Путин на совещании с Совбезом предложил обсудить отношения с ЕАЭС

Путин отметил огромный вклад женщин в развитие России

В России нет таких отраслей, в которых женщины не добились бы значимых результатов, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения госнаград выдающимся женщинам России.

«В нашей стране, пожалуй, нет таких отраслей, сфер деятельности, в которых женщины не добились бы серьезных, значимых результатов. Уважаемые друзья, ваши таланты, знания, компетентность ответственность целеустремленность вносят огромный вклад в развитие нашей страны, в достижение общенациональных задач, в создание достойного будущего для новых поколений», – приводит его слова РИА «Новости».

Также Путин поздравил участниц церемонии и всех женщин с 8 Марта, назвал этот праздник замечательным и всеми любимым, передает ТАСС.

По его словам, таланты, знания, компетентность, ответственность, целеустремленность женщин вносят огромный вклад в развитие страны, в достижение общенациональных задач, в создание достойного будущего для новых поколений.

Кроме того, Путин назвал русскую культуру и литературу ориентирами, которые объединяют общество.

«Чрезвычайно значимо в наши дни сбережение, изучение уникального культурного наследия России… Нашу великую культуру, литературу мы всегда будем ценить, как опору, дающую важнейшие морально-нравственные ориентиры, которые объединяют наше общество, всю нашу страну, всех нас», – сказал он.

Также Путин поблагодарил всех женщин страны, посвятивших себя материнству.

«Спасибо вам большое, всем женщинам нашей огромной страны, которые посвятили себя прекрасной миссии материнства. Мы гордимся нашими многодетными семьями, отдаем дань уважения женщинам, мамам, восхищаемся величием и щедростью вашей души», – сказал он.

Путин напомнил, что в прошлом году было возрождено почетное звание «Мать-героиня», теперь это одна из высших государственных наград России, а также рассказал, что вручит сегодня соответствующие ордена Ольге Стрельниковой – матери 11 детей из Липецкой области и Альбине Хайдаршиной – матери 13 детей из Башкирии.

На церемонии вручения госнаград в Кремле присутствуют 20 женщин, среди которых министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова, главврач Луганской детской клинической больницы Людмила Белецкая, научный руководитель музея-усадьбы Льва Толстого в Ясной Поляне Галина Алексеева, начальник отдела одной из воинских частей Западного военного округа Татьяна Чубченко, военная медсестра Кристина Ким.

Отмечается, что женщинам будут вручены ордена, медали и знаки о присвоении почетных званий за большой вклад в развитие здравоохранения, культуры, образования, промышленного производства и сельского хозяйства, за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей, за мужество и отвагу при исполнении профессионального долга.

Ранее Путин поздравил россиянок с Международным женским днем и отметил возвышенное, уважительное отношение к женщине и к материнству в России, передающееся из поколения в поколение как безусловная ценность.