С 1 марта появился новый способ сократить платежи за ЖКХ

Порядок перерасчета платы за вывоз мусора при временном отсутствии жильцов в многоквартирном доме с 1 марта смогут получить все прописанные в квартире жильцы, отсутствующие более пяти календарных дней подряд, а не только собственник.

При этом необходимо подтвердить отсутствие жильцов. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию с заявлением о перерасчете с подтверждающими продолжительность периода отсутствия документами, пишет ТАСС.

При этом документы нужно подать за 30 дней после возвращения.

Эксперт «Народного фронта» в сфере ЖКХ Павел Склянчук пояснил, что ранее перерасчет мог получить только собственник, и начисление тарифа по вывозу мусора в большинстве регионов проводится по числу проживающих.

В случае если семья из пяти человек уехала в отпуск на море, она по возвращению может принести посадочные в офис УК, где сделают перерасчет за вывоз мусора, пояснил он.

Также с 1 марта вносятся изменения в правила определения нормативов по общедомовым нуждам – затраты на содержание инфраструктуры дома за пределами квартир. Это относится к тем домам, где нет общедомового прибора учета.

Глава комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова отметила, что для этого предусматривается возможность расчета методом аналогов, ранее был доступен только расчетный метод.

«Основная цель изменений – приблизить расчетные значения потребления коммунальных услуг и ресурсов к уровню фактического потребления», – добавила Булгакова.

Тарифный орган будет искать похожий дом с общедомовыми приборами учета тепла, света и воды, изучать его показания, и по аналогии определять размер фактических расходов коммунальных ресурсов.