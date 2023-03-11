Японский дипломат предупредил о последствиях антироссийской политики для страны

Японский дипломат Магосаки предупредил о последствиях антироссийской политики для страны

Экс-дипломат Японии Укэру Магосаки заявил, что сейчас власти страны призывают к санкциям против Москвы из-за ситуации на Украине, но через 5-10 лет японцы пожалеют о своих решениях.

Об этом политик рассказал изданию Nikkan Gendai, передает РИА «Новости».

По его словам, становиться врагом Москвы после конфликта на Украине становится слишком опасно. Отмечается, что сейчас на территории Украины идет сражение между армией России и силами США и стран НАТО.

Магосаки отметил, что очевидной является мысль, что Россия проиграть не может.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США готовы противостоять Москве «до последнего украинца».