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Беннет рассказал, как пил водку в личных покоях Путина в Бочаровом Ручье
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Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет рассказал в интервью, как встречался с президентом России Владимиром Путиным в 2021 году в Сочи. По его воспоминаниям, российский лидер был учтив, гостеприимен и удивил приглашением отведать водки в резиденции.
По словам Беннета, встреча проходила пять-шесть часов, они с Путиным разговаривали «на самые разные и просто интересные темы», передает ТАСС.
«Под конец беседы он предложил мне прогуляться по берегу. Мы вышли из его великолепного дворца в Сочи (резиденция Бочаров Ручей), это курортный город... Он сказал мне: «Я никогда никого не приглашаю в свои личные покои, но вас я хочу пригласить». Я не могу вам точно сказать, приглашал он кого-то или нет», – рассказал экс-премьер.
Беннет рассказал, что Путин предложил ему вина, но оно было некошерное, ему пришлось отказаться.
«Тогда он спрашивает: «А что вы будете пить?» Я не знаю, что попросить, потому что я не большой специалист. Он спрашивает: «Что будете? Водку?» Там только мы втроем – я, он и Элькин в качестве переводчика. Я понимал одно - у него в руках водка, и я согласился. Я был вынужден пить водку», – сказал Беннет.
Ранее Беннет заявил, что переговоры Москвы и Киева по урегулированию конфликта прервали страны Запада.
Израиль решил пересмотреть свою политику военной помощи Украине
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что необходимо пересмотреть политику Израиля в отношении военных поставок Киеву, сообщает Walla.
Израильский лидер сообщил госсекретарю США Энтони Блинкену, что этим вопросом займутся Минобороны, МИД и «Моссад». Политик пообещал сделать для Украины не меньше, чем это сделало предыдущее правительство Израиля, сообщает Lenta.ru.
Издание Walla сообщает, что Белый дом сделал выводы – Нетаньяху «не намерен двигаться в направлении России». Также подчеркивается растущее давление на Иерусалим со стороны США.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в рамках интервью CNN рассказал, что рассматривает возможность военной поддержки Украины путем передачи системы ПВО «Железный купол». До этого Тель-Авив заявлял об оказании Киеву исключительно гуманитарной помощи.
Кремль отреагировал на заявление Пентагона о поставках дальнобойных ракет Киеву
Песков о поставках дальнобойный ракет: Важно не забывать о заявлении Путина в Волгограде
Необходимо помнить заявление президента Владимира Путина в Волгограде, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление Пентагона о поставках дальнобойных ракет Киеву.
«Важно не забывать вчерашнее заявление Путина в Волгограде», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Ранее в пятницу Пентагон заявил, что в новом пакете военной помощи киевскому режиму будут ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB дальностью в 150 км. В Пентагоне заявили, что США оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму.
Ранее Путин в Волгограде заявил, что России снова начали угрожать немецкими танками Leopard, воюя руками бандеровцев на Украине, но у России есть чем ответить и применением бронетехники дело не закончится.
Захарова высмеяла звонки Макрона Путину с помощью знаменитого клоунского номера
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Звонки президента Франции Эммануэля Макрона российскому коллеге Владимиру Путину «по просьбе украинского президента Владимира Зеленского» напомнили представителю МИД Марии Захаровой клоунский номер с Вячеславом Полуниным.
«Драма по-французски», – отреагировала дипломат в своем Telegram-канале на заявление пресс-секретаря французского МИД Анны Клер Лежандр, сообщившей о том, что Макрон часто звонит Путину по просьбе Зеленского.
К посту Захарова прикрепила знаменитый номер «Асисяй!» советского и российского клоуна Вячеслава Полунина, где тот попеременно входил в образы двух разговаривающих по телефону персонажей.
Напомним, Лежандр заявила, что Макрон разговаривает с Путиным по телефону «всегда в координации с союзниками», чтобы поддержать канал диалога. По ее словам, по просьбе Зеленского президент Франции обсудил с главой российского государства вопросы по ЗАЭС, после чего туда удалось отправить наблюдателей из МАГАТЭ.
В начале января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Путин и Макрон сохраняют контакты, однако пока общение на паузе.
Путин: Россия будет отвечать на угрозы Запада не только бронетехникой
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Те, кто на Западе рассчитывают одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой, заявил президент России Владимир Путин на торжественном концерте, посвященном 80-летию победы в Сталинградской битве.
«Те, кто втягивают европейские страны, в том числе и Германию, в новую войну с Россией и тем более безответственно заявляют об этом, как уже о свершившемся факте, те, кто рассчитывают одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать», – передает слова Путина официальный сайт главы государства.
«Для тех, кто угрожает нам, видимо, непонятна простая истина: весь наш народ, все мы росли и с молоком матери впитали в себя традиции нашего народа – поколения победителей, которые своим трудом, потом и кровью создали нашу страну и передали ее нам в наследство», – подчеркнул президент.
Напомним, Германия согласилась передать Киеву свои танки Leopard 2, также США подтвердили готовность передать танки M1 Abrams.
Политолог: Путин направил Германии «сталинградский месседж»
Политолог Данилин считает, что речь Путина в Волгограде обращена к властям Германии
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Проведенная Владимиром Путиным историческая параллель с событиями восьмидесятилетней давности – это четкий сигнал Западу и напоминание о том, чем закончилась Сталинградская битва, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В четверг президент заявил в Волгограде, что России вновь угрожают немецкие танки, но у страны есть, чем ответить на эти угрозы.
«Президент послал четкий сигнал Западу. Проведенная им параллель с событиями восьмидесятилетней давности – это напоминание немцам о том, чем закончились события, старт которым положила Сталинградская битва. Именно тогда произошел коренной перелом в Великой Отечественной войне и Второй мировой», – считает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.
Сейчас в Германии многие недовольны тем фактом, что немецкие танки «вновь убивают русских людей», подчеркнул эксперт. «Сталинградский месседж Путина будет очень правильно считан на Западе, особенно в Германии, где у власти находится «американская болонка» Шольц. Хотя нам сложно ожидать того, что правительство ФРГ хоть в какой-то мере обладает совестью, честью и самостоятельностью для прекращения развязывания войны», – добавил собеседник.
Данилин также отметил, что правительство Олафа Шольца не вечно и «в Германии есть здоровые силы, к которым апеллирует глава российского государства». «При этом если 80 лет назад под Сталинградом присутствовал весь международный интернационал, то теперь мы снова его видим, но уже на Украине. Русофобы и нацисты объединились вновь», – подчеркнул Данилин.
Гендиректор Института региональных проблем (ИРП) Дмитрий Журавлев также согласен с тем, что историческая параллель была проведена президентом неслучайно. «Сталинградская битва – это начало конца фашистского нашествия. И в этом смысле посыл простой – ребята, остановитесь, а иначе будет так же. Нельзя говорить про Сталинград, не исходя из того, что мы победим», – считает Журавлев.
По его мнению, публичная речь президента в Волгограде – это очень точное понимание происходящего. «Я напомню, что в Сталинграде против нас воевали не только немцы, а еще румыны, венгры, итальянцы. Это был международный поход против Советского Союза. То же самое происходит сейчас», – отметил собеседник.
Журавлев добавил, что сейчас Запад воюет против России руками Украины, а тогда – руками Германии. «По большому счету, против нас воевали те же страны, что и сейчас. Повторяется международный поход Запада против России. Упаковка чуть другая, но суть все та же – сами мы рисковать не будем, отсидимся за Ла-Маншем», – пояснил эксперт.
В четверг президент России Владимир Путин выступил на концерте в Волгограде, приуроченном к годовщине победы в Сталинградской битве, которая завершилась ровно 80 лет назад. Он прокомментировал поставки западной техники Украине, проведя параллель с событиями восьмидесятилетней давности. «Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых – кресты, и вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев», – сказал Путин.
Глава государства добавил, что «те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой». «Мы свои танки к их границе не посылаем. У нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать», – сказал президент.
Напомним, Германия согласилась передать Киеву свои танки Leopard 2, также США подтвердили готовность передать танки M1 Abrams.
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Путин: России вновь угрожают немецкими танками Leopard
России снова начали угрожать немецкими танками Leopard, воюя руками бандеровцев на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.
«Сейчас, к сожалению, мы видим, что идеология нацизма – уже в своем современном обличии, современном проявлении – вновь создает прямые угрозы безопасности нашей страны, мы вновь и вновь вынуждены давать отпор агрессии коллективного Запада», – завил Владимир Путин, передает официальный сайт главы государства.
«Невероятно – но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых – кресты, и вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев», – отметил глава государства.
Напомним, Германия согласилась передать Киеву свои танки Leopard 2, также США подтвердили готовность передать танки M1 Abrams.
Израильский эксперт: Заявления о поставках вооружений Украине нанесут ущерб Нетаньяху
Саймон Ципис: Заявления о поставках вооружений Украине нанесут ущерб Нетаньяху
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Заявление президента Биньямина Нетаньяху о возможных поставках оружия Украине вызвано исключительно внешним давлением. Внутри страны дополнительных политических очков он не получит, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее премьер-министр Израиля решил пересмотреть политику государства по военной помощи Киеву.
«Штаты пытаются вынудить Израиль перейти к поставкам вооружения на Украину. Это происходит потому, что и они сами, и Евросоюз все глубже увязают и захлебываются в этой войне против России. Посылается все больше техники и оружия, что еще больше затягивает конфликт», – сказал сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.
«Кроме того, чем больше Россия увязает на Украине, тем больше это развязывает руки Израилю. Чувствуя, что у Москвы сейчас не хватит ресурсов одновременно вести спецоперацию и присутствовать на Ближнем Востоке, Иерусалим все меньше боится испортить отношения с государством», – добавил собеседник.
«Что касается внутриполитических очков Нетаньяху, то поставка оружия Киеву ему их точно не принесет. У нас, конечно, есть некоторое украинское лобби, но вместе с тем есть и российское. И заявления о потенциальной отправке вооружения нанесут ущерб позициям Нетаньяху как внутри Израиля, так и вовне», – полагает политолог.
«Для того чтобы заручиться дополнительной поддержкой со стороны израильтян, премьеру надо решать те проблемы, которые действительно волнуют граждан. А их немало – начиная от политического кризиса и вплоть до эскалации в секторе Газа и западном берегу реки Иордан, а также ухудшение отношений с Ираном», –заключил Ципис.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что необходимо пересмотреть политику Израиля в отношении военных поставок Киеву, сообщили израильские СМИ. Он также добавил, что вопросом займутся Минобороны, МИД и «Моссад». Политик пообещал сделать для Украины не меньше, чем это сделало предыдущее правительство Израиля.
Издание Walla сообщает, что Белый дом сделал выводы – Нетаньяху «не намерен двигаться в направлении России». Также подчеркивается растущее давление на Иерусалим со стороны США.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью CNN рассказал, что рассматривает возможность военной поддержки Украины путем передачи системы ПВО «Железный купол». До этого Тель-Авив заявлял об оказании Киеву исключительно гуманитарной помощи.
Возможность передачи ВСУ системы ПВО «Железный купол» в разговоре с газетой ВЗГЛЯД оценил израильский эксперт Саймон Ципис.
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Нетаньяху заявил о компромиссе с Путиным по Ближнему Востоку
Нетаньяху заявил о компромиссе с Путиным по интересам Израиля на Ближнем Востоке
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Израиль и Россия в ходе переговоров достигли компромисса по интересам государств на Ближнем Востоке, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
По словам премьера, Иран хочет создать армию и расположить ее в Сирии рядом с границей Израиля. Кроме того, Тегеран якобы стремится уничтожить еврейское государство и подвергнуть его жителей опасности, разработав ядерное оружие, передает РИА «Новости».
«Изначально я сказал Путину: «Смотри, у нас есть выбор: мы можем идти к конфронтации или можем найти общий язык. Израиль действует свободно. <...> Мы не вмешиваемся в твои действия в Сирии, а ты оставляешь нас в покое». Мы нашли компромисс, который служит интересам Израиля, и, следовательно, Путин думает, что это не угрожает российским интересам», – добавил Нетаньяху французскому телеканалу LCI.
Политик подчеркнул, что два лидера решили «оставить друг друга в покое».
В среду Нетаньяху заявил, что Израиль не хочет допускать военной конфронтации с Россией, для этого Тель-Авив осуществляет координацию с Москвой при полетах израильских ВВС над Сирией.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли дружба Путина и Нетаньяху спасти отношения России и Израиля.
Путин назвал сохранение России главной задачей
Президент России Владимир Путин на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций назвал главной задачей сохранение России и создание условий для ее развития.
По словам Путина, возрождение и сохранение исторической памяти являются одной из составляющих работы для достижения этой цели. «Наша главная задача – обеспечить сохранение России, создать условия для ее развития поступательного, для ее укрепления, и эта задача, безусловно, будет решена», – приводит его слова ТАСС.
После общения Путин сделал совместное фото с участниками встречи.
Ранее Путин заявил, что без памяти о прошлом нет будущего, но нужно жить сегодняшним днем.
Путин: Народ без исторической памяти не имеет будущего
Без памяти о прошлом нет будущего, но нужно жить сегодняшним днем, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций.
«Народ без памяти не имеет будущего. Не зная прошлого, будущего никогда не будет, мы будем все утрачивать – все то, чем мы дорожим и на основе чего мы развиваемся и идем вперед. Ведь нельзя жить только прошлым – я уже много раз об этом говорил, – это ведет в никуда. Прошлым жить нельзя, нужно жить сегодняшним днем и смотреть в будущее», – приводятся слова главы государства в официальном Telegram-канале Кремля.
«Но не бывает будущего без знания прошлого, без понимания того, на какой земле мы живем и благодаря кому мы живем. Вот если мы не будем уважать сами себя и своих предков, которые сделали возможной нашу сегодняшнюю жизнь, мы не сможем продолжать будущее нашей страны», – заявил Путин.
Ранее Путин в Волгограде посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в память 80-летия победы в Сталинградской битве и возложил цветы.
Путин: Есть факты продажи плодородного слоя земли с Украины
На Украине есть случаи продажи леса-кругляка и плодородного слоя земли, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций.
«Не знаю, кто и когда занимался продажей плодородного слоя земли с Украины, но такие факты есть. И лес-кругляк продают, хотя его не так много, как в Сибири. Скоро уже все Карпаты лысыми останутся», – цитирует его ТАСС.
«И землю продавали и продают. Дело их. Но я не могу себе представить, как землю продают вместе с человеческими останками, в голове не укладывается», – посетовал президент.
Ранее Путин поблагодарил медиков в новых регионах России за их работу.
Путин: Сталинград навечно стал символом несокрушимости нашего народа
Путин: В Сталинграде решался исход не только Великой Отечественной, но и всей II Мировой войны
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Президент Владимир Путин в ходе выступления на концерте в честь 80-летия победы в битве под Сталинградом поздравил российских граждан с этой датой.
«Ровно 80 лет назад здесь, на сталинградской земле, на берегах великой русской реки Волги, был остановлен и безвозвратно обращен вспять ненавистный, жестокий враг, завершилась долгая, многотрудная, ожесточенная битва за Сталинград», – заявил Владимир Путин, сообщает официальный сайт президента.
Он отметил, что это сражение было не просто сражением за город – на кону стояло само существование истерзанной, но непокоренной страны, определялся исход не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. «И это чувствовал, осознавал каждый и в окопах, и в тылу. Мы, как это уже не раз бывало в нашей истории, сплотились в решающей схватке и победили», – сказал президент.
«Сталинградская битва по праву вошла в историю как коренной перелом в Великой Отечественной войне. Вместе с разгромом крупнейшей группировки вермахта и его сателлитов была повержена воля всей гитлеровской коалиции – европейские вассалы и приспешники нацисткой Германии, – а под Сталинградом их воевало немало, практически представители всех европейских стран покоренной Европы, – стали лихорадочно искать пути, как бы сбежать, как уйти от ответственности, а всю вину свалить на прежних своих хозяев. Всем стало окончательно ясно то, о чем советский народ знал изначально: планы нацистов по уничтожению нашей страны, все их идеи мирового господства обречены на провал», – подчеркнул глава государства.
Он отметил, что 200 дней под Сталинградом на превращенных в руины улицах легендарного города насмерть бились две армии, и победу одержала та, что оказалась сильна духом.
«Яростное, порой за пределами человеческих возможностей сопротивление наших бойцов и командиров можно было понять и объяснить только их преданностью Родине, твердой, абсолютной верой в то, что правда на нашей стороне. Готовность ради Отечества, ради правды идти до конца, делать невозможное была и есть в крови, в характере нашего многонационального народа – именно она низвергла нацизм», – завил Путин.
По его словам, Сталинград навечно стал символом несокрушимости нашего народа, самой силы жизни: «Этот город, его окрестности, сёла всей страной восстановили буквально с нуля, ведь к февралю 1943 года здесь не осталось практически ни одного дерева, ни одного целого здания».
«Исключительная стойкость, самоотверженность защитников и жителей Сталинграда и тогда, и сейчас поражают до глубины души, вызывают чувство самой искренней благодарности и уважения. Наш моральный долг – прежде всего перед солдатами-победителями – бережно и во всей своей полноте хранить память об этом подвиге, передавать ее следующим поколениям, не позволять никому принижать, искажать роль Сталинградской битвы в победе над нацизмом, в освобождении всего мира от этого чудовищного зла», – заявил президент в своем обращении.
Путин: Память о жертвах фашизма выветривается у элит ФРГ
Рядовые граждане Германии помнят, что первыми жертвами нацизма были антифашисты, но память об этом, выветривается у элит, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций.
«И то, что такая память сохраняется, это очень хорошо, у простых граждан. К сожалению, у сегодняшних элит, судя по всему, память эта выветривается», – передает ТАСС его слова.
В ходе общения с участники поискового движения президент сообщил
, что работа по рассекречиванию документов времен Великой Отечественной войны продолжится. Отметив
важность сохранения истории, так как «народ без исторической памяти не имеет будущего».
Ранее российский лидер в ходе визита в Волгоград заявил, что России снова начали угрожать немецкими танками Leopard, воюя руками бандеровцев на Украине. При этом у России есть много друзей во всем мире, в том числе и на американском континенте, отметил Путин.
Путин: У России много друзей во всем мире
Путин заявил о наличии друзей у России во всем мире
У России есть много друзей во всем мире, в том числе и на американском континенте, заявил президент России Владимир Путин, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.
«Мы знаем, что несмотря на усилия официальной, продажной по своей сути пропаганды недружественных нам западных элит, у нас много друзей, причем во всем мире, в том числе и на американском континенте, в Северной Америке, в Европе», – передает его слова официальный сайт главы государства.
Путин подчеркнул, что те, кто втягивает страны Европы, в том числе Германию, в новое противостояние с Россией, и тем более безответственно заявляет об этом как об уже свершившемся факте, а также те, кто рассчитывает победить Россию на поле боя, не понимают, что современная война с РФ будет для них совсем другой.
Ранее Путин заявил, что России снова начали угрожать немецкими танками Leopard, воюя руками бандеровцев на Украине.
Нетаньяху призвал предпринять меры в связи с угрозой его убийства
Премьер Израиля Нетаньяху призвал правоохранителей предпринять меры в связи с угрозой его убийства
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал правоохранителей предпринять меры в связи с угрозой его убийства.
По словам Нетаньяху, за последние недели возросло количество случаев подстрекательства должностных лиц к убийству премьер-министра, в связи с чем он призвал сотрудников правоохранительных органов принять меры в отношении подстрекателей, передает РИА «Новости».
Напомним, в ночь на 29 января иранском городе Исфахан прогремел взрыв. Член комиссии иранского парламента Махмуд Аббасзаде Мешкини заявил, что Тегеран не оставит без ответа атаку на объект военного ведомства в Исфахане. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ушел от ответа на вопрос о причастности Иерусалима к нанесению удара по Ирану 28 января.