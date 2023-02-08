В Госдуме прокомментировали число отказников от российского гражданства в 2022 году

Депутат Матвейчев: Вой «из России все бегут» оказался блефом и пропагандистским шумом

«Часть наших граждан временно уехала из страны под давлением той же самой вражеской пропаганды: людей пугали экономическим крахом, мобилизацией, терактами, безработицей – все это тоже оказалось блефом», – заявил газете ВЗГЛЯД замглавы комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев, комментируя практически неизменное число отказников от российского гражданства в 2022 году.

В департаменте информации и печати МИД на основании данных диппредставительств и консульских учреждений страны за рубежом подсчитали, что в 2022 году от российского гражданства отказались 4306 человек. Примечательно, что за 2020 год отказников насчитывалось 3877, а за 2021 – 4055. В 2019 году от российского гражданство отказывались 4356 раз.

«Весь вой врагов России о том, что «из России все бегут», оказался блефом и пропагандистским шумом. Да, часть наших граждан временно уехала из страны под давлением той же самой вражеской пропаганды: людей пугали экономическим крахом, мобилизацией, терактами, безработицей – все это тоже оказалось блефом», – говорит Матвейчев.

Он подчеркивает, что к большому сожалению россияне, которые все-таки уехали из страны на фоне специальной военной операции России на Украине, теперь несут экономические и репутационные потери.

«Какой надо сделать вывод и этим несчастным, которые уехали, и всем нам?» – задается вопросом депутат, – «Никогда не слушайте вражескую пропаганду! Она дает неадекватные представления о реальности, из-за чего вы будете всегда приникать неправильные решения в жизни!» – заключил Матвейчев.

В конце октября прошлого года в своих социальных сетях бизнесмен Олег Тиньков опубликовал пост, в котором сообщил о намерении отказаться от гражданства России. Уже на следующий день этот пост в Сети был удален. Бизнесмен уверяет, что ничего не делал с данной публикацией, она сама «загадочным образом исчезла».