В России оценили шансы властей Грузии остановить протесты

Политолог Ткаченко: Власти Грузии не смогут остановить протесты без самых жестких мер

Грузинские власти, пойдя на уступки оппозиции, выбрали путь Виктора Януковича. Эти действия приведут лишь к радикализации требований оппозиции. Противозаконным действиям демонстрантов необходимо дать силовой ответ, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее митингующие в Тбилиси потребовали отставки правительства.

«В Тбилиси развивается классический сценарий «Цветной революции». Используются совершенно стандартные инструменты – привлечение молодежи, постепенная радикализация требований, активное освещение событий в СМИ. К сожалению, власти Грузии не вынесли уроков украинского «Евромайдана»», – объясняет Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Руководство страны не должно давать слабину в ситуации, когда оппозиция идет на нарушение закона. И если власти не смогли пресечь ситуацию на корню в самом начале, то она будет лишь набирать обороты. Финалом станет либо применение жесткой силы со стороны властей, либо окончательная победа демонстрантов», – подчеркивает собеседник.

«Пока ничего не указывает на то, что Грузия может рассчитывать на оптимистичный сценарий. Руководство отчаянно пытается начать все «с чистого листа», делает вид, что новых требований оппозиции просто нет. Но ставки будут расти, мирного способа решения конфликта я не вижу», – указывает эксперт.

«Необходимы самые жесткие меры, вплоть до введения военного положения. Если власти Грузии действительно хотят сохранить свои позиции, то очень важно найти зачинщиков акций в кратчайшие сроки. Вероятно, ими являются страны Запада, действия которых направлены на дестабилизацию государств, граничащих с Россией», – полагает Ткаченко.

«Мы видим попытки Вашингтона и Брюсселя «расшатать» Молдавию, Белоруссию. Заметны опасные тенденции в Центральной Азии. Тбилиси в этом плане не одинок. Принятие законопроекта об иноагентах стало попыткой властей государства блокировать намерения Запада. К сожалению, ответ не заставил себя долго ждать», – акцентирует Ткаченко.

Ранее в Тбилиси протестующие возобновили акции протеста. При этом их требования к правительству существенно расширились. Демонстранты настаивают на уходе действующей власти в отставку и проведении досрочных выборов.

Кроме того, участники антиправительственного движения заявили о необходимости решить ситуацию с Абхазией, сообщает издание «Московский комсомолец». Протестующие скандировали название столицы региона – Сухуми, а также призывали восстановить контроль над территорией.

Правительство страны реализовало предыдущие требования оппозиции. В четверг власти отозвали скандальный законопроект об иноагентах, принятие которого послужило формальным поводом для начала акций неповиновения. Позже МВД сообщило, что все 133 задержанных участников акций были освобождены.

Напомним, в Тбилиси начались беспорядки после того, как юридический комитет парламента в понедельник вечером принял в первом чтении сразу две версии законопроекта об агентах иностранного влияния. Акции протеста быстро переросли в столкновения демонстрантов и полиции. В ходе разгона демонстрации правоохранительными органами были применены слезоточивый газ и водометы.

При этом в пятницу депутаты парламента Грузии во втором чтении проголосовали против инициативы об иноагентах. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, кто стоит за организацией митингов в Грузии и почему стране угрожает «украинский сценарий».

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