Экс-глава дипломатии ЕС Эштон: Путин хочет, чтобы Россия была могущественной страной

Президент России Владимир Путин хочет, чтобы его наследием «было то, что он не потерял Украину», заявила экс-глава внешнеполитического ведомства ЕС Кэтрин Эштон.

Эштон выразила мнение, что Путин, когда принимает решение, опирается на историю и хочет, чтобы Россия была сильной, могущественной страной. По ее словам, он хочет, чтобы его наследием было то, что он не потерял Украину, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

Она также дала характеристику Путину: один из тех, о ком вы, входя в помещение, знаете, что он главный, обладает огромной уверенностью в себе.

Эштон отметила умение президента РФ задавать собеседникам правильные вопросы и владеть информацией. По ее словам, он всегда «задаст вам именно тот вопрос, который вы хотели, чтобы он не задавал».

Кэтрин Эштон занимала пост главы европейской дипломатии с 2009 по 2014 год.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что президент России Владимир Путин ясно обозначил, что те, кто угрожает россиянам, будут отодвинуты на расстояние выстрела дальнобойных ракет ВСУ.