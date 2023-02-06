Путин предложил Сирии и Турции помощь в ликвидации последствий землетрясения Лавров призвал Ирак обезопасить сотрудничество с Россией от незаконных санкций Запада Запада Лавров: России и Ираку необходимо обезопасить сотрудничество от незаконных санкций Запада 6 февраля 2023, 12:13 Текст: Елизавета Шишкова

России и Ираку крайне важно обезопасить экономическое сотрудничество от незаконных санкций со стороны Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с иракским коллегой Фуадом Хусейном. Он отметил, что многие страны региона переходят на оплату, в том числе нефти, валютами других надежных стран вместо доллара. По словам Лаврова, эти партнеры дорожат своим добрым именем в качестве участника международных экономических обменов, передает ТАСС. В свою очередь Хусейн подчеркнул, что визит Лаврова в Ирак проходит в очень важное и чувствительное для всего мира и для двух стран время. Министр отметил, что Россию и Ирак связывают поистине исторические отношения. Лавров прибыл с визитом в Ирак накануне, он встретится также с президентом и премьер-министром Ирака Абдельлатифом Рашидом и Мухаммедом Судани. Залужный раскрыл США потери Украины в конфликте с Россией Экс-советник Пентагона: Залужный тайно сообщил США о потере 257 тыс. человек ВСУ 5 февраля 2023, 22:09

Фото: Ukraine President's Office/

Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время визита в США тайно сообщил американским военачальникам, что с начала конфликта Украина потеряла 257 тыс. человек, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Запись интервью офицера опубликована в блоге на YouTube. Макгрегор рассказал о визите главкома ВСУ Залужного в США, где он встретился с министром обороны Ллойдом Остином и с генералом Милли, председателем Объединенного комитета начальников штабов. Полковник, ссылаясь на данные источников, заявил, что Залужный сообщил им, что Украина с начала конфликта потеряла 257 тыс. человек, передает РИА «Новости». Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили более 400 украинских военных на нескольких направлениях, а также артиллерийский склад в районе Угледара. Израильский эксперт назвал причину откровений Беннета о Путине, Украине и Западе Саймон Ципис: Беннет рассказал о срыве переговоров России и Украины ради личной выгоды 5 февраля 2023, 19:22

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Натянутые отношения Израиля и США, а также слабость правящей израильской коалиции привели к тому, что экс-премьер Беннет не побоялся обвинить Запад в прерывании переговоров по Украине, сказал газете ВЗГЛЯД израильский эксперт Саймон Ципис. Ранее Нафтали Беннет дал откровенное интервью про Путина, Запад и Украину. «Нафтали Беннет спросил у Путина по поводу устранения Зеленского явно по просьбе Запада. Думаю, США боятся такого развития событий, но не хотели показать это Москве. Поэтому Вашингтон решил узнать это через посредника», – пояснил сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис. Собеседник также рассказал о том, что Беннет решил придать огласке такие откровения именно сейчас, поскольку момент завязан на кризисную внутриполитическую ситуацию в самом Израиле. «Правительство неустойчиво, оно очень праворадикальное, там постоянно происходят конфликты, оно на грани распада. По оценкам экспертов и политиков, коалиция не продержится двух лет. Зная это, Беннет собирается выставить кандидатуру на потенциальных выборах и сейчас зарабатывает себе политические очки как человек, находящийся в курсе украинского вопроса», – отметил эксперт. «Я также склонен верить Беннету и в том, что именно Запад прервал переговоры Москвы и Киева по урегулированию конфликта. США заинтересованы не в поддержке Украины как таковой, а в ослаблении России любой ценой. Это, кстати, развязывает руки и самому Израилю, который более активно атакует Иран», – заметил он. «Примечательно и то, что Беннет не испугался реакции Запада на свои откровения. Наши отношения сейчас очень натянуты, что, судя по всему, и заставило экс-премьера отказаться играть на стороне Вашингтона в украинском вопросе. К тому же в самих США среди еврейства тоже раскол: одни ратуют за поддержку Израиля, другие недовольны тем, что Вашингтон отправляет американских солдат на Ближний Восток ради израильских интересов», – напомнил аналитик. Переговоры Москвы и Киева по урегулированию конфликта прервали страны Запада, заявил бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, выполнявший роль посредника между Россией и Украиной в начале спецоперации. Беннет в интервью журналисту Ханоху Дауму, опубликованном на YouTube-канале, отметил, что все его действия были согласованы до мельчайших деталей и с США, и с Германией, и с Францией. По его словам, именно эти две страны прервали переговоры. Как утверждает бывший премьер, Запад в какой-то момент принял решение «громить Путина, а не договариваться». Беннет также добавил, что перед тем, как Запад прервал российско-украинские переговоры, было подготовлено не менее 17 черновиков соглашения между сторонами, ни один из которых не был обнародован. Вспоминая в интервью с о своей поездке 5 марта 2022 года в Москву, где в Кремле у него состоялась встреча с Путиным, Беннет, заявил, что знал о том, что скрывавшийся в бункере Зеленский находится под угрозой и спросил Путина, не собирается ли он его убить. На что президент России, по словам израильского политика, ответил: «Я не убью Зеленского». После встречи в Кремле, Беннет, по его словам, позвонил Зеленскому и сообщил, что тот в безопасности, после чего президент Украины записал видео, в котором заявил, что ничего не боится. Новости СМИ2 Военный эксперт объяснил, почему США смогли сбить китайский аэростат 5 февраля 2023, 13:08

Фото: кадр из видео

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

По двигателю аэростата ни ПВО, ни боевая авиация «отработать» не смогли, поскольку собственного двигателя у воздушного шара нет. А все оборудование для нагнетания воздуха небольшое и помещено в специальную капсулу, чтобы не выдавать себя, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее Пентагон с помощью истребителя F-22 сбил китайский аэростат у побережья Южной Каролины. «Судя по всему, аэростат американцы пытались сбить все эти дни с момента обнаружения, но не получалось. Впрочем, это совершенно естественно, ведь на него трудно навести ракету. Инцидент указал на лакуну в ПВО США, которая раньше не была такой опасной, поскольку над американской территорией никто не запускал воздушных шаров», – сказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин. «Что касается заявлений американской стороны о том, что объект сбили, как только он перестал представлять опасность для людей на земле, то в их правдоподобность верится с трудом. Если б США могли успешно навести ракету на китайский аэростат, они бы сбили его еще до того, как он подошел бы к американской границе. К тому же он летел над весьма малонаселенными районами, а не над Сингапуром или Нидерландами», – заметил собеседник. «Для уничтожения объекта США использовали истребитель F-22A с хорошими высотными и летными характеристиками, который выпустил ракету AIM-9 Sidewinder с инфракрасной головкой самонаведения с достаточно короткой дистанции. Видимо, это стало возможным, потому что оболочка аэростата нагрелась от прямого солнца и стала выделяться температурой на фоне окружающей среды», – рассказал он. «По двигателю аэростата ни ПВО, ни боевая авиация «отработать» не смогли, поскольку собственного двигателя у воздушного шара нет. А все оборудование для нагнетания воздуха небольшое и помещено в специальную капсулу, чтобы не выдавать себя», – детализировал специалист. «Таким образом, специфика аэростата привела к тому, что по престижу США был нанесен если не сильный, то как минимум неприятный удар. Теперь ПВО США, а также военная авиация будут явно корректироваться для того, чтобы уметь заведомо определить и сбить приближающиеся к границам аэростаты. Задача эта для Вашингтона не сверхсложная, но определенных затрат и времени потребует», – считает аналитик. «Кстати, китайский воздушный шар пролетел на одним из трех позиционных районов, где располагаются американские баллистические ракеты средней дальности. Это говорит о том, что у Китая есть оборудование, чтобы по составу атмосферы, изменению химического состава воздуха определять расположение атомных объектов», – резюмировал Кашин. Ранее стало известно, что американский истребитель F-22 сбил китайский аэростат ракетой AIM-9X у побережья штата Южная Каролина, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона высокого ранга. Китайский метеорологический зонд вошел в американскую опознавательную зону 28 января в районе Аляски, после чего 30 января пересек границу Канады и вернулся на территорию Соединенных Штатов 31 января в Айдахо. По словам представителя оборонного ведомства, у Вооруженных сил США 28 января не было возможности выстрелить по метеозонду над акваторией, так как он вошел в воздушное пространство Аляски. По словам представителя Пентагона, это была первая представившаяся возможность сбить разведывательный шар таким образом, чтобы это не представляло угрозу безопасности для американцев. Он заверил, что Северное командование ВС США и НАСА изучали несколько вариантов, при которых аэростат мог быть сбит над сушей и над водой. По его словам, в начале недели было окно возможностей уничтожить зонд над штатом Монтана, но оставались риски на земле. Китай выразил протест против применения Соединенными Штатами силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат. Пекин оставляет за собой право на дальнейшую необходимую реакцию и будет решительно защищать свои законные права и интересы, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства КНР. Российские войска за сутки уничтожили более 400 украинских военных 5 февраля 2023, 15:20

Фото: t.me/mod_russia

Текст: Валентина Григоренко

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили более 400 украинских военных на нескольких направлениях, а также артиллерийский склад в районе Угледара, заявили в Минобороны России. В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР. Кроме того, отмечается, что в районах населенных пунктов Гряниковка, Лиман Первый, Котляровка Харьковской области, а также Лес Попов в ЛНР, пресечена деятельность шести диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Уничтожено до 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля. В Минобороны добавили, что на Краснолиманском направлении в результате огня артиллерии и успешных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 27-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новосадовое, Ямполовка ДНР, Стельмаховка, Червоная Диброва ЛНР, а также Серебрянского лесничества. Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 120 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины, указали в ведомстве. На Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. За сутки уничтожено свыше 115 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30 в районах населенных пунктов Яснобродовка и Победа ДНР. В ведомстве сообщили, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях в результате огня артиллерии и активных действий подразделений группировки войск «Восток» за сутки уничтожено более 130 украинских военнослужащих 72-й механизированной бригады ВСУ и 110-й бригады территориальной обороны. Кроме того, на данных направлениях уничтожены два танка, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубицы Д-30 и Д-20 в районах населенных пунктов Гуляйполе Запорожской области и Водяное ДНР. В районе населенного пункта Угледар уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, уточнили в пресс-службе. «На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица Д-30 и самоходная гаубица «Акация» в районах населенных пунктов Качкаровка и Днепровское Херсонской области», – говорится в сообщении. В Минобороны заявили, что ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ за сутки нанесено поражение 111 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 142 районах. В ведомстве также отметили, что средствами противовоздушной обороны уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Егоровка ДНР и Алешки Херсонской области. Кроме того, за сутки сбито 11 реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и HIMARS в районах населенных пунктов Волноваха ДНР и Токмак Запорожской области. «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 382 самолета, 206 вертолетов, 3023 беспилотных летательных аппарата, 403 зенитных ракетных комплекса, 7750 танков и других боевых бронированных машин, 1007 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4003 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8272 единицы специальной военной автомобильной техники», – говорится в сообщении. Ранее Минобороны заявило, что российские военные в ходе СВО на Украине впервые уничтожили ЗРК NASAMS производства Норвегии. Новости СМИ2 Титул «Миссис Вселенная» впервые получила представительница России 5 февраля 2023, 15:30

Фото: кадр из видео

Текст: Ольга Иванова

Титул международного конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Вселенная – 2022» получила жительница Удмуртии Елена Максимова. Финал конкурса прошел 4 февраля в Софии, передает ТАСС. В финал конкурса вышли 120 женщин из разных стран – Китая, Таиланда, Филиппин, Японии, Индии, Белоруссии, Украины, Германии, Испании, США и других. Впервые в истории конкурса, который проводится с 2007 года, первое место получила представительница России. Елена Максимова родилась в деревне Гыя Удмуртской Республики. Сейчас она руководит сетью языковых центров в Ижевске, воспитывает двоих детей, любит путешествовать и посетила уже 34 страны. Ранее титул «третья вице-бабушка Вселенной» в международном конкурсе красоты «Бабушка Вселенной 2023» получила 46-летняя жительница Санкт-Петербурга Алена Сибиева. Беннет рассказал, как пил водку в личных покоях Путина в Бочаровом Ручье 5 февраля 2023, 16:50

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет рассказал в интервью, как встречался с президентом России Владимиром Путиным в 2021 году в Сочи. По его воспоминаниям, российский лидер был учтив, гостеприимен и удивил приглашением отведать водки в резиденции. По словам Беннета, встреча проходила пять-шесть часов, они с Путиным разговаривали «на самые разные и просто интересные темы», передает ТАСС. «Под конец беседы он предложил мне прогуляться по берегу. Мы вышли из его великолепного дворца в Сочи (резиденция Бочаров Ручей), это курортный город... Он сказал мне: «Я никогда никого не приглашаю в свои личные покои, но вас я хочу пригласить». Я не могу вам точно сказать, приглашал он кого-то или нет», – рассказал экс-премьер. Беннет рассказал, что Путин предложил ему вина, но оно было некошерное, ему пришлось отказаться. «Тогда он спрашивает: «А что вы будете пить?» Я не знаю, что попросить, потому что я не большой специалист. Он спрашивает: «Что будете? Водку?» Там только мы втроем – я, он и Элькин в качестве переводчика. Я понимал одно – у него в руках водка, и я согласился. Я был вынужден пить водку», – сказал Беннет. Ранее Беннет заявил, что переговоры Москвы и Киева по урегулированию конфликта прервали страны Запада. Новости СМИ2 В Москве задержали четырех мужчин за стрельбу из автомата На западе Москвы полиция задержала четырех мужчин из-за стрельбы из охолощенного автомата 5 февраля 2023, 16:43 Текст: Валентина Григоренко

На западе Москвы полиция задержала четырех нетрезвых молодых людей за стрельбу из охолощенного автомата, в результате инцидента пострадавших нет, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. Как рассказали в главке, инцидент произошел накануне ночью на Мичуринском проспекте в районе дома 2, передает РИА «Новости». Источник сообщил, что сотрудники полиции задержали четырех молодых людей за нарушение общественного порядка, которые, предположительно, из охолощенного автомата произвели несколько выстрелов. Пострадавших нет. По его словам, дебоширов доставили в отдел. Проводится проверка. В свою очередь осведомленный источник уточнил, что молодые люди были пьяны. Ранее дорожный конфликт закончился стрельбой на Шоссе Энтузиастов в Москве, один водитель ранен, второй задержан. Стало известно о продаже дома Скрипалей в Солсбери The Mirror: Дом Скрипаля в Солсбери продали за 260 тыс. фунтов 5 февраля 2023, 15:45

Фото: Andrew Parsons/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

В британском Солсбери продали дом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, недвижимость приобрел местный житель, сообщили СМИ. Как пишет газета The Mirror, соседи хотели снести дом, но Скрипали продали его в сентябре 2019 года за 260 тыс. фунтов. Приобрел жилье местный житель в совместное владение, передает RT. Издание сообщает, что ремонт в доме завершат в июне, после чего новый владелец заселится. Напомним, в декабре 2019 года на тот момент посол Великобритании в Москве Лори Бристоу заявил, что отравленные в Солсбери Сергей и Юлия Скрипали живы, они находятся под защитой британского правительства и не хотят встречаться с российскими дипломатами. Новости СМИ2 Подлодку «Дмитрий Донской» вывели из боевого состава флота России Подлодку «Дмитрий Донской» вывели из боевого состава ВМФ России 6 февраля 2023, 03:40

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта 941 «Дмитрий Донской» выведен из боевого состава Военно-морского флота (ВМФ) России, корабль утилизируют, сообщил глава общероссийского Движения поддержки флота Владимир Мальцев. По его словам, «Дмитрий Донской» ждет утилизация на военно-морской базе в Северодвинске вместе с двумя другими такими же субмаринами. При этом Мальцев отметил, что название «Дмитрий Донской передадут другому проекту, который строится на заводе «Севмаш», передает ТАСС. В сентябре 2022 года подлодка успешно решала задачи по обеспечению испытаний многоцелевой АПЛ «Красноярск» и атомного подводного крейсера стратегического назначения «Генералиссимус Суворов». Ранее главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов заявил, что «Дмитрий Донской» проекта 941 (шифр «Акула») прослужит в составе ВМФ России еще несколько лет. СМИ: Поставки западных танков на Украину оказались под угрозой срыва Обозреватель Lidovky: Западные танки не доедут до Украины проблем с логистикой 6 февраля 2023, 01:54 Текст: Вера Басилая

Танки, которые Запад пообещал Вооруженным силам Украины (ВСУ), столкнутся со значительными логистическими проблемами, они могут не доехать до пункта назначения, сообщил чешский военный журналист Томаш Влах. В статье для чешского издания Lidovky Влах пишет, что обещанные Украине танки нужно в тайне от России поставить на поле боя, что вряд ли сможет ВСУ, таким образом, они могут так и не доехать до места назначения, передает Ura.ru. «Нужно учитывать, что внедрение западной бронетехники на украинском фронте будет сопровождаться другой, не менее важной, логистической «битвой» за быстроту поставок и бесперебойное снабжение боеприпасами, топливом и запчастями», – подчеркнул Влах. Кроме того, для обеспечения логистики западной техники необходимо больше людей, чем воюют против российских войск. Ранее в Германии пожаловались на молчание в ЕС после согласия ФРГ поставить танки на Украину. Газета ВЗГЛЯД выяснила, как поставки западных танков Украине изменят ситуацию на фронте. Новости СМИ2 ЕС пригрозил Грузии санкциями в случае восстановления авиасообщения с Россией 5 февраля 2023, 18:58 Текст: Ольга Иванова

Евросоюз пригрозил Грузии санкциям, если она возобновит прямое авиасообщение с Россией, заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, передает портал netgazeti. Он подчеркнул, что в ЕС знают о недавних дискуссиях о возможном восстановлении авиасообщения между Россией и Грузией. Также он призвал Грузию присоединиться к санкциям, введенным ЕС и другими странами против России в авиационной сфере, передает РИА «Новости». Стано добавил, что Брюссель может пойти на дополнительные шаги в отношении государств, помогающих обходить европейские санкции, наложенные на Россию. Ранее депутат от правящей «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа выразил «большое сожаление» в связи с прозвучавшими накануне обвинениями президента Украины Владимира Зеленского о том, что правительство Грузии якобы «убивает» и «пытает» в тюрьме бывшего президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили. Стало известно о дезертирстве в ВСУ в районе Кременной Марочко: ВСУ дезертируют из-за наступления российских войск в районе Кременной 6 февраля 2023, 08:32 Текст: Антон Никитин

Часть украинских военнослужащих дезертируют в районе города Кременная в Луганской народной республике (ЛНР), где сейчас ведется наступление российских сил, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он сообщил, что в районе Кременной отмечено «самовольное оставление позиций украинскими военнослужащими». Российские военные, по его словам, отмечают на Кременском направлении низкий уровень морально-психологического состояния в рядах ВФУ, передает РИА «Новости». Марочко уточнил, что некоторые военные не оказывают существенного сопротивления и оставляют позиции. Переброшенные Киевом для сдерживания собственных войск националистические подразделения выполнить поставленную задачу не могут, добавил он. Накануне ВСУ обстреляли Кременную, в результате ранены семь мирных жителей, девять жилых домов повреждены. Новости СМИ2 Россия предупредила о подготовке украинскими спецслужбами масштабной провокации в Краматорске 5 февраля 2023, 18:10

Фото: Andriy Andriyenko/Reuters

Текст: Ольга Иванова

По подтвержденной несколькими независимыми источниками информации, украинские спецслужбы намерены в ближайшее время осуществить масштабную провокацию для обвинения России в совершении якобы «военных преступлений», заявили в Минобороны России. В ведомстве заявили, что для этого киевским режимом спланирован в городе Краматорске управляемый подрыв зданий местных наркологического и онкологического диспансеров, а также первой городской больницы с целью обвинения России в якобы «преднамеренном ударе» по гражданским объектам, утверждается в Telegram-канале Минобороны. «В сопровождении сотрудников СБУ в город Краматорск уже прибыли журналисты западных СМИ, которые сейчас заселены в гостинице «Сапфир». При этом персонал медицинских учреждений в настоящее время эвакуирован. Все сотрудники до особых указаний переведены на удаленный формат работы», – говорится в сообщении. Отмечается, что в западных СМИ подрыв медицинских учреждений Краматорска будет представлен как очередное «злодеяние» российских войск, требующее ответной реакции мирового сообщества и ускорения поставок Киеву дальнобойных ракет для ударов по территории России. Глава Минобороны Украины Резников заявил о готовности к возможной отставке Глава Минобороны Украины Резников заявил, что готов к своей отставке, если так решит Зеленский 5 февраля 2023, 17:58

Фото: STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС

Текст: Валентина Григоренко

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что готов к своей возможной отставке, если президент Украины Владимир Зеленский примет такое решение. Резников отметил, что ни один чиновник «не вечен в кресле». По его словам, надо быть готовым, что этот этап закончится, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Прямой». «Решение, быть мне министром обороны или нет, принимает один человек – это верховнокомандующий, президент Украины Владимир Зеленский в связи с Конституцией. Он дает представление на назначение, а Верховная Рада назначает. Поэтому только по решению президента Украины я буду принимать те или иные решения», – уточнил он. По словам Резникова, дальше он будет делать то, что предложит ему Зеленский. В воскресенье в Раде заявили о возможных кадровых изменениях во власти, в том числе о смене главы министерства обороны страны Алексея Резникова. Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что министр обороны Украины Алексей Резников может покинуть свой пост, он возглавит министерство юстиции. Напомним, что на Украине ведется широкомасштабный процесс по замене людей на высших руководящих должностях. Новости СМИ2 Экс-премьер Израиля Беннет обвинил Запад в остановке переговоров России и Украины Экс-премьер Израиля Беннет заявил, что переговоры России и Украины прервал Запад 5 февраля 2023, 13:24

Фото: RONEN ZVULUN/POOL/EPA/ТАСС

Текст: Валентина Григоренко

Переговоры Москвы и Киева по урегулированию конфликта прервали страны Запада, заявил бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, выполнявший роль посредника между Россией и Украиной в начале спецоперации. Беннет в интервью, опубликованном на YouTube-канале, отметил, что все его действия были согласованы до мельчайших деталей и с США, и с Германией, и с Францией. По его словам, они прервали переговоры, передает РИА «Новости». Как утверждает бывший премьер, Запад в какой-то момент принял решение «громить (президента РФ Владимира) Путина, а не договариваться». Ранее Беннет выступил с утверждением, что российский лидер Владимир Путин заверил его в начале спецоперации, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому физическая расправа не угрожает. Он также добавил, что перед тем, как Запад прервал российско-украинские переговоры, было подготовлено не менее 17 черновиков соглашения между сторонами. В среду председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что если бы США захотели, они бы за сутки посадили киевский режим за стол переговоров, но они сознательно этого не делают.