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В Германии потребовали компенсацию от Киева за подрыв «Северных потоков»
Немецкое движение Stoppt die Sanktionen обвинило Украину в подрыве «Северных потоков»
Германское движение Stoppt die Sanktionen потребовало от Украины возмещения ущерба за подрыв «Северных потоков», обвиняя спецслужбы Киева в организации теракта.
Общественное движение Stoppt die Sanktionen в Германии обвинило украинские спецслужбы в подрыве «Северных потоков» и потребовало от Киева возмещения ущерба, сообщает ТАСС. В заявлении движения говорится, что ответственность за атаку несет украинское правительство и разведывательная служба. Это, по их мнению, была целенаправленная атака на Германию и ее экономику.
Авторы обращения подчеркнули, что атака была направлена не только против России, но и против интересов Германии. Они также отметили, что экс-офицер украинской разведки признался в уничтожении трубопроводов, чтобы нанести ущерб российским доходам, однако обвинили США в инициировании атаки.
Движение, поддержанное членами Бундестага, настоятельно требует прекращения поддержки Украины до тех пор, пока ее правительство не будет привлечено к ответственности и не компенсирует ущерб. «Украинское правительство должно быть привлечено к ответственности безотлагательно», – заявили активисты, подчеркивая, что требуются немедленные меры без переговоров и оправданий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что остается верна решениям по трубопроводу «Северный поток – 2», несмотря на воссоединение Крыма с Россией, а американский инвестор стремится приобрести поврежденный «Северный поток – 2».