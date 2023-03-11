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США передали Украине мечи и каменный топор
Foreign Policy сообщил о передаче властями США посольству Украины в Вашингтоне мечей и каменного топора
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Посольству Украины в Вашингтоне переданы три древних меча и каменный топор, которые конфисковали в нью-йоркском международном аэропорту имени Джона Кеннеди, сообщила Таможенная и пограничная служба США.
Осенью сотрудники, которые занимаются обработкой почты в аэропорту имени Кеннеди, «конфисковали каменный топор и три металлических меча». Мечи, как выяснилось, привезли из России, топор – с Украины. Украинские власти заявили, что оружие имеет «ценность для украинской культуры», передает РИА «Новости» со ссылкой на Foreign Policy.
Журнал уточнил, что мечи относятся к VI или V веку до нашей эры, топор – к III веку до нашей эры, их нашли «на территории современной Украины». Американские власти не сообщили, кого считают отправителем оружия и для чего оружие переправили в США.
Напомним, Апелляционный суд Амстердама решил, что коллекцию «скифского золота» следует передать Киеву. Музеи Крыма подали в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на это решение.
CNN: РФ отправила захваченное на Украине американское оружие в Иран для реинжиниринга
CNN: Россия передала захваченное на Украине американское оружие в Иран для изучения
Россия отправила в Иран для исследования и создания аналогичных вооружений часть захваченного на Украине американского оружия, сообщили СМИ.
CNN со ссылкой на свои источники пишет, что речь идет о противотанковых комплексах Javelin и зенитных комплексах Stinger, передает Газета.Ru.
По словам источников, Россия доставляла вооружение в Иран для демонтажа и анализа, вероятно, чтобы иранские военные инженеры попытались создать свою собственную версию этого оружия.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия предложила Ирану беспрецедентное военное сотрудничество якобы в ответ на «поддержку по Украине».
Военкоры сообщили о тяжелых боях в южных кварталах Артемовска
После взятия Дубово-Васильевки российскими силами ситуация на Артемовском направлении остается очень сложной, в городе идут тяжелейшие бои, сообщают военные корреспонденты.
Украинская сторона, по информации «Российской газеты», предпринимает попытки контратаковать вдоль всей линии соприкосновения, но безуспешно. В южных кварталах Артемовска сейчас самые тяжелые бои.
Как сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры «Русской весны», российская артиллерия взламывает крупный укрепрайон ВСУ на пересечении улиц Корсунского и Чайковского, также задействована российская авиация.
Напомним, село Дубово-Васильевка на северо-западе Артемовска перешло под контроль российских сил накануне.
9 марта сообщалось, что в боях на Артемовском направлении российские бойцы захватывают множество трофейного вооружения натовского образца – не только стрелковое, но и гранатометы.
На Украине сообщили о первом применении американской «умной бомбы» в зоне СВО
«Страна.ua»: ВСУ впервые применили в зоне СВО американскую «умную бомбу»
Вооруженные силы Украины впервые применили в зоне конфликта американскую «умную бомбу» JDAM, сообщают украинские СМИ.
По данным украинского издания «Страна», это произошло под Артемовском (украинское название – Бахмут). Сообщается, что на опубликованных кадрах нанесения удара запечатлена местность в районе Курдюмовки, передает РИА «Новости».
В декабре, когда только появились сообщения о готовности США передать Украине средства для модернизации советских авиабомб, эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, что JDAM – это комплект, устанавливаемый на неуправляемые бомбы и превращающий их в корректируемые. По его словам, процесс апгрейда происходит крайне просто: поверх заряда просто надевается JDAM.
Мирошник: Наступление ВСУ под Кременной провалилось
Экс-посол ЛНР Мирошник заявил о неудачном наступлении ВСУ под Кременной
Украинские военные попытались атаковать в районе города Кременная в ЛНР, но атаки отбили, российские военные движутся вперед в районе поселка Серебрянка в ДНР, заявил экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Утром в пятницу ВСУ попытались атаковать в направлении Чернопоповки, но им не хватило сил, и пришлось подтянуть резервы, сказал Мирошник, передает ТАСС.
По его словам, резервы начала обстреливать российская артиллерия, после чего они вернулись на исходные позиции.
Под Серебрянкой российские штурмовые отряды предприняли ряд успешных действий. Под контроль российских сил перешли три украинских военных опорных пункта.
Российская артиллерия и авиация весь день в пятницу активно работали по позициям ВСУ.
Ранее Евгений Пригожин заявил, что ВСУ планируют организовать наступление в районе города Артемовска.
Орбан: Запад близок к обсуждению отправки войск на Украину
Премьер Венгрии Орбан: Запад близок к обсуждению отправки войск на Украину
Западные страны близки к тому, чтобы обсуждать возможность отправки союзных войск на украинскую территорию, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
Запад близок к тому, чтобы «на полном серьезе» предложить отправку на Украину солдат стран-союзников киевского режима, заявил Орбан в эфире радио Kossuth, передает РИА «Новости».
По его словам, мир никогда не был так близок к тому, чтобы из локального военного конфликта началась мировая война. И вероятность этого возрастает с каждым днем.
Предводители стран Запада заболели «военной лихорадкой», посылая все более опасное оружие киевским властям, на повестке дня уже стоит отправка Киеву истребителей, что раньше «считалось табу».
Венгерская сторона выступала против продолжения конфликта на Украине и высказывалась за немедленные переговоры Москвы и Киева.
В Киеве назвали срок начала контрнаступления ВСУ
Подоляк: Контрнаступление ВСУ состоится примерно через два месяца
Вооруженные силы Украины сосредоточены на контрнаступлении, оно состоится примерно через два месяца, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Подоляк в интервью газете La Stampa заявил, что ВСУ нуждаются в увеличении поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 мм. По его словам, ВСУ «не торопятся», силы будут реорганизованы в течение следующих двух месяцев, передает ТАСС.
В четверг газета Financial Times сообщила, что весомые потери в Артемовске могут снизить потенциал ВСУ по проведению весеннего контрнаступления.
Кроме того, глава Минобороны Украины Алексей Резников заявлял, что число снарядов для Украины на 1 млрд евро является «недостаточным». По его словам, Киев рассчитывает получить от ЕС миллион артиллерийских снарядов на 4 млрд евро.
Западные СМИ рассказали о телохранителе-«двойнике» Зеленского
Newsweek: Похожий на Зеленского телохранитель раньше работал у Коломойского
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Телохранитель Владимира Зеленского Максим Донец, которого приняли за его двойника, раньше работал у украинского бизнесмена Игоря Коломойского, пишет американское издание Newsweek.
Издание пишет, что Максим Донец, которого СМИ приняли за двойника Зеленского, работает главой службы безопасности Зеленского. По данным СМИ, он родился в Кривом Роге, женат и воспитывает сына, работал раньше телохранителем украинского олигарха Игоря Коломойского, передает РИА «Новости».
Газета напоминает, что именно Коломойский помог Зеленскому стать президентом, но при этом назначение Донца главой службы безопасности вызвало опасения на Украине из-за очевидной близости украинского лидера к олигарху.
Newsweek также сообщает, что Максим Донец участвует в обеспечении безопасности визитов иностранных лидеров, например, во время визита Джонсона в Киев последний решил погулять по городу. Глава службы безопасности разрешил: «Пусть господин Джонсон гуляет».
Ранее блогеры приняли Максима Донца за двойника Владимира Зеленского на фото во время визита президента США Джо Байдена в Киев, он попал в кадр объективов телекамер.
Украина получила первую систему ПРО Patriot
Украина получила одну из двух систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot («Пэтриот»), обещанных ей США и Германией, но пока она не введена в строй, сообщили СМИ.
Как пишет Financial Times, также ожидается поставка нескольких систем Patriot из Нидерландов, передает ТАСС.
Ранее в интервью американскому телеканалу CNN координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби заявил, что системы Patriot не помогут ВСУ против российских крылатых ракет и дронов. По его словам, Patriot эффективны для перехвата баллистических ракет, передает РИА «Новости».
Напомним также, что глава польского Минобороны Мариуш Блащак заявил, что благодаря Польше Украина получила зенитно-ракетные комплексы Patriot и первые танки Leopard.
Стало известно о планах ВСУ провести контрнаступление у Артемовска
Пригожин: ВСУ готовят контрнаступление у Артемовска
Украинская сторона намеревается организовать наступление в районе города Артемовска (Бахмут), заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Вооруженные силы Украины действительно готовят контрнаступление, и российские войска делают все, чтобы этого не произошло, заявил Пригожин, передает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ сосредотачивают силы для контрнаступления.
Между тем военкоры сообщили, что ВСУ предпринимают безуспешные попытки контрнаступления по линии соприкосновения, в южных кварталах Артемовска идут тяжелые бои.
Монахам УПЦ предписали покинуть Киево-Печерскую лавру
Монахам УПЦ установили срок, до которого они должны покинуть Киево-Печерскую лавру
Священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) обязали покинуть Киево-Печерскую лавру. Соответствующее предупреждение поступило от и. о. гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» (подчиняется Минкультуры Украины).
Монахам надо покинуть монастырь до 29 марта в связи с расторжением договора аренды, в ходе приема-передачи зданий монастыря, им нужно освободить здания и сооружения, являющиеся госсобственностью, говорится в документе, передает ТАСС.
Рабочая группа, установившая нарушение условий договора аренды, создана по указу президента Украины Владимира Зеленского, отмечается в предупреждении.
В январе в Верховной раде предложили лишить УПЦ доступа во все храмы Киево-Печерской лавры.
Премьер Британии рассказал сценарий завершения конфликта на Украине
Премьер Британии Сунак заявил, что украинский конфликт завершится переговорами
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Украинский конфликт завершится за столом переговоров, а поставки Западом оружия Киеву призваны укрепить их позиции перед началом диалога с Россией, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Сунак перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже выразил уверенность, что это закончится, как и все конфликты, за переговорным столом, но решение должна принимать Украина, передает ТАСС со ссылкой на The Guardian.
«Мы должны поставить их [украинцев] в наилучшую позицию для [начала] таких переговоров в подходящий и разумный для них момент», – указал он. По его словам, в настоящее время приоритетом должна быть передача Украине ресурсов, обучение военнослужащих и иная поддержка, которая нужна ей для того, «чтобы пойти вперед и создать преимущество на поле боя».
Сунак, выступая на совместной пресс-конференции с Макроном, объявил, что Британия и Франция станут совместно разрабатывать дальнобойные виды вооружений и системы противовоздушной обороны, а также обучать украинских морских пехотинцев.
Трансляция ведется на телеканале Sky News.
По его словам, Украина «должна одержать победу», а Запад с помощью поставок вооружения Украине и обучения ВСУ намерен помочь украинским властям провести контрнаступление, чтобы укрепить переговорные позиции Киева.
Ранее Politico сообщило, что Британия и Франция хотят «зарыть топор вражды», чтобы послать России сигнал о единстве Запада.
Европейская пресса все чаще регулярно пишет о том, что украинский конфликт должен быть завершен за столом переговоров. Как отмечала немецкая газета Bild, западные страны намерены помочь ВСУ перейти в контрнаступление и дать шанс «возвратить территории до осени», но в случае провала потребуют от Киева перейти к мирным переговорам с Москвой.
Макрон призвал Сунака помочь Украине начать контрнаступление
Европейские страны должны на ближайшую перспективу помочь Украине начать контрнаступление, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с премьером Великобритании Риши Сунаком в Париже в ходе 36-го франко-британского саммита.
По его словам, у стран есть «желание помочь Украине выстоять и начать контрнаступление, которое она желает вести», передает РИА «Новости».
Напомним, Сунак перед встречей с Макроном заявил, что конфликт на Украине закончится, как и все конфликты, за переговорным столом, но решение должен принимать Киев. Он добавил, что сейчас приоритетом должна быть передача Украине военных ресурсов и обучение военнослужащих.
Названы имена работающих в американской биологической программе украинцев
Минобороны назвало имена украинцев, работающих в американской биологической программе
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Минобороны опубликовало имена представителей компаний Украины и госинститутов, которые задействованы в реализации военно-биологических программ США.
Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов, передает ТАСС.
По его словам, глава санитарно-эпидемиологического управления ВСУ Сергей Моргун занимался организацией взаимодействия Минобороны Украины с организацией США по сокращению угрозы оружия массового поражения. А глава Центра общественного здоровья украинского Минздрава Владимир Курпита занимался отбором биологических проб украинцев и передачей их за границу.
Посредником в ходе взаимодействия с подрядчиками Пентагона выступала заведующая референс-лабораторией Центра общественного здоровья Ирина Демчишина.
Кириллов уточнил, что всего Минобороны России располагает сведениями о более 100 участниках биологических программ США.
Напомним, сообщалось, что США активно выводят свои биолаборатории в третьи страны, такой страной стала Украина, об этом стало известно весной 2022 года.
Стало известно о первом погибшем на Украине эстонском наемнике
Postimees: На Украине впервые погиб воевавший на стороне Киева эстонец
Бывший офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак, принимавший участие в конфликте на стороне Украины, погиб под Артемовском, сообщили СМИ.
Как сообщила газета Postimees, Юрак с осени прошлого года участвовал в конфликте на стороне Украины, попал под артиллерийский обстрел под Артемовском и стал первым эстонцем, погибшим с начала спецоперации, передает ТАСС.
Ранее действующий на стороне ВСУ морской экс-пехотинец США Трой Оффенбекер рассказал изданию Newsweek, что срок жизни украинского военного на передовой в Артемовске составляет не более четырех часов.
Зеленский заявил о непричастности украинцев к подрывам «Северных потоков»
Украинские граждане не имеют отношения к подрыву газопроводов «Северный поток», заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Украинцы не подрывали газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил Зеленский на брифинге с финским премьером Санной Марин, передает ТАСС.
По его словам, нужно подвергнуть анализу публикации на эту тему и установить, кому они нужны.
Ранее несколько западных СМИ опубликовали статьи о «вскрывшихся подробностях» теракта на «Северных потоках» в сентябре прошлого года. По их информации, подрыв газопроводов осуществила некая «проукраинская группировка». Газета ВЗГЛЯД писала, почему эту версию невозможно считать состоятельной.