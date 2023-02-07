|
|
В штате Нью-Йорк произошло самое сильное за 40 лет землетрясение
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В северо-западной части американского штата Нью-Йорк зафиксировано землетрясение, оно стало сильнейшим за последние 40 лет наблюдения.
Землетрясение зарегистрировали в округе Эри, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC.
Очаг подземных толчков залегал на глубине в 3 км, эпицентр находился в 2 км к востоку от города Уэст-Сенек. Сейсмологи указали, что землетрясение было ощутимо даже у Ниагарского водопада.
Данных о пострадавших и о разрушениях не приводится.
Напомним, в результате землетрясения магнитудой 7,7 в Турции погибли более 2,3 тыс. человек, в Сирии – 656 человек.
Также землетрясение зафиксировали на острове Тайвань.
Сейсмолог объяснил природу землетрясений в Турции и Сирии
Сейсмолог: Землетрясения в Турции и Сирии могут продлиться несколько месяцев
|
|
Если основной толчок был магнитудой 7,8, то второй из афтершоковой серии магнитудой 7,5 будет в 10 раз менее интенсивным. Но это не значит, что он принесет меньше разрушений, сказал газете ВЗГЛЯД заместитель директора по вопросам инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности Института физики Земли РАН Рубен Татевосян, комментируя землетрясения в Турции и Сирии.
В Сирии и Турции произошли землетрясения, самое мощное из которых было магнитудой 7,7 ранним утром, позже – 7,4, а после обеда 7,7 и 6,0. В результате стихийного бедствия погибли более 1,4 тыс. человек в Турции (по данным на 17.30 мск) и свыше 400 человек в Сирии (по данным на 15.30 мск). Отмечается, что эпицентр пришелся на Кахраманмарш.
«Землетрясения там, конечно, являются вполне ожидаемыми. Я не хочу сказать, что они спрогнозированы, но это ожидаемо, потому что это место одно из самых активных на Земле – я имею в виду континентальную часть. Там контакт трех крупнейших литосферных плит. Движение этих плит приводит к возникновению сильных землетрясений», – говорит Татевосян.
По его словам, когда речь идет о таком большом землетрясении, как в Турции и Сирии, то эпицентр – это довольно условная характеристика данного события, потому что его нельзя представить определенной точкой. Эпицентральная область и место, где располагается очаг, это довольно протяженная область. Размер толчка землетрясения с магнитудой 7,7 разносится на более 100 километров от условного эпицентра. Именно поэтому в результате землетрясений пострадали сирийские провинции Латакия, Хама, Алеппо и Тартус, которые находятся в паре сотен киллометров от эпицентра Кахраманмарш.
«Количество разрушений и, соответственно, жертв в результате этих разрушений, конечно, определяется не только магнитудой самого землетрясения, ну и тем, насколько близко эти населенные пункты расположены к очагу. Во-вторых, влияет качество строительства, были ли проведены антисейсмические мероприятия. Поэтому здесь несколько факторов влияет на то, какова картина разрушений», – рассказывает специалист.
Сейсмолог рассказывает, что магнитуда – это только характеристика величины толчка по общим критериям. Также есть интенсивность землетрясений, которая меряется в баллах. В связи с этим у каждого землетрясения есть только одна магнитуда, а интенсивность в разных точках отличается, что объясняет большой разброс последствий данного стихийного бедствия.
«Безусловно, после сильного землетрясения возникает так называемая афтершоковая серия, или последовательность афтершоков. Обычно, скажем, афтершоковая серия длится 3–4 месяца, я имею в виду на таком уровне, что наблюдается действенное превышение числа событий на фоновом уровне. Но, как правило, эти повторные толчки имеют меньшую магнитуду», – поясняет Татевосян.
Он подчеркивает, что в предстоящие 3–4 месяца мы можем наблюдать толчки как магнитудой 7 и выше, так и более мелкие и едва ощутимые. Также он объясняет, что если основной толчок был магнитудой 7,8, то второй из афтершоковой серии магнитудой 7,5 будет в 10 раз менее интенсивным. Но это не значит, что он принесет меньше разрушений, поскольку при первом толчке все постройки были целые, а после него – поврежденные. Соответственно, даже если в Турции будут наблюдаться слабые толчки, они все равно могут оказать разрушительный эффект.
Что касается прогнозирования землетрясений, то это сделать на сегодняшний день практически невозможно. Дело в том, что изучив ту или иную территорию, специалисты могут предположить, что в определенном районе высока вероятность сильного землетрясения. Тем не менее предсказать, когда именно оно будет, нельзя даже приблизительно.
Ранее сообщалось, что в результате землетрясений в Сирии и Турции объект Всемирного наследия ЮНЕСКО цитадель Алеппо получила повреждения. Также повреждения культурных объектов наблюдаются в Турции: обрушилась историческая крепость в турецкой провинции Газиантеп, внесенная в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
В Турции произошел новый мощный подземный толчок
|
|
Подземный толчок магнитудой 7,7 зафиксирован днем в понедельник, 6 февраля, в центральной части Турции, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Ранее утром в Турции произошло мощное землетрясение.
Уточняется, что новый подземный толчок произошел в 10.24 по времени UTC (13.24 мск) в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш, население которого составляет около 376 тыс. человек. Очаг залегал на глубине двух километров, передает РИА «Новости».
Изначально магнитуду оценили в 7,8, однако позднее она была скорректирована.
Подземные толчки ощущаются в Дамаске, Латакии и других районах Сирии, передает ТАСС со ссылкой на Сирийское национальное агентство SANA.
Кроме того, очередная волна подземных толчков ощущалась в столице Ливана Бейруте. Многие вышли на улицы, опасаясь более сильных толчков.
В результате первого землетрясения магнитудой 7,4 в Турции погибли 912 человек, ранены 5385.
Как сообщал вице-президент Турции Фуат Октай в эфире телеканала TRT, 78 повторных подземных толчков были зафиксированы после первого землетрясения в провинции Кахраманмараш. Граждан призвали не пытаться самостоятельно и без разрешения властей вернуться в свои дома. Даже если видимых повреждений нет, жилища будут проинспектированы.
Мощное землетрясение в Сирии и Турции унесло жизни 521 человека
В результате землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего ранним утром понедельника, в Сирии и Турции погиб 521 человек (237 и 284 соответственно).
Как сообщил вице-президент Турции Фуат Октай, жертвами стихийного бедствия стали 284 человека, пострадали 2 тыс. 323 человека.
Наибольшее число жертв – 70 человек – зафиксировано в провинции Кахраманмараш, где находился эпицентр. Кроме того, там, по последним данным, разрушены около 300 зданий. Раненых больше всего в провинции Шанлыурфа – порядка 600, передает РИА «Новости».
По последним данным Минздрава Сирии, в республике погибли 237 человек, пострадали 639 человек.
После крупного землетрясения произошел взрыв на газопроводе в южной турецкой провинции Хатай.
Путин предложил Сирии и Турции помощь в ликвидации последствий землетрясения
Путин предложил Сирии и Турции помощь в ликвидации последствий мощного землетрясения
Президент Владимир Путин направил телеграммы руководителям Сирии и Турции Башару Асаду и Реджепу Тайипу Эрдогану, в которых выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате мощного землетрясения и предложил помощь со стороны России в ликвидации последствий стихийного бедствия.
В телеграммах президентам Сирии и Турции, опубликованных на сайте Кремля, российский лидер выражает искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения. Президент отметил, что в России разделяют печаль и боль тех, кто потерял своих родных и близких, а также надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших.
Российский лидер заверил, что Россия готова оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого стихийного бедствия.
Напомним, в результате землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего ранним утром понедельника, в Сирии и Турции погиб 521 человек (237 и 284 соответственно).
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в понедельник в Турции, разрушения зафиксированы в провинции Хатай, Шанлыурфа.
По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 26 км от города Газиантеп, на глубине 10 км, передает ТАСС.
Телеканал «Аль-Арабия» отмечает, что подземные толчки также ощущались в некоторых регионах Ирака и Ливана.
Турецкие СМИ сообщают, что разрушения зафиксированы в провинции Хатай, телеканал ТРТ в прямом эфире демонстрирует кадры из ряда провинций, находящихся на юго-востоке Турции. Их жители, несмотря на холод, покидают свои дома, опасаясь повторных толчков.
Губернатор провинции Шанлыурфа также сообщил о разрушениях и призвал население пройти в безопасные места.
Жертвами землетрясения в Сирии стали 62 человека
В результате землетрясения в Сирии погибли 62 человека, более 200 пострадали
В результате землетрясения погибли 62 человека, еще 200 сирийцев доставлены в больницы, сообщили СМИ.
Помощник министра здравоохранения Сирии Ахмед Думейрия сообщил, что в результате землетрясения в трех провинциях Сирии погибли 42 человека, по его данным, еще 200 пострадавших доставлены в больницы. Он пояснил, что реализуется план действий в чрезвычайных ситуациях, на оказание помощи мобилизованы все медицинские учреждения в провинциях Алеппо, Латакия и Хама, которые пострадали от стихийного бедствия, передает ТАСС.
Позже СМИ сообщили, что жертвами землетрясения в Сирии стали 62 человека.
Ранее стало известно, что в результате землетрясения в Малатье погибли 23 человека, 420 ранены, 140 зданий обрушилось.
В Турции из-за сильных землетрясений объявили самый высокий уровень тревоги. Напомним, мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии, есть разрушения и жертвы.
После мощного землетрясения зафиксированы разрушения в четырех провинциях Турции
Разрушения зафиксированы в понедельник в четырех провинциях Турции после мощного землетрясения на юго-востоке страны, сильные подземные толчки ощущались в Ливане и в Сирии, пострадали дома и здания.
Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп, информация о погибших и пострадавших не поступала. По уточненным данным, землетрясение магнитудой 7,4 произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км, подземные толчки затем в течение получаса ощущались в Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Урфе, передает ТАСС.
Кроме того, землетрясение магнитудой 4,8 произошло в ночь с воскресенье на понедельник в Восточном Средиземноморье, затронув Ливан и Сирию, сильные толчки ощущались в Бейруте и долине Бекаа.
Между тем, афтершок магнитудой 6,4 зафиксирован в турецкой провинции Газиантеп после мощного землетрясения в 7,4 баллов, передает РИА «Новости».
Также сообщается, что в результате землетрясения в пригороде Латакии в Сирии обрушилось здание, еще несколько получили видимые повреждения.
Ранее мощное землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировано в понедельник в Турции, разрушения есть в провинции Хатай, Шанлыурфа.
В АТОР ответили на вопрос о российских туристах в зоне землетрясения в Турции
АТОР: Российских организованных туристов в зоне землетрясения в Турции нет
Российских туристов не было в зоне, где в Турции произошло землетрясение, повлекшее человеческие жертвы, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Она сказала ТАСС, что землетрясение произошло далеко от туристической зоны.
Сообщается также, что основные турецкие аэропорты, расположенные в Анкаре, Анталье и Стамбуле, продолжают работать. В воздушных гаванях Анкары и Антальи изменений в расписаниях нет. В Стамбуле отменен ряд рейсов из-за погодных условий, однако об этих коррективах объявили заранее.
Посольство России в Анкаре передало слова поддержки гражданам Турции и «нашим турецким друзьям». В диппредставительстве выразили надежду, что бедствие удастся преодолеть с наименьшим ущербом. В посольстве выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления тем, кто пострадал от стихийного бедствия.
Ранее сообщалось, что в результате землетрясения в турецкой Малатье погибли 23 человека, а в провинции Шанлыурфа – 15 человек.
В Турции прогремел взрыв на газопроводе
Ihlas: Взрыв на газопроводе произошел в турецкой провинции Хатай
После крупного землетрясения на юго-востоке Турции в понедельник, 6 февраля, произошел взрыв на газопроводе в южной турецкой провинции Хатай.
Информагентство Ihlas передало кадры крупного пожара, вспыхнувшего в двух местах на нитке трубопровода, проходящего через местное село Топбогазы. Между двумя очагами возгорания около 3 км, передает ТАСС.
Кроме того, газета Yeni Safak сообщает об обрушении крепости в турецкой провинции Газиантеп, включенной в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Причиненный ущерб еще предстоит установить, но известно, что в некоторых местах обрушились стены.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло ранним утром понедельника в провинции Кахраманмараш в Турции. По последним данным, в семи провинциях погибли 76 человек, еще 440 человек пострадали. В Сирии в результате стихийного бедствия погибли 237 человек.
Число жертв землетрясения в турецкой Шанлыурфе выросло до 15 человек
В результате землетрясения в турецкой Шанлыурфе погибли 15 человек
В результате землетрясения в Турции в провинции Шанлыурфе погибли 15 человек, более 30 получили ранения, в Малатье разрушено 130 зданий, извлечены тела трех погибших.
Телеканал CNN Turk со ссылкой на местные власти сообщил, что в провинции Шанлыурфе в результате землетрясения погибли 15 человек, пострадали 30 человек, передает РИА «Новости».
В Малатье, как сообщил губернатор региона Хулуси Шахин, обрушились 130 зданий, из-под завалов извлечены тела трех погибших.
Ранее сообщалось, что в результате землетрясения в Турции в провинции Шанлыурфе погибли десять человек.
В Турции из-за сильных землетрясений объявили самый высокий уровень тревоги. Напомним, мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии, есть разрушения и жертвы.
Количество погибших в Турции из-за землетрясения достигло 1762
Число жертв землетрясения в Турции превысило 1700 человек, количество раненых превысило 12 тыс. человек, сказал гендиректор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар.
К данному моменту число погибших – 1762 человека, раненых 12 тыс. 68 человек, сказал Татар, передает РИА «Новости».
Также в результате стихийного бедствия обрушились свыше 6,8 тыс. построек.
Напомним, в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение, до этого сообщалось о более 2,5 тыс. жертвах в обеих странах. Россия отправила первый самолет МЧС со спасателями в Турцию.
В ЕК заявили, что в Турцию направились спасатели из 10 государств Евросоюза.
В Турции из-за сильных землетрясений объявили самый высокий уровень тревоги
Объявлен самый высокий уровень тревоги из-за сильных землетрясений в Турции
Объявленный в Турции уровень тревоги из-за мощного землетрясения магнитудой 7,4 на юго-востоке республики предусматривает международную помощь, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.
Министр заявил, что спасатели направлены в регионы, пострадавшие от землетрясения магнитудой 7,4, готовятся к отправке грузовые самолеты с гуманитарной помощью, объявили самый высокий уровень тревоги четвертой степени, он предусматривает международную помощь, передает РИА «Новости».
Ранее мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии, есть разрушения и жертвы.
На Тайване произошло землетрясение
В восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщил Китайский сейсмологический центр утром во вторник.
Подземный толчок зарегистрирован в 4.20 по местному времени (23.20 мск), передает ТАСС со ссылкой на данные центра.
Эпицентр, согласно данным учреждения, залегает в 34,4 км к северо-востоку от города Хуалянь, в нем живут порядка 350 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 15,8 км.
О пострадавших и ущербе не сообщается.
Напомним, в результате землетрясения в Турции погибли 2316 человек, пострадали более 13 тыс. человек, в Сирии погибли 656 человек.
В результате землетрясения в турецкой Малатье погибли 23 человека
Жертвами землетрясения в Малатье в Турции стали 23 человека, 420 пострадали
В результате землетрясения в Малатье погибли 23 человека, 420 ранены, 140 зданий обрушилось, сообщил губернатор региона Турции Хулуси Шахин.
Губернатор сообщил, что на данный момент известно о 23 погибших в Малатье, 420 человек ранены, 140 зданий обрушилось, передает РИА «Новости».
Между тем, в турецком Диярбакыре шесть человек погибли, 79 ранены, семь зданий обрушились, 12 граждан были спасены из-под завалов.
Ранее сообщалось, что число жертв землетрясения в турецкой Шанлыурфе выросло до 15 человек.
В Турции из-за сильных землетрясений объявили самый высокий уровень тревоги. Напомним, мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии, есть разрушения и жертвы.
Количество жертв землетрясения в Турции превысило 2 тыс. человек
Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 2316 человек, сообщил гендиректор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар.
В результате землетрясений в Кахраманмараше погибли 2316 человек, 13 тыс. 293 человека получили различные ранения, заявил Татар, передает РИА «Новости».
До этого власти Сирии сообщили об увеличении числа погибших от стихийного бедствия в стране до 656 человек.