Власти Москвы анонсировали строительство 47 станций метро за пять лет

Власти Москвы планируют открыть 47 новых станций метро до конца 2023 года, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В этом году планируется достроить шесть станций метро, а с 2020-го до конца 2023 года – еще 41 станцию», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Как рассказал заммэра Москвы Марат Хуснуллин, в 2019 году планируется открыть участок Большой кольцевой линии между станциями «Авиамоторная» и «Лефортово» и последний участок Некрасовской линии. С 2020-го до конца 2023 года планируется построить еще более 100 километров линий метро, 41 станцию и пять электродепо.



Планируется продлить Калининско-Солнцевскую линию до станции «Внуково», Люблинско-Дмитровскую – до «Физтеха», Сокольническую – до «Потапово». Также планируется начать строительство новых радиальных линий метро: Бирюлевской, Коммунарской и Рублево-Архангельской.

Напомним, в мае метро из Москвы в Мытищи, Красногорск и Балашиху решили не продлевать; по мнению Минтранса, Минэкономики, Минфина и правительства Москвы, это может привести к «критической перегрузке» оранжевой ветки столичного метро и снижению безопасности перевозок.

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