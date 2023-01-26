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ЕС изучает ограничение цены на дизель из России
ЕС решил ввести потолок цен на дизельное топливо из России на уровне 100 за баррель
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Евросоюз (ЕС) рассматривает возможность ограничения цены на российское дизельное топливо на уровне 100 долларов за баррель, сообщило Bloomberg.
По данным агентства, в Евросоюзе задумались ввести ограничения цены на российское дизельное топливо до 100 долларов за баррель, передает ТАСС.
В то же время, по сведениям агентства, изучается возможность ввести ограничения при покупке нефтепродуктов, например мазута, торгующихся со скидкой, на уровне 45 долларов за баррель, передает РИА «Новости».
Сообщается, что ЕС и G7 хотят ввести потолок цен на российский экспорт в третьи страны, но уровень цен варьируется и является нестабильным.
Напомним, как сообщал минфин США, коалиция стран, поддержавших лимит цен на сырую нефть из России, решила, что на разные категории российских нефтепродуктов будут введены два дополнительных потолка цен.
Вместе с тем, глава минфина США Йеллен не исключила, что «все пойдет не по плану» с лимитом цен на российские нефтепродукты.
Газета ВЗГЛЯД изучала, чем обернется запрет на топливо для Европы из России.
Стало известно о желании ЕС пересмотреть либерализацию торговли с Украиной
EurActiv сообщил о желании ЕС пересмотреть вредную для Европы либерализацию торговли с Украиной
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Еврокомиссия приступила к изучению возможности пересмотреть либерализацию торговли с Украиной, поскольку сейчас договоренности вредят европейским фермерам, сообщают СМИ.
Члены ЕС жалуются, что из-за украинских товаров фермеры в Европе оказались в невыгодном положении. Пересмотреть либерализацию торговли могут в ближайшие недели, передает ТАСС со ссылкой на EurActiv.
ЕК «обдумывает вопрос о пересмотре специальной приостановки всех тарифов и квот на украинский агропродовольственный экспорт», передает РИА «Новости».
Напомним, временный режим либерализации установили в 2022 году до июня 2023 года. В соответствии с ним на ряд товаров с Украины действуют нулевые таможенные ставки. Кроме того, соглашение приостанавливает систему входных цен и тарифных квот. Предполагается, что даже после завершения срока действия договоренностей антидемпинговые пошлины не взимаются с продукции, поступающей c Украины.
Как сообщил президент Литвы Гитанас Науседа после встречи во Львове с Владимиром Зеленским, в Киеве надеются, что официальные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз должны начаться в 2023 году. Летом Украине был предоставлен статус страны – кандидата на вступление в ЕС, но ей отказали в проведении ускоренной процедуры по вступлению.
Польша захотела получить от ЕС компенсацию за танки для Украины
Моравецкий сообщил о намерении Польши потребовать от ЕС компенсировать Варшаве стоимость танков для Украины
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Польша собирается потребовать от ЕС возместить стоимость танков, которые Варшава хочет передать Киеву, сообщил глава правительства страны Матеуш Моравецкий.
Моравецкий сообщил, что его страна «обратится, конечно, за компенсацией». В таком требовании премьер-министр видит «очередную проверку доброй воли» ЕС. Моравецкий выразил уверенность, что ЕС должен компенсировать Польше стоимости танков. Глава правительства надеется, что «так и случится», передает РИА «Новости».
Напомним, Польша официально попросила Германию разрешить передать Украине танки Leopard немецкого производства. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заверил, что Берлин не станет препятствовать поставкам.
Хотя в самом Берлине пытаются оттянуть момент поставок Украине тяжелых танков, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ее страна не будет блокировать решение Польши, если та отправит свои танки Leopard 2 без одобрения Германии.
Володин объяснил невозможность сотрудничества со странами Прибалтики
Володин: Сотрудничество со странами Прибалтики невозможно из-за утраты ими суверенитета
Решение о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией и Латвией следовало принять давно, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в заметке под заголовком «Что мертво, умереть не может».
В своем Telegram-канале Володин пишет, что сотрудничество со странами Прибалтики невозможно, поскольку они утратили самостоятельность, хотя уже на протяжении 30 лет утверждают, будто бы строят независимые государства. На деле же все решения за них принимаются в Вашингтоне и Брюсселе, подчеркнул спикер нижней палаты российского парламента.
По его словам, интересы людей в этих странах игнорируются, а население сократилось в среднем на четверть (в Латвии – на 30,5%, в Литве – на 28,4%, в Эстонии – на 15,4%). На самом деле в Прибалтике, отметил Володин, проживает только треть граждан, большинство же находится на заработках в европейских государствах. Кроме того, у этих стран худшие в ЕС экономические показатели.
Единственное, в чем преуспевают правящие режимы этих стран, это русофобия, подчеркнул Володин. Представители местного руководства соревнуются, кто более жестко выступит против России, отметил он.
Володин также указал, что в государствах Прибалтики более, чем где-либо, нарушают права человека. В частности, там запрещают говорить на родном языке, ущемляют национальные меньшинства, преследуют независимых журналистов и правозащитников.
«Сотрудничество с этими странами невозможно по причине утраты ими самостоятельности», – написал Володин, добавив, что «мертвое не может умереть дважды».
Напомним, Россия понизила уровень дипотношений с Эстонией. В знак солидарности с Таллином на такой же шаг в отношениях с Россией пошла Рига.
Газета ВЗГЛЯД писала, к чему приведет дипломатическое противостояние России и Прибалтики.
Боррель: Россия может уничтожить любой спутник в космосе
Боррель заявил, что Россия может уничтожить любой спутник в космосе
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Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель выразил мнение, что Россия может представлять угрозу в космосе, так как вполне способна дезориентировать и уничтожить спутники противоспутниковым оружием.
Он напомнил, что в ноябре 2021 года Москва провела испытания антиспутникового оружия. Боррель заявил, что таким «безответственным действием» российские власти продемонстрировали миру, что могут поставить любой спутник под угрозу уничтожения, передает РИА «Новости».
По словам представителя ЕС, на орбите находятся порядка 5,5 тыс. спутников, 10% из которых имеют военное назначение. «Они предоставляют важнейшую информацию для нашей безопасности и обороны», – заявил Боррель.
Верховный представитель ЕС отметил, что ситуация может обостриться и из-за того, что спутниковая информация помогает Киеву «поддерживать связь внутри страны и с партнерами за рубежом». Боррель предположил, что исходящая опасность может вызвать серьезные стратегические вопросы в зоне военных действий на Украине.
В заключение Боррель заверил, что в марте ЕС представит проект стратегии по укреплению безопасности и обороны в космическом пространстве.
Ранее газета ВЗГЛЯД разъясняла, как политические разногласия в мире добрались до космоса.
Эксперт объяснил план ЕС пересмотреть либерализацию торговли с Украиной
Экономист Лизан: Фермеры из ЕС оказались для Брюсселя приоритетнее украинцев
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Евросоюз обеспокоился защитой интересов своего внутреннего рынка, который несет ущерб из-за допуска на него украинских товаров, поэтому в ЕС пересматривают условия торговли с Киевом. Интересы Украины в этом вопросе волнуют их меньше всего. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал экономист Иван Лизан, комментируя планы Брюсселя пересмотреть либерализацию торговли с Украиной.
«Это решение вызвано осознанием того, что оно не соответствует интересам европейских производителей. При этом для Киева торговля с ЕС и раньше была не очень выгодной, поскольку Брюссель навязал Украине удобные для себя правила торговли и квоты. Теперь эта проблема усугубится еще больше», – рассказал политолог и экономист Иван Лизан.
«В Евросоюзе очень жесткие правила стандартизации и сертификации продукции. Это, а также вопросы безопасности и качества товаров, используются Брюсселем как инструмент защиты своего внутреннего рынка», – отметил собеседник.
«Поэтому была придумана хитрая схема, когда Украина поставляла на Запад сырье, а обратно шли готовые продукты. Кроме того, любые попытки Киева защитить свой внутренний рынок заканчивались одинаково – им этого не позволяли», – добавил он.
«Очевидно, что Украина никак не может повлиять на решение ЕС об отмене преференций. Я не уверен, что в Киеве еще остались люди, понимающие ущербность такой торговли. Украина абсолютно зависима от внешней помощи, от западного оружия, поэтому она будут все терпеть», – полагает Лизан.
«Кроме того, стоит вспомнить и другие моменты в подходах украинских властей к экономическим аспектам сотрудничества с Евросоюзом. В рамках соглашения об Ассоциации с ЕС Украина на протяжении многих лет тратила квоты по годовому экспорту в течении января. Это очень ярко характеризует абсолютно недальновидную политику руководства страны, которому наплевать на Украину», – акцентировал экономист.
«Все это пытались выдать за работу «зоны свободной торговли с ЕС», хотя торговля по квотам априори не может быть свободной. Те, кто в украинской власти принимает подобные решения – это прямые агенты Запада и «грантоеды», беспокоящиеся только о наполнении своих собственных карманов», – заключил Лизан.
Ранее стало известно о желании ЕС пересмотреть либерализацию торговли с Украиной. Как отмечают европейские СМИ, члены ЕС жалуются, что из-за украинских товаров фермеры в Европе оказались в невыгодном положении.
Напомним, временный режим либерализации установили в 2022 году до июня 2023 года. В соответствии с ним на ряд товаров с Украины действуют нулевые таможенные ставки. Кроме того, соглашение приостанавливает систему входных цен и тарифных квот. Предполагается, что даже после завершения срока действия договоренностей антидемпинговые пошлины не взимаются с продукции, поступающей c Украины.
Как сообщил президент Литвы Гитанас Науседа после встречи во Львове с Владимиром Зеленским, в Киеве надеются, что официальные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз должны начаться в 2023 году. Летом Украине был предоставлен статус страны – кандидата на вступление в ЕС, но ей отказали в проведении ускоренной процедуры по вступлению.
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Перевалка российской нефти в море выросла до рекордных значений
Bloomberg: Россия нарастила перевалку Urals в море до рекордных показателей
После введения потолка цен перевалка российской нефти Urals в море выросла до рекордных показателей, сообщают западные СМИ.
К концу января поставки Urals могут достигнуть рекордных 14 млн баррелей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Bloomberg.
Объем перевалки за декабрь 2022 года и январь 2023 года составит 19 млн баррелей.
По данным Bloomberg, в перевалке российской Urals участвуют пять супертанкеров из порта Сеута на африканском побережье Испании. Уточняется, что два из них находятся в Сеуте, еще три уже отплыли в Азию. Кроме того, к концу января в Сеуту прибудут шесть танкеров с Urals из портов в Балтийском море.
Между тем правительство России подготовило проект постановления о порядке реализации запрета на поставку нефти иностранным покупателям, которые присоединились к потолку цен на нефть.
Захарова призвала ЕС очнуться «от летаргического сна» и увидеть бенефициара мировых войн
Европейцам следует «очнуться от летаргического сна» и осознать, что бенефициаром прошлых мировых войн становились США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат в своем Telegram-канале привела цитату вице-премьера и главы итальянского МИД Антонио Таяни, который указал на отсутствие внешней и оборонной политики Европы, и ее зависимость от американцев.
Таяни указал, что даже ФРГ не может позволить себе выбрать позицию. По его мнению, ЕС нужно сделать так, чтобы украинский конфликт не расширялся.
Захарова, комментируя высказывание, подчеркнула, что США втягивают Европу «в большую войну», поскольку у Вашингтона не осталось средств для поддержания темпов роста экономики, кроме создания очагов напряженности в мире.
«Зеленая бумага с водяными знаками обеспечена только одним – наличием печатного станка и чернил», – отметила она.
Представитель ведомства призвала Европу «срочно очнуться от своего летаргического сна» и вспомнить, что главные выгоды от Первой мировой войны и от Второй мировой войны получили именно США.
«Пока весь мир лежал в руинах, Вашингтон создавал на пепелище Pax Americana», – добавила дипломат.
Она призвала Европу «не наступать на одни и те же грабли» в третий раз.
Напомним, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев указывал, что мир вплотную подобрался к угрозе третьей мировой войны из-за агрессии Вашингтона.
Вучич: Европа де-факто находится в состоянии войны
Президент Сербии Вучич: Европа де-факто находится в состоянии войны, что бы она ни говорила
Европа де-факто находится в состоянии войны, что бы ни говорили политики, заявил президент Сербии Александар Вучич.
Президент Сербии заявил в обращении к нации, что Европа находится де-факто в состоянии войны, что бы и как бы они ни говорили, передает ТАСС.
Вучич отметил, что с начала конфликта на Украине Запад усилил давление на Сербию. По его словам, они хотят, чтобы у них во дворе, а Западные Балканы и территория Республики Сербия – это их двор, «чтобы здесь все было, как они хотят». Он также отметил, что в этих геополитических обстоятельствах переговоры вести намного тяжелее, потому что все очень нервничают, терпимости больше нет.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад. 16 января президент Хорватии Зоран Миланович отмечал, что США и НАТО ведут прокси-войну против России на Украине.
Цены на нефть стабилизировались перед выходом статистики о запасах в США
Мировые цены на нефть почти не меняются перед выходом статистики о запасах в США
Мировые цены на нефть во вторник меняются слабо: рынки ожидают публикации статистики недельных запасов нефти в США. Трейдеры отмечают, что фактор «открытия» Китая начал терять свое значение.
Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent по состоянию на 7.29 опускается на 0,08%, достигая 88,12 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI растет также на символические 0,05%, достигая 81,66 доллара, передает РИА «Новости».
Трейдеры ожидают публикации еженедельных данных о коммерческих запасах в США. Предсказывается роста показателя за неделю, завершившуюся 20 января, на 1,6 млн баррелей после резко увеличения на 8,4 млн баррелей неделей ранее.
Среди факторов, также влияющих на котировки черного золота, – ожидания восстановления экономики Китая, но он помтепенно теряет свое значение.
«Цены на нефть колеблются, так как доллар стабилизировался, а кроме того, из-за усталости от новостей об «открытии» Китая», – цитирует агентство France Press аналитика Oanda Эдварда Мойю.
Нефть подорожала в рамках коррекции
Мировые цены на нефть выросли в ожидании статистики по запасам в США
Мировые цены на нефть в среду начали небольшой рост. Они стабилизировались после падения накануне почти на 2%, также рынки ждут недельную статистику по запасам в США.
Цена мартовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.50 росла на 0,29%, достигая 86,38 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,22%, до 80,31 доллара, передает РИА «Новости».
Напомним, накануне на опасениях рецессии нефть подешевела в пределах 2%.
В данный момент инвесторы ждут статистику минэнерго США по недельным запасам нефти в стране. Прогнозируется рост запасов за неделю, завершившуюся 20 января, примерно на 1 млн баррелей. При этом Американский институт нефти (API) уже сообщил, что запасы за указанный период выросли на 3,4 млн баррелей.
Кроме того, рынки следят и за мерами ОПЕК+ по стабилизации нефтяного рынка. Как отмечает Bloomberg, делегаты ОПЕК+ рассчитывают на то, что министерский мониторинговый комитет (JMMC) будет рекомендовать альянсу сохранить нынешний уровень добычи нефти.
Лидеры США и стран Европы заявили о продолжении военной поддержки Киева
Канцлер Германии Олаф Шольц и лидеры США, Франции, Британии и Италии договорились продолжать поддерживать Украину, сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
По его словам, в центре внимания была безопасность Украины, передает ТАСС.
«Канцлер Германии Олаф Шольц в среду днем провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Все лидеры приветствовали тесную координацию военных поставок и обсудили совместные международные действия различного спектра в поддержке Украины», – отметил Хебештрайт.
Ранее кабмин Германии подтвердил отправку Киеву танков Leopard 2 и пообещал разрешить другим странам реэкспорт. После этого в Белом доме сообщили о намерении президента США Джо Байдена объявить о поставке Киеву танков Abrams в количестве 31 штуки. Позднее это подтвердил и сам Байден.
ЕС дополнительно выделил 45 млн евро на подготовку ВСУ
Евросоюз выделил дополнительные 45 млн евро на подготовку украинских военных
Евросоюз выделит дополнительно 45 млн евро для подготовки украинских военных в Польше, общий объем военной помощи с начала конфликта достиг 3,6 млрд евро, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Глава евродипломатии также подтвердил, что Европейский фонд мира готов выделить Киеву новый военный транш в размере 500 млн евро, помимо которых ЕС дополнительно потратит 45 млн евро на подготовку ВСУ в Польше, передает ТАСС.
По его словам, объем военной помощи ЕС с начала конфликта достиг 3,6 млрд евро.
Ранее сообщалось, что главы МИД стран ЕС в ходе встречи достигли соглашения по выделению нового транша военной помощи Украине в размере 500 млн евро.
Цены на нефть стабилизировались
Мировые цены на нефть колеблются незначительно
Мировые цены на нефть в четверг колеблются незначительно: рынки продолжают оценивать перспективы, пока китайские биржи находятся на каникулах.
Цена мартовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.01 снизилась на 0,1%, достигнув 86,03 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – росла на 0,16%, до 80,28 доллара, передает РИА «Новости».
Торги в Китае, который является одним из крупнейших потребителей нефти, не проходят из-за празднования Восточного Нового года. Объем торгов до открытия европейских торговых площадок снижен. В то же время трейдеры продолжают оценивать перспективы восстановления экономики Китая, а также ожидают новостей от ОПЕК+, где на следующей неделе запланирован министерский мониторинговый комитет (JMMC).
МИД: Попытки ЕС закрепиться в Армении лишь обострят ситуацию
МИД: Попытки ЕС закрепиться в Армении могут навредить национальным интересам армян и азербайджанцев
Попытки Европейского союза любой ценой закрепиться в Армении могут нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев, обострит существующие противоречия и привнесет в регион геополитическое противостояние, сообщили в МИД России.
В дипведомстве заявили, что попытки ЕС потеснить посредничество России в Армении нанесет ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев в их устремлениях возвращения к мирному развитию региона.
«Появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза, который переродился в придаток США и НАТО и проводит на пространстве СНГ конфронтационную политику, способно лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия», – говорится в сообщении на сайте МИД России.
В дипведомстве подчеркнули, что РФ не видит никакой «добавленной стоимости» в том, что «эксперты» ЕС будут приглядывать за событиями на армяно-азербайджанской границе. Также в МИД указали, что Брюссель не согласовал условия работы своей миссии с Азербайджаном, а значит не заинтересован в мире в Закавказье.
Ранее министры иностранных дел ЕС согласовали гражданскую миссию на армянской территории для «содействия урегулированию на Кавказе».
До этого МИД России заявил, что у Запада наблюдается настойчивое желание вклиниться в форматы взаимодействия Москвы между Баку и Ереваном. Евросоюз и США так планируют выдавить Россию из Закавказья.
В ЕП призвали ввести в Евросоюзе военную экономику
Председатель Европейской народной партии Вебер призвал ввести в Евросоюзе военную экономику
Странам ЕС в связи с конфликтом на Украине стоит ввести «своего рода военную экономику», заявил медиагруппе Funke немецкий политик и председатель ведущей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер.
По словам политика, такое положение в Европе необходимо из-за истощения в оружии и боеприпасах, что сказывается на способности обеспечивать стабильность и безопасность своих стран, передает РИА «Новости».
Вебер отметил, что пришло время продумать новые ходы для наращивания странами ЕС мощности по производству оружия и боеприпасов.
Касательно прошедших переговоров между лидерами Германии и Франции, Вебер заявил, что разочарован, так как по итогу не услышал «ничего конкретного». По мнению политика, канцлер Германии Олаф Шольц и французский президент Франции Эммануэль Макрон «пока не могут ответить на исторические вызовы», как когда-то сделали канцлер ФРГ Конрад Аденауэр и президент Франции Шарль де Голль.
«Они попали в ловушку управления повседневной жизнью. Макрон занят пенсионной реформой, Шольц – коалицией «светофор». Это провал, который надолго ослабляет Европу», – заключил Вебер.
Газета ВЗГЛЯД рассказала, что Прибалтика начала «выколачивать» деньги из Евросоюза, приведя в пример Литву, которая стала первым членом ЕС, начавшим переговоры по изъятию доходов у тех государств, которые поделились с ними электроэнергией в самое сложное время.