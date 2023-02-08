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Марочко заявил о резком росте небоевых потерь ВСУ в январе
Марочко: Небоевые потери ВСУ в январе на территории СВО выросли на 25%
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Небоевые потери среди украинских военных на территории спецоперации в январе увеличились на 25%, заявил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, увеличение небоевых потерь личного состава связано с суицидами, ДТП в алкогольном и наркотическом опьянении, неуставными взаимоотношениями и убийствами в ходе конфликтов, передает ТАСС.
Так, Марочко подчеркнул, что в рядах ВСУ ухудшается морально-психологическое состояние бойцов, а из-за плохих бытовых условий и низких температур зафиксирован всплеск острых респираторных и простудных заболеваний, которые часто запускаются и перерастают в хроническую форму.
«Появились пациенты с тяжелыми стадиями обморожений, которые привели к ампутациям конечностей... одна операция привела к летальному исходу», – рассказал он.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу озвучил потери ВСУ за январь.
Западные СМИ рассказали о тяжелых потерях украинских войск
New York Times написала о заполненных моргах и тяжелых потерях украинских войск
Американская газета New York Times сообщила о заполненных моргах и тяжелых потерях украинских войск в Донбассе.
По данным газеты, в одном из прифронтовых госпиталей на подконтрольной Киеву территории один морг полностью забит телами украинских солдат, а в госпитале носилки с ранеными стояли даже в коридорах, передает РИА «Новости».
Отмечается, что украинские войска также жалуются на то, что силы России превосходят их по численности и вооружению.
Ранее в ЛНР заявили, что украинское руководство направило в войска и гражданские структуры особые распоряжения для сокрытия реальных человеческих потерь в зоне активных боевых действий.
Морозы сорвали контратаки ВСУ под Сватово
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В прошедшие пятницу и субботу подразделения ВСУ дважды пытались провести разведку боем в районе Куземовки и Берестового недалеко от Сватово, но не смогли этого сделать из-за застрявшей артиллерии, сообщают СМИ.
Как пишет RT в своем Telegram-канале, значительное количество исправных орудий M777 калибра 155 мм 67-й бригады ВСУ вмерзли в грунт после развертывания на боевых позициях.
Задержка в переброске орудий привела к столкновению с танками Т-72Б3 и Т-90М. В результате ВСУ потеряли 40 человек убитыми и ранеными, а после этого отступили на исходные позиции.
Такая же ситуация произошла с самоходными артиллерийскими дивизионами 14-й механизированной бригады. САУ «Гвоздика» калибра 122 мм и «Акация» калибра 152 мм после установки в земляные укрытия погрузились в грунт до уровня катков и гусеничных траков. Наступили морозы, и украинские артиллеристы не смогли передвигать технику из-за твердой ледяной корки.
Подразделение 40-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ потеряло не менее трех орудий «Гиацинт-Б» 1-го и 2-го артиллерийских дивизионов. Они вмерзли в грунт и были оставлены на позициях до улучшения погоды. Позднее орудия были обнаружены с воздуха беспилотником «Орлан-30» и уничтожены огнем реактивных комплексов «Смерч» калибра 300 мм.
Ранее сообщалось, что ВСУ перебрасывают натовскую бронетехнику под Сватово.
The New York Times: Украина превращается во «второй Вьетнам» для Байдена
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Россия и Украина могли бы сесть за стол переговоров, но Вашингтон сознательно становится главным противником Москвы, пишет американская газета The New York Times. Решение Запада поставить Киеву современные танки грозит эскалацией конфликта до масштабов Второй мировой войны, предупреждает издание.
Российская спецоперация превратилась в борьбу на истощение, в которой Украина проигрывает, пишет газета The New York Times. В материале отмечается, что в настоящий момент боевые действия напоминают сражения Первой мировой войны: солдаты пытаются прорвать относительно стабильные линии фронта.
В столкновениях подобного типа чаще всего выигрывает тот, кто рационально использует ресурсы. Автор материала Кристофер Колдуэлл считает, что преимущество в этом вопросе на стороне России – о чем свидетельствуют демографические и экономические показатели. Но мирному урегулированию препятствуют США, чьи действия способствуют эскалации конфликта.
Решение Запада поставить ВСУ современные танки выводит противостояние на новый уровень. Идея, по мнению автора статьи, состоит в том, чтобы перемотать историю вперед: совершить скачок от позиционных сражений Первой мировой войны к активным столкновениям Второй мировой. В статье подчеркивается, что Вашингтон сознательно «заменяет» противника Москвы: вместо режима президента Украины Владимира Зеленского главным антагонистом России теперь выступают именно США и президент Джо Байден.
Большинство атак ВСУ были связаны с использованием американских информационных сетей. Таким образом, с точки зрения России, основная угроза исходит со стороны Штатов, но не Украины. Уточняется, что ситуация может усугубиться с поставкой ВСУ танков Abrams.
Кроме того, использование все более передовых вооружений требует присутствия на поле боя американских экспертов. По мнению издания, США рискуют превратить текущий конфликт во «второй Вьетнам».
Ранее Вашингтон решил передать Киеву 31 танк M1 Abrams. Америка уже начала подготовку экипажей ВСУ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл решение США «бременем для европейских налогоплательщиков». Он предупреждал, что американское вооружение сгорит так же, как и любое другое.
Вместе с тем правительство Германии предоставит Киеву на первом этапе одну роту танков Leopard 2A6 (14 машин из собственных запасов). Как отмечал министр обороны страны Борис Писториус, итоговая цель заключается в том, чтобы союзники в общей сложности отправили Украине 88 (по другим данным – 120) моделей.
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Военный эксперт рассказал об эффективности «Краснополя» против западных танков
Военный эксперт Козюлин: У России достаточно средств для борьбы с западными танками ВСУ
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«Краснополь» производится еще с советских времен, за эти годы его неоднократно модернизировали. Нарастить объемы боеприпасов не составит труда. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее стало известно, что Россия наращивает производство артиллерийских снарядов «Краснополь».
«Краснополь» – известный отечественный высокоточный артиллерийский боеприпас с лазерным наведением. Он предназначен для поражения в первую очередь танков. Поэтому ко встрече западных Abrams, Leopard и Challenger мы готовы», – рассказал Вадим Козюлин, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ.
«В Вооруженные силы нашей армии он поступил еще в советское время, в 1986 году. С тех пор «Краснополь» неоднократно модернизировался и совершенствовался. Сама по себе разработка хорошо изучена. Учитывая, как давно он используется, все компоненты отечественные, поэтому должно получиться быстро нарастить объемы производства», – отметил он.
«Кроме того, «Краснополь» производится по российской лицензии в Китае. В крайнем случае для оперативного решения вопроса мы сможем закупить недостающую комплектацию, тем временем наращивая собственное производство», – отметил собеседник.
«Помимо артиллерийских боеприпасов, у нас есть еще эффективные системы «воздух – земля» для самолетов и вертолетов. Средств борьбы с танками у нас достаточно много», – заключил Козюлин.
Ранее стало известно о наращивании в России производства снарядов, способных уничтожать танки НАТО. Речь идет об управляемых артиллерийских боеприпасах «Краснополь» калибра 152 мм для ствольных артиллерийских гаубиц. Российский оборонно-промышленный комплекс в 2022 году увеличил их выпуск в несколько раз. Отмечается, что в 2023 году темпы производства управляемых снарядов также планируется увеличить.
Снаряды «Краснополь» позволяют поражать одиночные малоразмерные цели противника, в том числе подвижные, такие как танки. Это было подтверждено многократно в боевых условиях на практике, заявил источник. Такие снаряды можно успешно применять против Abrams и Leopard, которые планируется поставить Украине.
Напомним, СМИ сообщали, что высокоточным снарядом «Краснополь» был уничтожен полевой штаб и центр связи ВСУ со Starlink в Угледаре.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что снарядами «Краснополь» также можно эффективно уничтожать РСЗО HIMARS.
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В России оценили шансы конфликта на Украине пойти по «корейскому сценарию»
Политолог Ткаченко: Украинская пропаганда ошибается с параллелями с Корейской войной
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Киев взял за основу вроде бы схожий исторический опыт. Но там совершенно не учли, что различий в данном случае больше, чем общих свойств, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в СМИ вновь появились обсуждения возможного раздела Украины по аналогии с Кореей.
«Сама Украина, которая активно вбрасывает в информационное поле тезис о «корейском сценарии», не может прийти к единому понимаю, чего она хочет. Но, по сути, разговор о том, чтобы каким-то образом остановить военные действия условно на той границе, которая сейчас имеется», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Если руководствоваться историей Корейской войны, то это не лучший сценарий. Напомню, к началу конфликта в 1950 году линия разграничения проходила по 38-й параллели. И после трех лет сражений стороны были вынуждены вернуться на те же позиции. Заимствовать из корейской истории в данном случае нечего», – полагает собеседник.
«Основа пусть и хрупкой, но все же стабильности на полуострове заключается в том, что стороны по итогам конфликта признали статус-кво. В случае с Украиной ни о каком статус-кво речи быть не может. Помимо этого, в случае с Корейской войной по обе стороны конфликта были корейцы», – обращает внимание политолог.
«И если перекладывать эту модель на Украину, то Киев для начала должен прийти к мысли о том, что в стране живут русские. По факту украинская пропаганда взяла в чем-то близкий пример, но не учла, что различий в ней больше, чем общих свойств. Северная и Южная Кореи были единой культурой. А тут разделена сама Украина», – заключил Ткаченко.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Украина не сможет достичь по уровню жизни и развития Южную Корею. Мнения о том, что Украина пойдет по тому же пути, что Южная и Северная Кореи, – «некий новый политический сон», новая мечта «пост-майдана», написал он в своем Telegram-канале.
Как полагает сенатор, эту идею предлагают люди, которые ищут свое место в будущей системе украинской власти и пытаются создать для себя хоть какие-то перспективы. «Да и во всех других отношениях аналогия с Южной Кореей никуда не годится. Пустое», – заключил он.
В свою очередь глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал это демагогией, отметив, что «корейский сценарий» не обсуждается, а цели спецоперации остались неизменны.
Замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал разговоры про «корейский сценарий» «просто хотелками». «Типа мы, оставшаяся часть Украины, будем под западным управлением и защитой. А потом достигнем уровня Республики Корея. И еще – как бы остается некоторая надежда на воссоединение с бывшими территориями. Тезис для внутреннего использования, не более», – написал он.
«Правда, украинские пропагандисты не пишут, что раздел по 38-й параллели создал две самостоятельные страны. А Донбасс и другие территории вошли в состав России, которая является крупнейшим государством, обладающим полным суверенитетом и самым грозным оружием», – продолжил он.
«Примечательно здесь другое. В Киеве стеснительно пробросили тезис, что никакой перемоги быть не может. В лучшем случае – раздел на части. А по сути – это первый шаг к признанию сложившихся на земле реалий», – акцентировал Медведев.
Накануне в Киеве вновь заговорили о том, что Запад готов пойти по такому сценарию с Украиной, какой был с разделением Кореи на две части. Месяцем ранее аналогичным заявлением выступал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. В эфире телемарафона он сказал, что Киеву могут предложить «корейский вариант» урегулирования, предполагающий «условную 38-ю параллель».
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что информация Киева о якобы имеющих место контактах замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака по поводу возможности «корейского варианта» урегулирования на Украине является очередной уткой.
Напомним, что Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950–1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части, ставшие независимыми государствами.
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Кадыров назвал сроки окончания СВО
Кадыров: Спецоперация России на Украине закончится до конца года
В беседе с министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмедом Дудаевым глава республики Рамзан Кадыров заявил, что российская спецоперация на Украине завершится до конца года.
По словам Кадырова, европейские государства признают неправильность своих действий, и Запад встанет на колени и будет взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией.
«Другого не должно быть и не будет», – передают «Ведомости» слова Кадырова.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает неуместными попытки «различных экспертов» навязать статус мирового конфликта российской специальной военной операции на Украине.
Российские войска за сутки уничтожили более 340 украинских военных
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Вооруженные силы России на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях за сутки уничтожили более 340 украинских военных, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства сообщается, что на Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника на данном направлении за сутки составили более 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30.
На Краснолиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии, а также тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» уничтожено свыше 100 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.
На Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ, а также наступательных действий штурмовых отрядов «Южной» группировки войск за сутки уничтожено более 90 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица «МСТА-Б».
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллерия группировки войск «Восток» общие потери противника составили более 80 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-20, две гаубицы Д-30, а также самоходная гаубица «Гвоздика».
На Херсонском направлении уничтожено до 20 украинских военнослужащих, самоходная гаубица «Акация», а также склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Тараса Шевченко Херсонской области.
Ранее российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили более 400 украинских военных на нескольких направлениях, а также артиллерийский склад в районе Угледара.
Рогов заявил о желании добровольцев с Запада воевать за Россию
Рогов: Добровольцы из Франции, Германии, Британии и США хотят воевать за Россию
Добровольцы из западных стран, включая Францию, Германию, Британию и США, изъявляют желание прибыть в Запорожскую область и воевать на стороне России, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, граждане Британии, Италии, США, Германии, Франции и других стран обращаются с просьбой разрешить им вступить в ряды Российской армии в качестве добровольцев, но пока это сложно сделать по логистическим причинам, передает РИА «Новости».
При этом, по его словам, на сегодня в Запорожском добровольческом батальоне имени Павла Судоплатова служат добровольцы из Швеции, Турции и Сербии.
Ранее три человека из Турции вступили в ряды добровольческого батальона имени Павла Судоплатова, который формируется в Запорожской области.
Пушилин рассказал об успехах российских сил в направлении Северска
Российские силы добились определенных успехов в направлении Северска, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24».
Он подчеркнул, что эти успехи имеют важное значение для освобождения Красного Лимана, передает ТАСС.
Ранее Пушилин рассказал, что российские силы закрепились на севере и востоке города Артемовска (Бахмут) и продолжают выдавливать ВСУ с их позиций.
В СНБОУ призвали уничтожить угрожающие Украине объекты в России
Секретарь СНБОУ Данилов призвал уничтожить угрожающие Украине объекты на территории России
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в ответ на вопрос об украинских ударах по территории РФ заявил, что Украина должна уничтожить объекты, которые, по мнению Киева, наносят ей ущерб.
Данилов заявил в интервью Reuters, что если в России есть объект, который наносит ущерб Украине, то ВСУ должны уничтожить эти объекты. Таким образом, Данилов вступил в прямое противоречие с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подолякой, передает РИА «Новости».
В прошлую субботу представитель Зеленского отказался от гарантий ненанесения ударов по России.
В Запорожье упал «дуб Богдана Хмельницкого»
В Запорожье упало самое старое дерево Украины
Самое старое дерево Украины, 700-летний дуб, под которым по легенде собирал свое войско в Запорожье Богдан Хмельницкий, упал, сообщили украинские СМИ.
По информации издания «Страна.ua», местный активист Александр Притула, который с 2006 года следил за состоянием дуба, призывал кронировать дерево, но никаких действий не предпринималось, передает ТАСС.
По легенде возле этого дуба в 1648 году собирал свое войско Богдан Хмельницкий. Несмотря на попытки активистов спасти дерево, дуб высох. Притула считает, что это произошло от удара молнией в мае 2015 года.
Напомним, ВС России освобождена большая часть Запорожской области, которая воссоединилась с Россией. Под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), в частности, остается город Запорожье, где проживает почти половина населения региона.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о перспективах взятия города Запорожья.
Сослуживцы попросили наградить Звездой Героя накрывшего собой гранату бойца
Накрывшего собой гранату и спасшего сослуживцев в зоне СВО бойца попросили наградить Звездой Героя
Участники специальной военной операции обратились с просьбой посмертно наградить Звездой Героя забайкальца Павла Кочева, который накрыл собой гранату и спас сослуживцев.
Депутат Госдумы Андрей Гурулев в своем Telegram-канале опубликовал очерк о подвиге Павла Кочева. Он рассказал, что бойцы штурмовой группы осенью 2022 года в разное время приезжали в Читу и побывали на могиле погибшего товарища. Они первыми подписали письмо, где рассказали о героической гибели сослуживца, и призвали наградить его посмертно Звездой Героя. В очерке написано, что Павел погиб 14 августа.
«Граната упала посередине: справа от Алексея и слева от Павла. Рядом, чуть впереди и чуть позади были Иван, Сергей, Юра и Миша. Судя по всему, Павел понял, что отбросить гранату уже не успеет, и, как лежал, прыгнул прямо на нее. Левым боком упал на смертельный железный комок. Осколки, вылетевшие из-под его тела, посекли «Малого», – рассказывают боевые товарищи Павла, считая, что если бы не он, они бы погибли.
Ходатайство о представлении Кочева к награждению Золотой Звездой Героя поддержали не только Гурулев, но и Забайкальская краевая общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов и общественные организации.
Ранее майор медслужбы в Запорожской области Александр Сеикаев был награжден орденом Мужества посмертно. Он погиб в результате обстрела больницы города Токмак Запорожской области, оставшись с нетранспортабельными тяжелобольными пациентами, которых не успели эвакуировать.
Рогов предложил «подвинуть» линию фронта из-за американских бомб
Рогов выступил за продвижение линии фронта на 150 км из-за бомб GLSDB
Поставка Украине дальнобойных ракет делает актуальным вопрос отодвигания линии боевого соприкосновения вглубь «постукраинского пространства» на 150 км, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, GLSDB способны преодолевать расстояние в 150 км, поэтому нужно действовать на упреждение и отодвинуть линии фронта вглубь территории, подконтрольной режиму Зеленского, на 150 км, что позволит обезопасить новые регионы России и территории, находящееся в тылу, передает РИА «Новости».
По его словам, под угрозой находятся не только Мелитополь, Бердянск и Энергодар, но также, Курчатов, где находится атомная станция, Курск, Белгород, Луганск, Таганрог, Армянск и Джанкой.
Ранее Пентагон заявил, что в новом пакете военной помощи киевскому режиму будут ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB дальностью в 150 км. В Пентагоне заявили, что США оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму.
Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление Пентагона о поставках дальнобойных ракет Киеву, необходимо помнить заявление президента Владимира Путина в Волгограде.
Напомним, президент Владимир Путин в Волгограде заявил, что России снова начали угрожать немецкими танками Leopard, воюя руками бандеровцев на Украине, но у России есть чем ответить и применением бронетехники дело не закончится.
В Минобороны сообщили о доработке формы для участников спецоперации
Минобороны России доработало военную форму для бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине.
Так, ведомство сообщило об улучшении качества тканей, швов и утеплителей, но на каких предприятиях будет шиться форма, не сообщалось, передает РБК со ссылкой на источник.
В военном ведомстве форму назвали одеждой «нового поколения», при пошиве которой учитывались пожелания военнослужащих, принимающих участие в СВО. В состав вошли летняя, ветроводозащитная, демисезонная и зимняя полевые формы.
В летнем варианте также обновили комплекты обуви, а к демисезонным добавили специальные ботинки и резиновые сапоги с утеплением.
Новую форму планируют отправлять уже весной.
Финалист «Лидеров России» возглавил отряд добровольцев на передовой
Финалист трека «Госуправление» конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – Денис С. отправился в зону СВО, вместе с офицерами Генштаба обучил добровольцев и возглавил их отряд.
За проявленный героизм на важном участке линии фронта 45-летний полковник запаса Денис С. представлен к награждению Орденом Мужества, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.
Он отправился добровольцем на фронт еще в начале СВО, уволившись с должности начальника отдела экономики муниципального образования в Краснодарском крае.
После сообщения о представлении к награде Денис отметил, что «главное – отношение ко мне моих подчиненных, их жизни и выполнение боевых задач».
Он командует отрядом добровольцев, в который входят более 400 человек с Дальнего Востока, Урала, Сибири, Кубани и Северного Кавказа. Его подразделение защищает участок передовой линии на важном направлении СВО.
«Моральный дух очень высокий. Мы хотим помочь наступать ребятам на Донецком направлении – вот где сейчас действительно сражается цвет нации, герои!» – отметил он.
В зоне спецоперации он взял позывной «Маэстро», как у героя Леонида Быкова в советском фильме «В бой идут одни старики». «Носить такой позывной обязывает ко многому. Во время Великой Отечественной с ним наши деды уничтожали фашистов на этой же земле», – подчеркнул он.
Денис С. особо подчеркнул: он гордится тем, что является гражданином России – великой страны, подарившей миру Суворова, Пушкина, Чайковского.
Денис С. окончил Новосибирский военный институт внутренних войск МВД, Общевойсковую академию ВС России и Ростовский филиал РАНХиГС при президенте РФ. Служил во внутренних войсках, в том числе разведке и спецназе. Награжден медалями «За воинскую доблесть», «За отвагу», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».