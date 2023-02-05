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Решение ЕС и G7 о потолке цен на нефтепродукты из РФ вступило в силу
Решение Евросоюза, Группы семи и Австралии об ограничении цен на перевозимые по морю нефтепродукты из РФ вступило в силу
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Решение Евросоюза, Группы семи (G7) и Австралии об ограничении цен на перевозимые по морю нефтепродукты из РФ в размере 100 и 45 долларов за баррель в зависимости от категории в воскресенье вступило в силу.
В странах ЕС с воскресенья вступает в действие запрет на поставки российских нефтепродуктов морским путем, который был согласован в июне 2022 года. При этом поставки нефти по трубопроводам не были ограничены, передает ТАСС.
Введенные лимиты будут действовать для западного бизнеса и подконтрольных западу логистических компаний и территорий. С 5 февраля начнется переходный период в 55 дней, до 1 апреля. Уровни цен будут пересматривать раз в два месяца.
Накануне Минфин США утвердил потолок цен на российские нефтепродукты. Днем ранее страны Евросоюза согласовали введение потолка цен на российские нефтепродукты.
Зеленский возмутился умением России быстро адаптироваться к санкциям
Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на то, что Россия стала быстрее адаптироваться к санкциям Запада, при этом скорость введения новых замедлилась.
«Мы видим, что санкционный темп Европы замедлился, а «государство-террорист» увеличивает темп адаптации к санкциям», – передает РИА «Новости» слова Зеленского, который призвал усилить давление на Москву.
Президент Украины заявил об этом в Киеве на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Ранее фон дер Ляйен сообщила, что прибыла в Киев с группой еврокомиссаров «для обсуждения углубления сотрудничества».
В МИД заявили о поддержке ЕС неонацистов
В МИД России заявили о поддержке ЕС неонацистов
Прошедший в Киеве саммит ЕС показал желание европейских политиков ослабить Россию ради того, чтобы обслужить США и НАТО.
Сейчас Брюссель продолжает активно поддерживать неонацистов в Киеве, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.
По словам Захаровой, при этом сам ЕС заявляет о полном уважении прав меньшинств. Также она назвала абсурдными и аморальными процессы создания структур, которые привлекут к ответственности лиц виновных за происходящее на Украине.
Захарова напомнила Европе про обман с Минскими соглашениями, сокрытие военных преступлений Киева против населения Донбасса и спонсирование украинских преступников оружием и деньгами.
Ранее представитель МИД России назвала ложью слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о неготовности Москвы идти на переговоры.
Немцы разозлились на Зеленского из-за слов о вхождении Украины в ЕС
Читатели Die Welt раскритиковали заявление Зеленского о том, что Украина входит в состав ЕС
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Читатели немецкого издания Die Welt резко осудили заявление украинского президента Владимира Зеленского.
Так, комментаторы засомневались в здравомыслии Зеленского после его слов о том, что он говорит от лица Украины «как участник ЕС», передает РИА «Новости».
«Теперь он совсем сошел с ума. Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО в обозримом будущем. Даже если Зеленский видит это иначе, страны НАТО тоже не союзники, для этого нужен альянс, которого нет», – отметил Wolfgang V.
Пользователь Sailоr поинтересовался, «что курит Зеленский», а Stephen P предположил, что в нем «снова пробуждается комик».
«Им место везде, кроме ЕС. Еще одна страна, которая десятилетиями будет просто бездонной ямой», – заметил Der Alte.
Andre W подмечает, что Зеленский «не может насытиться». «То, что ему говорят или сообщают, его либо не интересует, либо ему этого недостаточно. Собственно, как и всегда», – отметил он.
Пользователь Sonya F назвала его «в самом деле наглым» и добавила, что его стране «совершенно не место в ЕС».
«Непревзойденная дерзость. Просто невероятно...», – заключил Chris S.
Ранее Зеленский заявил, что киевский режим не станет сдавать город Артемовск, а ВСУ смогут начать наступление в Донбассе, если Киев получит дальнобойное оружие с Запада.
Минфин США утвердил потолок цен на российские нефтепродукты
Министр финансов США Йеллен подписала распоряжение о введении потолка цен на нефтепродукты из РФ
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Министр финансов США Джанет Йеллен подписала распоряжение о введении потолка цен на российские нефтепродукты с 00.01 5 февраля по времени восточного побережья США (07.01 мск), соответствующий документ опубликован на сайте американского Минфина.
В соответствии с достигнутой ранее Вашингтоном и его союзниками договоренностью США устанавливают два отдельных лимита на нефтепродукты из РФ в зависимости от их категории – 100 и 45 долларов за баррель для нефтепродуктов, торгующихся по ценам выше и ниже стоимости сырой нефти соответственно, передает ТАСС.
Еще одним распоряжением американским физическим и юридическим лицам разрешается с 5 февраля оказывать ряд услуг, связанных со сделками с российскими нефтепродуктами, лишь при условии проведения операций с нефтепродуктами по ценам, укладывающимся в установленные потолки. К такого рода услугам относятся торговая, посредническая, финансовая, таможенная брокерская деятельность, перевозка, страхование и возмещения ущерба, а также регистрация судов. Исключение будет сделано для транзакций, касающихся продукции, погруженной на суда до 5 февраля и отгруженной в порту назначения до 1 апреля.
В пояснительных материалах Минфина подчеркивается, что эмбарго на закупку российской нефти и нефтепродуктов остается в силе независимо от действия политики ограничения цен.
Накануне страны Евросоюза согласовали введение потолка цен на российские нефтепродукты на уровне 100 долларов за баррель.
Названы мешающие вступлению в ЕС недостатки Украины
В Еврокомиссии заявили о низком уровне готовности Украины для приема в ЕС
Украина пока только в некоторых сферах демонстрирует средний уровень, чтобы быть готовой вступить в Европейский союз (ЕС), следует из доклада Еврокомиссии (ЕК) о степени готовности Киева ко входу в ЕС.
Лучше всего Киев работает в направлении внешней политики, где отмечен высокий уровень. На «тройку» Киев работает в сфере свободного перемещения товаров между Европой и страной. А прогресс сближения Украины и ЕС находится на «начальной стадии», передает ТАСС.
Из документа также следует, что Украина отлично сотрудничает с ЕС по борьбе с киберпреступностью и дезинформацией. Киеву указали на необходимость проработать вопрос борьбы с нелегальным трафиком оружия. Также отметили и недостатки в борьбе с коррупцией. На «ранней стадии» находятся вопросы соблюдения прав человека и свобода прессы.
Ранее сообщалось о негативном влиянии движения украинских товаров на европейских сельхозпроизводителей.
Европарламент призвал рассмотреть поставки самолетов и ракет Киеву
Европарламент в своей резолюции призвал рассмотреть возможность поставок Украине ракет большого радиуса действия и западных боевых самолетов.
В документе ЕП приветствовал решение стран Запада поставить Украине танки, а также настаивает на том, чтобы подготовка экипажей началась немедленно, передает ТАСС.
Резолюции Европарламента носят исключительно рекомендательный характер.
Между тем ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не рассматривает отправку истребителей на Украину в настоящий момент.
ЕС согласовал потолок цен на российские нефтепродукты
Евросоюз согласовал потолок цен на российские нефтепродукты на уровне 100 долларов за баррель
Страны Евросоюза (ЕС) достигли договоренности об уровне потолка цен в 100 долларов за баррель на российские нефтепродукты, торгующиеся с премией, сообщили СМИ.
Как сообщило Reuters, послы ЕС договорились определить потолок цен на дизель на уровне 100 долларов за баррель, а на дисконтную нефтепродукцию – 45 долларов за баррель, пишет ТАСС.
Отмечается, что потолок цен они попытаются установить совместно с государствами Группы семи с 5 февраля.
Шведское председательство в Совете ЕС в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) также добавило, что постпреды ЕС сегодня одобрили потолки цен на нефтепродукты перед окончательным утверждением Советом ЕС, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщили, что ЕС рассматривает возможность ограничения цены на российское дизельное топливо на уровне 100 долларов за баррель.
Напомним, как сообщал минфин США, коалиция стран, поддержавших лимит цен на сырую нефть из России, решила, что на разные категории российских нефтепродуктов будут введены два дополнительных потолка цен.
Вместе с тем, глава минфина США Йеллен не исключила, что «все пойдет не по плану» с лимитом цен на российские нефтепродукты.
Газета ВЗГЛЯД изучала, чем обернется запрет на топливо для Европы из России.
Захарова показала, как австрийцев приносят в жертву Зеленскому
Спикер МИД Захарова показала, как австрийцев приносят в жертву Зеленскому
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Несмотря на введенные Украиной санкции против Австрии, власти Вены решили перевести Киеву 5 млн евро из государственной казны, комментирует статью Рихарда Шмитта, опубликованную в австрийком издании EXXpress 2 февраля, спикер МИД Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она отметила, что не хочет ничего добавлять от себя, а только публикует статью полностью.
«Ни слова «российской пропаганды», только прямая речь самих австрийцев о том, как их приносят в жертву Зеленскому», – заверила она.
Автор статьи подчеркнул, что «зеленые» политики игнорировали тот факт, что не так давно президент Владимир Зеленский ввел санкции против некоторых австрийских компаний и собирается конфисковать их активы на сумму в 363 млн евро.
Более того, Шмитт отмечает, что министр по делам защиты климата Леонора Гевесслер с улыбкой приветствовала Зеленского, «мило пожала ему руку», а позднее пообещала, что «австрийские налогоплательщики переведут Киеву еще 5 млн евро из государственной казны».
Издание заверяет, что деньги австрийцев пойдут на восстановление пострадавшей энергоинфраструктуры Украины, пока «Путин использует зиму в качестве оружия, нанося беспощадные удары по Украине».
По словам Шмитта, Гевесслер подчеркнула, что ей важно внести вклад в поддержку мирного населения Украины, однако не было сказано ни одного слова о том, что
Нет ни одного сообщения о том, что федеральный президент Александр Ван дер Беллен обсуждал в Киеве введение антиавстрийских санкций. Так, остается неизвестным, предпринимались ли властями Австрии какие-либо шаги по снятию запретов с Вены, подчеркнул автор статьи.
Шмитт добавил, что Ван дер Белен только ограничился общими высказываниями об Украине, заверив, что в ближайшие шесть лет он будет уделять особое внимание сохранению европейских ценностей, на которые на Украине «в буквальном смысле слова происходит нападение».
Боррель назвал потраченную на Украину сумму
Общая помощь Евросоюза Киеву с начала конфликта составила 50 млрд евро, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который прибыл в украинскую столицу для участия в заседаниях Еврокомиссии с правительством Украины.
Он заявил в Twitter (заблокирован в России), что Европа останется с Украиной для «победы и восстановления страны», передает РИА «Новости».
Боррель признал, что поставка Киеву западных танков является пересечением красной линии. При этом союзники Украины не готовы поставлять истребители.
Напомним, Германия согласилась передать Украине свои танки Leopard 2, США подтвердили готовность передать Киеву танки M1 Abrams.
ЕС решил ввести новые санкции против России к годовщине начала СВО
Евросоюз намерен ввести новый десятый пакет санкций против России до годовщины начала специальной военной операции (СВО) на Украине 24 февраля, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
Агентство АФП приводит слова главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила, что ЕС намерен ввести новые санкции против России к 24 февраля, передает ТАСС.
Глава ЕК утверждает, что существующие санкции подрывают российскую экономину. По ее словам, ограничение цен на российскую нефть обходится Москве «примерно в 160 млн евро в день».
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует ввести десятый пакет санкций против России, который будет в основном сосредоточен на закрытии лазеек в уже принятых мерах.
Вучич: Сербия готова к вступлению в ЕС, но не в НАТО
Сербия продолжает прикладывать усилия для вступления в Евросоюз, но не намерена прорабатывать вопрос о присоединении к НАТО, заявил президент республики Александр Вучич в ходе своего выступления на заседании Народной скупщины (парламент страны).
Как приводит телеканал РТС заявление Вучича в ответ на обращение представителя оппозиции по вопросу вступления республики в Североатлантический альянс, Сербия находится на европейском пути, но не хочет вступать в НАТО, поскольку Белград намерен охранять и укреплять свой военный нейтралитет, передает ТАСС.
Ранее еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи заявил, что Сербия для вступления в Евросоюз должна не только провести реформы, но и ввести санкции против России.
Москва обвинила Запад в превращении СЕ в «предбанник» ЕС
Замглавы МИД Грушко: РФ нет смысла возвращаться в «предбанник» ЕС, в который усилиями Запада превращен Совет Европы
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Совет Европы больше не нацелен на достижение единства европейских народов, усилиями Запада он превращен теперь в нечто противоположное, России нет никакого смысла возвращаться в некий «предбанник» Евросоюза, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
Заместитель министра иностранных дел России в интервью «Парламентской газете» напомнил, что Совет Европы, как записано в первой главе его Устава, создавался для достижения большего единства европейских народов, однако усилиями Запада он превращен теперь в нечто противоположное. Грушко подчеркнул, что в такую организацию, некий «предбанник» Евросоюза, России нет никакого смысла возвращаться, передает ТАСС.
Напомним, 17 января президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о прекращении действия в отношении России устава Совета Европы, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также ряда международных договоров СЕ. Россия вышла из СЕ в марте 2022 года. В июле того же года Россия вышла из частичных соглашений СЕ.
Европарламент призвал изгнать российский бизнес из ЕС
Европарламент призвал ЕС изгнать весь российский бизнес и отказаться от импорта урана
Европарламент призвал европейские страны быстрее принять 10-й пакет санкций против России и запретить работу российским компаниям в Европе, включая «Лукойл» и Росатом, говорится в принятой в четверг на спецсессии Европарламента резолюции.
Кроме того, в документе говорится, ЕС должен отказаться от импорта урана из России, передает ТАСС.
Кроме того, ЕП «призывает активно вносить предложения для новых санкций против новых секторов и лиц. Черный список предлагается расширить российскими компаниями, которые все еще присутствуют на рынке Европы, такие как «Лукойл» и Росатом.
Резолюции ЕП носят исключительно рекомендательный характер.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует ввести десятый пакет санкций против России, который будет в основном сосредоточен на закрытии лазеек в уже принятых мерах.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что может войти в этот пакет.
Захарова назвала ложью слова Борреля о нежелании Москвы начать переговоры
В МИД России назвали неправдой заявление об отсутствии воли у Москвы начать переговоры
Заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о неготовности России начать мирные переговоры по Украине из-за отсутствия политической воли – неправда, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она напомнила о заявления представителей России о готовности идти на переговоры, чтобы решить украинский конфликт, но без неприемлемых условий. Захарова подчеркнула, что именно Киев вышел из переговорного процесса, руководствуясь указами других. Также она указала на продолжение отправки Киеву военной помощи, что не способствует решению конфликта, сообщает сайт МИД России.
Помимо этого, Захарова напомнила Боррелю об указе президента Украины Владимира Зеленского, который запретил какие-либо переговоры с Москвой.
Ранее европейский политик в интервью заявил, что Евросоюз всегда открыт для мирных переговоров на Украине, но якобы Россия не демонстрирует политическую волю. Еще Боррель заявил, что Евросоюз подготовит около 30 тыс. украинских военных.
Названа причина отказа Украине в быстром принятии в ЕС
Европейский союз не спешит принимать Украину, так как боится грозящего в таком случае банкротства, заявил редактор британской The Telegraph Джеймс Крисп.
Отмечается, что если Украина станет членом ЕС, то Брюссель будет обязан отчислять ей сотни миллионов евро помощи, что потребует серьезного пересмотра правил, передает РИА «Новости».
Так, Криспа заявил, что финансирование является не единственным, но самым серьезным фактором, из-за которого членство Киева сейчас под вопросом.
Если Украина вступит, то окажется самой бедной страной в союзе и одной из самых больших. Из-за обширной территории она будет требовать существенные выплаты на свое содержание.
Также эксперт подчеркнул, что любые поблажки для Киева возмутят другие страны, ожидающие своего статуса члена ЕС годами.