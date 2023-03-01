Путин дал шуточное прозвище Собянину

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1 марта, среда | Последнее обновление — 15:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские военные предотвратили массированную атаку украинских беспилотников на Крым
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Сама идея, что сильные что-то должны слабым, а большинство – меньшинству, есть плод христианства. Причем, как показывает опыт ХХ века, это христианское наследие легко утратить и вернуться в мир обожествленных вождей и по-настоящему масштабного насилия.
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Про германские свободы как-нибудь по итогам поговорим. А люди, пришедшие к танку с цветами — да, свободные. Точнее, ощущающие себя освобожденными. И не по отдельности, а как нацию. Вот тогда еще освобожденными, без малого восемьдесят лет назад.
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Для российской молодежи, для значительной части которой прошедший год стал первым серьезным вызовом в жизни, это был очень важный и полезный опыт. Ведь розовых очков больше нет – но нет и сомнений в победе нашего народа.
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В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Путин дал шуточное прозвище Собянину
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Президент Владимир Путин в ходе церемонии запуска движения по Большой кольцевой линии метро Москвы назвал в шутку мэра столицы «главным строителем».
По словам главы страны, открытие девяти станций БКЛ стало «завершающим этапом масштабного строительства». Путин сообщил, что Собянин регулярно докладывал ему о ходе строительства, передает ТАСС.
В ходе церемонии запуска Большой кольцевой линии президент в ответ на просьбу Собянина оставил автограф на карте московского метро, поблагодарил всех за работу и поздравил москвичей и жителей Московской области с запуском.
Большая кольцевая линия метро в Москве составила 70 км и стала крупнейшим в мире подземным кольцом. Проект даже обогнал Китай, добавил Путин, передает РИА «Новости».
Путин напомнил о планах связать радиальные линии на удалении от центра города, существовавших еще в СССР. Он указал на воплотившийся в жизнь проект, который ранее был лишь на бумаге.
БКЛ стала крупнейшим проектом России – 70 км, 31 станция и три электродепо.
Путин поручил ФСБ поставить заслон на пути диверсионных групп
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Граница между Россией и Украиной должна находиться под особым контролем Федеральной службы безопасности, нельзя допустить прохода украинских диверсионных групп, заявил президент Владимир Путин на коллегии ФСБ.
«Под особым контролем Пограничной службы ФСБ должен находиться российско-украинский участок государственной границы. Сейчас там развернута группировка, в которую входят подразделения пограничных органов, авиации ФСБ, вооруженных сил Росгвардии», – цитирует Путина ТАСС.
Задачей спецслужбы остается создание заслона на пути диверсантов и пресечение попыток незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов. Остается важной и задача по противодействию террористической угрозе. В 2022 году число таких преступлений увеличилось, заявил президент.
«Очевидно, что это связано и с попытками киевского режима использовать террористические методы. <...> Мы об этом хорошо знаем, они давно ими используются в Донбассе», – сказал глава государства.
Кроме того, Запад также стремится восстановить ячейки экстремистов и террористов, «своих старых друзей так называемых в кавычках» на российской территории.
Также президент поручил ФСБ пресекать попытки расколоть российское общество.
Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ
Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), документ опубликован на портале правовой информации.
Действие ДСНВ приостанавливается, а решение о возобновлении участия России в договоре сможет принять глава государства. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, сообщает ТАСС.
Ранее Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия намерена приостановить свое участие в ДСНВ.
Путин призвал пресекать деятельность пытающейся расколоть Россию «мрази»
Попытки расколоть Россию, используя сепаратизм и национализм, участились, ФСБ должна активнее противостоять «всей этой мрази», заявил президент России Владимир Путин на коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.
«Нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается... использовать как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию. Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас (идут) попытки, конечно, наиболее активные попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле», – приводит его слова ТАСС.
«Нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество», – добавил Путин.
Ранее Путин заявил, что ФСБ России должна и далее помогать Вооруженным силам в решении задач СВО.
Ранее во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что глава государства во вторник в открытом формате выступит на коллегии ФСБ. После этого у Путина запланирован ряд мероприятий закрытого характера.
Путин поблагодарил работавших в тылу противника сотрудников ФСБ
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ФСБ России должна и далее помогать Вооруженным силам в решении задач СВО, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ведомства.
«Прежде всего необходимо продолжить оказывать содействие Вооруженным силам и Росгвардии в решении задач специальной военной операции, в том числе по контрразведывательному обеспечению воинских формирований, быстрому обмену оперативно значимой информацией», – приводит его слова ТАСС.
Он также добавил, что ФСБ принимала в прошедшем году активное участие в СВО. Он отметил, что сотрудники службы решали «сложные, нестандартные оперативные задачи, прикрывали государственную границу», и поблагодарил их за их работу как «на переднем крае – на освобожденных территориях, в прифронтовой зоне», так и «в тылу противника».
«Наши Вооруженные силы получили бесценный боевой опыт. Такой же опыт за прошедший год накоплен и ФСБ, другими нашими специальными службами, и его также мы обязаны в полной мере использовать для укрепления национальной безопасности нашей страны, для защиты государства, общества, прав и свобод наших граждан», – отметил Путин.
Ранее стало известно, что Путин выступит на коллегии ФСБ, она пройдет в открытом формате. После этого пройдет целый ряд мероприятий закрытого характера, они пройдут у президента в Кремле в непубличном формате.
Путин и Собянин открыли Большую кольцевую линию Московского метрополитена
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Президент Владимир Путин по видеосвязи дал старт движению по всей Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. Мэр столицы Сергей Собянин присутствовал на открытии на станции «Сокольники».
Запущены последние девять станций, которые замкнули новое подземное кольцо: «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская», передает ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что БКЛ является очень нужным для столицы проектом, реализованным благодаря руководству города. Путин поздравил жителей Москвы и области с открытием Большой кольцевой линии. Он напомнил, что планы по созданию БКЛ были еще в советский период, но так и остались на бумаге.
Он заявил, что постарается показать БКЛ председателю КНР Си Цзиньпину, когда тот посетит Москву.
Запуск БКЛ улучшит транспортное обслуживание 34 районов Москвы, где проживает 3,3 млн человек, также это позволит снизить нагрузку на другие ветки.
Ранее власти столицы озвучили планы по открытию 47 новых станций метро до конца 2023 года.
Путин заявил о потерях в рядах ФСБ во время СВО
В рядах спецслужбы есть потери в ходе спецоперации, необходимо поддержать семьи погибших сотрудников ФСБ, заявил президент России Владимир Путин на коллегии Федеральной службы безопасности.
«К сожалению, уважаемые товарищи, мы знаем об этом, к сожалению, есть потери и в наших рядах. Руководство ФСБ должно сделать все, чтобы дополнительно поддержать семьи наших погибших боевых товарищей. Мы всегда будем помнить их героизм и мужество», – приводит РИА «Новости» слова Путина.
Ранее в Кремле анонсировали выступление Путина на коллегии ФСБ. В закрытом режиме ожидается большое, объемное выступление директора ФСБ Александра Бортникова.
Путин подписал закон о прекращении в отношении России действия Устава СЕ
Путин подписал закон о прекращении в отношении России действия Устава и договоров Совета Европы
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в отношении РФ перестают действовать Устав Совета Европы (СЕ), а также 20 международных договоров этой организации.
Согласно документу, денонсируется 21 документ, среди них – европейские конвенции о пресечении терроризма, о защите прав человека, Европейская хартия местного самоуправления, Европейская социальная хартия и так далее, передает ТАСС.
Ранее Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ.
Эксперт: ФСБ предстоит выявлять украинских агентов в вернувшихся в Россию регионах
Политолог Манойло рассказал о новых задачах ФСБ, связанных с проведением спецоперации
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Владимир Путин на коллегии ФСБ уделил особое внимание новым регионам, поскольку Украина оставила там агентов «на длительное оседание». Всех их предстоит выявлять и вылавливать, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Манойло. Ранее президент принял участие в расширенном заседании коллегии ФСБ.
«Контрразведывательная деятельность для ФСБ в условиях спецоперации приобрела особое значение. Спецслужбы Украины и Запада активизировали оперативную и агентурную работу против нас. Поэтому, судя по выступлению Путина, на это направление будут делегированы лучшие кадры», – пояснил член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло.
«Путин также подчеркнул, что под особым контролем Пограничной службы ФСБ должен быть российско-украинский участок границы. И это правильно: натренированные западными инструкторами украинские диверсионно-разведывательные группы сейчас активизируют попытки проникновения на нашу территорию», – сказал эксперт.
«Если же ДРГ все-таки проникнут в Россию, то для купирования этой угрозы могут проводиться, скажем так, чекистско-войсковые мероприятия. Впрочем, ФСБ и сейчас всячески помогает Вооруженным силам в плане разведки и предоставления нужной информации», – подчеркнул аналитик.
«Что касается вернувшихся в состав России регионов, то там оперативная обстановка намного сложнее, чем в других субъектах РФ. Сейчас там нет как таковой обустроенной границы с нужными инженерными сооружениями, по объективным причинам не введен режим ее охраны», – заметил специалист.
«Украина, и не только она, оставила в новых регионах агентов «на длительное оседание». Нам предстоит их выявлять и вылавливать. Поэтому обеспечение безопасности местных жителей – очень трудная, но важнейшая задача для государства», – пояснил он. «Впрочем, частично работа ФСБ там уже налажена – работают временные отделы, прикомандированные сотрудники. Система создается быстрыми темпами», – добавил эксперт.
«Отмечу и призыв президента противостоять внутренней дестабилизации России. Тут есть два направления: отпор «цветным революциям» новой формации и информационная война. Поэтому у нас должен расти уровень защищенности информационного и цифрового пространства», – добавил он.
Во вторник президент Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии ФСБ. Он отметил, что прошедший год был для страны и спецслужбы особым: чекисты принимали прямое участие в СВО, прикрывали госграницу, боролись с терроризмом, организованной преступностью, коррупцией, экстремизмом.
Путин также призвал уделить повышенное внимание становлению органов безопасности в новых регионах. «Доверие жителей Донбасса и Новороссии – это наша, ваша надежная, самая главная опора», – сказал глава государства.
Кроме того, он поручил ФСБ продолжать помогать армии и Росгвардии в СВО, в том числе по контрразведывательному обеспечению и быстрому обмену информацией. Президент подчеркнул: нужно усилить линию контрразведки, ведь западные спецслужбы бросили против России дополнительные кадровые, технические и прочие ресурсы.
Особое внимание президент уделил вопросам противодействия тем, кто пытается использовать как оружие сепаратизм и национализм для раскола российского общества: «Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас, конечно, попытки наиболее активные – попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле».
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Путин подписал закон о денонсации Россией Конвенции СЕ о коррупции
Путин подписал закон о денонсации Россией Конвенции Совета Европы о коррупции
Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации Россией Конвенции Совета Европы (СЕ) об уголовной ответственности за коррупцию.
Глава государства подписал закон во вторник, передает ТАСС.
Договор был подписан в январе 1999 года в Страсбурге и был ратифицирован российской стороной в 2006 году. В январе 2023 года президент отправил на рассмотрение Госдумы законопроект о денонсации конвенции.
Ранее депутаты Госдумы приняли закон о прекращении действия в отношении России Устава Совета Европы (СЕ).
Кремль анонсировал участие Путина в открытии Большой кольцевой линии московского метро
Кремль анонсировал открытие Владимиром Путиным Большой кольцевой линии московского метро
Президент России Владимир Путин 1 марта примет участие в открытии Большой кольцевой линии Московского метро, церемония пройдет в режиме видеосвязи, сообщили в Кремле.
В сообщении Кремля указано, что 1 марта Путин примет участие в открытии Большой кольцевой линии московского метро, которая пройдет в режиме видеосвязи с участием мэра Москвы Сергея Собянина, сотрудников Московского метрополитена и строителей, передает ТАСС.
Путин откроет девять последних станций Большого кольца: «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская».
Запуск новой линии улучшит транспортное обслуживание 34 районов Москвы с населением 3,3 млн человек, на многих маршрутах экономия времени при ежедневных поездках составит до 35–45 минут.
Ранее президент Владимир Путин в ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным выслушал доклад о планах завершения строительства Большого кольца метро и развития Московских центральных диаметров и высоко оценил транспортные проекты в городе.
Путин призвал ФСБ обратить внимание на реализацию гособоронзаказа
Необходимо усилить борьбу с коррупцией, внимательно следить за реализацией гособоронзаказа и освоением бюджета, заявил президент России Владимир Путин на коллегии Федеральной службы безопасности.
«Прошу усилить оперативный контроль за реализацией гособоронзаказа и обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции, да и вообще вооруженных сил в целом», – цитирует ТАСС Путина.
Президент поручил ФСБ «незамедлительно реагировать на факты незаконного использования бюджетных средств, выделяемых из федерального бюджета на региональные программы».
Ранее Путин поручил ФСБ пресекать работу тех, кто пытается расколоть Россию.
Путин поручил ФСБ усилить защиту инфраструктуры и мест массовых скоплений людей
Федеральной службе безопасности следует особо следить за защитой объектов критически важной инфраструктуры и местами массового скопления людей, заявил президент Владимир Путин на коллегии ФСБ.
«Нужно постоянно держать в поле зрения объекты критически важной инфраструктуры, места массового пребывания людей, транспортные узлы, предприятия ОПК и ТЭК», – цитирует Путина ТАСС.
Также ведомству необходимо надежно защитить отечественный сегмент киберпространства и сведения о новейших вооружениях России.
«Значимая информация о наших системах управления, военных и правоохранительных структурах, предприятиях ОПК, критических технологиях и персональных данных должна быть надежно защищена, что называется, прикрыта», – призвал глава государства.
Кроме того, глава государства в ходе коллегии призвал уделить ФСБ особое внимание становлению органов безопасности в новых регионах России.
Путин поручил ФСБ уделить внимание становлению органов безопасности в новых регионах
Путин призвал ФСБ уделить внимание становлению органов безопасности в новых регионах
Становлению органов безопасности в новых регионах России необходимо уделить особое внимание, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.
«Предстоит уделить повышенное внимание становлению органов безопасности в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Надо укреплять их оперативный и кадровый потенциал, оснащать самой современной техникой», – цитирует ТАСС Путина.
Президент отметил, что помогать людям в сложных ситуациях нужно обязательно.
«Доверие жителей Донбасса и Новороссии – это наша, ваша надежная, самая главная опора», – подчеркнул Путин.
Ранее Путин поручил ФСБ поставить заслон на пути диверсионных групп.
Путин заявил о необходимости пресечь использование соцсетей для экстремизма
Необходимо пресекать использование соцсетей для вовлечения в террористическую и экстремистскую деятельность, заявил президент России Владимир Путин на коллегии Федеральной службы безопасности.
«Разумеется, должна быть продолжена работа по выявлению и пресечению действий тех, кто использует интернет и социальные сети для пропаганды идеологии терроризма и экстремизма, кто пытается вовлечь в террористические группировки наших граждан», – цитирует ТАСС слова Путина.
Он указал, что наиболее уязвимая категория в данном случае – это молодежь.
Ранее Путин призвал пресекать деятельность пытающейся расколоть Россию «мрази».
В Кремле отреагировали на открытие Большой кольцевой линии метро в Москве
Москва и московское правительство проделали большую работу при создании Большой кольцевой линии, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Работу всех причастных к реализации проекта Песков назвал титанической и эффективной, а результат – блестящим, передает РИА «Новости».
Песков отметил, что БКЛ станет самым большим подземным кольцом в мире.
Напомним, в церемонии открытия принял участие президент России Владимир Путин. Он поблагодарил за работу и поздравил жителей Москвы и Московской области с запуском.
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