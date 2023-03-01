Эксперт назвал следующие транспортные задачи Москвы после введения БКЛ

Эксперт Блинкин рассказал, какие проблемы решат введение БКЛ в Москве

Большая кольцевая линия московского метрополитена, открытие которой состоялось 1 марта, решит сразу несколько проблем москвичей, сказал газете ВЗГЛЯД научный руководитель факультета городского и регионального развития НИУ «Высшая школа экономики» Михаил Блинкин.

В Москве состоялось открытие Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. В ходе церемонии запуска движения президент Владимир Путин назвал в шутку мэра столицы «главным строителем». Также в Кремле отметили, что московское правительство проделало огромную работу при создании БКЛ. До конца недели вход на станции БКЛ будет бесплатным для всех пассажиров.

«Если брать Москву 10 лет назад, то единственным пересадочным контуром была кольцевая линия московского метрополитена. Пассажиры, чтобы доехать с юго-запада на юго-восток, например, тратили по часу-полтора. Им приходилось ехать буквой «П», либо буквой «Л», если, например, делали одну пересадку в центральном пересадочном узле, с ветки на ветку. Сейчас этот же путь будет занимать в разы меньше времени», – говорит Блинкин.

Вторая проблема, которую однозначно решит БКЛ – это разгрузка пересадочных станций в центре, продолжает собеседник. Большие скопления людей там создавали опасность, так как в давке всегда был риск того, что кого-нибудь из пассажиров могли случайно столкнуть с платформы, либо затоптать в толчее.

Тем не менее Москве предстоит решить еще ряд транспортных проблем, считает эксперт. По его словам, столица в пределах МКАД имеет отличную инфраструктуру общественного транспорта. Однако Новая Москва стремительно растет, и вот там нужно развивать скоростной транспорт.

«С каждым годом касательно Москвы у меня остается все меньше и меньше поводов ругаться, система умная, толковая и масштабная. Таких темпов развития метрополитена я не припомню, это мощнейшая транспортная система. Но в связи с тем, что в так называемой Новой Москве строят все больше и больше высотных жилых кварталов, люди нуждаются в скоростном общественном транспорте. И хоть строить новые ветки – это сложная работа, над этим предстоит работать ближайшие годы», – заключил Блинкин.

Ранее власти столицы озвучили планы по открытию 47 новых станций метро до конца 2023 года.