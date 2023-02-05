Беннет рассказал, как пил водку в личных покоях Путина в Бочаровом Ручье

Политолог: Путин направил Германии «сталинградский месседж»

Политолог Данилин считает, что речь Путина в Волгограде обращена к властям Германии

Проведенная Владимиром Путиным историческая параллель с событиями восьмидесятилетней давности – это четкий сигнал Западу и напоминание о том, чем закончилась Сталинградская битва, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В четверг президент заявил в Волгограде, что России вновь угрожают немецкие танки, но у страны есть, чем ответить на эти угрозы.

«Президент послал четкий сигнал Западу. Проведенная им параллель с событиями восьмидесятилетней давности – это напоминание немцам о том, чем закончились события, старт которым положила Сталинградская битва. Именно тогда произошел коренной перелом в Великой Отечественной войне и Второй мировой», – считает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

Сейчас в Германии многие недовольны тем фактом, что немецкие танки «вновь убивают русских людей», подчеркнул эксперт. «Сталинградский месседж Путина будет очень правильно считан на Западе, особенно в Германии, где у власти находится «американская болонка» Шольц. Хотя нам сложно ожидать того, что правительство ФРГ хоть в какой-то мере обладает совестью, честью и самостоятельностью для прекращения развязывания войны», – добавил собеседник.

Данилин также отметил, что правительство Олафа Шольца не вечно и «в Германии есть здоровые силы, к которым апеллирует глава российского государства». «При этом если 80 лет назад под Сталинградом присутствовал весь международный интернационал, то теперь мы снова его видим, но уже на Украине. Русофобы и нацисты объединились вновь», – подчеркнул Данилин.

Гендиректор Института региональных проблем (ИРП) Дмитрий Журавлев также согласен с тем, что историческая параллель была проведена президентом неслучайно. «Сталинградская битва – это начало конца фашистского нашествия. И в этом смысле посыл простой – ребята, остановитесь, а иначе будет так же. Нельзя говорить про Сталинград, не исходя из того, что мы победим», – считает Журавлев.

По его мнению, публичная речь президента в Волгограде – это очень точное понимание происходящего. «Я напомню, что в Сталинграде против нас воевали не только немцы, а еще румыны, венгры, итальянцы. Это был международный поход против Советского Союза. То же самое происходит сейчас», – отметил собеседник.

Журавлев добавил, что сейчас Запад воюет против России руками Украины, а тогда – руками Германии. «По большому счету, против нас воевали те же страны, что и сейчас. Повторяется международный поход Запада против России. Упаковка чуть другая, но суть все та же – сами мы рисковать не будем, отсидимся за Ла-Маншем», – пояснил эксперт.

В четверг президент России Владимир Путин выступил на концерте в Волгограде, приуроченном к годовщине победы в Сталинградской битве, которая завершилась ровно 80 лет назад. Он прокомментировал поставки западной техники Украине, проведя параллель с событиями восьмидесятилетней давности. «Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых – кресты, и вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев», – сказал Путин.

Глава государства добавил, что «те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой». «Мы свои танки к их границе не посылаем. У нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать», – сказал президент.

Напомним, Германия согласилась передать Киеву свои танки Leopard 2, также США подтвердили готовность передать танки M1 Abrams.

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