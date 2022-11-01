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Тиньков решил вернуть себе бренд «Тинькофф»
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Бизнесмен Олег Тиньков сообщил, что начинает процесс отзыва бренда «Тинькофф» из российского банка.
На своей странице в Instagram* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ) Тиньков прокомментировал сообщения о том, что он удалил пост о выходе из российского гражданства. По словам бизнесмена, публикация «загадочным образом исчезла».
«Более того, я начинаю процесс отзыва своего бренда «Тинькофф» из банка», – приводит его слова РИА «Новости».
Тиньков, попавший под западные санкции и выступивший с критикой специальной военной операции России на Украине, еще в начале мая говорил, что «забирает из страны» бренды «TINKOFF» и «LA DATCHA». Он жаловался также, что его «заставили» продать банк «за копейки».
При этом в «Тинькофф банке» заявляли, что обладают всеми юридическими правами на бренд «Тинькофф». В апреле в кредитной организации сообщили, что решили до конца года провести ребрендинг, поскольку банк «уже давно перерос первоначальный смысл» именного бренда.
Эксперт объяснил логику ударов по украинским ГЭС
Экономист Лизан: Россия дала понять Лондону и Вашингтону, что они не смогут изменить ход боевых действий на Украине
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Если бы Россия хотела погрузить Украину в тотальный блэкаут, она бы сделала это за пару дней. Но сейчас мы даем понять, что Киеву надо идти на переговоры, а Лондону и Вашингтону перестать вмешиваться в этот конфликт, заявил газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан, комментируя сообщения об ударах ВС РФ по энергообъектам Украины.
«Изначально мы, вероятно, исходили из того, что бить будем исключительно по ТЭЦ и ТЭС. Сейчас же ставки повысились – перешли на подстанции, питающие ГЭС. Не исключаю, что в конечном счете «прилетать» будет и по открытым распределительным устройствам АЭС», – сказал экономист и политолог Иван Лизан.
«Это вызвано тем, что на Украине довольно быстро адаптировались к энергопотерям, снизив потребление электричества. Дело в том, что к моменту начала СВО мощности электростанций уже были избыточными для имеющегося потребления. Именно поэтому вся система неплохо себя чувствовала после первых ударов в сентябре, а потом и в начале октября», – замечает собеседник.
«Примечательно, что ГЭС не вносили особого вклада в украинскую электроэнергетику. Если исходить из общего объема выработки, они давали меньше 7% энергии. Но это маневровые мощности, а также предельно дешевая энергия. А для некоторых регионов они были крайне важны», – продолжает эксперт.
«Сейчас мы ударили по открытым распределительным устройствам (ОРУ), а не по самим станциям. Удар по ОРУ делает невозможной выдачу электроэнергии самой станцией, она просто выключается. Мы разрушили своего рода набор трансформаторов и выключателей», – объяснил Лизан.
«У России остается возможность произвести эти запчасти, разместить их на складах и в случае необходимости – все это быстро восстановить. В случае необходимости – это если объекты перейдут под наш контроль, разумеется. Практика Мариуполя показала, что заменить электроподстанцию мы в силах за пару месяцев», – напомнил он.
«Но если бы мы ударили, например, по дамбе или по машинным залам, то последствия пришлось бы устранять довольно долгое время. Речь шла бы о годах», – акцентировал экономист. «Поэтому наши задачи в тактическом плане ясны: ввергнуть Украину в состояние аварийных отключений, нарушить логистику, подорвать экономику, перевести железную дорогу с электровозов на тепловозы и остановить машину украинской пропаганды», – перечислил эксперт.
«Но я рассматриваю это еще и как принуждение Киева к переговорам. В противном случае за день-два можно было бы вогнать страну в состояние полнейшего блэкаута и не дать даже возможности восстановиться», – продолжил Лизан.
Собеседник также уверен, что сейчас Россия отправила сигналы не только в Киев, но и в США и Великобританию. «Это жирный намек Лондону и Вашингтону. Они могут бесконечно поставлять оружие Украине, но на деле уже ни на что повлиять они не в силах. Ну и Зеленскому это определенный сигнал тоже», – уточнил он.
«Время играет в пользу России. Это видно даже по новым территориям. Киеву же придется решать вопросы не только на фронте, но и в глубоком тылу. Это окажет серьезное влияние на моральный дух армии. Ведь они будут думать не о том, как убить побольше русских, а как согреться», – заключил Лизан.
Напомним, в понедельник ВС России продолжили воздействие на объекты энергетической инфраструктуры Украины. В результате новой волны ударов ракетами и дронами повреждены 18 объектов в десяти регионах страны. Между тем профильное украинское издание Еlektrovesti сообщило о ракетных ударах по Днепровской, Днестровской и Кременчугской ГЭС.
Отметим, что Днепровская ГЭС, расположенная в городе Запорожье, это пятая ступень каскада Днепровских водохранилищ. Кременчугская ГЭС находится в городе Светловодске Кировоградской области, является третьей ступенью каскада. Днестровская ГЭС расположена на реке Днестр вблизи города Новоднестровска Черновицкой области.
Также, по предварительным данным, «прилеты» зафиксированы в районе Киевской ГЭС – это первая ступень Днепровского каскада. Вероятно, сам удар пришелся по Вышгородской подстанции.
Позже Минобороны России сообщило о нанесении высокоточных ударов по системам военного управления и энергетики Украины, цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены. Отметим, что систематические удары по энергетической инфраструктуре Украины наносятся с начала октября. Наиболее яркие атаки фиксировались 10 октября, а также 17 и 18 октября. Однако масштаб атак за 31 октября превзошел предыдущие дни.
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СМИ: Байден вышел из себя из-за Зеленского
NBC News: Неблагодарность Зеленского вывела Байдена из себя
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Президент США Джо Байден вышел из себя в ходе телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским из-за его неблагодарности по поводу предоставленной Украине военной помощи, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
По данным СМИ, тот разговор состоялся в июне. «Байден едва закончил говорить Зеленскому, что одобрил выделение еще 1 млрд долларов в виде военной помощи Украине, когда Зеленский начал перечислять всю дополнительную помощь, в которой он нуждается, но не получает», – передает РИА «Новости».
После этого Байден вышел из себя и повысил голос. По словам американского президента, Зеленский мог бы проявить чуть больше благодарности.
Отмечается, что до этого разговора недовольство Байдена копилось в течение нескольких недель. По данным источников, в Белом доме считали, что США делают все возможное и настолько быстро, насколько это возможно, однако Зеленского это не устраивает.
«После того, как Зеленский получил отпор во время июньского телефонного разговора, его команда решила попытаться разрядить напряженность, придя к выводу, что разногласия с президентом США непродуктивны», – сообщили источники.
Однако в тот же день Зеленский выразил Байдену благодарность за полученную помощь, а отношения между ними улучшились.
Напомним, 28 октября сообщалось, что США выдадут украинским властям новый пакет помощи на 275 млн долларов.
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Медведев призвал изучить странные военные закономерности на Украине
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пошутил о «странной закономерности», по которой успехи украинских ПВО, по данным украинских же СМИ, снижают обеспечение самой Украины водой и электричеством.
«Странные закономерности, не укладывающиеся в современную военную и инженерную науку, обнаружены на Украине. Чем лучше, по информации украинских СМИ, там работают силы ПВО, тем хуже обеспечение страны электричеством и водой», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он пришел к заключению, что необходимо вдумчиво исследовать выявленный парадокс.
Ранее в Молдавии заявили, что сбитая украинскими ПВО ракета рухнула в молдавском населенном пункте Наславча, расположенном через реку от Винницкой области Украины.
Взрывы произошли в нескольких городах Украины
СМИ и местные власти сообщают о взрывах в Полтаве, Николаеве, Никополе и Харькове
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В Полтаве, Николаеве, Никополе и Харькове произошли взрывы, в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ и местные власти.
Глава военной администрации Полтавской области Дмитрий Лунин сообщил в Telegram, что «в Полтаве были слышны взрывы». Украинские СМИ также сообщают о взрывах в Николаеве (Николаевская область) и Никополе (Днепропетровская область). Вечером 31 октября сообщалось о взрыве в Харькове, передает РИА «Новости».
Сообщалось о воздушной тревоге в Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях. Позднее во всех этих регионах тревога была отменена. Однако еще через некоторое время воздушная тревога вновь была объявлена ночью в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях, передает ТАСС.
Напомним, в понедельник практически во всех украинских регионах объявили воздушную тревогу в связи с российскими ракетными ударами. Власти Украины признали повреждение 18 объектов в десяти регионах страны, в основном – объектов энергетики, сотни населенных пунктов в семи областях лишились электричества. Минобороны сообщило о поражении всех целей нового ракетного удара по системе энергетики Украины.
Жена шахматиста Карпова рассказала подробности получения мужем травм
Жена шахматиста Карпова рассказала подробности его падения
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Супруга госпитализированного чемпиона мира по шахматам, депутата Госдумы от «Единой России» Анатолия Карпова Наталья рассказал, что он упал во время похода в магазин за кофе.
По словам женщины, спуск на месте падения «неприятный, там всегда лужи», сообщила она «Известиям».
Супруга шахматиста добавила, что травма бытовая, без криминальных оттенков. Наталья отметила, что в субботу вышла с супругом из подъезда, он поскользнулся и захромал. Врачи в травмпункте сообщили, что также есть травма головы.
«Но сейчас мне врач позвонил, что она уже рассасывается. Он в сознании, ничего с ним такого нет. Понаблюдают дня три и все – я так думаю, надеюсь», – пояснила она.
Женщина добавила, что Карпов находится в удовлетворительном состоянии. По ее словам, опасения сняты, гематома в положительной динамике.
Ранее сообщалось, что чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова госпитализировали в Москве с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой.
Пресс-секретарь «Локомотива» ушел с поста после скандала с украинским флагом
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Пресс-секретарь ФК «Локомотив» Леонид Шлыков ушел с поста на фоне скандала, разразившегося после появления в эфире Матч-ТВ его фотографии с украинским флагом, который он установил у себя на аватарке в одной из зарубежных соцсетей.
Как стало известно газете ВЗГЛЯД, руководитель пресс-службы футбольного клуба «Локомотив» Леонид Шлыков ушел с поста после скандала в эфире Матч-ТВ с украинским флагом. В передаче «Есть тема» была продемонстрирована фотография Леонида Шлыкова с украинским флагом, взятая с его страницы в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская). После этого пресс-секретарю было предложено покинуть свой пост.
Получить официальный комментарий в пресс-службе клуба не удалось.
Шлыков был назначен руководителем пресс-службы «Локомотива» 8 июля нынешнего года. Ранее он занимал позиции главного редактора клубных медиа «Динамо» и начальника группы PR и коммуникаций Российской премьер-лиги. Также работал в Okko, Mail.ru Group и Яндексе. В клубе он должен был отвечать за связи с общественностью, новые медиа и производство контента, указано на сайте клуба.
Сейчас в соцсети у Шлыкова нет фотографий с изображением украинского флага.
Эксперт: Перевод железных дорог Украины на тепловозную тягу осложнит снабжение ВСУ
Эксперт Анпилогов: Украина не сможет в полной мере снабжать ВСУ при переходе на тепловозы
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Железные дороги Украины теперь будут вынуждены отказаться от электровозов и вернуться к использованию тепловозов. Это серьезно замедлит доставку грузов для нужд ВСУ на фронт. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Алексей Анпилогов. Ранее Минобороны России сообщило о нанесении высокоточных ударов по системам энергетики Украины.
«Очевидно, что железная дорога критически важна для военного снабжения. Большая часть поставок – негабаритный большой груз. Например, если тащить танк по обычной дороге на трале, то их общий вес может достигать сотни тонн, и такую массу выдержит не каждый мост. А железная дорога рассчитана на подобные грузы», – напоминает президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов.
«Существует два типа железных дорог – неэлектрифицированные и электрифицированные. Последние обслуживают локомотивы на постоянном и переменном токе. Норматив движения такого участка в два-три раза выше, чем у неэлектрифицированных железных дорог. Другими словами, электровоз едет в два-три раза быстрее тепловоза», – объясняет эксперт.
Зачастую тепловозы гораздо сложнее в обслуживании, нежели электровозы, добавляет он. Помимо этого, они дольше разгоняются.
«Такой вид логистики, помимо всего прочего, серьезно зависит от доступности дизельного топлива. Тепловоз постоянно нуждается в дозаправке. Соответственно, украинской армии теперь придется формировать запасы топлива, которые станут для наших военных отличной мишенью. Особенно, если речь идет о прифронтовых территориях, расположенных в зоне досягаемости артиллерии», – подчеркнул Анпилогов.
Таким образом, отмечает эксперт, переход с электро- на тепловую тягу серьезно замедлит доставку грузов для ВСУ. «Причем большая часть украинских железных дорог была электрифицирована, поэтому тепловозов там осталось немного. Если электровозов официально около трех тыс. единиц, а часть из них либо совсем старая, либо недействующая, то с тепловозами еще хуже – их порядка 600–700 штук. Причем в них включены даже маневровые – советская модель 70-х годов ЧМЭЗ, – которые в принципе не предназначены для того, чтобы тянуть большие грузы на дальние дистанции», – указал собеседник.
«Разумеется, тепловозы бывают разные. Некоторые по тяге сравнимы с электровозами. Другое дело, что большая часть украинского парка – именно ЧМЭЗ. Он может сдвинуть с места, например, 60 груженых вагонов, но это предел его возможностей. Обычно он работает максимум с двадцатью вагонами», – приводит пример эксперт.
«Опять же, неэлектрифицированные участки, которые на Украине и раньше еще оставались, и теперь никуда не денутся. А резервами «Укрзалізниця» (УЗ) попросту не обладает. Соответственно, придется еще больше «размазывать» эту тягу по трассам страны. Понять, что этот процесс начался, мы скоро сможем по массовым отменам пассажирских перевозок на Украине, а также заторам зерновых грузов», – предполагает собеседник.
«Так что заместить полностью тепловозами все участки, которые выпадут из электрификации, Украине будет очень трудно, если вообще возможно», – заключил Анпилогов.
В понедельник «Укрзалізниця» признала, что около 20% поездов на Украине выбились из графика движения. Это произошло из-за повреждений энергообъектов. Отмечаются проблемы с графиком на Львовском, Приднепровском и Донецком направлениях. На маршруты вместо электровозов выходят тепловозы.
Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, после ударов обширные участки железной дороги обесточены. Напомним, в понедельник, в результате новой волны ударов ВС России ракетами и дронами повреждены 18 объектов в десяти регионах Украины. Профильное украинское издание Еlektrovesti сообщило о ракетных ударах по Днепровской, Днестровской и Кременчугской ГЭС.
Позже Минобороны России сообщило о нанесении высокоточных ударов по системам военного управления и энергетики Украины, цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены.
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Конгрессмен США призвал «уничтожить Россию» из-за традиционных ценностей
Конгрессмен США Раскин заявил о необходимости уничтожить Россию из-за ее следования традиционным ценностям
Россия должна быть уничтожена, так как это православная страна и она исповедует традиционные ценности, заявил конгрессмен США Джейми Раскин.
По его словам, Россия – это православная страна, исповедующая традиционные ценности, поэтому она должна быть уничтожена любой ценой, передает Ura.ru со ссылкой на Fox News.
Ранее сообщалось, что Белый дом будет готов к переговорам с Россией, если на грядущих выборах в Конгресс победит Республиканская партия.
Бизнесмен Пригожин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить губернатора Петербурга Беглова
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Российский миллиардер Евгений Пригожин отправил заявление о преступлении в Генпрокуратуру России с предложением провести проверку в отношении губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Заявление Пригожина было опубликовано в Telegram-канале бизнесмена. Отмечается, что он попросил проверить возможный факт создания Бегловым организованного преступного сообщества на территории Петербурга «с целью разграбления госбюджета и обогащения входящих в его окружение коррумпированных чиновников».
Также сообщается, что текст документа до окончания проверки опубликован не будет, копия заявления направлена Беглову.
Ранее бизнесмен Евгений Пригожин признал, что в 2014 году создал группу, впоследствии названную «Вагнер», отметив, что благодаря отваге ее бойцов коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР, а также получили защиту народы Сирии, других арабских, африканских и латиноамериканских стран. Прежде Пригожин отрицал свою причастность к ЧВК «Вагнер».
В Кремле отметили вклад Пригожина в помощь стране.
Минобороны: Движение судов в рамках «зерновой сделки» недопустимо
Минобороны: Движение судов по коридору безопасности в рамках «зерновой сделки» недопустимо
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Россия как основной участник «зерновой сделки» не выходит из нее, а приостанавливает ее действие, разъяснили в Минобороны России.
Отмечается, что до прояснения ситуации вокруг совершенного Украиной теракта против боевых кораблей и гражданских судов в Севастополе движение по коридору безопасности, определенному «черноморской инициативой», приостановлено, сообщается в Telegram-канале МО.
«Подчеркиваем, что Российская Федерация как основной участник указанных соглашений не выходит из них, а приостанавливает их действие. В связи с этим движение судов по коридору безопасности является недопустимым, так как украинское руководство и командование ВСУ используют его для ведения боевых действий против Российской Федерации», – сообщает Минобороны.
«В складывающихся условиях не может быть и речи о гарантиях безопасности любого объекта на указанном направлении до принятия украинской стороной дополнительных обязательств не использовать данный маршрут в военных целях. С учетом того, что подписание соглашения – Инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины («Черноморская инициатива») – и его реализация осуществлялись при посредничестве Генерального секретаря ООН А. Гутерриша, довели до него и Совета Безопасности ООН нашу позицию», – говорится в сообщении.
«Рассчитываем на содействие международной организации в получении гарантий со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против Российской Федерации», – заявило Минобороны.
Напомним, в Минобороны заявили, что Россия после теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.
Путин рассказал о повреждениях на «Северных потоках» в результате теракта
Путин сообщил о воронках и вырванной трубе на «Северных потоках» в результате теракта
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Газпром допущен к обследованию места подрыва «Северных потоков», причиной повреждения газопроводов стал теракт, сообщил глава Российского государства Владимир Путин.
По словам Путина, глава Газпрома Алексей Миллер «доложил с утра, что обследовали». На месте взрыва обнаружены две воронки три и пять метров глубиной. Как рассказал президент, «вырвало трубу длиной 40 метров, разрыв составляет, всего трубы разошлись на 259 метров», передает ТАСС.
«Вот этот кусок трубы, который был вырван. Его изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону «Северного потока – 2», который тоже оказался поврежденным. Видимо, и этим взрывом, и этими осколками, остатками этой трубы», – приводит его слова РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что «это очевидный теракт». России ситуацию «трудно контролировать», поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции, Германии. По словам Путина, в Европе «рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы». «Кто-то еще наглости набирался думать, что Россия сама взорвала. До такой бредятины трудно себе представить, что кто-то додумался, но тем не менее придумывают всякую такую чушь», – сказал он.
Путин, отвечая на вопрос, найдутся ли желающие купить российский газ, когда появится турецкий хаб, заявил, что покупатели российского газа есть всегда. Турецкий газовый хаб – реалистичный проект, который удастся достаточно быстро реализовать, заявил он, отметив, что России легче контролировать акваторию Черного моря, а с турецкой стороной «проще работать», потому что президент Реджеп Тайип Эрдоган – «человек слова». Путин не сомневается, что контракты на покупку газа через турецкий хаб будут заключены.
26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» устроили теракты. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявлял, что расследование ведут без взаимодействия с российской стороной, чтобы продвигать удобную для Запада версию.
Олег Тиньков отказался от российского гражданства
Бывший владелец «Тинькофф банка» Олег Тиньков заявил, что отказался от российского гражданства
Предприниматель и бывший владелец «Тинькофф банка» Олег Тиньков опубликовал справку об официальном выходе из российского гражданства.
«Я официально отказался от российского гражданства», – написал Тиньков в социальной сети, передает ТАСС.
Бизнесмен опубликовал справку о выходе из гражданства, которая датирована 26 октября.
Напомним, Олег Тиньков попал под санкции, которые ввели против России в связи с проведением Москвой спецоперации на Украине. Тиньков в соцсетях выступил с критикой спецоперации России на Украине, негативно отозвался о Российской армии, а также оскорбил тех россиян, кто поддерживает спецоперацию, – их, по его версии, в стране якобы меньшинство.
После этого семейные трасты, связанные с Тиньковым, в результате ряда сделок избавились от всей своей доли в компании, а группа «Интеррос» стал держателем примерно 35,08% акций компании.
Западные СМИ: После теракта на «Северных потоках» Трасс отправила Блинкену сообщение «все сделано»
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Западные интернет-СМИ обсуждают информацию основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома о том, что бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после теракта на «Северных потоках» с текстом: «Все сделано».
Дотком на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) задался вопросом о том, как «русские узнали, что Британия подорвала трубопроводы «Северного потока» совместно с США». По его словам, произошло это потому, что Лиз Трасс воспользовалась своим iPhone, чтобы отправить сообщение Блинкену. В сообщении, по словам Доткома, говорилось: «Все сделано». Он уточнил, что сообщение было отправлено через минуту после взрыва на трубопроводе и до того, как кто-то еще об этом узнал.
Предприниматель при этом утверждает, что информация поступила не с того телефона Трасс, который, по данным СМИ, взломали хакеры. При этом он не поясняет, откуда получил информацию.
Заявления Доткома обсуждаются на платформах Reddit и на портале 19fortyfive. При этом мейнстримовские западные СМИ это никак не освещают. Официальных подтверждений этой информации не поступало.
Немецко-финский предприниматель Ким Дотком ранее попадал в поле внимания ФБР, в том числе был задержан по запросу бюро и обвинялся в рэкете, отмывании денег и мошенничестве. США требуют его выдачи из Новой Зеландии, где он сейчас проживает и продолжает судебную тяжбу против экстрадиции, напоминает РИА «Новости».
Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что ЧП на «Северных потоках» – это очевидный теракт, поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции, Германии. По словам Путина, в Европе «рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы».
На Украине пожаловались на нехватку запчастей для восстановления энергосистемы
ДТЭК: Большая часть оборудования для восстановления энергосистемы Украины израсходована
Большая часть оборудования для восстановления энергосистемы Украины израсходована, заявил исполнительный директор украинского энергохолдинга «ДТЭК» Дмитрий Сахарук.
Как заявил Сахарук в эфире украинснкого телемарафона, Киев израсходовал запас оборудования на складах уже после первых атак ВС России. При этом определенное количество оборудования Украина смогла купить за «сотни миллионов долларов», передает РИА «Новости».
По словам директора «ДТЭК», сейчас предпринимаются все меры, чтобы купить его или получить от партнеров бесплатно. Он добавил, что для покупки оборудования необходимо много времени и средств, а общие убытки «ДТЭК» составляют сотни миллионов долларов.
Ранее министр энергетики страны Герман Галущенко сообщил, что в ходе боевых действий Украина потеряла 90% ветряной и до 50% солнечной энергетики.
Запад в СБ ООН не смог опровергнуть причастность к нападению на Севастополь
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На заседании СБ ООН страны Запада не смогли прямо опровергнуть заявления Москвы о том, что атаку на Севастополь украинцы совершили при помощи западных кураторов, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский заявил в Telegram, что в понедельник в СБ ООН состоялось «сразу два любопытных заседания». Первое «созвали западники» по поводу выводов Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в связи с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске в 2021 году.
ИКАО сначала подтвердила версию официального Минска об угрозе взрыва на лайнере, но «западники» вынудили организацию пересмотреть ее же выводы и скорректировать доклад. Заседание СБ страны Запада использовали для политических нападок на Минск и Москву, сообщил Полянский.
Второе заседание созвала Россия после нападения Украины на Севастополь. Россия объяснила свое решение приостановить участие в «зерновой сделке» и раскрыла «статистику по выполнению самой сделки». В ответ российская сторона не услышала прямых опровержений того, что атаки совершили украинцы при помощи своих западных кураторов. Страны Запада попытались возложить на Россию вину «за ситуацию вообще». Как сообщил Полянский, развивающиеся страны высказывались осторожно.
«На мой взгляд, ни одно из этих двух заседаний западники не могут записать себе в актив. Их «двойные стандарты» и конфронтационный настрой были видны «невооруженным взглядом». С фактами они работать совсем разучились, предпочитая оперировать домыслами, штампами и голословными обвинениями. Сказывалась и усталость – в конце октября мы их своими заседаниями по Украине явно измотали», – заявил дипломат.
Напомним, украинские беспилотники для атаки на российские корабли и инфраструктуру, задействованные в реализации «зерновой сделки», воспользовались коридором, по которому вывозится зерно. Россия приостановила участие в сделке.