В Приднестровье назвали заявление Чичваркина о регионе «бесчеловечным»

В Приднестровье возмутились неуважением Чичваркина к жителям республики

Для Чичваркина просто не существует жителей Приднестровья, которые могли пострадать от терактов. Либеральные «западники» вновь показали собственную аморальную сущность, сказал газете ВЗГЛЯД бывший председатель Верховного совета ПМР Александр Щерба. Ранее признанный иноагентом бизнесмен Евгений Чичваркин заявил, что «Приднестровье – переворачиваемая страница истории».

«Чичваркин написал чушь про страницу истории под новостью о том, что в Приднестровье обезвредили сеть, созданную СБУ для подготовки теракта. В его голове, судя по всему, даже не промелькнула мысль о том, что потенциально речь могла идти о жизнях людей. Граждане ПМР для Чичваркина – переворачиваемая страница истории», – считает бывший председатель Верховного совета ПМР Александр Щерба

«Хотелось бы понять, кто дал ему право так оценивать наше общество. Судя по всему, Чичваркин пытался задеть нас, оскорбить, но у него не вышло. Мы – спокойный народ. Во многом именно это качество позволило Приднестровью просуществовать в шатком положении 30 лет», – подчеркивает собеседник.

«Мы не собираемся «переворачивать страницы» нашей истории и сделаем все возможное, чтобы Приднестровье развивалось и становилось лучше с каждым днем. Что касается Чичваркина, то пусть он продолжает следить за нашей судьбой, а я напомню ему еще одну известную поговорку: «Собаки лают, а караван идет», – резюмирует Щерба.

Ранее Евгений Чичваркин в Twitter (соцсеть заблокирована в России) написал, что «Приднестровье – переворачиваемая страница истории». Так признанный иноагентом предприниматель прокомментировал новость об уничтожении в ПМР созданной СБУ террористической сети.

Напомним, в четверг министерство госбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики предотвратило покушение на главу региона Вадима Красносельского. Подозреваемые были задержаны по горячим следам и дают признательные показания.

По данным ведомства, теракт готовился по указке Службы безопасности Украины. Покушение должно было произойти в центре Тирасполя. Злоумышленники рассчитывали на многочисленные жертвы и устранение первых лиц ПМР.

Позже власти республики заявили о намерении обратиться к Украине для получения информации о готовившемся теракте. В этом процессе будут задействованы участники международного формата переговорного процесса по приднестровскому урегулированию «5+2». Как заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев, Тирасполь рассчитывает призвать мировую общественность к обеспечению необходимых гарантий безопасности.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Приднестровье готовится к возможной атаке ВСУ. Журналист Сергей Миркин дал собственную оценку того, как будет развиваться ситуация в регионе.

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