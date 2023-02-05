Беннет рассказал, как пил водку в личных покоях Путина в Бочаровом Ручье

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Украинские продукты разоряют европейских фермеров

Польские фермеры начали акцию протеста против массовых поставок украинского зерна в страну lubelska.policja.gov.pl
Европейские фермеры бьют тревогу и обещают обанкротиться из-за наплыва дешевой украинской сельхозпродукции. Самыми активными являются польские фермеры, которые проводят уже не первую акцию протеста. Однако недовольны украинскими товарами также еще пять европейских стран. Еще недавно такое недовольство высказывали, наоборот, украинские фермеры.  Подробности...
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Остатки роскоши украинских олигархов помогут СВО

В Крыму национализируют имущество самых богатых людей Украины Константин Сазончик/ТАСС
Крым национализирует имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка и других известных богачей Украины. По итогам торгов и продажи предприятий вырученные деньги пойдут на нужды участников СВО. О каких конкретно объектах идет речь и смогут ли украинские олигархи каким-то образом оспорить это решение? Подробности...
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Россия вернула из украинского плена ценных бойцов

Вызволение нескольких десятков россиян из украинского плена было непростой задачей Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Москва и Киев провели очередной обмен военнопленными. В результате сложного переговорного процесса в Россию вернулись 63 бойца. Благодаря посредничеству Объединенных Арабских Эмиратов среди них оказались военнослужащие «чувствительной категории». Кто именно относится к указанной категории освобожденных из плена? Подробности...
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Как финнов убеждают любить гомосексуализм

Хельсинки гордится своей терпимостью к гомосексуалистам Tatyana Gritsenko/Global Look Press
«Русская оккупация» – вот главная причина того, что до последнего времени финское общество не приветствовало гомосексуальный разврат и пропаганду. По крайней мере, так в этом уверяют финнов историки. Однако на сегодняшний день сторонники традиционных ценностей остались в Финляндии в меньшинстве – менять пол и ориентацию финских детей учат еще со школы. Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Где готовили этот креативный класс

Антон Беликов
Антон Беликов, художник, кандидат философских наук
На наших глазах значительное количество того самого креативного сословия, состоящего из художников, дизайнеров и прочих творцов, людей, выпестованных в государственных учебных заведениях, совершило акт государственного предательства. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Запад стер из своей памяти важные знания о России

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Западные элиты забыли то, что усвоили из многочисленных и полезных, хотя местами весьма болезненных уроков прошлого – Россию можно обмануть, Россию можно разложить изнутри, но Россию нельзя победить просто грубой силой. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Перспективы России на нефтяном рынке внушают оптимизм

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Перенастройка экспортных потоков, безусловно, является болезненной – и для покупателей нефти, и для самой России. Россия, вероятно, будет вынуждена временно сократить добычу нефти в среднесрочной перспективе. Подробности...
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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Головы диких животных украсили женские платья в Париже

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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
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Как часто вы используете ненормативную лексику в разговоре?
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  • Изредка

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Какой из обещанных Украине западных танков кажется вам наиболее опасным?
  • Американский «Абрамс»

  • Британский «Челленджер»

  • Немецкий «Леопард»

  • Затрудняюсь ответить
Хотели бы вы сменить профессию?
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    Как часто вы используете ненормативную лексику в разговоре?

    Беннет рассказал, как пил водку в личных покоях Путина в Бочаровом Ручье

    		    5 февраля 2023, 16:50
    Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет рассказал в интервью, как встречался с президентом России Владимиром Путиным в 2021 году в Сочи. По его воспоминаниям, российский лидер был учтив, гостеприимен и удивил приглашением отведать водки в резиденции.

    По словам Беннета, встреча проходила пять-шесть часов, они с Путиным разговаривали «на самые разные и просто интересные темы», передает ТАСС.

    «Под конец беседы он предложил мне прогуляться по берегу. Мы вышли из его великолепного дворца в Сочи (резиденция Бочаров Ручей), это курортный город... Он сказал мне: «Я никогда никого не приглашаю в свои личные покои, но вас я хочу пригласить». Я не могу вам точно сказать, приглашал он кого-то или нет», – рассказал экс-премьер.

    Беннет рассказал, что Путин предложил ему вина, но оно было некошерное, ему пришлось отказаться.

    «Тогда он спрашивает: «А что вы будете пить?» Я не знаю, что попросить, потому что я не большой специалист. Он спрашивает: «Что будете? Водку?» Там только мы втроем – я, он и Элькин в качестве переводчика. Я понимал одно - у него в руках водка, и я согласился. Я был вынужден пить водку», – сказал Беннет.

    Ранее Беннет заявил, что переговоры Москвы и Киева по урегулированию конфликта прервали страны Запада.

    Израиль решил пересмотреть свою политику военной помощи Украине
    		    2 февраля 2023, 21:48
    Фото: ABIR SULTAN/EPA/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что необходимо пересмотреть политику Израиля в отношении военных поставок Киеву, сообщает Walla.

    Израильский лидер сообщил госсекретарю США Энтони Блинкену, что этим вопросом займутся Минобороны, МИД и «Моссад». Политик пообещал сделать для Украины не меньше, чем это сделало предыдущее правительство Израиля, сообщает Lenta.ru.

    Издание Walla сообщает, что Белый дом сделал выводы – Нетаньяху «не намерен двигаться в направлении России». Также подчеркивается растущее давление на Иерусалим со стороны США.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в рамках интервью CNN рассказал, что рассматривает возможность военной поддержки Украины путем передачи системы ПВО «Железный купол». До этого Тель-Авив заявлял об оказании Киеву исключительно гуманитарной помощи.

    Коментарии (96)
    Кремль отреагировал на заявление Пентагона о поставках дальнобойных ракет Киеву
    Песков о поставках дальнобойный ракет: Важно не забывать о заявлении Путина в Волгограде
    		    3 февраля 2023, 21:42
    Фото: Xinhua/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Необходимо помнить заявление президента Владимира Путина в Волгограде, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление Пентагона о поставках дальнобойных ракет Киеву.

    «Важно не забывать вчерашнее заявление Путина в Волгограде», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Ранее в пятницу Пентагон заявил, что в новом пакете военной помощи киевскому режиму будут ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB дальностью в 150 км. В Пентагоне заявили, что США оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму.

    Ранее Путин в Волгограде заявил, что России снова начали угрожать немецкими танками Leopard, воюя руками бандеровцев на Украине, но у России есть чем ответить и применением бронетехники дело не закончится.

    Коментарии (65)
    Захарова высмеяла звонки Макрона Путину с помощью знаменитого клоунского номера
    		    4 февраля 2023, 17:27
    Фото: imago images/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Звонки президента Франции Эммануэля Макрона российскому коллеге Владимиру Путину «по просьбе украинского президента Владимира Зеленского» напомнили представителю МИД Марии Захаровой клоунский номер с Вячеславом Полуниным.

    «Драма по-французски», – отреагировала дипломат в своем Telegram-канале на заявление пресс-секретаря французского МИД Анны Клер Лежандр, сообщившей о том, что Макрон часто звонит Путину по просьбе Зеленского.

     

    К посту Захарова прикрепила знаменитый номер «Асисяй!» советского и российского клоуна Вячеслава Полунина, где тот попеременно входил в образы двух разговаривающих по телефону персонажей.

    Напомним, Лежандр заявила, что Макрон разговаривает с Путиным по телефону «всегда в координации с союзниками», чтобы поддержать канал диалога. По ее словам, по просьбе Зеленского президент Франции обсудил с главой российского государства вопросы по ЗАЭС, после чего туда удалось отправить наблюдателей из МАГАТЭ.

    В начале января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Путин и Макрон сохраняют контакты, однако пока общение на паузе.

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    Путин: Россия будет отвечать на угрозы Запада не только бронетехникой
    		    2 февраля 2023, 18:06
    Фото: кадр из видео
    Текст: Ольга Иванова

    Те, кто на Западе рассчитывают одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой, заявил президент России Владимир Путин на торжественном концерте, посвященном 80-летию победы в Сталинградской битве.

    «Те, кто втягивают европейские страны, в том числе и Германию, в новую войну с Россией и тем более безответственно заявляют об этом, как уже о свершившемся факте, те, кто рассчитывают одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать», – передает слова Путина официальный сайт главы государства.

    «Для тех, кто угрожает нам, видимо, непонятна простая истина: весь наш народ, все мы росли и с молоком матери впитали в себя традиции нашего народа – поколения победителей, которые своим трудом, потом и кровью создали нашу страну и передали ее нам в наследство», – подчеркнул президент.


    Напомним, Германия согласилась передать Киеву свои танки Leopard 2, также США подтвердили готовность передать танки M1 Abrams.

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    Политолог: Путин направил Германии «сталинградский месседж»
    Политолог Данилин считает, что речь Путина в Волгограде обращена к властям Германии
    		    2 февраля 2023, 20:31
    Фото: кадр из видео
    Текст: Андрей Резчиков

    Проведенная Владимиром Путиным историческая параллель с событиями восьмидесятилетней давности – это четкий сигнал Западу и напоминание о том, чем закончилась Сталинградская битва, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В четверг президент заявил в Волгограде, что России вновь угрожают немецкие танки, но у страны есть, чем ответить на эти угрозы.

    «Президент послал четкий сигнал Западу. Проведенная им параллель с событиями восьмидесятилетней давности – это напоминание немцам о том, чем закончились события, старт которым положила Сталинградская битва. Именно тогда произошел коренной перелом в Великой Отечественной войне и Второй мировой», – считает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

    Сейчас в Германии многие недовольны тем фактом, что немецкие танки «вновь убивают русских людей», подчеркнул эксперт. «Сталинградский месседж Путина будет очень правильно считан на Западе, особенно в Германии, где у власти находится «американская болонка» Шольц. Хотя нам сложно ожидать того, что правительство ФРГ хоть в какой-то мере обладает совестью, честью и самостоятельностью для прекращения развязывания войны», – добавил собеседник. 

    Данилин также отметил, что правительство Олафа Шольца не вечно и «в Германии есть здоровые силы, к которым апеллирует глава российского государства». «При этом если 80 лет назад под Сталинградом присутствовал весь международный интернационал, то теперь мы снова его видим, но уже на Украине. Русофобы и нацисты объединились вновь», – подчеркнул Данилин.

    Гендиректор Института региональных проблем (ИРП) Дмитрий Журавлев также согласен с тем, что историческая параллель была проведена президентом неслучайно. «Сталинградская битва – это начало конца фашистского нашествия. И в этом смысле посыл простой – ребята, остановитесь, а иначе будет так же. Нельзя говорить про Сталинград, не исходя из того, что мы победим», – считает Журавлев.

    По его мнению, публичная речь президента в Волгограде – это очень точное понимание происходящего. «Я напомню, что в Сталинграде против нас воевали не только немцы, а еще румыны, венгры, итальянцы. Это был международный поход против Советского Союза. То же самое происходит сейчас», – отметил собеседник. 

    Журавлев добавил, что сейчас Запад воюет против России руками Украины, а тогда – руками Германии. «По большому счету, против нас воевали те же страны, что и сейчас. Повторяется международный поход Запада против России. Упаковка чуть другая, но суть все та же – сами мы рисковать не будем, отсидимся за Ла-Маншем», – пояснил эксперт. 

    В четверг президент России Владимир Путин выступил на концерте в Волгограде, приуроченном к годовщине победы в Сталинградской битве, которая завершилась ровно 80 лет назад. Он прокомментировал поставки западной техники Украине, проведя параллель с событиями восьмидесятилетней давности. «Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых – кресты, и вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев», – сказал Путин.

    Глава государства добавил, что «те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой». «Мы свои танки к их границе не посылаем. У нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать», – сказал президент.

    Напомним, Германия согласилась передать Киеву свои танки Leopard 2, также США подтвердили готовность передать танки M1 Abrams.

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    Коментарии (26)
    Путин: России вновь угрожают немецкими танками Leopard
    		    2 февраля 2023, 17:55
    Фото: Federico Gambarini/Global Look Press
    Текст: Елизавета Шишкова

    России снова начали угрожать немецкими танками Leopard, воюя руками бандеровцев на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

    «Сейчас, к сожалению, мы видим, что идеология нацизма – уже в своем современном обличии, современном проявлении – вновь создает прямые угрозы безопасности нашей страны, мы вновь и вновь вынуждены давать отпор агрессии коллективного Запада», – завил Владимир Путин, передает официальный сайт главы государства.

    «Невероятно – но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых – кресты, и вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев», – отметил глава государства.

    Напомним, Германия согласилась передать Киеву свои танки Leopard 2, также США подтвердили готовность передать танки M1 Abrams.

    Коментарии (57)
    Израильский эксперт: Заявления о поставках вооружений Украине нанесут ущерб Нетаньяху
    Саймон Ципис: Заявления о поставках вооружений Украине нанесут ущерб Нетаньяху
    		    3 февраля 2023, 12:32
    Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
    Текст: Дарья Волкова

    Заявление президента Биньямина Нетаньяху о возможных поставках оружия Украине вызвано исключительно внешним давлением. Внутри страны дополнительных политических очков он не получит, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее премьер-министр Израиля решил пересмотреть политику государства по военной помощи Киеву.

    «Штаты пытаются вынудить Израиль перейти к поставкам вооружения на Украину. Это происходит потому, что и они сами, и Евросоюз все глубже увязают и захлебываются в этой войне против России. Посылается все больше техники и оружия, что еще больше затягивает конфликт», – сказал сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.

    «Кроме того, чем больше Россия увязает на Украине, тем больше это развязывает руки Израилю. Чувствуя, что у Москвы сейчас не хватит ресурсов одновременно вести спецоперацию и присутствовать на Ближнем Востоке, Иерусалим все меньше боится испортить отношения с государством», – добавил собеседник.

    «Что касается внутриполитических очков Нетаньяху, то поставка оружия Киеву ему их точно не принесет. У нас, конечно, есть некоторое украинское лобби, но вместе с тем есть и российское. И заявления о потенциальной отправке вооружения нанесут ущерб позициям Нетаньяху как внутри Израиля, так и вовне», – полагает политолог.

    «Для того чтобы заручиться дополнительной поддержкой со стороны израильтян, премьеру надо решать те проблемы, которые действительно волнуют граждан. А их немало – начиная от политического кризиса и вплоть до эскалации в секторе Газа и западном берегу реки Иордан, а также ухудшение отношений с Ираном», –заключил Ципис.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что необходимо пересмотреть политику Израиля в отношении военных поставок Киеву, сообщили израильские СМИ. Он также добавил, что вопросом займутся Минобороны, МИД и «Моссад». Политик пообещал сделать для Украины не меньше, чем это сделало предыдущее правительство Израиля.

    Издание Walla сообщает, что Белый дом сделал выводы – Нетаньяху «не намерен двигаться в направлении России». Также подчеркивается растущее давление на Иерусалим со стороны США.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью CNN рассказал, что рассматривает возможность военной поддержки Украины путем передачи системы ПВО «Железный купол». До этого Тель-Авив заявлял об оказании Киеву исключительно гуманитарной помощи.

    Возможность передачи ВСУ системы ПВО «Железный купол» в разговоре с газетой ВЗГЛЯД оценил израильский эксперт Саймон Ципис.

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    Нетаньяху заявил о компромиссе с Путиным по Ближнему Востоку
    Нетаньяху заявил о компромиссе с Путиным по интересам Израиля на Ближнем Востоке
    		    5 февраля 2023, 11:42
    Фото: MAXIM SHEMETOV/POOL/EPA/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    Израиль и Россия в ходе переговоров достигли компромисса по интересам государств на Ближнем Востоке, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    По словам премьера, Иран хочет создать армию и расположить ее в Сирии рядом с границей Израиля. Кроме того, Тегеран якобы стремится уничтожить еврейское государство и подвергнуть его жителей опасности, разработав ядерное оружие, передает РИА «Новости».

    «Изначально я сказал Путину: «Смотри, у нас есть выбор: мы можем идти к конфронтации или можем найти общий язык. Израиль действует свободно. <...> Мы не вмешиваемся в твои действия в Сирии, а ты оставляешь нас в покое». Мы нашли компромисс, который служит интересам Израиля, и, следовательно, Путин думает, что это не угрожает российским интересам», – добавил Нетаньяху французскому телеканалу LCI.

    Политик подчеркнул, что два лидера решили «оставить друг друга в покое».

    В среду Нетаньяху заявил, что Израиль не хочет допускать военной конфронтации с Россией, для этого Тель-Авив осуществляет координацию с Москвой при полетах израильских ВВС над Сирией.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли дружба Путина и Нетаньяху спасти отношения России и Израиля.

    Коментарии (17)
    Путин назвал сохранение России главной задачей
    		    2 февраля 2023, 20:25
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций назвал главной задачей сохранение России и создание условий для ее развития.

    По словам Путина, возрождение и сохранение исторической памяти являются одной из составляющих работы для достижения этой цели. «Наша главная задача – обеспечить сохранение России, создать условия для ее развития поступательного, для ее укрепления, и эта задача, безусловно, будет решена», – приводит его слова ТАСС.

     

    После общения Путин сделал совместное фото с участниками встречи.

    Ранее Путин заявил, что без памяти о прошлом нет будущего, но нужно жить сегодняшним днем.

    Коментарии (17)
    Путин: Народ без исторической памяти не имеет будущего

    2 февраля 2023, 19:39

    Текст: Елизавета Шишкова

    Без памяти о прошлом нет будущего, но нужно жить сегодняшним днем, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций.

    «Народ без памяти не имеет будущего. Не зная прошлого, будущего никогда не будет, мы будем все утрачивать – все то, чем мы дорожим и на основе чего мы развиваемся и идем вперед. Ведь нельзя жить только прошлым – я уже много раз об этом говорил, – это ведет в никуда. Прошлым жить нельзя, нужно жить сегодняшним днем и смотреть в будущее», – приводятся слова главы государства в официальном Telegram-канале Кремля.

    «Но не бывает будущего без знания прошлого, без понимания того, на какой земле мы живем и благодаря кому мы живем. Вот если мы не будем уважать сами себя и своих предков, которые сделали возможной нашу сегодняшнюю жизнь, мы не сможем продолжать будущее нашей страны», – заявил Путин.

    Ранее Путин в Волгограде посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в память 80-летия победы в Сталинградской битве и возложил цветы.

    Коментарии (14)
    Путин: Есть факты продажи плодородного слоя земли с Украины
    		    2 февраля 2023, 20:05
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    На Украине есть случаи продажи леса-кругляка и плодородного слоя земли, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций.

    «Не знаю, кто и когда занимался продажей плодородного слоя земли с Украины, но такие факты есть. И лес-кругляк продают, хотя его не так много, как в Сибири. Скоро уже все Карпаты лысыми останутся», – цитирует его ТАСС.

    «И землю продавали и продают. Дело их. Но я не могу себе представить, как землю продают вместе с человеческими останками, в голове не укладывается», – посетовал президент.

    Ранее Путин поблагодарил медиков в новых регионах России за их работу.

    Коментарии (0)
    Путин: Сталинград навечно стал символом несокрушимости нашего народа
    Путин: В Сталинграде решался исход не только Великой Отечественной, но и всей II Мировой войны
    		    2 февраля 2023, 17:50
    Фото: Евзерихин Эммануил/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе выступления на концерте в честь 80-летия победы в битве под Сталинградом поздравил российских граждан с этой датой.

    «Ровно 80 лет назад здесь, на сталинградской земле, на берегах великой русской реки Волги, был остановлен и безвозвратно обращен вспять ненавистный, жестокий враг, завершилась долгая, многотрудная, ожесточенная битва за Сталинград», – заявил Владимир Путин, сообщает официальный сайт президента.

    Он отметил, что это сражение было не просто сражением за город – на кону стояло само существование истерзанной, но непокоренной страны, определялся исход не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. «И это чувствовал, осознавал каждый и в окопах, и в тылу. Мы, как это уже не раз бывало в нашей истории, сплотились в решающей схватке и победили», – сказал президент.

    «Сталинградская битва по праву вошла в историю как коренной перелом в Великой Отечественной войне. Вместе с разгромом крупнейшей группировки вермахта и его сателлитов была повержена воля всей гитлеровской коалиции – европейские вассалы и приспешники нацисткой Германии, – а под Сталинградом их воевало немало, практически представители всех европейских стран покоренной Европы, – стали лихорадочно искать пути, как бы сбежать, как уйти от ответственности, а всю вину свалить на прежних своих хозяев. Всем стало окончательно ясно то, о чем советский народ знал изначально: планы нацистов по уничтожению нашей страны, все их идеи мирового господства обречены на провал», – подчеркнул глава государства.

    Он отметил, что 200 дней под Сталинградом на превращенных в руины улицах легендарного города насмерть бились две армии, и победу одержала та, что оказалась сильна духом.

    «Яростное, порой за пределами человеческих возможностей сопротивление наших бойцов и командиров можно было понять и объяснить только их преданностью Родине, твердой, абсолютной верой в то, что правда на нашей стороне. Готовность ради Отечества, ради правды идти до конца, делать невозможное была и есть в крови, в характере нашего многонационального народа – именно она низвергла нацизм», – завил Путин.

    По его словам, Сталинград навечно стал символом несокрушимости нашего народа, самой силы жизни: «Этот город, его окрестности, сёла всей страной восстановили буквально с нуля, ведь к февралю 1943 года здесь не осталось практически ни одного дерева, ни одного целого здания».

    «Исключительная стойкость, самоотверженность защитников и жителей Сталинграда и тогда, и сейчас поражают до глубины души, вызывают чувство самой искренней благодарности и уважения. Наш моральный долг – прежде всего перед солдатами-победителями – бережно и во всей своей полноте хранить память об этом подвиге, передавать ее следующим поколениям, не позволять никому принижать, искажать роль Сталинградской битвы в победе над нацизмом, в освобождении всего мира от этого чудовищного зла», – заявил президент в своем обращении.

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    Путин: Память о жертвах фашизма выветривается у элит ФРГ

    2 февраля 2023, 20:14

    Текст: Кристина Цыцура

    Рядовые граждане Германии помнят, что первыми жертвами нацизма были антифашисты, но память об этом, выветривается у элит, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций.

    «И то, что такая память сохраняется, это очень хорошо, у простых граждан. К сожалению, у сегодняшних элит, судя по всему, память эта выветривается», – передает ТАСС его слова.



    В ходе общения с участники поискового движения президент сообщил, что работа по рассекречиванию документов времен Великой Отечественной войны продолжится. Отметив важность сохранения истории, так как «народ без исторической памяти не имеет будущего».

    Ранее российский лидер в ходе визита в Волгоград заявил, что России снова начали угрожать немецкими танками Leopard, воюя руками бандеровцев на Украине. При этом у России есть много друзей во всем мире, в том числе и на американском континенте, отметил Путин.


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    Путин: У России много друзей во всем мире
    Путин заявил о наличии друзей у России во всем мире

    2 февраля 2023, 18:19

    Текст: Елизавета Шишкова

    У России есть много друзей во всем мире, в том числе и на американском континенте, заявил президент России Владимир Путин, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

    «Мы знаем, что несмотря на усилия официальной, продажной по своей сути пропаганды недружественных нам западных элит, у нас много друзей, причем во всем мире, в том числе и на американском континенте, в Северной Америке, в Европе», – передает его слова официальный сайт главы государства.

    Путин подчеркнул, что те, кто втягивает страны Европы, в том числе Германию, в новое противостояние с Россией, и тем более безответственно заявляет об этом как об уже свершившемся факте, а также те, кто рассчитывает победить Россию на поле боя, не понимают, что современная война с РФ будет для них совсем другой.

    Ранее Путин заявил, что России снова начали угрожать немецкими танками Leopard, воюя руками бандеровцев на Украине.

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    Нетаньяху призвал предпринять меры в связи с угрозой его убийства
    Премьер Израиля Нетаньяху призвал правоохранителей предпринять меры в связи с угрозой его убийства

    5 февраля 2023, 13:54

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал правоохранителей предпринять меры в связи с угрозой его убийства.

    По словам Нетаньяху, за последние недели возросло количество случаев подстрекательства должностных лиц к убийству премьер-министра, в связи с чем он призвал сотрудников правоохранительных органов принять меры в отношении подстрекателей, передает РИА «Новости».

    Напомним, в ночь на 29 января иранском городе Исфахан прогремел взрыв. Член комиссии иранского парламента Махмуд Аббасзаде Мешкини заявил, что Тегеран не оставит без ответа атаку на объект военного ведомства в Исфахане. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ушел от ответа на вопрос о причастности Иерусалима к нанесению удара по Ирану 28 января.

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