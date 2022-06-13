Стало известно о способности России остановить работу ядерных реакторов США

В случае отказа России поставлять США обогащенный уран, Вашингтон может столкнуться с негативными последствиями для работы реакторов вплоть до их остановки, предупреждают научные сотрудники Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтт Боуэн и Пол Даббар в статье для издания The Hill.

«Это может привести к остановке реакторов, а учитывая, что атомная энергетика составляет более 20 процентов генерирующих мощностей в некоторых районах страны, цены на электроэнергию подскочат даже выше сегодняшней инфляции», – говорится в публикации, передает РИА «Новости».

Как отмечается в статье, многие действующие в США и Евросоюзе реакторы произведены в России, и Москва поставляет для них комплектующие. По мнению авторов материала, если напряжение между Россией и Западом не спадет, многим атомным электростанциям грозит приостановка работы. Такой сценарий может привести к нехватке мощностей для потребительского спроса.

В публикации говорится, что решением проблемы станет возобновление работы конверсионного завода в США, которой простаивал много лет. Однако предприятие не сможет работать на полную мощность без помощи правительства.

В то же время существует необходимость оброгащать уран, а для этого частные компании должны расширить производство для замены поставок из России.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Франция обречена на атомную зависимость от России.