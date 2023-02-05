Решение ЕС и G7 о потолке цен на нефтепродукты из РФ вступило в силу

Решение Евросоюза, Группы семи и Австралии об ограничении цен на перевозимые по морю нефтепродукты из РФ вступило в силу

Решение Евросоюза, Группы семи (G7) и Австралии об ограничении цен на перевозимые по морю нефтепродукты из РФ в размере 100 и 45 долларов за баррель в зависимости от категории в воскресенье вступило в силу.

В странах ЕС с воскресенья вступает в действие запрет на поставки российских нефтепродуктов морским путем, который был согласован в июне 2022 года. При этом поставки нефти по трубопроводам не были ограничены, передает ТАСС.

Введенные лимиты будут действовать для западного бизнеса и подконтрольных западу логистических компаний и территорий. С 5 февраля начнется переходный период в 55 дней, до 1 апреля. Уровни цен будут пересматривать раз в два месяца.

Накануне Минфин США утвердил потолок цен на российские нефтепродукты. Днем ранее страны Евросоюза согласовали введение потолка цен на российские нефтепродукты.