В Саудовской Аравии предупредили о дефиците всех видов энергоносителей Эстония запретила ввозить бензин из России в канистрах 6 февраля 2023, 01:20 Текст: Вера Басилая

Закупка и ввоз в Евросоюз российских нефтепродуктов будут запрещены с понедельника, водителям автомобилей запретят ввозить из России в Эстонию бензин в канистрах, сообщает налогово-таможенный департамент республики. По словам представителя департамента Пирет Тинкус, топливо, используемое для механических транспортных средств, также входит в список запрещенных товаров. При этом резидент ЕС может купить бензин в России, если это необходимо для завершения поездки и возвращения на территорию ЕС, передает РИА «Новости». Тинкус пояснила, что водитель может ввезти в Евросоюз только то топливо, которое находится в баке транспортного средства, но запрещено провозить купленный в России бензин в канистрах. Нарушением санкции может считаться слив топлива из транспортного средства после пересечения границы и сдача его за плату или безвозмездно. Ранее сообщалось, что решение ЕС и G7 о потолке цен на нефтепродукты из РФ вступило в силу. В МИД заявили о поддержке ЕС неонацистов В МИД России заявили о поддержке ЕС неонацистов 4 февраля 2023, 15:45

Прошедший в Киеве саммит ЕС показал желание европейских политиков ослабить Россию ради того, чтобы обслужить США и НАТО. Сейчас Брюссель продолжает активно поддерживать неонацистов в Киеве, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС. По словам Захаровой, при этом сам ЕС заявляет о полном уважении прав меньшинств. Также она назвала абсурдными и аморальными процессы создания структур, которые привлекут к ответственности лиц виновных за происходящее на Украине. Захарова напомнила Европе про обман с Минскими соглашениями, сокрытие военных преступлений Киева против населения Донбасса и спонсирование украинских преступников оружием и деньгами. Ранее представитель МИД России назвала ложью слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о неготовности Москвы идти на переговоры. Немцы разозлились на Зеленского из-за слов о вхождении Украины в ЕС Читатели Die Welt раскритиковали заявление Зеленского о том, что Украина входит в состав ЕС 4 февраля 2023, 10:28

Читатели немецкого издания Die Welt резко осудили заявление украинского президента Владимира Зеленского. Так, комментаторы засомневались в здравомыслии Зеленского после его слов о том, что он говорит от лица Украины «как участник ЕС», передает РИА «Новости». «Теперь он совсем сошел с ума. Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО в обозримом будущем. Даже если Зеленский видит это иначе, страны НАТО тоже не союзники, для этого нужен альянс, которого нет», – отметил Wolfgang V. Пользователь Sailоr поинтересовался, «что курит Зеленский», а Stephen P предположил, что в нем «снова пробуждается комик». «Им место везде, кроме ЕС. Еще одна страна, которая десятилетиями будет просто бездонной ямой», – заметил Der Alte. Andre W подмечает, что Зеленский «не может насытиться». «То, что ему говорят или сообщают, его либо не интересует, либо ему этого недостаточно. Собственно, как и всегда», – отметил он. Пользователь Sonya F назвала его «в самом деле наглым» и добавила, что его стране «совершенно не место в ЕС». «Непревзойденная дерзость. Просто невероятно...», – заключил Chris S. Ранее Зеленский заявил, что киевский режим не станет сдавать город Артемовск, а ВСУ смогут начать наступление в Донбассе, если Киев получит дальнобойное оружие с Запада. Новости СМИ2 Названы мешающие вступлению в ЕС недостатки Украины В Еврокомиссии заявили о низком уровне готовности Украины для приема в ЕС 3 февраля 2023, 16:14 Текст: Кристина Цыцура

Украина пока только в некоторых сферах демонстрирует средний уровень, чтобы быть готовой вступить в Европейский союз (ЕС), следует из доклада Еврокомиссии (ЕК) о степени готовности Киева ко входу в ЕС. Лучше всего Киев работает в направлении внешней политики, где отмечен высокий уровень. На «тройку» Киев работает в сфере свободного перемещения товаров между Европой и страной. А прогресс сближения Украины и ЕС находится на «начальной стадии», передает ТАСС. Из документа также следует, что Украина отлично сотрудничает с ЕС по борьбе с киберпреступностью и дезинформацией. Киеву указали на необходимость проработать вопрос борьбы с нелегальным трафиком оружия. Также отметили и недостатки в борьбе с коррупцией. На «ранней стадии» находятся вопросы соблюдения прав человека и свобода прессы. Ранее сообщалось о негативном влиянии движения украинских товаров на европейских сельхозпроизводителей. ЕС согласовал потолок цен на российские нефтепродукты Евросоюз согласовал потолок цен на российские нефтепродукты на уровне 100 долларов за баррель 3 февраля 2023, 20:50 Текст: Валентина Григоренко

Страны Евросоюза (ЕС) достигли договоренности об уровне потолка цен в 100 долларов за баррель на российские нефтепродукты, торгующиеся с премией, сообщили СМИ. Как сообщило Reuters, послы ЕС договорились определить потолок цен на дизель на уровне 100 долларов за баррель, а на дисконтную нефтепродукцию – 45 долларов за баррель, пишет ТАСС. Отмечается, что потолок цен они попытаются установить совместно с государствами Группы семи с 5 февраля. Шведское председательство в Совете ЕС в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) также добавило, что постпреды ЕС сегодня одобрили потолки цен на нефтепродукты перед окончательным утверждением Советом ЕС, передает РИА «Новости». Ранее СМИ сообщили, что ЕС рассматривает возможность ограничения цены на российское дизельное топливо на уровне 100 долларов за баррель. Напомним, как сообщал минфин США, коалиция стран, поддержавших лимит цен на сырую нефть из России, решила, что на разные категории российских нефтепродуктов будут введены два дополнительных потолка цен. Вместе с тем, глава минфина США Йеллен не исключила, что «все пойдет не по плану» с лимитом цен на российские нефтепродукты. Газета ВЗГЛЯД изучала, чем обернется запрет на топливо для Европы из России. Новости СМИ2 Захарова показала, как австрийцев приносят в жертву Зеленскому Спикер МИД Захарова показала, как австрийцев приносят в жертву Зеленскому 4 февраля 2023, 15:38

Несмотря на введенные Украиной санкции против Австрии, власти Вены решили перевести Киеву 5 млн евро из государственной казны, комментирует статью Рихарда Шмитта, опубликованную в австрийком издании EXXpress 2 февраля, спикер МИД Мария Захарова. В своем Telegram-канале она отметила, что не хочет ничего добавлять от себя, а только публикует статью полностью. «Ни слова «российской пропаганды», только прямая речь самих австрийцев о том, как их приносят в жертву Зеленскому», – заверила она. Автор статьи подчеркнул, что «зеленые» политики игнорировали тот факт, что не так давно президент Владимир Зеленский ввел санкции против некоторых австрийских компаний и собирается конфисковать их активы на сумму в 363 млн евро. Более того, Шмитт отмечает, что министр по делам защиты климата Леонора Гевесслер с улыбкой приветствовала Зеленского, «мило пожала ему руку», а позднее пообещала, что «австрийские налогоплательщики переведут Киеву еще 5 млн евро из государственной казны». Издание заверяет, что деньги австрийцев пойдут на восстановление пострадавшей энергоинфраструктуры Украины, пока «Путин использует зиму в качестве оружия, нанося беспощадные удары по Украине». По словам Шмитта, Гевесслер подчеркнула, что ей важно внести вклад в поддержку мирного населения Украины, однако не было сказано ни одного слова о том, что Нет ни одного сообщения о том, что федеральный президент Александр Ван дер Беллен обсуждал в Киеве введение антиавстрийских санкций. Так, остается неизвестным, предпринимались ли властями Австрии какие-либо шаги по снятию запретов с Вены, подчеркнул автор статьи. Шмитт добавил, что Ван дер Белен только ограничился общими высказываниями об Украине, заверив, что в ближайшие шесть лет он будет уделять особое внимание сохранению европейских ценностей, на которые на Украине «в буквальном смысле слова происходит нападение». В Саудовской Аравии предупредили о дефиците всех видов энергоносителей Министр энергетики Саудовской Аравии предупредил об угрозе дефицита всех видов энергоносителей из-за политики санкций 5 февраля 2023, 00:54

Распространение политики санкций на мировой энергетический рынок может привести к дефициту поставок всех видов энергоносителей, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд. Как сообщает телеканал Asharq News, во время выступления на 44-й конференции Международной ассоциации экономики энергетики в Эр-Рияде министр энергетики Саудовской Аравии предупредил, что санкции, эмбарго и отсутствие инвестиций обернутся дефицитом поставок всех видов энергоносителей. Он призвал прекратить лицемерить и осознать, что сотни миллионов людей страдают от нехватки энергоресурсов, передает ТАСС. Напомним, в воскресенье вступило в силу решение Евросоюза, Группы семи и Австралии об ограничении цен на перевозимые по морю нефтепродукты из РФ. Днем ранее Минфин США утвердил потолок цен на российские нефтепродукты. Новости СМИ2 Цена нефти Brent опустилась ниже 81 доллара за баррель Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже 81 доллара за баррель 3 февраля 2023, 20:42 Текст: Кристина Цыцура

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала в цене ниже 81 доллара за баррель впервые с 11 января, следует из данных торгов. Так, на 19:50 мск цена Brent снижалась на 1,51%, составив 80,92 доллара за баррель, передает ТАСС. Уже ближе к 20.00 мск цена Brent начала снижение еще больше – до 80,68 доллара за баррель, а фьючерс на нефть марки WTI дешевел на 1,96% - 74,39 доллара за баррель. Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть начали постепенно падать из-за снижения спроса в Китае. Вучич: Сербия готова к вступлению в ЕС, но не в НАТО 3 февраля 2023, 16:38 Текст: Дмитрий Зубарев

Сербия продолжает прикладывать усилия для вступления в Евросоюз, но не намерена прорабатывать вопрос о присоединении к НАТО, заявил президент республики Александр Вучич в ходе своего выступления на заседании Народной скупщины (парламент страны). Как приводит телеканал РТС заявление Вучича в ответ на обращение представителя оппозиции по вопросу вступления республики в Североатлантический альянс, Сербия находится на европейском пути, но не хочет вступать в НАТО, поскольку Белград намерен охранять и укреплять свой военный нейтралитет, передает ТАСС. Ранее еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи заявил, что Сербия для вступления в Евросоюз должна не только провести реформы, но и ввести санкции против России. Новости СМИ2 Захарова назвала ложью слова Борреля о нежелании Москвы начать переговоры В МИД России назвали неправдой заявление об отсутствии воли у Москвы начать переговоры 3 февраля 2023, 21:22 Текст: Кристина Цыцура

Заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о неготовности России начать мирные переговоры по Украине из-за отсутствия политической воли – неправда, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила о заявления представителей России о готовности идти на переговоры, чтобы решить украинский конфликт, но без неприемлемых условий. Захарова подчеркнула, что именно Киев вышел из переговорного процесса, руководствуясь указами других. Также она указала на продолжение отправки Киеву военной помощи, что не способствует решению конфликта, сообщает сайт МИД России. Помимо этого, Захарова напомнила Боррелю об указе президента Украины Владимира Зеленского, который запретил какие-либо переговоры с Москвой. Ранее европейский политик в интервью заявил, что Евросоюз всегда открыт для мирных переговоров на Украине, но якобы Россия не демонстрирует политическую волю. Еще Боррель заявил, что Евросоюз подготовит около 30 тыс. украинских военных. В Кремле высказались о негативном отношении к эмбарго ЕС на российские нефтепродукты Песков: Кремль негативно относится к эмбарго ЕС на нефтепродукты РФ 3 февраля 2023, 13:29 Текст: Елизавета Шишкова

Кремль негативно относится к эмбарго Евросоюза на российские нефтепродукты, для хеджирования рисков принимаются меры, заявил президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что российские власти принимают меры, чтобы избежать рисков, которые связаны с введением эмбарго, передает РИА «Новости». Напомним, 5 декабря прошлого года вступили в силу потолок цен на российскую нефть и нефтяное эмбарго ЕС. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как происходит тотальная перестройка торговли нефтью. Новости СМИ2 Названа причина отказа Украине в быстром принятии в ЕС 4 февраля 2023, 16:37 Текст: Кристина Цыцура

Европейский союз не спешит принимать Украину, так как боится грозящего в таком случае банкротства, заявил редактор британской The Telegraph Джеймс Крисп. Отмечается, что если Украина станет членом ЕС, то Брюссель будет обязан отчислять ей сотни миллионов евро помощи, что потребует серьезного пересмотра правил, передает РИА «Новости». Так, Криспа заявил, что финансирование является не единственным, но самым серьезным фактором, из-за которого членство Киева сейчас под вопросом. Если Украина вступит, то окажется самой бедной страной в союзе и одной из самых больших. Из-за обширной территории она будет требовать существенные выплаты на свое содержание. Также эксперт подчеркнул, что любые поблажки для Киева возмутят другие страны, ожидающие своего статуса члена ЕС годами. Решение ЕС и G7 о потолке цен на нефтепродукты из РФ вступило в силу Решение Евросоюза, Группы семи и Австралии об ограничении цен на перевозимые по морю нефтепродукты из РФ вступило в силу 5 февраля 2023, 00:32 Текст: Антон Никитин

Решение Евросоюза, Группы семи (G7) и Австралии об ограничении цен на перевозимые по морю нефтепродукты из РФ в размере 100 и 45 долларов за баррель в зависимости от категории в воскресенье вступило в силу. В странах ЕС с воскресенья вступает в действие запрет на поставки российских нефтепродуктов морским путем, который был согласован в июне 2022 года. При этом поставки нефти по трубопроводам не были ограничены, передает ТАСС. Введенные лимиты будут действовать для западного бизнеса и подконтрольных западу логистических компаний и территорий. С 5 февраля начнется переходный период в 55 дней, до 1 апреля. Уровни цен будут пересматривать раз в два месяца. Накануне Минфин США утвердил потолок цен на российские нефтепродукты. Днем ранее страны Евросоюза согласовали введение потолка цен на российские нефтепродукты. Новости СМИ2 ЕК назвала сроки введения нового пакета санкций против России Стали известны подробности введения десятого пакета санкций против России 3 февраля 2023, 18:21 Текст: Кристина Цыцура

Десятый пакет санкций Евросоюза против Москвы введут к 24 февраля, в нем предусмотрены ограничения на 10 млрд евро, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после визита в Киев. По ее словам, это будет один из самых масштабных санкционных пакетов против России, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЕК. Она отметила, что этот пакет закроет пробелы, которые есть в предыдущих пакетах санкций. По ее словам, новые санкции будут введены к 24 февраля – годовщине начала специальной военной операции на Украине. Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что Россия быстро адаптируется к санкциям, призвав ужесточить их. Европе указали на сильную зависимость от США из-за Украины 4 февраля 2023, 16:44 Текст: Кристина Цыцура

Из-за конфликта на Украине страны Европы решили вместо создания общей системы обороны попросить помощи у США, заявил обозреватель The Washington Post Стивен Эрлангер. Отмечается прямая зависимость стран ЕС от решений Вашингтона. Штаты подталкивают союзников все больше помогать Киеву, которому дают самое большое количестве военной техники, передает РИА «Новости». По словам аналитика Лиана Фикса, в Европе сейчас нет настоящего лидера, а ЕС опекает США, что может стать проблемой. Отсутствие общей концепции системы обороны ЕС приводит к тому, что страны Европы вынуждены закупать оружие у США. В пример приведена закупка Германией истребителей F-35 у США, а не покупка самолетов у европейских партнеров. Новости СМИ2 Нефть немного подешевела в ожидании спроса в Китае Мировые цены на нефть начали снижаться в ожидании восстановления нефтяного спроса в Китае 3 февраля 2023, 08:49 Мировые цены на нефть в пятницу начали снижаться в ожидании признаков восстановления спроса в Китае, свидетельствуют данные торгов. Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.34 снижалась на 0,26%, достигая 81,96 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,32%, до 75,64 доллара, передает РИА «Новости». Отметим, что с начала следующей недели стоимость марок WTI и Brent может показать снижение на 4,7% и 5,4% соответственно за счет произошедшего в минувшую среду падения. Тогда минэнерго США сообщило о росте недельных коммерческих запасов нефти на 4,1 млн баррелей (до 452,7 млн баррелей), при том, что эксперты ожидали роста запасов лишь на 0,4 млн баррелей. В итоге это может стать второй неделей снижения котировок.