно готовят контрнаступление, и российские войска делают все, чтобы этого не произошло, заявил Пригожин, передает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.

    Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ сосредотачивают силы для контрнаступления.

    Между тем военкоры сообщили, что ВСУ предпринимают безуспешные попытки контрнаступления по линии соприкосновения, в южных кварталах Артемовска идут тяжелые бои. 

    Коментарии (18)
    Монахам УПЦ предписали покинуть Киево-Печерскую лавру
    Монахам УПЦ установили срок, до которого они должны покинуть Киево-Печерскую лавру
    		   
    10 марта 2023, 18:24
    Фото: EPA/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) обязали покинуть Киево-Печерскую лавру. Соответствующее предупреждение поступило от и. о. гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» (подчиняется Минкультуры Украины).

    Монахам надо покинуть монастырь до 29 марта в связи с расторжением договора аренды, в ходе приема-передачи зданий монастыря, им нужно освободить здания и сооружения, являющиеся госсобственностью, говорится в документе, передает ТАСС.

    Рабочая группа, установившая нарушение условий договора аренды, создана по указу президента Украины Владимира Зеленского, отмечается в предупреждении.

    В январе в Верховной раде предложили лишить УПЦ доступа во все храмы Киево-Печерской лавры.

    Коментарии (53)
    Китайские СМИ рассказали, как США использовали Украину в деле «Северных потоков»
    Global Times: США выдумали украинский след в деле «Северных потоков», чтобы избежать войны с Россией
    		   
    10 марта 2023, 14:55
    Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press
    Текст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон использовал Украину, распространив информацию о якобы подрыве «Северных потоков» проукраинской группой, чтобы избежать войны с Россией, заявил американский историк и политолог, ведущий подкаста American Exception Аарон Гуд изданию Global Times.

    Он отметил, что не находит эту теорию убедительной, хотя она может оказаться полезной ложью, которая предотвратит перерастание конфликта в ядерную войну, передает РИА «Новости».

    Гуд добавил, что какой бы нелепой ни была информация о причастности украинцев к диверсии, возможно, это является частью того, как США отстраняются от Украины.

    Политолог отметил, статья американского журналиста Сеймура Херша угрожала разрушить альянс с Германией, который был опорой гегемонии США после Второй мировой войны.

    При этом Гуд не верит, что проукраинская группа подорвала газопроводы, так как ему трудно представить, что у них были возможности провести подобную операцию, так как трубопроводы очень прочные и располагаются под водой.

    «Также вспомните, что Джо Байден сказал: «Если Россия вторгнется [на Украину], «Северного потока –2» больше не будет. Мы положим ему конец… Я обещаю вам, мы сможем это сделать», – заключи Гуд.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки западных СМИ переложить вину за взрывы на «Северных потоках» на некоего украинского олигарха являются стыдными.

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