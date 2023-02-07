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Российские спасатели обнаружили живого под завалами в Турции
Спасатели МЧС обнаружили живого под завалами в Турции
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Спасатели МЧС России, которые во вторник направились помогать бороться с последствиями землетрясения в Турции, обнаружили живого человека под завалами одного из зданий.
Сейчас его извлекают из-под обломков, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Напомним, в Турции и Сирии накануне произошло землетрясение магнитудой 7,7. Всего же в Турции число погибших в результате природной катастрофы превысило 4,5 тыс. человек.
Ранее спасатели МЧС обнаружили под завалами в Сирии одного 26-летнего выжившего мужчину.
В Турции произошло новое землетрясение
В центральной части Турции случилось новое землетрясение, заявил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 6.13 мск, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные EMSC.
Эпицентр толчков находился в 5 км от района Гельбаши, очаг – на глубине 2 км.
Напомним, жертвами предыдущего землетрясения в Турции стали 2 тыс. 921 человек, ранены 15 тыс. 834 человека. Кроме того, землетрясение зарегистрировали на острове Тайвань и в американском штате Нью-Йорк.
Названы сроки работы МЧС России в зоне землетрясения в Турции
Спасатели МЧС России предварительно будут работать в зоне землетрясения в Турции в течение 10 дней, вероятно срок работы будет продлен, сообщил замначальника поисково-спасательной службы отряда «Центроспас» МЧС России Игорь Акмаев.
По его словам, автономия пребывания спасателей в случае необходимости может быть продлена на более долгий срок, передает ТАСС.
Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3 тыс. 419 человек. Среди погибших есть россиянин.
Сейсмологи допустили продолжение подземных толчков в Турции в течение полутора лет.
Число погибших из-за землетрясений в Турции выросло до 3 тыс. 381 человека
В результате землетрясений в Турции погиб 3 тыс. 381 человек, обрушилось более 5,5 тыс. зданий
Количество погибших в результате землетрясений в Турции возросло до 3381 человека, обрушилось в общей сложности 5575 зданий, сообщил гендиректор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар.
Отмечается, что число раненых увеличилось до 20 436 человек, погиб 3381 человек, обрушились 5575 зданий, передает РИА «Новости».
Утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение.
Напомним, жертвами предыдущего землетрясения в Турции стали 2 тыс. 921 человек, ранены 15 тыс. 834 человека. Кроме того, землетрясение зарегистрировали на острове Тайвань и в американском штате Нью-Йорк.
Россиянин погиб при землетрясении в Турции
Источник: Один россиянин погиб при землетрясении в Турции
Один гражданин России стал жертвой землетрясения в Турции, сообщили в российских оперативных службах.
Как сообщил источник ТАСС, по дипломатическим каналам пришло подтверждение гибели россиянина в результате землетрясения в Турции.
Ранее в АТОР заявили, что в отеле Isias Hotel в турецком городе Адыяман под завалами все еще находится часть группы из 43 русскоговорящих гидов-историков из разных университетов Турции.
Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. Число погибших из-за землетрясений в Турции выросло до 3 тыс. 381 человека.
Число погибших в Турции возросло до 2921 человека
Количество погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 2 тыс. 921 человека, сообщил руководитель управления по чрезвычайным ситуациям страны Юнус Сезер.
Погибли 2 тыс. 921 человек, пострадали 15 тыс. 834 человека, сообщил Сезер в эфире турецкого телевидения, передает ТАСС.
Между тем советник главы МЧС Данила Мартынов сообщил, что российские спасатели в Турции разделятся на несколько групп и будут действовать в круглосуточном режиме.
Напомним, в Турцию прилетели три спецборта МЧС России вместе с замглавы ведомства Александром Чуприяном.
Ранее сообщалось о 2 тыс. 316 жертвах землетрясения в Турции, и 656 – в Сирии.
Эрдоган: Пострадавших от землетрясения разместят в отелях Антальи
Эрдоган сообщил об открытии отелей в Анталье для размещения пострадавших
Власти Турции приняли решение открыть в курортном городе Анталья отели, где планируют размещать пострадавших в результате землетрясения, сообщил президент Тайип Эрдоган.
Также планы по предоставлению гостиниц для этих целей разрабатывают во всех других городах и регионах, прилегающих к зоне бедствия. Размещать людей будут в отелях, которые временно не работают из-за зимнего сезона, передает ТАСС.
Уточняется, что в самой Анталье подготовлено 50 тыс. койко-мест.
Ранее сообщалось, что зона землетрясения, а это 10 провинций, на три месяца будет считаться зоной чрезвычайного положения. Всего в результате природной катастрофы, эпицентром которой стали районы Пазарджик и Эльбистан в Кахраманмараше, пострадали 13,5 млн граждан.
Также во вторник сообщалось, что число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3 тыс. 419 человек.
Самолет МЧС со спасателями прилетел в пострадавшую от землетрясения Сирию
Самолет Ил-76 МЧС России прилетел в Сирию со спасателями, кинологами и специальной техникой на борту, сообщают корреспонденты.
На борту самолета находятся 50 спасателей и необходимое для поиска и спасения людей из-под завалов оборудование, передает ТАСС.
Землетрясения в Турции и Сирии начались в понедельник. По данным СМИ, из-за подземных толчков были приостановлены операции в крупном нефтеналивном порту Джейхан в Турции. А в Сирии остановлена работа крупнейшего НПЗ в Тартусе.
В Турции число погибших превысило 3,5 тыс. человек
Число погибших в результате землетрясения в Турции в минувший понедельник превысило 3,5 тыс. человек, это число продолжает расти, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, природная катастрофа затронула более 13 млн граждан страны, став одним из самых крупных мировых бедствий, передает ТАСС.
Президент добавил, что произошедшие подземные толчки привели к колоссальным разрушениям. Центром стали районы Пазарджик и Эльбистан в Кахраманмараше, в которых проживали 13,5 млн человек.
Власти республики выделили 5,3 млрд долларов на ликвидацию последствий землетрясения. Помощь накануне за несколько часов предложили 70 стран, добавил президент.
Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. По данным сейсмологов, подземные толчки могут продолжаться несколько лет.
Десятки русскоговорящих гидов остались под завалами отеля в Турции
АТОР: Десятки русскоговорящих гидов остались под завалами отеля в Турции
В отеле Isias Hotel в турецком городе Адыяман под завалами все еще находится часть группы из 43 русскоговорящих гидов-историков из разных университетов Турции, приехавших туда в рамках профессионального образования, сообщает Ассоциация туроператоров.
В Telegram-канале АТОР уточняется, что на месте отеля ведутся спасательные работы. В данный момент известно минимум о четырех разрушенных отелях в Адыямане, Малатье, Кахраманмараше и Антакье. В двух из них жили спортивные команды.
В ассоциации заметили, что некоторые СМИ восприняли слово «русскоговорящие» как синоним россиян, однако речь идет о гражданах Турции, которые могут общаться с туристами на русском.
Утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. Число погибших из-за землетрясений в Турции выросло до 3 тыс. 381 человека.
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3 тыс. 419 человек
Вице-президент Турции: Число погибших при землетрясении выросло до 3 тыс. 419 человек
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3 тыс. 419 человек, раненых до 20 тыс. 534, сообщил вице-президент страны Фуат Октай.
По его словам, число жертв землетрясения возросло до 3 тыс. 419 человек, 20 тыс. 534 получили ранения, доставку помощи в регионы осложняют погодные условия, на местах работают 12 тыс. 181 спасатель, передает РИА «Новости».
По словам Октая, на данный момент Турция получила помощь от 14 стран в связи с землетрясением.
Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. Число погибших из-за землетрясений в Турции выросло до 3 тыс. 381 человека.
Пожар в турецком порту Искендерун потушен
Возникший после землетрясения пожар в турецком порту Искендерун потушен
Крупный пожар в порту Искендеруна потушен при помощи вертолетов и самолетов, сообщило министерство национальной обороны Турции.
Ведомство сообщило, что возникший после землетрясения в порту Искендерун пожар потушили с помощью вертолетов наших сухопутных войск и самолетов, принадлежащих ВВС страны, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что сильный пожар начался в порту Искендерун на юге Турции после землетрясения, пламя быстро распространяется среди сотен грузовых контейнеров.
Также стало известно, что МЧС отправило в Турцию самолет-амфибию для тушения пожара в порту Искендерун.
Количество жертв землетрясения в Турции превысило 2 тыс. человек
Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 2316 человек, сообщил гендиректор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар.
В результате землетрясений в Кахраманмараше погибли 2316 человек, 13 тыс. 293 человека получили различные ранения, заявил Татар, передает РИА «Новости».
До этого власти Сирии сообщили об увеличении числа погибших от стихийного бедствия в стране до 656 человек.
В Турцию прибыл самолет с замглавы МЧС России Чуприяном
Борт российского МЧС приземлился в турецком аэропорту, на нем в Турцию прибыл заместитель главы ведомства Александр Чуприян.
Самолет Ан-148 совершил посадку в аэропорту города Адана, еще два самолета с российскими спасателями должны прибыть в страну в скором времени, передает РИА «Новости».
Также вместе с ним приземлились два Ил-76, самолеты доставили в зону бедствия свыше 100 спасателей и врачей, девять единиц спецтехники. В состав группы вошел аэромобильный госпиталь МЧС, сообщает ТАСС.
У российских спасателей с собой есть эндоскопы, георадары, тепловизоры, акустические приборы поиска, которые помогают искать пострадавших в завалах на глубине до 4,5 метров, и беспилотники.
В группе также есть кинологи, имеющие опыт поиска пострадавших в разрушенных зданиях.
Напомним, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом подтвердил готовность Москвы помочь Турции в ликвидации последствий землетрясения.
Свою помощь пообещал и президент США Джо Байден.
По последним данным, в результате землетрясения в Турции погибли 2316 человек, в Сирии погибли 656.
Байден пообещал Эрдогану помочь справиться с последствиями землетрясения
Анкара может рассчитывать на Вашингтон при ликвидации последствий землетрясения, заявил президент США Джо Байден в телефонной беседе с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
США готовы оказать Турции любую помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия, Байден выразил соболезнования в ходе разговора, сообщили в Белом доме, передает РИА «Новости».
Также американский президент коснулся темы американских специалистов, которых оперативно развертывают для оказания помощи Турции в проведении поисково-спасательных работ и другой помощи.
Помимо прочего, специалисты из США окажут медицинскую помощь пострадавшим и займутся доставкой предметов первой необходимости.
По последним данным, в результате землетрясения в Турции погибли 2316 человек, в Сирии погибли 656.
Россия уже отправила первый самолет МЧС со спасателями в Турцию.
Число жертв землетрясения в Сирии превысило 656 человек
Количество погибших при землетрясении в Сирии выросло на десятки человек, заявили в министерстве здравоохранения страны.
В провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус погибли 656 человек, пострадало 1419 человек, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Там добавили, что эти цифры – не окончательные.
Ранее в Турции заявили об увеличении числа погибших до 1762 человек, пострадавших – до 12 тыс. 68 человек.
Напомним, Россия направила первый самолет МЧС со спасателями в Турцию. В Еврокомиссии заявили об отправке в эту страну спасателей из 10 стран ЕС.
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