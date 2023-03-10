Эксперт оценил планы США отказаться от российского урана

Эксперт Митрахович: Вашингтон готов рискнуть собственной атомной энергетикой ради давления на Москву

Вашингтон вновь хочет экономически надавить на Москву. Но сколько бы США не накопили урана впрок, ресурс рано или поздно закончится. И тогда Белому дому придется снова восстанавливать сотрудничество с Россией. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович, комментируя предложение американского Сената запретить импорт российского урана.

«Судя по всему, американцы на протяжении последнего полугода – года накапливали ресурсы, и сейчас готовы отказаться от поставок из России. Такая практика существует во многих странах, имеющих атомную энергетику. Но запасы урана рано или поздно будут израсходованы и тогда Штатам придется придумывать варианты замещения российского сырья», – сказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ

«Также не исключаю, что Вашингтон рассчитывает на альтернативные поставки, например, из Казахстана. Но вся эта конструкция выглядит достаточно хлипкой. Американцам придется выдумывать обходные пути закупок, которые на практике, скорее всего, окажутся нерабочими. В итоге может остаться только один вариант – это возобновление торгового сотрудничества с Россией», – поясняет эксперт.

«Сегодня США всему миру заявляют о необходимости прекращения торговых отношений с Москвой, при этом сами продолжают в них участвовать. Причем, это касается не только урана, но и, например, некоторых видов удобрений. Но в Европе многим не нравятся эти двойные стандарты, поэтому американцы действительно могут рискнуть собственной атомной энергетикой ради коллективного экономического давления на Москву», –резюмирует Митрахович.

В пятницу группа из семи американских сенаторов заявила, что атомная промышленность США готова отказаться от российского урана. Республиканцы и демократы представили соответствующий законопроект о запрете импорта сырья в страну. По их мнению, это поможет укрепить нацбезопасность США и лишить Россию доходов, которые могут быть направлены на спецоперацию. «К сожалению, у США нет мощностей для полного производства обогащенного урана, и это привело к небезопасной зависимости от России», – приводит слова сенатора-республиканца Джима Риша «Интерфакс».

Ранее источники Bloomberg сообщили, что план по замещению импорта российского урана может обойтись США в 4,3 млрд долларов. Фактически у США сейчас нет ни одного собственного завода по обогащению урана, сообщали «Ведомости». Однако сворачивание поставок обогащенного урана из России возможно не ранее 2026 года, считают эксперты. В декабре прошлого года Минторг США рекомендовал не изменять режим поставок российской урановой продукции на американский рынок на основании комментариев от американских компаний из сферы ядерной энергетики.

Напомним, американские эксперты предупреждали, что в случае отказа России поставлять обогащенный уран США могут испытать негативные последствия для работы реакторов. По мнению экспертов, это может привести даже к остановке реакторов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД