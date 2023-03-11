США передали Украине мечи и каменный топор

Foreign Policy сообщил о передаче властями США посольству Украины в Вашингтоне мечей и каменного топора

Посольству Украины в Вашингтоне переданы три древних меча и каменный топор, которые конфисковали в нью-йоркском международном аэропорту имени Джона Кеннеди, сообщила Таможенная и пограничная служба США.

Осенью сотрудники, которые занимаются обработкой почты в аэропорту имени Кеннеди, «конфисковали каменный топор и три металлических меча». Мечи, как выяснилось, привезли из России, топор – с Украины. Украинские власти заявили, что оружие имеет «ценность для украинской культуры», передает РИА «Новости» со ссылкой на Foreign Policy.

Журнал уточнил, что мечи относятся к VI или V веку до нашей эры, топор – к III веку до нашей эры, их нашли «на территории современной Украины». Американские власти не сообщили, кого считают отправителем оружия и для чего оружие переправили в США.