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ЕС согласовал потолок цен на российские нефтепродукты
Евросоюз согласовал потолок цен на российские нефтепродукты на уровне 100 долларов за баррель
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Страны Евросоюза (ЕС) достигли договоренности об уровне потолка цен в 100 долларов за баррель на российские нефтепродукты, торгующиеся с премией, сообщили СМИ.
Как сообщило Reuters, послы ЕС договорились определить потолок цен на дизель на уровне 100 долларов за баррель, а на дисконтную нефтепродукцию – 45 долларов за баррель, пишет ТАСС.
Отмечается, что потолок цен они попытаются установить совместно с государствами Группы семи с 5 февраля.
Шведское председательство в Совете ЕС в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) также добавило, что постпреды ЕС сегодня одобрили потолки цен на нефтепродукты перед окончательным утверждением Советом ЕС, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщили, что ЕС рассматривает возможность ограничения цены на российское дизельное топливо на уровне 100 долларов за баррель.
Напомним, как сообщал минфин США, коалиция стран, поддержавших лимит цен на сырую нефть из России, решила, что на разные категории российских нефтепродуктов будут введены два дополнительных потолка цен.
Вместе с тем, глава минфина США Йеллен не исключила, что «все пойдет не по плану» с лимитом цен на российские нефтепродукты.
Газета ВЗГЛЯД изучала, чем обернется запрет на топливо для Европы из России.
Названы причины краха американской ЧВК «Моцарт» на Украине
Клинцевич: Американцы перерегистрируют ЧВК «Моцарт», чтобы скрыть позор на Украине
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«Моцарты» дискредитировали себя поведением в бою и быту. Они были уверены, что деньги и понты станут залогом их успеха, а на деле их иллюзии разрушились при встрече с нашими ребятами на поле боя. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал экс-сенатор Франц Клинцевич. Ранее The New York Times сообщила, что американская ЧВК «Моцарт» потерпела крах на Украине из-за пьянства, дефицита денег и походов бойцов по стриптиз-барам.
«В «Моцарте» привыкли воевать с людьми, которые не имеют боевого опыта, не знают военную тактику, а также не представляют рельеф и природные условия местности», – рассказал руководитель «Российского Союза ветеранов Афганистана», экс-сенатор Франц Клинцевич.
«И когда они попали на Украину, то и рядом с ними, и против них вышли русские люди – грамотные, смелые и сильные. Кроме того, конфликт на Украине является технически более совершенным, чем предыдущие конфликты. Да, мы практически не используем новейшее оружие, но даже модернизированное советское вооружение имеет огромный запас прочности и высокие тактико-технические характеристики», – отметил эксперт.
«На фоне этого у наемников ЧВК «Моцарт» начались пьянки, загулы и страх. Они рассчитывали на бесконечный поток финансирования. Однако понты колотить – это одно дело, а воевать – совсем другое», – полагает собеседник.
«Когда бойцов «Моцарта» пытались использовать в различной диверсионной деятельности, встречи с нашими десантниками и пехотинцами заканчивались для них неприятно. Ведь российские военные имеют за плечами реальный опыт в Сирии и других горячих точках», – добавил Клинцевич.
«На мой взгляд, все это и привело к краху «Моцарта». Американцы, я думаю, сделают спешную попытку перерегистрации этой организации, поскольку данный бренд дискредитирован и поведением наемников в бою, и в бытовом плане», – заключил он.
В свою очередь военный эксперт, подполковник Андрей Марочко в стриме «Летучка» отметил, что американцы «сворачивают именно бренд ЧВК «Моцарт». «Скорее всего, наемники, которые были в этой компании, останутся и будет какая-то другая ЧВК. Потому что личный состав нужен, боевики нужны, деньги поступают для оплаты труда этим убийцам. Поэтому они переподпишут контракт и останутся воевать дальше», – рассказал он.
Как отмечает в своем Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин, «ЧВК «Моцарт», согласно заявлению Эндрю Мильбурна, уезжает с Украины, отметившись, скорее, не участием в реальных боевых действиях, а пиаром разной степени паршивости». «Попытка выехать на громком рефрене с ЧВК «Вагнер» оказалась неудачной. Впрочем, часть этой публики наверняка переберется в другие структуры или же осуществит ребрендинг организации», – полагает эксперт.
Ранее стало известно, что американская ЧВК «Моцарт» потерпела крах на Украине в связи с дефицитом средств и злоупотреблением ее сотрудниками алкоголем. Об этом сообщает издание The New York Times. Основатели компании Эндрю Мильбурн и Эндрю Бейн – в прошлом военные армии США. Название «Моцарт» было выбрано в качестве «дерзкого ответа российским наемникам» из ЧВК «Вагнер». Сообщается, что ранее они также являлись авторами подкаста «Два морпеха в Киеве».
Отряды «Моцарта» прибыли на Украину в начале марта. Тогда они обучали ВСУ военному мастерству, а также способствовали эвакуации мирных жителей с линии фронта. Уточняется, что существенная часть услуг компании оплачивалась за счет добровольных пожертвований иностранных граждан. Подразделениями ЧВК командовал соучредитель фирмы Эндрю Мильбурн, на которого впоследствии был подан иск директором компании Эндрю Бейном за некорректные высказывания в адрес киевского руководства в состоянии алкогольного опьянения и «злоупотребления бюджетом». Обвиняемый не признает ответственности за финансовые преступления.
Тем не менее Мильбурн отмечает, что в зоне СВО большинство иностранных наемников действительно имеют проблемы с алкогольной зависимостью. Один из инструкторов «Моцарта» подтверждает этот факт. По его словам, многие представители ЧВК являются людьми, страдающими от посттравматического синдрома, что приводило к трудностям в исполнении команд.
Подчеркивается, что наемники часто нарушали дисциплину, отправляясь в бары и стриптиз-клубы Киева, несмотря на запреты руководства. Подобное положение дел не могло не сказаться на эффективности ЧВК, что привело к отказу крупнейшего спонсора Allied Extract от услуг фирмы.
Ранее стало известно, что украинские гостиницы отказываются принимать сотрудников ЧВК «Моцарт» из-за того, что они могут быть мишенью «Вагнера». Полковник полиции ЛНР Виталий Киселев отмечал, что американская фирма существенно проигрывает отрядам Евгения Пригожина.
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Зеленский возмутился умением России быстро адаптироваться к санкциям
Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на то, что Россия стала быстрее адаптироваться к санкциям Запада, при этом скорость введения новых замедлилась.
«Мы видим, что санкционный темп Европы замедлился, а «государство-террорист» увеличивает темп адаптации к санкциям», – передает РИА «Новости» слова Зеленского, который призвал усилить давление на Москву.
Президент Украины заявил об этом в Киеве на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Ранее фон дер Ляйен сообщила, что прибыла в Киев с группой еврокомиссаров «для обсуждения углубления сотрудничества».
Названы причины тотальной мобилизации Киевом жителей Херсонщины в ВСУ
Правозащитница Шеслер: Украинская власть превращает русскоязычное население в пушечное мясо
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Сегодня практически ни один мужчина призывного возраста на юге Украины не может избежать насильственного загона на призывной пункт, людей пытаются схватить какими-то совершенно дикими методами, сказала газете ВЗГЛЯД правозащитница Лариса Шеслер. Ранее стало известно, что Киев проводит тотальную мобилизацию в подконтрольном им Снигиревском районе Херсонской области.
«В Снигиревском районе действительно проводится тотальная мобилизация, равно как и в Николаевской области. Власти Киева выбрали эти территории как базовые для набора людей в ряды ВСУ», – рассказала руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.
«Сегодня практически ни один мужчина призывного возраста на юге Украины не может избежать насильственного загона на призывной пункт. Там сразу же вручают повестку, заставляют пройти медкомиссию и отправляют на пункт сбора. И наибольший упор делается именно на Николаевскую и Одесскую области. Я связываю это с тем, что там проживает много мужчин, часть из них технически подкована», – добавила собеседница.
«В то же время в этих регионах проведена достаточно сильная пропаганда, людям промывали мозги. Возможно, происходящее объясняется еще и тем, что народ там максимально избегает призыва. Мужчины не выходят из дома, прячутся на дачах. Из-за этого планы по мобилизации не выполняются. С каждым днем давление властей на местные призывные пункты усиливается, людей пытаются схватить какими-то совершенно дикими методами», – полагает она.
Рассуждая о том, к каким последствиям приведет такая тактика украинских властей, Шеслер отметила, что она «не слишком оптимистична в этом вопросе». «Мобилизационный потенциал на Украине – около 5 млн мужчин призывного возраста. Поэтому набрать 100–300 тыс нового пушечного мяса не составит большой проблемы. Чем хуже идет мобилизация, тем более жесткие меры будут использоваться», – заключила она.
Ранее глава российской Снигиревской районной администрации Юрий Барбашов сообщил, что киевский режим проводит «истеричную» мобилизацию мужчин в подконтрольном ему Снигиревском районе Херсонского региона.
Барбашов добавил, что жители района опасаются выходить на улицу, чтобы не попасть в украинские подразделения, которых отсылают в самые горячие точки фронта. Глава администрации заявил, что жители района почувствовали разницу между работой российской администрации и украинской.
Ранее прокуратура Киева возбудила уголовное дело против администрации Снигиревки в Херсонской области из-за выдачи местным жителям продуктов питания и социальных выплат.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась почему Галичина воюет руками русскоязычных украинцев.
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Израильский эксперт: Заявления о поставках вооружений Украине нанесут ущерб Нетаньяху
Саймон Ципис: Заявления о поставках вооружений Украине нанесут ущерб Нетаньяху
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Заявление президента Биньямина Нетаньяху о возможных поставках оружия Украине вызвано исключительно внешним давлением. Внутри страны дополнительных политических очков он не получит, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее премьер-министр Израиля решил пересмотреть политику государства по военной помощи Киеву.
«Штаты пытаются вынудить Израиль перейти к поставкам вооружения на Украину. Это происходит потому, что и они сами, и Евросоюз все глубже увязают и захлебываются в этой войне против России. Посылается все больше техники и оружия, что еще больше затягивает конфликт», – сказал сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.
«Кроме того, чем больше Россия увязает на Украине, тем больше это развязывает руки Израилю. Чувствуя, что у Москвы сейчас не хватит ресурсов одновременно вести спецоперацию и присутствовать на Ближнем Востоке, Иерусалим все меньше боится испортить отношения с государством», – добавил собеседник.
«Что касается внутриполитических очков Нетаньяху, то поставка оружия Киеву ему их точно не принесет. У нас, конечно, есть некоторое украинское лобби, но вместе с тем есть и российское. И заявления о потенциальной отправке вооружения нанесут ущерб позициям Нетаньяху как внутри Израиля, так и вовне», – полагает политолог.
«Для того чтобы заручиться дополнительной поддержкой со стороны израильтян, премьеру надо решать те проблемы, которые действительно волнуют граждан. А их немало – начиная от политического кризиса и вплоть до эскалации в секторе Газа и западном берегу реки Иордан, а также ухудшение отношений с Ираном», –заключил Ципис.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что необходимо пересмотреть политику Израиля в отношении военных поставок Киеву, сообщили израильские СМИ. Он также добавил, что вопросом займутся Минобороны, МИД и «Моссад». Политик пообещал сделать для Украины не меньше, чем это сделало предыдущее правительство Израиля.
Издание Walla сообщает, что Белый дом сделал выводы – Нетаньяху «не намерен двигаться в направлении России». Также подчеркивается растущее давление на Иерусалим со стороны США.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью CNN рассказал, что рассматривает возможность военной поддержки Украины путем передачи системы ПВО «Железный купол». До этого Тель-Авив заявлял об оказании Киеву исключительно гуманитарной помощи.
Возможность передачи ВСУ системы ПВО «Железный купол» в разговоре с газетой ВЗГЛЯД оценил израильский эксперт Саймон Ципис.
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Эксперт оценила вероятность введения Сербией антироссийских санкций
Балканист Энтина: Сербия оказалась в кольце НАТО, Вучичу приходится искать компромисс
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Вучич пытался доказать, что Сербия полностью независима от Запада, однако теперь он вынужден склоняться в сторону диалога с Брюсселем, сказала газете ВЗГЛЯД балканист Екатерина Энтина. Ранее издание Vijesti сообщило, что президент Сербии Александр Вучич допускает введение антироссийских санкций.
«Данная публикация является примером того, как местные СМИ в очередной раз пытаются создать громкий заголовок. Вучич не говорил, что Сербии придется вводить санкции против России. Но привычные рассуждения о том, что на Белград оказывается давление со всех сторон, имели место», – рассказала профессор НИУ ВШЭ, руководитель Отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина.
«Вучич ранее говорил, что Сербия оказалась единственным государством Европы с полностью независимой политикой. И сейчас Брюссель и Вашингтон пытаются продемонстрировать, что это не так», – замечает эксперт.
«В Давосе Вучичу как могли объяснили, что страна оказалась одна в кольце государств – членов НАТО, а Россия, в случае ухода европейского бизнеса из страны и прекращения инвестиций, не сможет компенсировать Белграду разрыв экономических связей с Европой. Именно об этом Вучич говорил в парламенте», – подчеркивает собеседник.
«Выступление Вучича не сводилось к рассуждениям о вводе ограничений против Москвы. Разговор шел о том, что в условиях замкнутости нельзя отказываться от сотрудничества с Брюсселем. Для ЕС и США сейчас важнее всего надавить на Белград в вопросе по Косово и Метохии. Но к потенциальному признанию независимости Приштины не готовы не только сербы, но и ряд стран Европы, поэтому европейским бюрократам приходится смещать акценты в публичных требованиях к Сербии на санкции, по которым у коллективного Запада есть консенсус», – отмечает Энтина.
«Основные усилия ЕС направлены на то, чтобы любыми способами принудить Белград рассмотреть франко-германское предложение по возобновлению диалога с Приштиной. К сожалению, это предполагает фактическое признание Сербией независимости Косово и дальнейшую возможность самопровозглашенной республики вступать в международные организации», – считает эксперт.
«Сам Вучич склоняется в сторону продолжения диалога с Брюсселем, но с некоторыми корректировками изначальных предложений. Оппозиция категорически против подобного исхода. Тогда и включается дискуссия о России. С точки зрения Запада, если Белград не хочет вводить санкции против Москвы и не желает признать Косово – тогда для Брюсселя Сербия перестает считаться конструктивным партнером», – подчеркивает Энтина.
«Соответственно, продолжать переговоры о вступлении в ЕС становится бессмысленно, а часть инвестиционных потоков, поступающих в Белград, можно перенаправить в более перспективные для Евросоюза регионы», – отмечает эксперт.
«Таким образом, дискуссия в большей степени сосредоточена вокруг диалога с Приштиной, а не вокруг темы санкций. Изменений в позиции Сербии по ограничениям в отношении Москвы пока не предвидится», – резюмирует Энтина.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил в парламенте, что Белграду, возможно, придется ввести санкции против России, сообщило издание Vijesti. Он подчеркнул, что подобный исход событий не является желательным.
До этого Вучич сказал, что из-за позиции Сербии по СВО у государства не осталось союзников на Западе. Президент отметил, что на Белград оказывается колоссальное давление, однако страна будет продолжать принимать решения самостоятельно: без указки со стороны Брюсселя, Москвы или Вашингтона.
Напомним, в мае Вучич высказывал намерение придерживаться решения Совета национальной безопасности Сербии по невведению санкций в отношении России столько, сколько это будет возможно. Издание ТАСС сообщает, что Кремль выразил глубокую признательность Белграду за сохранение принципиальной позиции даже под давлением Запада.
Позже он назвал причины, по которым Белград может присоединиться к ограничениям в отношении Москвы: «Если жизненно важные интересы Сербии пострадают, пересмотр позиции по данному вопросу допустим».
Ранее политолог Стеван Гайич в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил: пока сербский народ поддерживает Россию, Вучич не рискнет вводить санкции против Москвы.
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Европарламент призвал рассмотреть поставки самолетов и ракет Киеву
Европарламент в своей резолюции призвал рассмотреть возможность поставок Украине ракет большого радиуса действия и западных боевых самолетов.
В документе ЕП приветствовал решение стран Запада поставить Украине танки, а также настаивает на том, чтобы подготовка экипажей началась немедленно, передает ТАСС.
Резолюции Европарламента носят исключительно рекомендательный характер.
Между тем ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не рассматривает отправку истребителей на Украину в настоящий момент.
Названы мешающие вступлению в ЕС недостатки Украины
В Еврокомиссии заявили о низком уровне готовности Украины для приема в ЕС
Украина пока только в некоторых сферах демонстрирует средний уровень, чтобы быть готовой вступить в Европейский союз (ЕС), следует из доклада Еврокомиссии (ЕК) о степени готовности Киева ко входу в ЕС.
Лучше всего Киев работает в направлении внешней политики, где отмечен высокий уровень. На «тройку» Киев работает в сфере свободного перемещения товаров между Европой и страной. А прогресс сближения Украины и ЕС находится на «начальной стадии», передает ТАСС.
Из документа также следует, что Украина отлично сотрудничает с ЕС по борьбе с киберпреступностью и дезинформацией. Киеву указали на необходимость проработать вопрос борьбы с нелегальным трафиком оружия. Также отметили и недостатки в борьбе с коррупцией. На «ранней стадии» находятся вопросы соблюдения прав человека и свобода прессы.
Ранее сообщалось о негативном влиянии движения украинских товаров на европейских сельхозпроизводителей.
Сенатор Долгов: США манипулируют ДСНВ в корыстных целях
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США в очередной раз пытаются выдвинуть против России обвинения о нарушении ДСНВ, однако у них нет никаких доказательств. Кроме того, в рамках ДСНВ американцы пытаются продвигать свои корыстные интересы. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал сенатор Константин Долгов. Ранее США обвинили Россию в нарушении Договора о стратегических наступательных вооружениях.
«В реальности американцы сначала вышли практически из всех договоренностей, все разрушили, а теперь валят с больной головы на здоровую. У них нет никаких доказательств нарушений со стороны России, им нечего представить в публичном пространстве. Это все абсолютно голословные обвинения. А вот нарушений со стороны Вашингтона предостаточно», – сказал сенатор Константин Долгов.
«Когда Штаты предлагали новые переговоры по Стратегическим наступательным вооружениям, они хотели включить туда наши новейшие системы, которые находятся явно впереди аналогичных американских разработок. Они планировали обеспечить себе преимущество. Понятно, что нас такая позиция не устраивает. И способствовать стратегической стабильности это не будет», – подчеркнул парламентарий.
«Кроме того, наша страна никогда не говорила о готовности первыми применить ядерное оружие, а любые попытки нас обвинить в том, что мы якобы готовим его применение – это домыслы. Поэтому я убежден, что корень проблемы надо искать на американской стороне. Они в очередной раз пытаются обвинить Россию во всевозможных грехах, хотя сами преследуют корыстные цели», – заключил Долгов.
Ранее США обвинили Россию в нарушении Договора о стратегических наступательных вооружениях. Соответствующее уведомление Госдепартамент уже направил в американский Конгресс, пишет Wall Street Journal. Причиной стало якобы «блокирование» Москвой инспекций.
«Невозможность инспекций затрудняет верификацию числа боеголовок, которые развернула Россия», – отмечает издание. Определение о «несоблюдении», по мнению США, единственного двустороннего режима контроля за стратегическими вооружениями было вынесено впервые с 2011 года, когда соглашение вступило в силу.
Ранее в Белом доме заявили, что США очень ждали начала консультаций в рамках двусторонней комиссии по исполнению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), выясняют причину решения России перенести их.
В Москве с обвинениями не согласны. Так, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия безукоризненно соблюдает ДСНВ на протяжении всех лет в отличие от США, передает ТАСС. Ответственно за эскалацию ситуации вокруг Договора дипломат возложил на Белый дом.
Аналогичного мнения придерживается и официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она указала, что США выходили из огромного числа договоренностей в одностороннем порядке, подорвали принцип реализации ДСНВ и теперь обвиняют Россию в его нарушении.
Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее заявлял, что считает странным требования Вашингтона к Москве возобновить инспекции по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
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Боррель назвал потраченную на Украину сумму
Общая помощь Евросоюза Киеву с начала конфликта составила 50 млрд евро, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который прибыл в украинскую столицу для участия в заседаниях Еврокомиссии с правительством Украины.
Он заявил в Twitter (заблокирован в России), что Европа останется с Украиной для «победы и восстановления страны», передает РИА «Новости».
Боррель признал, что поставка Киеву западных танков является пересечением красной линии. При этом союзники Украины не готовы поставлять истребители.
Напомним, Германия согласилась передать Украине свои танки Leopard 2, США подтвердили готовность передать Киеву танки M1 Abrams.
ЕС решил ввести новые санкции против России к годовщине начала СВО
Евросоюз намерен ввести новый десятый пакет санкций против России до годовщины начала специальной военной операции (СВО) на Украине 24 февраля, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
Агентство АФП приводит слова главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила, что ЕС намерен ввести новые санкции против России к 24 февраля, передает ТАСС.
Глава ЕК утверждает, что существующие санкции подрывают российскую экономину. По ее словам, ограничение цен на российскую нефть обходится Москве «примерно в 160 млн евро в день».
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует ввести десятый пакет санкций против России, который будет в основном сосредоточен на закрытии лазеек в уже принятых мерах.
В ПФР заявили об индексации неиспользованной суммы маткапитала
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Любая неиспользованная сумма материнского капитала, выданного до февраля 2023 года, будет проиндексирована, сообщили газете ВЗГЛЯД в Социальном фонде России. Ранее кабмин утвердил индексацию некоторых соцвыплат на 11,9%.
«Любая неиспользованная сумма материнского капитала индексируется. Поэтому мама, родившая ребенка до 2023 года и получившая сертификат, с февраля сможет использовать более высокий материнский капитал по сравнению с суммой, которая была указана при оформлении», – говорится в ответе Социального фонда России на запрос газеты ВЗГЛЯД.
Ранее правительство России утвердило с 1 февраля индексацию некоторых социальных выплат на 11,9%. В частности, речь идет о материнском капитале. Ранее за рождение первого ребенка выплата составляла 524,5 тыс. рублей, за второго – 693,1 тыс. рублей. Теперь же граждане России могут получить 586,9 тыс. рублей и 775,6 тыс. рублей соответственно.
Напомним, материнский капитал – это мера государственной поддержки российских семей, в которых с 2007 года родился или был усыновлен второй, третий или любой последующий ребенок. Кроме того, право на выплату имеют семьи, у которых с 1 января 2020 года появился первенец.
С 1 февраля 2023 года также увеличиваются пособия семьям с детьми, социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, гарантии для россиян, удостоенных высших госнаград (например, Героев России).
Москва обвинила Запад в превращении СЕ в «предбанник» ЕС
Замглавы МИД Грушко: РФ нет смысла возвращаться в «предбанник» ЕС, в который усилиями Запада превращен Совет Европы
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Совет Европы больше не нацелен на достижение единства европейских народов, усилиями Запада он превращен теперь в нечто противоположное, России нет никакого смысла возвращаться в некий «предбанник» Евросоюза, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
Заместитель министра иностранных дел России в интервью «Парламентской газете» напомнил, что Совет Европы, как записано в первой главе его Устава, создавался для достижения большего единства европейских народов, однако усилиями Запада он превращен теперь в нечто противоположное. Грушко подчеркнул, что в такую организацию, некий «предбанник» Евросоюза, России нет никакого смысла возвращаться, передает ТАСС.
Напомним, 17 января президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о прекращении действия в отношении России устава Совета Европы, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также ряда международных договоров СЕ. Россия вышла из СЕ в марте 2022 года. В июле того же года Россия вышла из частичных соглашений СЕ.
Европарламент призвал изгнать российский бизнес из ЕС
Европарламент призвал ЕС изгнать весь российский бизнес и отказаться от импорта урана
Европарламент призвал европейские страны быстрее принять 10-й пакет санкций против России и запретить работу российским компаниям в Европе, включая «Лукойл» и Росатом, говорится в принятой в четверг на спецсессии Европарламента резолюции.
Кроме того, в документе говорится, ЕС должен отказаться от импорта урана из России, передает ТАСС.
Кроме того, ЕП «призывает активно вносить предложения для новых санкций против новых секторов и лиц. Черный список предлагается расширить российскими компаниями, которые все еще присутствуют на рынке Европы, такие как «Лукойл» и Росатом.
Резолюции ЕП носят исключительно рекомендательный характер.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует ввести десятый пакет санкций против России, который будет в основном сосредоточен на закрытии лазеек в уже принятых мерах.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что может войти в этот пакет.
Вучич: Сербия готова к вступлению в ЕС, но не в НАТО
Сербия продолжает прикладывать усилия для вступления в Евросоюз, но не намерена прорабатывать вопрос о присоединении к НАТО, заявил президент республики Александр Вучич в ходе своего выступления на заседании Народной скупщины (парламент страны).
Как приводит телеканал РТС заявление Вучича в ответ на обращение представителя оппозиции по вопросу вступления республики в Североатлантический альянс, Сербия находится на европейском пути, но не хочет вступать в НАТО, поскольку Белград намерен охранять и укреплять свой военный нейтралитет, передает ТАСС.
Ранее еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи заявил, что Сербия для вступления в Евросоюз должна не только провести реформы, но и ввести санкции против России.
МИД пообещал ответ на высылку Австрией российских дипломатов
Россия ответит на объявление Австрией четырех дипломатов персонами нон грата, сообщили в Министерстве иностранных дел России.
В ведомстве заявили, что Россия даст соответствующий ответ на решение австрийского МИД выслать российских дипломатов, передает РИА «Новости».
Ранее Австрия объявила нежелательными лицами четырех российских дипломатов и попросила покинуть страну.