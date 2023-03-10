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В Сенате США предложили запретить импорт урана из России
Американские сенаторы представили законопроект об отказе США от импорта российского урана
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Ряд американских сенаторов заявил, что атомная промышленность США готова отказаться от российского урана, и представил соответствующий законопроект.
Законопроект о запрете импорта российского урана внесли на рассмотрение семеро сенаторов, представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партии, передает РИА «Новости».
Сенатор Джон Баррассо заявил, что США могут увеличить собственное производство урана – необходимые ресурсы, по его словам, есть в Вайоминге. Он считает необходимым удалить с рынка США «всю российскую энергетику, в том числе уран», передает ТАСС.
Баррассо сказал, что предложенный проект закона должен укрепить нацбезопасность США и лишить Россию доходов, которые могут быть направлены на специальную военную операцию на Украине. Сенатор Джо Манчин сказал, что предложение позволит обеспечить независимость энергетических компаний США от российского уранового топлива.
Напомним, министерство торговли США выступило против изменения режима поставок российской урановой продукции на американский рынок. Эксперты не исключают, что без российского урана США грозит остановка реакторов.
США анонсировали пересмотр потолка цен на российскую нефть
Помощница министра финансов США Розенберг сообщала о планах G7 пересмотреть потолок цен на российскую нефть в марте
Страны «Большой семерки» (G7) планируют в марте пересмотреть уровень предельных цен на российскую нефть, заявила помощница министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг.
Розенберг заявила, что G7 планирует в марте провести переоценку потолка цен на российскую нефть. При этом она уклонилась от прямого ответа на вопрос о том, рассчитывают ли в Вашингтоне, что ограничение предельной стоимости российских энергоресурсов повлияет на позицию Москвы по конфликту на Украине, передает РИА «Новости».
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает никакой потолок цен на нефть, установленный странами «Большой семерки» (G7).
NYT: «Северные потоки» взорвала проукраинская группировка
New York Times заявила о проукраинской группировке, взорвавшей «Северные потоки»
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Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» могла произвести проукраинская группировка, заявили собеседники New York Times в администрации США.
Новые разведывательные данные Соединенных Штатов говорят о том, что подрыв обоих газопроводов могли провести члены некоей проукраинской группировки, сказали источники New York Times, передает ТАСС.
Эта группа работала неофициально и якобы без ведома украинского президента Владимира Зеленского и центральных киевских властей. Однако, как пишет издание, эта тема остается открытой.
Cогласно разведданным, взрывчатку на «Северных потоках», вероятно, заложили опытные водолазы, не имеющие отношения к армии и спецслужбам.
Участники диверсии, скорее всего, были гражданами Украины или России. Представители администрации США сообщили, что американцы и британцы в подрыве не участвовали, утверждает газета.
Также собеседники издания указали, что свидетельств причастности Москвы к подрыву газопроводов у Вашингтона также нет.
Напомним, американский журналист Сеймур Херш, заявивший о расследовании, указывавшем на вину Вашингтона в подрыве «Северных потоков», сказал, что с самого начала считал США главным подозреваемым в этом теракте.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что судьбу обоих газопроводов определит Газпром.
Разведка США заявила о «наращивании помощи» Китая России в контексте СВО
Москва и Пекин усилили сотрудничество во всех секторах, КНР «помогает России в контексте СВО на Украине», заявила глава национальной разведки США Эврил Хейнс.
Вашингтон не считает, что Москва и Пекин станут такими же союзниками, какие есть у стран в НАТО, но наращивание взаимодействия фиксируется во всех секторах, заявила Хейнс, передает ТАСС.
Она добавила, что Китай якобы оказывает помощь «России в контексте конфликта». При этом Китай якобы не стремится «делать это так же публично», как в другой ситуации, поскольку учитывает риски для репутации.
Ранее Wall Street Journal сообщала, что Пекин изучает возможность передачи Москве беспилотников и артиллерийских систем для нужд СВО.
Полковник Макгрегор предупредил, что российские войска могут дойти до границы Польши
Полковник Макгрегор завил о необходимости Вашингтону заключить соглашение с Москвой
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Американской администрации придется пойти на мирное соглашение с Россией по Украине, иначе последствия для киевского режима и для США окажутся крайне негативными, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Соединенные Штаты недооценили российскую сторону, и потому сейчас наблюдают катастрофу, вооруженная Америкой и их союзниками украинская армия уничтожена, заявил Макгрегор в интервью журналисту Дэну Боллу, передает РИА «Новости».
ВСУ теряют тысячи людей в день, и это происходит потому, что Вашингтон недооценил обеспокоенность Москвы, расценивая конфликт как возможность нанести урон.
Пока в ходе конфликта удалось лишь ослабить НАТО, навредить своей репутации. Следующим шагом должно быть признание ошибки и заключение мирного соглашения.
Если это не будет сделано, то российская армия форсирует Днепр, займет Киев и дойдет до границы Польши, и ничто не сможет остановить ее, заключил Макгрегор.
Ранее Макгрегор заявлял, что Украина как национальное государство уже несостоятельна.
США вывели из-под санкций несколько дочерних структур Сбербанка
Министерство финансов Соединенных Штатов вычеркнуло из санкционных списков несколько «дочек» Сбербанка, заявило само американское ведомство.
В общей сложности из-под санкционного режима вывели четыре предприятия Сбербанка, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение американского минфина.
Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что Западу не удалось санкциями «заставить страдать» народ России.
В Кремле разъяснили цель публикаций в СМИ США о «Северных потоках»
Пресс-секретарь президента РФ Песков назвал публикации о взрывах на «Северных потоках» попыткой отвлечь внимание
Публикации о взрывах на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом в СМИ, таким образом авторы теракта хотят отвлечь внимание, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков выразил уверенность, что это скоординированный вброс в СМИ, авторы теракта таким образом хотят отвлечь внимание, передает РИА «Новости».
Представитель Кремля выразил недоумение, как американские чиновники, на которых ссылаются СМИ, без расследования могут что-то предполагать про теракты на «Северных потоках».
Песков указал, что Россию по-прежнему не допускают к расследованию, что является чудовищным преступлением.
Ранее в посольстве РФ в США заявили, что появившиеся в американских СМИ утечки от анонимных источников о диверсиях на «Северных потоках» призваны сбить с толку пытающихся искренне разобраться в этом деле.
WSJ: США не готовы к соперничеству с Россией и Китаем
WSJ: США не готовы к соперничеству с Россией и Китаем из-за сокращения производства вооружений и ракет
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США не готовы к противостоянию с Россией и Китаем из-за сокращения производства нового оружия и боеприпасов, а также внутренних противоречий в стране, пишет The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что США не производит достаточного количества вооружений для противостояния и сдерживания других мировых держав.
США не могут быстро реагировать в условиях наступления нового этапа борьбы из-за внутренних противоречий, различных оценок угрозы со стороны Китая, отвлечения внимания на текущие проблемы, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.
Газета пишет, что в США сократилось производство подлодок и ракет за годы борьбы с террористическими группировками на Ближнем Востоке. Учения показали, что запас американских ракет большой дальности закончится через неделю в случае конфликта на Тайване.
Кроме того, отмечается отставание США по разработке сверхзвуковых вооружений, а также снижение привлекательности военной службы.
Отмечается, что в случае обострения ситуации США должны будут вести войну против Китая и России, возможно, в Арктике, при том, что у американского флота нет достаточного количества ледоколов.
По данным газеты, перевооружиться и обеспечить технологическое преимущество США смогут только 2030 году. Между тем, по данным американских равзедслужб, конфликт на Тайване может произойти гораздо раньше.
В то же время, пишет издание, военный бюджет США увеличивается с каждым годом, а расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в этом году составят 140 млрд долларов, что является абсолютным рекордом.
Ранее генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг намекнул, что после Украины НАТО намерено начать новый вооруженный конфликт на Тайване.
В январе генерал ВВС США Майк Минихан разослал подчиненным служебную записку, в которой предположил, что в 2025 году Соединенные Штаты будут воевать с Китаем из-за попытки КНР установить контроль над Тайванем.
Ранее американский ветеран предрек США поражение в войне с Россией из-за БРИКС.
Эксперт указал на несостоятельность американской версии терактов на «Северных потоках»
Эксперт Юшков: США пытаются повернуть историю с терактами на «Северных потоках» в выгодное для себя русло
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Произошедший на газопроводе в Балтийском море теракт – это сложная и трудоемкая операция, которая просто не под силу команде вольных энтузиастов, не имеющих отношения к спецслужбам. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришел эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее американская и немецкая пресса сообщили, что теракт на «Северных потоках» – дело «проукраинской группировки».
«История, которую пытается преподнести всему миру американская, а следом за ней и немецкая пресса, выглядит как абсолютный бред. Получается, нас хотят убедить, что такую серьезную операцию провели некие энтузиасты, у которых вскипел праведный гнев к России», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Якобы они арендовали польскую лодку, которая затем оказалась в немецком порту, сели в нее и отправились закладывать заряды под газопровод. Однако мы прекрасно понимаем, что там было огромное количество подводной взрывчатки с дистанционным управлением, и взорваны одновременно три нити – две «Северного потока», которые взорвались в акватории Швеции и одна «Северного потока – 2», взорванная в территориальных водах Дании. Все это произошло в самом судоходном месте Балтийского моря. И никто не заметил подготовку этих диверсантов к теракту?», – задается вопросом он.
«Как мне кажется, появление этой версии вызвано тем, что на Западе понимают – очень глупо говорить, что Россия сама взорвала свои газопроводы. Причем не на суше, а именно в европейской акватории, где это гораздо более трудоемко и опасно с точки зрения того, что следы можно легко найти», – полагает эксперт.
«Соединенным Штатам, и, в частности, администрации Байдена сейчас крайне выгодно спихнуть всю вину за этот инцидент именно на Украину. На Западе сложился некий консенсус о том, что Киев имеет моральное право делать все что угодно и бить по России там, где могут. В том числе расстреливать безоружных военнопленных, вопреки всем международным конвенциям», – указал собеседник.
«Получается, все сводится к тому, что если обвинить в чем-то Украину, то ни у кого язык не повернется их ругать или как-то наказывать. После произошедшего Германия или любая другая европейская страна перестанут оказывать помощь Киеву? Нет не перестанут. Это абсолютно удобный вариант для США поставить точку в этой истории», – отметил он.
«Вместе с тем, совершенно очевидно, что шумиха в инфополе вызванная расследованием журналиста Сеймура Херша, и наше желание созвать заседание СБ ООН, вынудили американцев искать информационный выход из ситуации. Оставлять это все без ответа нельзя было, поэтому попытались свернуть всю историю в русло, которое бы устраивало Белый дом», – заключил Юшков.
Ранее стало известно, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» могла произвести «проукраинская группировка». Об этом сообщила американская газета New York Times со ссылкой на источники и данные разведки. При этом, пишет NYT, «официальные лица США заявили, что у них нет доказательств того, что президент Украины Владимир Зеленский или его помощники причастны к операции». «Или что преступники действовали по указанию украинских чиновников», – отмечается в материале.
Также собеседники NYT утверждают: взрывчатка могла быть заложена с помощью опытных водолазов, которые ранее не работали на военные или разведывательные службы, но прошли спецподготовку. Разведка полагает, что диверсию совершила некая проукраинская группировка, имеющая в своем составе как граждан Украины, так и России.
Позднее немецкая газета Die Zeit сообщила, что следствие в Германии установило судно, которое могло участвовать в подрывах «Северных потоков», следы ведут на Украину.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикации о взрывах на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом в СМИ, таким образом авторы теракта хотят отвлечь внимание.
Российский дипломат Андрей Леденев, слова которого приводит посольство РФ в Вашингтоне в своем Telegram-канале, обратил внимание, что публикация NYT мгновенно получила зеленый свет в американском информационном поле, что особенно примечательно с учетом попыток откровенно замолчать резонансный материал Сеймура Херша. Леденев также напомнил о противодействии со стороны администрации США запуску независимого расследования этого акта международного терроризма против критической энергетической инфраструктуры.
В свою очередь сенатор Алексей Пушков назвал статью NYT о вине проукраинской группировки в подрыве «Северных потоков» неудачной попыткой дезинформации.
Напомним, американский журналист Сеймур Херш в своей статье со ссылкой на неназванный источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку. Якобы в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы». Позднее Херш заявил, что с самого начала считал США главным подозреваемым в теракте.
В свою очередь Россия 22 февраля созвала заседание Совета Безопасности ООН по поводу диверсий. На заседании американский дипломат заявил, что «обвинения в причастности США к этим диверсиям являются полной ложью».
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США запретили России участвовать в Хьюстонской конференции CERAWeek
Генконсул РФ в Хьюстоне: Россия впервые за более чем 20 лет не участвует в конференции CERAWeek
Представители генерального консульства России впервые за более чем 20 лет не приняли участие в стартовавшей в американском Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek, рассказал генконсул в этом городе Александр Захаров, добавив, что получил сигналы о «нежелательности» присутствия российских дипломатов на форуме.
Россия вперыве за больше чем 20 лет не будет представлена на форуме, причем регистрацию на конференцию отменили в последний момент, дав понять, что присутствие российских делегатов на форуме нежелательно.
По словам Захарова, организаторы «не поленились даже перезвонить, чтобы убедиться, правильно ли я понимаю ситуацию», передает РИА «Новости».
Он отметил, что это первый случай, когда представители страны из «Большой нефтяной тройки» не были официально приглашены на данное мероприятие, в связи с чем возникает вопрос о том, как именно участники форума могут обсуждать и анализировать проблемы мировой энергетики в отсутствие одного из крупнейших производителей и экспортеров энергоносителей.
Ранее американская сторона не выдала визы нескольким делегатам из России, которые должны были участвовать в сессии Рабочей группы открытого состава ООН по безопасности в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ).
Спикер Палаты представителей США Маккарти отверг приглашение Зеленского приехать в Киев
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Спикер американской Палаты представителей Кевин Маккарти отклонил предложение президента Украины Владимира Зеленского приехать в Киев, чтобы лично посмотреть, как расходуется помощь США, пишет The New York Times.
Зеленский на канале CNN заявил, что Маккарти отклонил приглашение, поскольку поездка была предложена в то время, когда некоторые из его коллег-республиканцев в Конгрессе сомневаются в необходимости выделения или вовсе выступают против крупных сумм помощи Киеву со стороны США, передает The New York Times.
Отмечается, что Маккарти отклонил просьбу украинского президента в кратчайшие сроки, отметив, что «продолжит получать информацию из брифингов и других источников. Спикер американской Палаты представителей подчеркнул, что ему «не обязательно нужно ехать на Украину или в Киев, чтобы увидеть все собственными глазами».
«Моя точка зрения состоит в том, что я ни на какие нужды не стану выдавать незаполненный чек (подписанный бланк, в котором принимающая сторона сама вправе написать требуемую сумму, – прим. ВЗГЛЯД)», – отметил Маккарти.
По словам Зеленского, Маккарти «должен сам приехать, чтобы посмотреть, что происходит на Украине, кто сейчас воюет». По мнению украинского президента, визит американского политика помог бы «определиться с его позицией».
Ранее СМИ сообщали, что Киев пытался организовать телефонную беседу между американским политиком и украинским президентом.
Белый дом: Отказ от противодействия России на Украине может привести к гибели американцев
Отказ от противодействия России на Украине мог бы привести к более крупным потерям США и гибели американцев, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Он подчеркнул, что президент США Джо Байден уверен, что отказ от противодействия будет стоить Вашингтону «в разы дороже того, во сколько обходится сейчас поддержка Украины на поле боя», передает ТАСС.
«Это война за независимость. Это война за само право Украины на существование», – добавил Кирби, отметив, что «если какая-либо страна и понимает это, то это Соединенные Штаты».
Напомним, США не готовы к противостоянию с Россией и Китаем из-за сокращения производства нового оружия и боеприпасов, а также внутренних противоречий в стране, пишет The Wall Street Journal.
В Белом доме отреагировали на публикацию NYT о подрыве «Северных потоков»
В Белом доме отреагировали на публикацию NYT о проукраинской группе, подорвавшей «Северные потоки»
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Данные о подрыве «Северных потоков» некоей проукраинской группировкой не нашли подтверждения у Совета нацбезопасности Белого дома, заявила глава пресс-службы СНБ Эйдриенн Уотсон.
СНБ не может подтвердить данные о проукраинской группе, якобы подорвавшей эти газопроводы, заявила Уотсон в Twitter, передает ТАСС.
По ее словам, журналист, написавший материал для New York Times, признал, что утверждения не основаны не на разведданных, приведенных администрацией США.
Между тем немецкий вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, комментируя схожие публикации в германских СМИ о проукраинской группировке, в эфире канала Velt заявил, что сведения о диверсии не предназначены для общественности.
Ранее британская Times сообщила, что диверсантов спонсировал некто, не связанный с главой украинского государства. Источники New York Times также сообщили, что эта группа не связана с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Испанская Confidencial допустила, что эти публикации про «Северные потоки» могут быть лишь отвлечением внимания.
США выдали ордер на арест принадлежащего Роснефти самолета
Минюст США: Власти Соединенных Штатов выдали ордер на арест якобы принадлежащего Роснефти самолета Boeing 737-7JU
Министерство юстиции США сообщило, что власти Соединенных Штатов выдали ордер на арест якобы принадлежащего Роснефти самолета Boeing 737-7JU приблизительной стоимостью 25 млн долларов, предположительно находящегося на территории России.
В заявлении американского ведомства говорится, что США выдали ордер на арест якобы принадлежащего Роснефти самолета Boeing 737-7JU. Решение объясняется Минюстом США нарушениями экспортного американского законодательства и введенных против РФ санкций, передает ТАСС.
Минюст США полагает, что самолет может находиться в России, направляться в нее или из нее. Ориентировочная стоимость борта, по версии американской стороны, составляет около 25 млн долларов.
Напомним, в марте 2022 года Минторг США предупредил о мерах в отношении ряда самолетов, летавших в Россию в нарушение американского экспортного контроля.
Разведка США признала Россию обладателем крупнейшего ядерного арсенала
Разведсообщество США в ежегодном отчете назвало Россию обладателем крупнейшего и мощнейшего в мире ядерного арсенала
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Россия располагает крупнейшим и самым мощным в мире ядерным арсеналом, продолжает его наращивать и модернизировать, следует из несекретной версии ежегодного отчета американского разведывательного сообщества «О мировых угрозах» Соединенным Штатам.
Отчет американского разведывательного сообщества был обнародован в связи со слушаниями в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США, на которых выступают руководители спецслужб Соединенных Штатов, передает ТАСС.
В документе говорится, что Россия располагает крупнейшим в мире и наиболее мощным арсеналом ядерного оружия, продолжает расширять и модернизировать свои возможности в области ядерных вооружений. Составители отчета подчеркивают, что Россия продолжает совершенствовать ядерные ракеты большой дальности, а также подводные системы доставки, способные обходить системы ПРО США.
Кроме того, в документе указывается, что Россия наращивает и модернизирует нестратегические вооружения, способные нести как ядерный, так и неядерный заряд. Авторы считают, что Москва рассматривает эти вооружения в качестве средства сдерживания и противостояния обычным силам Соединенных Штатов и их союзников.
Напомним, 1 марта США получили от России уведомление о решении приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
В посольстве РФ назвали цель версий в СМИ США по «Северным потокам»
Дипломат Леденев: Утечки в СМИ США от анонимных источников о диверсиях на «Северных потоках» призваны сбить с толку
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Утечки в американских СМИ от анонимных источников о диверсиях на «Северных потоках» призваны сбить с толку пытающихся искренне разобраться в этом деле, заявил российский советник-посланник Андрей Леденев.
Российский дипломат, слова которого приводит посольство РФ в Вашингтоне в своем Telegram-канале, прокомментировал материал The New York Times о подрывах на трубопроводах. Он обратил внимание, что публикация NYT мгновенно получила зеленый свет в американском информационном поле, что особенно примечательно с учетом попыток откровенно замолчать резонансный материал Сеймура Херша. Леденев также напомнил о противодействии со стороны администрации США запуску независимого расследования этого акта международного терроризма против критической энергетической инфраструктуры, передает ТАСС.
Российский дипломат подчеркнул, что никакой веры в беспристрастность выводов американских разведслужб у России нет и быть не может, а утечки в американские СМИ от анонимных источников является попыткой сбить с толку тех, кто искренне пытается докопаться до истины в этом вопиющем преступлении, стремится вывести из-под подозрения государственных деятелей, заказавших и координировавших атаки в Балтийском море, перевести подозрения на некие абстрактные лица.
Ранее сенатор Алексей Пушков назвал статью NYT о вине проукраинской группировки в подрыве «Северных потоков» неудачной попыткой дезинформации.